Окупанти на Луганщині з третьої спроби затримали свого дезертира - ліквідовано 2 терористів, - штаб ООС

Окупаційна влада Луганщини влаштувала полювання на свого дезертира, внаслідок чого його було затримано з третьої спроби і ліквідовано двох терористів

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У повідомленні зазначається: "За даними розвідки, 28 червня в населеному пункті Любимівка, на тимчасово окупованій території Луганської області, представники так званого "МВС ЛНР" затримали колишнього "ополченця", який утік із військових формувань окупаційних військ Російської Федерації.

Під час полювання на свого дезертира той почав перестрілку і застрелив двох так званих "міліціонерів" і намагався вивезти і заховати трупи, відрубавши їм кінцівки, щоб тіла помістилися в багажнику автомобіля. Так звана "міліція" відправила на другу спробу затримання бійців "батальйону спеціального призначення "Беркут". Ополченець так не хотів повертатися в незаконні збройні формування, що відкрив вогонь по "беркутівцях" з РПГ і закидав їх гранатами. Ті ганебно втекли, залишивши зброю. Затримати розлюченого дезертира змогла лише третя група представників незаконної влади. Швидше за все у колишнього "ополченця" вже не було чим відбиватися.

Відомо, що жертвами "ополченця", які були в складі першої групи "МВС ЛНР" стали Біккінін Руслан Рушанович, 22.09.1979 р.н., та Чумаков Сергій Сергійович, 20.09.1984 р.н. Обоє є в БД "Миротворець".

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