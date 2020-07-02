Окупанти на Луганщині з третьої спроби затримали свого дезертира - ліквідовано 2 терористів, - штаб ООС
Окупаційна влада Луганщини влаштувала полювання на свого дезертира, внаслідок чого його було затримано з третьої спроби і ліквідовано двох терористів
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У повідомленні зазначається: "За даними розвідки, 28 червня в населеному пункті Любимівка, на тимчасово окупованій території Луганської області, представники так званого "МВС ЛНР" затримали колишнього "ополченця", який утік із військових формувань окупаційних військ Російської Федерації.
Під час полювання на свого дезертира той почав перестрілку і застрелив двох так званих "міліціонерів" і намагався вивезти і заховати трупи, відрубавши їм кінцівки, щоб тіла помістилися в багажнику автомобіля. Так звана "міліція" відправила на другу спробу затримання бійців "батальйону спеціального призначення "Беркут". Ополченець так не хотів повертатися в незаконні збройні формування, що відкрив вогонь по "беркутівцях" з РПГ і закидав їх гранатами. Ті ганебно втекли, залишивши зброю. Затримати розлюченого дезертира змогла лише третя група представників незаконної влади. Швидше за все у колишнього "ополченця" вже не було чим відбиватися.
Відомо, що жертвами "ополченця", які були в складі першої групи "МВС ЛНР" стали Біккінін Руслан Рушанович, 22.09.1979 р.н., та Чумаков Сергій Сергійович, 20.09.1984 р.н. Обоє є в БД "Миротворець".
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Предатель.Полицай ЛНР.
Дата рождения: 22.09.1979 г.
Код ГРФЛ: 2911909916
Бывший участковый сектора участковых инспекторов милиции Ровеньковского ГО УМВД. Перешел на сторону ЛНР. Работает зам. начальника отдела участковых инспекторов милиции Ровеньковского ГО МВД ЛНР.
Упоминание в сети (с фото): http://mvs.gov.ua/mvs/control/luhansk/ru/publish/article/96321
Видео: https://youtu.be/poQNeae1s6c (с 02:32)
А подивіться на пику скабєєвої с вЯлікай рюзьге рєкі Ітіль, або на шейніна... Ординці, тобто по ********* рюзьгіє.)
А подивіться на ******* бабу на чайнік тютіну,100 % кацапку-алконавтку,відому під прізвищем чоловіка-Матвієнко...
Зрадник.
Изменил присяге, перешел на службу террористической организации ЛНР.
Старший участковый инспектор полиции Ровеньковского ГОВД МВД ЛНР, ст. лейтенант полиции.
Дата рождения: 20.09.1984.
Код ДРФО: 3094411679.
Источники: http://mvdlnr.ru/choice/narodnyi-uchastkovyi-2016
Из военной части бежит дезертир. Его пытаются остановить, он убивает преследователей, затем (камера показывает с наплывом и смакует детали) долго пилит им конечности, несколько раз проверяя - влезут ли они в багажник "Запорожца" (стопы ног и кисти рук приходится запихивать в бардачок). Затем он выезжает на автомобиле и тут его настигает вторая волна преследователей! Он достает (как все герои боевиков - из кармана) РПГ и уничтожает их тремя меткими попаданиями (продолжая левой рукой управлять Запорожцем, ловко уходя от погони). Затем, чертыхаясь, возвращается назад, в свой гараж, к своей циркулярной пиле, чтобы разделать новых жертв. За этим занятием его застает третья волна преследователей...
Блин, я не буду дальше спойлерить, пошел печатать сценарий...