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Новини Окуповані території
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Окупанти на Луганщині з третьої спроби затримали свого дезертира - ліквідовано 2 терористів, - штаб ООС

Окупанти на Луганщині з третьої спроби затримали свого дезертира - ліквідовано 2 терористів, - штаб ООС

Окупаційна влада Луганщини влаштувала полювання на свого дезертира, внаслідок чого його було затримано з третьої спроби і ліквідовано двох терористів

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У повідомленні зазначається: "За даними розвідки, 28 червня в населеному пункті Любимівка, на тимчасово окупованій території Луганської області, представники так званого "МВС ЛНР" затримали колишнього "ополченця", який утік із військових формувань окупаційних військ Російської Федерації.

Під час полювання на свого дезертира той почав перестрілку і застрелив двох так званих "міліціонерів" і намагався вивезти і заховати трупи, відрубавши їм кінцівки, щоб тіла помістилися в багажнику автомобіля. Так звана "міліція" відправила на другу спробу затримання бійців "батальйону спеціального призначення "Беркут". Ополченець так не хотів повертатися в незаконні збройні формування, що відкрив вогонь по "беркутівцях" з РПГ і закидав їх гранатами. Ті ганебно втекли, залишивши зброю. Затримати розлюченого дезертира змогла лише третя група представників незаконної влади. Швидше за все у колишнього "ополченця" вже не було чим відбиватися.

Відомо, що жертвами "ополченця", які були в складі першої групи "МВС ЛНР" стали Біккінін Руслан Рушанович, 22.09.1979 р.н., та Чумаков Сергій Сергійович, 20.09.1984 р.н. Обоє є в БД "Миротворець".

Читайте також: Найманці РФ збільшили кількість коректувальників вогню на Донбасі та інтенсивність застосування БПЛА, - розвідка

Автор: 

розвідка (3866) дезертирство (297) Луганська область (4883)


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Топ коментарі
+19
Программа "Вас ждут дома с двумя скальпами ополченцев"
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02.07.2020 23:51
+18
Таких ополченцев маладой республики надо чем -то стимулировать. По факту чудак сделал большую работу.
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02.07.2020 23:11
+14
Бикинин
Предатель.Полицай ЛНР.
Дата рождения: 22.09.1979 г.
Код ГРФЛ: 2911909916
Бывший участковый сектора участковых инспекторов милиции Ровеньковского ГО УМВД. Перешел на сторону ЛНР. Работает зам. начальника отдела участковых инспекторов милиции Ровеньковского ГО МВД ЛНР.
Упоминание в сети (с фото): http://mvs.gov.ua/mvs/control/luhansk/ru/publish/article/96321

Видео: https://youtu.be/poQNeae1s6c (с 02:32)
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02.07.2020 23:03
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Бикинин
Предатель.Полицай ЛНР.
Дата рождения: 22.09.1979 г.
Код ГРФЛ: 2911909916
Бывший участковый сектора участковых инспекторов милиции Ровеньковского ГО УМВД. Перешел на сторону ЛНР. Работает зам. начальника отдела участковых инспекторов милиции Ровеньковского ГО МВД ЛНР.
Упоминание в сети (с фото): http://mvs.gov.ua/mvs/control/luhansk/ru/publish/article/96321

Видео: https://youtu.be/poQNeae1s6c (с 02:32)
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02.07.2020 23:03 Відповісти
Во первых интересно КАКОЙ национальности этот Бикинин руслан рушанович?!На руцкую ФИО не похоже...наверное эта новая домбаскокацапская национальность!!!
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03.07.2020 09:36 Відповісти
так пів-обісРашки з такими погонялами,рюзьге-це кацапо-орда.

А подивіться на пику скабєєвої с вЯлікай рюзьге рєкі Ітіль, або на шейніна... Ординці, тобто по ********* рюзьгіє.)

А подивіться на ******* бабу на чайнік тютіну,100 % кацапку-алконавтку,відому під прізвищем чоловіка-Матвієнко...
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03.07.2020 09:49 Відповісти
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02.07.2020 23:04 Відповісти
Чумаков.

Зрадник.

Изменил присяге, перешел на службу террористической организации ЛНР.

Старший участковый инспектор полиции Ровеньковского ГОВД МВД ЛНР, ст. лейтенант полиции.

Дата рождения: 20.09.1984.

Код ДРФО: 3094411679.

Источники: http://mvdlnr.ru/choice/narodnyi-uchastkovyi-2016
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02.07.2020 23:05 Відповісти
Хоть этот Чумаков сергей сергеевич(судя по ФИО) и был евреем..но был тупым евреем или голову на солнце напекло... !Ведь гонятся за до зубов вооружённым челом-это не то же самое,что на своём участке...бухариков гонять!
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03.07.2020 09:48 Відповісти
Таких ополченцев маладой республики надо чем -то стимулировать. По факту чудак сделал большую работу.
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02.07.2020 23:11 Відповісти
Программа "Вас ждут дома с двумя скальпами ополченцев"
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02.07.2020 23:51 Відповісти
На перспективы вырисовывается такая фишка : чтобы искупить свою вину перед Украиной, каждый ополченец должен притащить вещдоки по ликвидированным рашистам, территория добычи - любой регион мордора.
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02.07.2020 23:56 Відповісти
это называется мыролюбная реформа мусарни по дамбасски - очьень важьно. Радует то, что все он над одним огнем жарятся рядом с кабздоном.
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02.07.2020 23:14 Відповісти
Ржу-не-могу. Медаль ему, сепары, дайте "За дезертирскую отвагу".
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02.07.2020 23:15 Відповісти
Оккупанты на Луганщине с третьей попытки задержали своего дезертира - ликвидировано 2 террориста, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3571
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02.07.2020 23:17 Відповісти
это для руцкого десантника но только по началу, после присяги уже подойдёт и от шампанского
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02.07.2020 23:56 Відповісти
Значит, что то дошло в голову и частично очистился по крайней мере
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02.07.2020 23:33 Відповісти
Елки-палки, Хичкок и Кинг просто отдыхают! А точнее - отчаянно завидуют, наблюдая (с того света) за тем, как реальная жизнь в Лугандонии поставляет такие сюжеты, которые превосходят самые разнузданные их фантазии! Это же готовый триллер-блокбастер, который нужно лишь литературно обработать - и за него любой продюсер отвалит сотни тысяч.

Из военной части бежит дезертир. Его пытаются остановить, он убивает преследователей, затем (камера показывает с наплывом и смакует детали) долго пилит им конечности, несколько раз проверяя - влезут ли они в багажник "Запорожца" (стопы ног и кисти рук приходится запихивать в бардачок). Затем он выезжает на автомобиле и тут его настигает вторая волна преследователей! Он достает (как все герои боевиков - из кармана) РПГ и уничтожает их тремя меткими попаданиями (продолжая левой рукой управлять Запорожцем, ловко уходя от погони). Затем, чертыхаясь, возвращается назад, в свой гараж, к своей циркулярной пиле, чтобы разделать новых жертв. За этим занятием его застает третья волна преследователей...

Блин, я не буду дальше спойлерить, пошел печатать сценарий...
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02.07.2020 23:35 Відповісти
Сразу звони Тарантино, пока кто-то не опередил
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02.07.2020 23:48 Відповісти
Минус три. С расчлененкой. Отметили обнуление фюрера. Суровые будни ОТСОСа.
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02.07.2020 23:50 Відповісти
Окупанти на Луганщині з третьої спроби затримали свого дезертира - ліквідовано 2 терористів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4429
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03.07.2020 00:01 Відповісти
Окупанти на Луганщині з третьої спроби затримали свого дезертира - ліквідовано 2 терористів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9404
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03.07.2020 00:02 Відповісти
Що в другу світову,що в цій війні перші зрадники котрі пішли на службу окупаційних військ були мусора.Фадєєв в своїй молодій гвардії описав це явище,коли молодогвардійців викрили і заарештували колишні нкадісти на службі у гітлера.Потім після війни когось з цих нквдістів розкрили і розстріляли.Нічого дивного,історія повторюється.А коли ці покидьки вийдуть на пенсію приїдуть до бандерівців з вимогою отримання своїх пенсій за зраду.
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03.07.2020 08:52 Відповісти
Ну ты прямо в точку!!!Помнится читал много книг о партизанах(типа Ковпака,Сабурова и тд.) и всё удивлялся ПОЧЕМУ их отряды состояли в основном из необученных работяг и колхозников...а куда делись миллионы(!!!?) ментов с их стукачами,нквдистов,партийных и хозяйственных чиновников,военруки полувоенных ДОСААФ и тд.?! Не могли они же ВСЕ сразу(вместе с семьями) испарится и вмиг появится на сибири?!
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03.07.2020 10:13 Відповісти
 
 