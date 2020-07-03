УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9065 відвідувачів онлайн
Новини
23 119 140

"Такі довбо##би як ти тут лазять": розмова мера Кличка і руфера Мустанга на київському Пішохідному мосту. АУДІО

У Києві сталася суперечка між мером столиці Віталієм Кличком та екстремалом Mustang Wanted (Григорій Кириленко). За даними соцмереж, інцидент стався на Пішохідному мосту між 6:00 та 07:00 ранку 2 липня.

Як передає Цензор.НЕТ, ютуб-канал Skrypin.ua опублікував запис розмови.

Згідно з частиною записаної розмови, людина з голосом, що нагадує голос Віталія Кличка, вичитувала екстремала за те, що той, імовірно, підіймався на міст. При цьому чути, що людина називає екстремала "довбо##бом" і каже про те, що "коли там людина ##бнулася, розбилася, знаєш, до кого претензії будуть? До мене! Чому не забезпечили..."

Також людина з голосом, схожим на голос Кличка, пропонує Мустангу вирушити в армію, на що той заявив що 5 днів був у Донецькому аеропорту і 15 днів у Широкиному.

Правоохоронців Кличко закликав напоумити хлопця, провести профілактичну бесіду, щоб не хуліганив у місті і поважав органи влади. При цьому мер запитав у Григорія, чи може він "поліцію хоча б послухати?"

"Ні, точно ні, не хочу. Я проти такого порядку. Я за самосвідомість..." - відповів на це руфер.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Подільсько-Воскресенському мосту в Києві вішають іржаві забраковані ванти, - активіст Селик. ФОТОрепортаж

Автор: 

Кличко Віталій (3516) міст (1234) Мустанг (2)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+75
И что сказал Кличко не так? Я конечно все понимаю но не писать же на каждой2 опоре не влезай убъет!
показати весь коментар
03.07.2020 09:31
+49
З довбодятлами так і потрібно розмовляти. Кличку респект.
показати весь коментар
03.07.2020 09:31
+37
И тут Клички полностью прав. Хоть он и не Цицерон.
показати весь коментар
03.07.2020 09:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
всё правильно Кличко сказал, вдруг что связано с этим мостом претензии то в перввую очередь к нему
показати весь коментар
03.07.2020 09:45 Відповісти
Нє, я розумію, що Мустанг патріотичну позицію має, і в кацапні проти нього кримінальна справа за жовто-синій прапор на висотці в мацквє...

Але думаю, краще б йому з Вітальою домовитися і якийсь спільний проект для Києва робити, а не бикувати - ну формально ж він дійсно порушив закон!
показати весь коментар
03.07.2020 09:47 Відповісти
Ви справді такий наївний?!
Думаєте він з Аваковим ще не домовився7!
показати весь коментар
03.07.2020 09:48 Відповісти
демократия кончается там, где начинается свобода другого человека. С какого перепуга этот "Мустанг" решил, что он самый правильный человек в Киеве? Едь в горы и там хоть убейся об стену! Кличко, - респектос! Кому это выгодно?"Такі довбо##би як ти тут лазять": розмова мера Кличка і руфера Мустанга на київському Пішохідному мосту - Цензор.НЕТ 527
показати весь коментар
03.07.2020 09:47 Відповісти
а с какого х.я ты, планктон, решил что можешь запрещать человеку?..
показати весь коментар
03.07.2020 10:05 Відповісти
А у нас уже відмінили адміністративну відповідальність за порушення громадського порядку? "Прохід заборонено" на вантах моста кому написали?
показати весь коментар
03.07.2020 10:15 Відповісти
..запрещать человеку убиться.
его жизнь.
показати весь коментар
03.07.2020 10:35 Відповісти
пусть бьется с моста в Днепр. А на мосту Кличко может упасть на кого-то, машину мне поцарапать. нафига мне такое счастье - кишки его потом отмывать.
показати весь коментар
03.07.2020 10:37 Відповісти
альпинистам запретить по горам лазить - доставай их потом за народные деньги, гимнасты могут повредиться - лечи их потом!
запретить фсё!!!
показати весь коментар
03.07.2020 10:55 Відповісти
В чому проблема? Хай бере у мерії дозвіл і лазить, де йому заманеться!

У нас навіть щоб фасад будинку утеплити, промислові альпіністи перуть дозвіл у ЖЕКу...

Закон один для всіх, чи не так?
показати весь коментар
03.07.2020 12:21 Відповісти
сомнительно, что это виталя. слишком связная и осмысленная речь для того, кого много лет били по голове.
показати весь коментар
03.07.2020 09:54 Відповісти
вы перепутали. Не ЕГО били, а ОН бил.
показати весь коментар
03.07.2020 10:37 Відповісти
Ты бы, Педалик. Зебила приструнил. Он мелкий и сцыкливый, он послушает...
показати весь коментар
03.07.2020 09:55 Відповісти
Виталя как всегда ( что и не удивительно) общается только на "родном рашен языке" ( державна мова это слишком трудно.. только заученные фразы и то на телеэкране с дебильными текстами аля Добкин) ну и вдобавок лексикон.. ( а я то думаю почему его сторонники в сетях выражаются в основном на уровне шпаны и басоты.. вот оно от куда, близкий социальный элемент, поэтому Витале просто нужно было жить в родном Гамбурге на деньги заработанные в боксе за кружкой пива ( и рассказывать истории о парне с улицы,рекете и т .д. как Путин о питерских подворотнях), а если уж так захотелось " работать" то вышибалой в кабаке ( ну куда ему даже тренером, смех и грех, там же нужно рассказывать и воспитывать а не просто кулаками махать).
показати весь коментар
03.07.2020 10:05 Відповісти
Екстремала, зачеперів, стрибунів з мостів призвати в військомат, і їх недолік (як казав начальник військомата у фільмі ДМБ) переторити в перевагу. Клічко все вірно навзвав цих дебілів, їх треба виховувати.
показати весь коментар
03.07.2020 10:08 Відповісти
от ку да фотка вместе
показати весь коментар
03.07.2020 10:17 Відповісти
Как быо тупым быком с бригады Рыбки, так и остался. Мат, быкование, косноязычие...
показати весь коментар
03.07.2020 10:20 Відповісти
"Такі довбо##би як ти тут лазять": розмова мера Кличка і руфера Мустанга на київському Пішохідному мосту - Цензор.НЕТ 151
показати весь коментар
03.07.2020 10:24 Відповісти
Кличко респект.
показати весь коментар
03.07.2020 10:25 Відповісти
вата оценит "ум" боксера, наверно уже ссыт в памперс.)))
показати весь коментар
03.07.2020 10:28 Відповісти
Так быдло ссущееся по норам и поёт Кличку деферамбы (считаю Кличко очень неправым но сильно уважаю)...

Пля - почему Кличко бокс не бросил чтоб ему мозги не отшибло? Посмотрел бы если б ему кто сказал бросить бокс и беречься от травм...
А то, пля, грамотный для других.
показати весь коментар
03.07.2020 10:58 Відповісти
Емм, а хіба це відміняє той факт, що Мустанг порушив закон?
показати весь коментар
03.07.2020 12:22 Відповісти
...тільки якщо є порушення закону.
не думаю що є заборона лазити під пішохідними мостами...
показати весь коментар
03.07.2020 12:46 Відповісти
А можно ему лекцию прочитать, чтоб НОРМАЛЬНО общался..... сказало быдло
показати весь коментар
03.07.2020 10:31 Відповісти
Что-то я не въезжаю...
Это тот Мустанг, который в Маскве высотку покрасил? Так были слухи, что погиб на фронте?
показати весь коментар
03.07.2020 10:44 Відповісти
Это ж тут руфер Мустанг, которого именным оружием наградили вроде https://www.google.com/amp/s/interfax.com.ua/news/general/226879-amp.html
Ай-яй-яй)))
показати весь коментар
03.07.2020 10:46 Відповісти
Якщо руфер Мустанг розіб'ється, то винним в цьому зроблять саме Кличко - "не догледів", "огороджувальні парканчики не поставив" і таке інше. Тому емоційність Віталія можна зрозуміти.
показати весь коментар
03.07.2020 11:06 Відповісти
Кличко молодец! Слог высок и точен!
показати весь коментар
03.07.2020 11:35 Відповісти
Молодой дерзкий ))
показати весь коментар
03.07.2020 13:22 Відповісти
Молодой уже попробовал адреналин на передовой, и посмотрел кто руководит.
показати весь коментар
03.07.2020 14:29 Відповісти
В пабликах соцсетей часто выставляют фото руферов, свисающих с крыш зданий и не только. Но мало кто задумывается об ужасных последствиях популяризации этого движения.
показати весь коментар
03.07.2020 13:42 Відповісти
"У вас свой спорт, у меня - свой"
показати весь коментар
03.07.2020 14:28 Відповісти
а что не так он сказал?
ведь его же и обвинят
и не естетично смотреть на мозги и кишки тех кто упадет с высоты, отдыхающим огорчение!!
показати весь коментар
03.07.2020 15:07 Відповісти
Кличко отбивали мозг долго и медленно...а этот ******* размажет его сразу ...
В данном случае Витаха прав
показати весь коментар
03.07.2020 15:17 Відповісти
Хамло цей Мустанг. Добре розуміє, що порушує. Поводиться підло по відошенню до Кличка.
показати весь коментар
03.07.2020 19:57 Відповісти
Перед законом должны быть все равны, никаких преференций. Ни-ка-ких! Кличко тут прав на все СТО. По поводу лексики, так она зависит от того, с кем общаешься. К примеру, с ********** нужно на их языке, потому как другого они не понимают.
показати весь коментар
08.07.2020 10:03 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 