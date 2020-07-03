"Такі довбо##би як ти тут лазять": розмова мера Кличка і руфера Мустанга на київському Пішохідному мосту. АУДІО

У Києві сталася суперечка між мером столиці Віталієм Кличком та екстремалом Mustang Wanted (Григорій Кириленко). За даними соцмереж, інцидент стався на Пішохідному мосту між 6:00 та 07:00 ранку 2 липня.

Як передає Цензор.НЕТ, ютуб-канал Skrypin.ua опублікував запис розмови.

Згідно з частиною записаної розмови, людина з голосом, що нагадує голос Віталія Кличка, вичитувала екстремала за те, що той, імовірно, підіймався на міст. При цьому чути, що людина називає екстремала "довбо##бом" і каже про те, що "коли там людина ##бнулася, розбилася, знаєш, до кого претензії будуть? До мене! Чому не забезпечили..."

Також людина з голосом, схожим на голос Кличка, пропонує Мустангу вирушити в армію, на що той заявив що 5 днів був у Донецькому аеропорту і 15 днів у Широкиному.

Правоохоронців Кличко закликав напоумити хлопця, провести профілактичну бесіду, щоб не хуліганив у місті і поважав органи влади. При цьому мер запитав у Григорія, чи може він "поліцію хоча б послухати?"

"Ні, точно ні, не хочу. Я проти такого порядку. Я за самосвідомість..." - відповів на це руфер.

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