"Такі довбо##би як ти тут лазять": розмова мера Кличка і руфера Мустанга на київському Пішохідному мосту. АУДІО
У Києві сталася суперечка між мером столиці Віталієм Кличком та екстремалом Mustang Wanted (Григорій Кириленко). За даними соцмереж, інцидент стався на Пішохідному мосту між 6:00 та 07:00 ранку 2 липня.
Як передає Цензор.НЕТ, ютуб-канал Skrypin.ua опублікував запис розмови.
Згідно з частиною записаної розмови, людина з голосом, що нагадує голос Віталія Кличка, вичитувала екстремала за те, що той, імовірно, підіймався на міст. При цьому чути, що людина називає екстремала "довбо##бом" і каже про те, що "коли там людина ##бнулася, розбилася, знаєш, до кого претензії будуть? До мене! Чому не забезпечили..."
Також людина з голосом, схожим на голос Кличка, пропонує Мустангу вирушити в армію, на що той заявив що 5 днів був у Донецькому аеропорту і 15 днів у Широкиному.
Правоохоронців Кличко закликав напоумити хлопця, провести профілактичну бесіду, щоб не хуліганив у місті і поважав органи влади. При цьому мер запитав у Григорія, чи може він "поліцію хоча б послухати?"
"Ні, точно ні, не хочу. Я проти такого порядку. Я за самосвідомість..." - відповів на це руфер.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але думаю, краще б йому з Вітальою домовитися і якийсь спільний проект для Києва робити, а не бикувати - ну формально ж він дійсно порушив закон!
Думаєте він з Аваковим ще не домовився7!
его жизнь.
запретить фсё!!!
У нас навіть щоб фасад будинку утеплити, промислові альпіністи перуть дозвіл у ЖЕКу...
Закон один для всіх, чи не так?
Пля - почему Кличко бокс не бросил чтоб ему мозги не отшибло? Посмотрел бы если б ему кто сказал бросить бокс и беречься от травм...
А то, пля, грамотный для других.
не думаю що є заборона лазити під пішохідними мостами...
Это тот Мустанг, который в Маскве высотку покрасил? Так были слухи, что погиб на фронте?
Ай-яй-яй)))
ведь его же и обвинят
и не естетично смотреть на мозги и кишки тех кто упадет с высоты, отдыхающим огорчение!!
В данном случае Витаха прав