На Луганщине блокирована схема реализации в зоне ООС конрафактных сигарет

На территории Луганской области задокументирована противоправная деятельность группы лиц, которые наладили незаконную схему поставки в район проведения ООС контрафактной табачной продукции, изготовленной в других регионах Украины, с последующей их реализацией через торговую сеть.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

2 июля, общей группой сотрудников СБУ и ГНС были проведены 11 обысков. Их провели по месту жительства фигурантов дела, в местах накопления контрафактной продукции и в торговых сетях Старобельского и Станично-Луганского районов Луганской области.

"В ходе проведенных обысков, из незаконного оборота было изъято около 64 тыс. пачек контрафактных табачных с поддельными марками акцизного сбора на сумму более 2,2 млн грн. А также полученные от незаконной реализации подакцизной продукции средства в сумме 260 тыс. грн, транспортное средство, финансово-хозяйственную документацию, черновые записи, серверы, компьютерная техника и другие доказательства преступной деятельности группы лиц", - говорится в сообщении.

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В настоящее время решается вопрос о наложении ареста на изъятые товарно-материальные ценности и объявление подозрений фигурантам дела.