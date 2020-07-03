Суд оштрафував четвертого учасника лютневих протестів у Нових Санжарах проти розміщення евакуйованих з Уханя

Новосанжарський районний суд Полтавської області 30 червня затвердив угоду про визнання провини між обласною прокуратурою і місцевим жителем Л., обвинуваченим у блокуванні транспортних комунікацій під час евакуації українських та іноземних громадян із китайського Уханя в санаторій Національної гвардії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба суду.

За інформацією слідства, 20 лютого, коли жителі Нових Санжар та навколишніх сіл вийшли на протест проти розміщення приїжджих на обсервацію, Л. перегородив проїзд до санаторію вантажним автомобілем з причепом, чим заблокував рух транспорту. Блокада тривала вісім годин, поки не втрутилися правоохоронці.

Дії обвинуваченого, що вплинули на "графік роботи громадського транспорту та перевізників", кваліфіковані за ч. 1 ст. 279 Кримінального кодексу України (блокування транспортних комунікацій).

Суд оштрафував Л. на 850 грн.

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Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

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Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

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