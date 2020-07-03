ДБР повернуло вилучені клістрони в 96-ту зенітно-ракетну бригаду, - Бутусов

Представники Державного бюро розслідувань повернули в 96-ту зенітно-ракетну бригаду ЗСУ вилучені прилади НВЧ (клістрони).

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"ДБР щойно повернуло вилучені клістрони в 96-ту зенітно-ракетну бригаду. Завдяки резонансу розпочато розгляд на найвищому рівні, повідомлятимуть про результати.

Стався витік інформації особливої ​​державної важливості. І список посадових осіб, які в цьому брали участь у Головному управлінні ВКР СБУ, Хмельницькому ДБР, Хмельницькому суді, будемо встановлювати і оголошувати. Люди мають розуміти наслідки своїх дій і наслідки перевищення повноважень. Справа в тому, що постанова суду не передбачала вилучення клістронів взагалі!" - написав Бутусов.

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На думку журналіста, ситуація вкрай підозріла, і дії людей, які це зробили, має всі ознаки державної зради. Він також не відкидає, що до цього причетні й більш високопоставлені керівники.

"На окрему оцінку заслуговує командування 96-ї бригади, яке видало секретну бойову техніку, що призвело до виведення з ладу ЗРК. Це неприпустимо за будь-яких обставин. А тим більше з огляду на те, що в постанові районного суду не було дозволено вилучення", - додав головний редактор Цензор.НЕТ.

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Нагадуємо, раніше командування Повітряних сил ЗСУ заявило про вилучення представниками ДБР із зенітних ракетних бригад, які базуються в Хмельницькій, Одеській та Херсонській областях, НВЧ-приладів (клістронів), що є одним з основних елементів системи наведення зенітних ракетних комплексів на ціль.