ДБР повернуло вилучені клістрони в 96-ту зенітно-ракетну бригаду, - Бутусов
Представники Державного бюро розслідувань повернули в 96-ту зенітно-ракетну бригаду ЗСУ вилучені прилади НВЧ (клістрони).
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"ДБР щойно повернуло вилучені клістрони в 96-ту зенітно-ракетну бригаду. Завдяки резонансу розпочато розгляд на найвищому рівні, повідомлятимуть про результати.
Стався витік інформації особливої державної важливості. І список посадових осіб, які в цьому брали участь у Головному управлінні ВКР СБУ, Хмельницькому ДБР, Хмельницькому суді, будемо встановлювати і оголошувати. Люди мають розуміти наслідки своїх дій і наслідки перевищення повноважень. Справа в тому, що постанова суду не передбачала вилучення клістронів взагалі!" - написав Бутусов.
На думку журналіста, ситуація вкрай підозріла, і дії людей, які це зробили, має всі ознаки державної зради. Він також не відкидає, що до цього причетні й більш високопоставлені керівники.
"На окрему оцінку заслуговує командування 96-ї бригади, яке видало секретну бойову техніку, що призвело до виведення з ладу ЗРК. Це неприпустимо за будь-яких обставин. А тим більше з огляду на те, що в постанові районного суду не було дозволено вилучення", - додав головний редактор Цензор.НЕТ.
Нагадуємо, раніше командування Повітряних сил ЗСУ заявило про вилучення представниками ДБР із зенітних ракетних бригад, які базуються в Хмельницькій, Одеській та Херсонській областях, НВЧ-приладів (клістронів), що є одним з основних елементів системи наведення зенітних ракетних комплексів на ціль.
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"Агент Казбек": доказательства госизмены Андрея Портнова
Информацию удалось получить благодаря изучению взломанной электронной почты советника Суркова Бориса Рапопорта.
Советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов работал и продолжает работать на Кремль, помогая в войне против Украины.
Журналисты Миротворца провели масштабное расследование в рамках работы с дампом электронной почты Бориса Рапопорта.
В поле зрения сотрудников Центра попала его переписка с лицом, которое называет себя Рашидович Казбек (e-mail: [email protected]). Масштабы подрывной антиукраинской деятельности этого "Казбека" в интересах Кремля поразили даже специалистов с многолетним опытом контрразведывательной, разведывательной и оперативно-розыскной деятельности, которые имеют на своем счету ряд выявленных агентурных сетей врага и агентов различного калибра.
На счету "Казбека" как минимум:
· информирование Кремля о планах оперативно-розыскных мероприятий правоохранительных органов Украины относительно лиц, в которых был заинтересован Кремль;
· организация в Украине мощные целевые информационные кампании по дискредитации органов государственной власти и государственных деятелей Украины;
· создание в Украине так называемых правозащитных общественных объединений по согласованию с Кремлем и для обеспечения интересов российского агрессора;
· лоббирование соответствующих судебных решений в ущерб интересам нашего государства и в интересах Кремля.
И это далеко не весь перечень направлений системной, сознательной, преступной деятельности этого "Казбека" в интересах российского агрессора по уничтожению Украины.
Установить личность "Казбека", который думал, что он самый хитрый и умный из всех "Казбеков" Вселенной, оказалось достаточно просто.
Как известно из теории контрразведывательной деятельности, все агенты "палятся" на мелочах и на каналах связи. Казбек не был исключением".
Название адреса электронной почты "[email protected]" дало журналистам три зацепки:
· "Казбек" пользуется IPhone.
· Имя или фамилия "Казбека" скорее всего начинаются с буквы "А".
· Набор из семи цифр может означать номер какого-то телефона большого города. Учитывая масштабность направлений подрывной деятельности "Казбека" против Украины и его охвата связями, скорее всего этот город - Киев.
Мы начали свои исследования по телефону 4112148, и с первой же попытки попали в цель, потому что "Google знает все". Как оказалось, в г.. Киеве стационарный телефон 411-21-48 установлен на Оболони по адресу: ул. Маршала Тимошенко, д. 13/А, кв. 186. Этот номер телефона, по данным из открытых источников, принадлежит лицу по имени Портнова Т.В.
Зебилы в действии.
Готовятся к сдаче Крымского канала.
А страна дебилов этого не видит...
Дійшли до крайньої межі
Зробили в війську грабежі
Ворожі Україні ДБР
Провівши обшуки в четвер
Всі клістрони повилучали,
Щоб боєздатність ми втрачали
Ракетні війська стали мертві
Своїми мародерами обдерті
Порушили «специ» закони знову
Бо мали лиш на огляд постанову,
А вони прилади з ракет забрали,
Та захист України зруйнували.
Кому всю інформацію здали?
І скільки за цю послугу взяли?
Хто дав команду це робити?
Щоб нашу армію з тилу добити?
То ж відкривайте нову справу
Та йдіть всі для підсудних лаву.
02.07.2020
Анатолій Березенський
Полное невежество и идиотизм разогнанные до космических масштабов.
Как та помню во времена овоща, тот договаривался с нефтетрейдерами о снижении цен на бельзин, договорившись стал вещать на всю страну, где то так - договорился что будут продавать по 2.50 за тонну, но тонна и литр разные вещи, по этому литр будет по 3.20. Вся страна схавала за истину ни чего не заметив и не поняв.
То ли овоща развели трейдеры, то ли оно тупое по жизни, но суть в том что плотность бензина меньше единицы, 0.720 -0.750 грамм на литр, дизель тяжелее 0.820-0.850 грамм на литр, сооьтветственно в тонне бензина около 1380 литров бензина и 1220 литров дизеля, соответственно и цена за литр должна быть меньше чем за килограмм.
Для совсем тупых, покупая литр бензина ты покупаеш 820 грамм.
То же и с клистронами, они используются в гетеродинах приемников головок самонаведения, есть два вида клистронов, пролетные и отражательные. Пролетные мощностью от 1вт до 1мвт-100мвт в импульсе, имеют низкий кпд, до 58%, используются в когерентных радарах (радиолокационные телескопы, планетные и астероидные радары), эти клистроны могут быть как огромные ведра, вплоть до роста человека, используются как генераторы свч обладающие когерентностью.
Отражтельные клистроны обладают высокой надежностью, малой мошностью и в основном используются в гетеродинах приемников, в виду простоте электронной перестройки частоты.
Входят в состав головок самонаведения ракет, срок рабочего времени их использования весьма кратковременный, пока ракета не долетит до цели, их переодически тестируют на стендах в местах эксплуатации и в случае отказов, ну уж не по вине клистронов, отправляют на рекламацию изготовителю, но в зип клистроны могут входить, мож на случай войны, когда рекламацию отправлять некому, по советским меркам гарантийный срок изделий 25 рокив.
Шо реально произошло, очевидно просто приобрели клистроны для пополнения зипа по бешенным ценам, наварив хорошего бабла, прикрывшись обороноздатнистю.
Цены на маленькую лампочку с палец и агрегата в рост человека отличаются космическими масштабами а будя кто роптать сразу завопили о развале обороноздатности, все это и расчитано на дремучих лохов, которыми и есть в этой области все кроме специалистов по данному профилю.
Но и тут бутусов отличился - "командование 96-й бригады, которое выдало секретную боевую технику", он просто не понимает что есть предметом тайны, наличие клистронов не есть секретом, это как наличие кинескопа в телевизоре, предметом секретности могут быть некоторые тактико-технические характеристики и параметры изделия, в то время как само изделие предмета тайны не составляет.
Так что все это сплошной лоходром, страшно то что на него повелось столько людей.
Жыв курилка!
Нет, для этого сорок лет учиться нужно, и никакие гуглы тебе не помогут, особенно если интеллект ниже плинтуса.
Неужели ты до сих пор этого не понял?
Секретом является не только технические характеристики, но и степень боеготовности части.
А еще кто-то СЛИЛ Бутусову информацию...
СБУ должно уже с поводков сорваться, в погоне.
Я тут ликбеза целую портянку накатал а ты то ли читать не умеешь то ли неасилил стока букафф, то ли по иным причинам интеллектуального характеру, просто нипонял что эти клистроны не имеют и малейшего отношения к обороноздатности и лежат себе на складе, в составе ЗИП (для тугих - запасное имущество и приборы) .
Лохи в прострации, привели в негодность ЗРК!
Хотя ни кто из них не знает что такое и гыде там находится ГСН, не говоря уж о клистронах.
Вот к примеру ГСН , там не только клистрон гыдето но и гироскоп, оне как суслики их не видно но они где то есть.
Тк что в сем случае пострадала не фактическая боеготовность лишь фактическая дебильность лохтората.
Я думал у них мощность за 100 кВт. Где он там столько энергии берёт, и куда рассеивает столько тепла?!
Хотя бывают и активные гсн, в которых и генератор подстветки на борту, если радиолокационный то выпустил и забыл, то же и в неактивных, скажем тепловых.
Входной сигнал (эхо от цели) смешивается с опорной частотой образуя разностные сигналы, которые отфильтровываются и затем используются для наведения на цель.
В 100 и более киловатт это проходные клистроны, огромные агрегаты используемые для получения когерентных излучений, в радиотелескопах и прочих хренотей космического назначения.
Чтож, я всего лишь заочник, к тому же по механообработке а не радиоэлектронике.
Ну почитай что ли, в инете много статей про них.
Не проходные а пролетные и отражательные, пролетные генерируют когерентное излучение.
На уровне утюга, и радиоволны и свет и рентгеновское излучение и гамма все это электромагнитные волны.
Или по иному, потоки фотонов, разной частоты - энергии
Спектр излучения источника показывает диапазон частот-энергий фотонов в нем учавствующих и их интенсивность, чем уже спектр излучения тем легче его собрать в одном направлении.
Так знакомый тебе лазер это источник когерентного излучения, это позволяет сфокусировать излучение в пучек, то бишь всю его энергию направить в нужном направлении. Но даже лазер имеет свой спектр излучения, то бишь состоит из набора фотонов разной частоты-энергии, по этому пучек и расходится в пространстве.
Пролетный клистрон и есть типа грубо аналогом лазера, только низкочастотным, по сравнению со светом, что позволяет сфокусировать излучение в узкий пучек достаточный для работы с космическими объектами а они имеют очень маленькие угловые размеры, в секундах, долях секунды и меньше.
Зрк оперирует, так, приблизительно, с областью подсветки в районе 4-8 градусов(грубо), что позволяет отслеживать перемешение цели, "поворачивая фонарик" в нужном направлении, если луч подсветки будет гораздо уже то цель просто выйдет из поля зрения системы.
Попробуй удержать пятно лазерной указки на двигающемся коте, трудно да, а если ты видишь только то что это пятно освещает, то кот просто исчезнет из поля зрения.
Конечно все это просто обобщенные, общие принципы а с конкретным шелезом нужно разбираться конкретно по его параметрам.
Так что скорее для тебя клистрон это просто слово такое, а теперь к нему добавилось пролетный и отражательный и возможно некое понимание.
Опять у тебя все та же проблема, рвешь горло о вещах в которых ни чего не смыслишь.
Ты прям уничтожыл меня, найдя опечатку! А по сути вопроса - в отличие от тебя, дурачка из гугля, я в этих самых зенитно-ракетных войсках служил.
А я их делал, своими руками, не клистроны звычайно а головки самонаведения.
Я ж тебе много раз говорил что рассказываю только о том что знаю и что понимаю.
Те клистроны вероятно изъяли даже не из зипа а со склада, в упаковочке с надписью, хотя там вообще какая нить хрень могла лежать, вместо него, амфаши все равно не поймут.
Ну а падение падежей наблюдается не только в болгарском языке но как ни странно и в среде мордорян, тяга у них какая то к агллютативности, возможно от родных, угрофинских, вот и тебя туды же понесло.
Ну и конкретизируй, какие такие параметры зенитно-ракетных систем готов купить противник, обсудим.
И клистроны, и клиторы с головками....
И изумруды выращивал, и комбинации аллелей собственными руками из гугля выковыривал... Есть ли на Земле хоть что-то, недоступное его клавиатуре?
Нет такой клавиатуры, таварищи, особенно если она - на староболгарском!
Агллюгативность нидлообразных вискерсов, тваю мать!
Ведь сначало то вывчыти потрибно, то о чем говорить собираешся, иначе просто свою дурню напоказ выставляешь. Иначе у тебя начинают путаться клистроны с клиторами.
Так и староболгарский, он же язык писания, он же словенский, у смотрицкого, который обучал москвитов руССкому языку, флективен а современный болгарский тяготеет к аглютинации, наблюдается падение падежей.
Ну и про головки, каждый в советское время чем то зарабатывал себе на жизнь, я вот делал эту хрень, шо на картинке, и много других, тогда и гуглей не было и в помине. Не всем же за студами навоз подбирать. Кто на шо здатный тот тем и занимается.
Галовки он выращивал староболгарские на грядке из галогрупп....
Всяк трудится, как может, я ж не против, но не надо пытаться продавать свои напёрстки портному!
Я ж говорил, не поминай в суе того о чем представления не имеешь, мож и сойдешь за умного.
Ты должно бысть уже грамотный и наверняка уже истеричил по поводу ПЦР тестов и даже может быть веришь в них, стандартная технология лабораторных исследований, определяющих наличие заданной последовательности нуклеотидов в днк, задаваемой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D1%80 праймерами , то же самое и с гаплогруппами той же ПЦР определяют наличие заданных последовательностей которые и определяют гаплогруппу. А ты как довбень смешиваешь род работы с лингвистикой и днк последовательностями лепя из них какую то лобуду.
А что ж до работы, то будь ты совершеннолетним а не молокососом, чи в проекте, в советские времена, имей способности и знания в области радиотехники и желание то то же мог бы устроиться на радар(коммунист) иль еще куда, получал бы за работу 250-300 (по молодости) полновесных совейских гроблей, в зависимости от своей производительности канешна, и был бы "прахфессаром" в области ГСН и прочей производимой впк гадости без всяких википедий.
Он даже не понимает, как обосрался и наивно САМ включает в свой текст прямые ссылки из википедии...
"И тут остапа понесло, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F) проекция начала выносить весь"
"нуклеотидов в днк, задаваемой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D1%80 праймерами , то же самое и с гаплогруппами"
Так что повторюсь: всю свою мудрость, надёрганную из интернета - засунь в жопу ленивым студентам, не способным это сделать самостоятельно. Расскажы им, как правильно выращивать изумруды - может они гривен 15 накинут тибе за универсальность.
"Ты - идиот." https://censor.net/comments/locate/3205764/019214da-fc2a-7318-997c-ff6068f03a11
"отличие от тебя, дурачка из гугля," https://censor.net/comments/locate/3205764/019214da-fc2d-7209-8730-1a1066eef325
"и клиторы с головками
нидлообразных вискерсов, тваю мать!" https://censor.net/comments/locate/3205764/019214da-fc2e-71e2-a10e-3346b6a6a7a5
"Ты идиот.https://censor.net/comments/locate/3205764/019214da-fc2e-71e2-a10e-3346b6a6a7a5
"Боже, какой идиот!" https://censor.net/comments/locate/3205764/019214da-fc2e-71e2-a10e-3346b9c6e7de
Ну чисто мордорянский подход к ведению диалога, и это у тебя самые интеллектуальные аргументы. В мордоре так принято.
В то же время, для тебя, верхом оскорбления являются ссылки на вики, это не нормально, я тебе мильен раз объяснял по чему, но тебе не доходит.
Объясню ще раз, предметно.
Ссылка на слово проекция дана для того что бы ты понял в каком значении слова ее нужно понимать, ибо у меня существуют весьма убедительные примеры твоей неспособности правильно понимать текст, ссылка на слово праймеры дана по той же причине, что бы ты понимал о чем идет речь и не путал с с похожим словом праймериз.
Мне просто лень тебе их описывать, по этому я и применяю ссылки, ну и как я вижу тебя особо раздражают именно "прямые ссылки из википедии...".
Хотя прямые ссылки из википедии ведут на источники информации, в конце всякой статьи вики они перечисляются.
И я таковых тебе не давал, я давал ссылки на статьи в википедии.
Если их не давать то у тебя и возникают конструкции типа "https://censor.net/comments/locate/3205764/019214da-fc2e-71e2-a10e-3346b81e8df8."
Ну и в общем твое поведение ни что иное как троллинг, ссылку на описание найдешь сам, хоть в вики хоть еще где.
И нахрена ты копипастишь целые странцы ЧУЖОГО текста? Поставь ссылку - и на этом твоя интиликтуальная роль исчерпывается.
Кстати, твои компилятивные рефераты и стоят так дёшево потому, что сведения в википедию пишут не специалисты, а в лучшем случае энтузиасты-третьекурсники, и там полно устаревшей, притиворечивой и вообще ошибочной информации.
Ветвистых тибе дендритов!
У тебя ж были мозги, я это помню, зачем же скатываться до троллинга?
Прикол заключается в том, что в википедии полно ошибок, а кроме википедии у тебя ничего нет....
К барьеру!
В своём неуемном желании посадить Порошенко, зелёные сосредоточили все мощности правопохоронных органов на поиске блох в его карьере.
И вот - нашли: специальное оборудование для зенитных комплексов С-300, которое завозилось во времена президентства Порошенко, в рамках специальной операции, и с территории России.
Следователи ДБР, оху*вшие от
безнаказанностипревысившие полномочия, снимают с боевой техники критически важное оборудование, фактически разоружая два зенитно-ракетных полка дальнего действия - в условиях возросшего уровня военной опасности.
Надо понимать, до чего нужно довести военных, чтобы они обратились для решения проблемы с иным государственным органом, в социальную сеть!..
Это управленческая катастрофа.
При Зеленском происходит то, о чем я и многие другие предупреждали ещё год назад - распад государственности.
Кроме ситуативного разоружения двух полков, стоящих на боевом дежурстве (!), неуемные искатели грехов Порошенко, подвергли государство и конкретных людей ещё одной опасности - вскрытия уникальной схемы получения критически важного оборудования с территории противника.
Людей, которых необходимо награждать высшими государственными наградами, крупно рискующими лично, по милости ныне правящих идиотов, может взять ФСБ.
Распад.
Ещё полгода назад многие задавились вопросом: как далеко готовы зайти зелёные в своей провинциальной мстительности?
Ответ подтверждён в очередной раз: до разрушения государства и его обороноспособности в критический момент военной опасности.
И это ещё не все. Будет хуже.
Ну как, 73%?
Дали порулить самолётом хорошим парням-неолигархам?
Алексей Арестович
На 6 году войны, после десятков тысяч погибших и покалеченных... Рашке перед нападением достаточно совсем немного забашлять полезным идиотам, чтобы другие полезные безхребетные идиоты позволили, даже без документов, привести в негодность ПВО Украины!!!!
Я даже не представляю, что будет если такие кретины припрутся на АЭС и потребуют вынуть для проверки контрольные стержни!!!!
И один реактор и мы как то переживем!!!!
А вот половину....... Уже никто не переживет!!
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3410756472321742&set=a.353058151424938&type=3 2 год ·
- То, что командование двух зенитных бригад безропотно отдаёт гражданским лицам (ДБР) критически важные элементы боевой техники, иначе нежели ужасом и развалом назвать нельзя.
Но с чем связан этот ужас и развал?
Командиры видят, что ДБР давно превратилось в ВЧК, структуру, которую используют для расправы.
И если ДБР по беспределу преследует пятого президента Порошенко, и это прямо поощряет высшее руководство страны - то, что сделают со мной - думает командир бригады и решает не связываться с уставом - себе дороже.
Дело в том, что система отношений внутри силовых государственных органов Украины более-менее стала меняться только при Порошенко.
При Зеленском маятник пошёл в обратную сторону, возрождая худшие советские традиции - сталинского периода.
Да, командир, мог и должен был проложить прибывших мордой в пол, до прибытия ВСП и военной прокуратурой, и, конечно, никакое постановление гражданского суда, не может служить основанием для изъятия боевой техники, без соответствующей экспертизы военной прокуратуры.
Не чтобы потом стало с этим командиром, при нынешней власти?..
«Родина всегда тебя бросит, сынок» - эту истину, каждый курсант осваивает очень рано, ещё на первом курсе.
И система такова, что офицер, проявивший решительность в защите государственных интересов, завтра может быть брошен (и скорее всего - будет брошен) этим самым государством.
Я ещё хорошо помню 90-е, когда командир разведроты, с автоматом в руках остановивший бригадных, приехавших в военный городок на разборку, был вынужден потом прятаться сам и прятать семью - а солдатам на КПП бандиты набили морду, безо всякой попытки сопротивления.
Солдаты и дежурный знали, что начальство их бросит, а контрразведка и менты ещё и посмеются.
Сегодня воинские части атакуют не столько бандиты, сколько само государство.
И командиры увидели, что Родина уже их предала. Что Родина воюет с Родиной.
Становиться прокладкой между двумя Родинами, а потом нищим и убогим, не имея даже денег на адвоката, пытаться в одиночку противостоять в судах мести ******** ********* с корочками - выбор тот ещё.
Говорят, что на Киевщине, командир одной из бригад, откатался пустить ДБР и те пригрозили ему штурмом спецназа.
И нас ещё предстоит увидеть - что будет с этим командиром?..
Зелёные подонки не понимают, что возрождая традиции НКВД, они наносят удар, в самое сердце обороноспособности страны, власть над которой им вручил народ, ломают медленный процесс восстановления коллективного сознания военных, который по-тихоньку начался при Порошенко.
Именно после таких ситуаций, военные махают рукой на государство и сдают Крым без сопротивления.
Потому, что они знают: с высокой вероятностью Родина, которой они выбрали служить, не только их предаст, но ещё и будет преследовать - за защиту ее же интересов.
Зелёные кретины воссоздали ситуацию, когда военные вынуждены писать в соцсети - спасая боевую технику, другой защиты в этом состоянии государства у них не осталось!..
Воссоздали и усугубляют - каждый день.
Если Вы думаете, что такая тенденция сильно прибавляет военным желания яростно отражать российскую агрессию, Вы ошибаетесь.
Невозможно нормально защищать Родину, если эта Родина поставила во главе ВЧК адвоката Януковича и не сегодня - завтра, начнётся преследование военных за то, соо защищали страну на Востоке.
Эй, зелёные *****.
А завтра, как, сраный районный суд начнёт своими постановлениями разоружать целые оперативные командования?..
Кто бы ни пришёл у власти после зелёной плесени, сжирающей Украину, ему придётся решить давно назревшую задачу:
- перевод военной контрразведки из состава СБУ в состав Министерства обороны и четкое разграничения прав и возможностей силовых органов в отношении Вооруженных Сил.
Так, чтобы любая сволочь, в погонах или без, боялась бы даже подойти к воинской части - без тяжелых последствий для физиономии и биографии.
На новую военную контрразведку, и на военную полицию должны быть возложены и функции защиты военнослужащих и членов их семей, военных пенсионеров, по защите от преступных посягательств.
Ибо не раз, и не два, и даже не десять раз в нашей богоспасаемой Родине происходят случаи, когда в конфликте военных и шпаны, мусора занимают сторону любимых ими и социально близких бандитов.
А вот когда военная прокуратура получит исключительное право расследования преступных посягательств на военных, а военная контрразведка, подчинённая МОУ - право профилактики и действий на упреждение, вот тогда, страшный сталинский морок, калечащий армию уже почти сто лет, заставляющий офицеров становиться в позу «чего изволите?» и выносящий на армейский верх не столько профессиональных, сколько лояльных, морок, который после забытья, снова стали наводить зелёные, начнёт отпускать нашу армию и военных людей, которые выбрали положить свою жизнь на защиту Родины, а Родина выбрала их за это регулярно унижать, предавать и выбрасывать.
Ну а пока - по конкретному случаю, займёмся гражданским контролем над вчерашним вопиющим случаем.
Чтобы ни одна сволочь, разоружающая воинские части, не осталась безнаказанной.
Хай не сподівається - ніщо не забуте. Країна знатиме своїх героїв.
https://www.facebook.com/DmytroVovnianko/?__tn__=kC-R0.g&eid=ARCYMD4d5XASGXYUzMTaXMsBVKG2BgIE9kMYihCS-xe8UlvSPLVta470pCmKJIli-Bn3OJdNhlXffbk-&hc_ref=ARR07AvYCXJHp6jjQsufQlUPGV8VzsMIkU-pJQXDF8o3yKmSb63GbVDyrQYbgg458EE&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCYLSO5TB7LqxgP4iKOuDkSKv3lT_n5etTA5w1zfkadOeWSwrAgOGAIKTYbyWrOCwOKpL8bIPNcPKRDVuotCBAjBZWhb8kt8PiGTvJ0dcXh06oCm95ujVfQMbgtvib3NjVQoSxH1lHjcM6eyLQ5ewNvw-OZfvzOsXTu2kOkbdJqTZNWD3aSW7TQXff41xZV_xMXzmLyUXS78B7o7vDf8809T399MUW0NRIJTEaJ1YB5Slh8VdcqJKSZ-msJ_YIyHA2BiQ76oQkI0R9od7xv-nLH9CUTBydQ6uFAeUe-o_ZCS4sjoNzSeP4N0iFknuWhlGbI Дмитро "Калинчук" Вовнянко