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Новини Агресія Росії проти України
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До Дніпра із зони ООС вертольотом евакуйовано бійця з важким кульовим пораненням руки, - радниця голови Дніпропетровської ОДА Губа

До Дніпра із зони ООС вертольотом евакуйовано бійця з важким кульовим пораненням руки, - радниця голови Дніпропетровської ОДА Губа

До Дніпра військовим вертольотом із зони проведення ООС евакуйовано українського військовослужбовця з важким кульовим пораненням руки.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила радниця голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа, інформує Цензор.НЕТ.

Військові медики провели етапну медичну допомогу, прооперували в мобільному госпіталі і передали пораненого своїм цивільним колегам в обласну лікарню ім. Мечникова в Дніпрі.

Евакобригада військових медиків із району ООС, спільно з вертолітниками, забезпечила евакуацію пораненого на ШВЛ у складних нічних умовах. В аеропорту Дніпра їх зустріла бригада медицини катастроф.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Увечері 2 липня окупанти поранили українського воїна під Невельським, - штаб ООС

До Дніпра із зони ООС вертольотом евакуйовано бійця з важким кульовим пораненням руки, - радниця голови Дніпропетровської ОДА Губа 01

Автор: 

Дніпро (3282) поранення (2805) Донбас (22356) Губа Тетяна (40) операція Об’єднаних сил (6725)


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Скорейшего выздоровления
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03.07.2020 01:11 Відповісти
Держись,боец! Скорейшего излечения, Ты еше нужен Украине!!!🌼🌼🌼
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03.07.2020 01:16 Відповісти
У меня есть кондиционер и я не в окопе. Но я в окружении врагов - все соседи в судорожной ностальгии за СССР и считают, что бандеровцы воюют с правильными украинцами, которые любят Россию. А Президент, которого избрало тупоголовое большинство, маленькое завистливое и мстительно- трусливое Чмо. Он, еще и главнокомандующий. И как жить? Вся надежда на вас хлопцы, на тех, кто на передовой. А нашему раненому герою - выздоровления.
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03.07.2020 06:40 Відповісти
Украинскому Воину полного выздоравления!
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03.07.2020 07:45 Відповісти
 
 