До Дніпра із зони ООС вертольотом евакуйовано бійця з важким кульовим пораненням руки, - радниця голови Дніпропетровської ОДА Губа

До Дніпра військовим вертольотом із зони проведення ООС евакуйовано українського військовослужбовця з важким кульовим пораненням руки.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила радниця голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа, інформує Цензор.НЕТ.

Військові медики провели етапну медичну допомогу, прооперували в мобільному госпіталі і передали пораненого своїм цивільним колегам в обласну лікарню ім. Мечникова в Дніпрі.



Евакобригада військових медиків із району ООС, спільно з вертолітниками, забезпечила евакуацію пораненого на ШВЛ у складних нічних умовах. В аеропорту Дніпра їх зустріла бригада медицини катастроф.

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