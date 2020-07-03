До Дніпра із зони ООС вертольотом евакуйовано бійця з важким кульовим пораненням руки, - радниця голови Дніпропетровської ОДА Губа
До Дніпра військовим вертольотом із зони проведення ООС евакуйовано українського військовослужбовця з важким кульовим пораненням руки.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила радниця голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа, інформує Цензор.НЕТ.
Військові медики провели етапну медичну допомогу, прооперували в мобільному госпіталі і передали пораненого своїм цивільним колегам в обласну лікарню ім. Мечникова в Дніпрі.
Евакобригада військових медиків із району ООС, спільно з вертолітниками, забезпечила евакуацію пораненого на ШВЛ у складних нічних умовах. В аеропорту Дніпра їх зустріла бригада медицини катастроф.
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Denisn
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