США вживатимуть рішучих заходів у разі підтвердження даних про плату РФ талібам за вбивство американських солдатів, - радник з нацбезпеки О'Браєн

США рішуче реагуватимуть, якщо підтвердиться інформація про те, що Росія пропонувала винагороди талібам в обмін на напади на американських військових.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив радник президента США з національної безпеки Роберт О'Браєн.

"Це важливі твердження. Якщо вони будуть підтверджені, то я можу гарантувати вам, що президент вживатиме рішучих заходів", - сказав О'Браєн журналістам у Білому домі.

Він також зазначив, що Вашингтон може ніколи не дізнатися правди про це через витік інформації в ЗМІ.

О'Браєн повідомив, що співробітниця ЦРУ вирішила не інформувати президента США Дональда Трампа усно, "оскільки в неї не було довіри до розвідданих".

Водночас він відмовився відповісти, чи отримував Трамп інформацію в письмовому вигляді.

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Наприкінці червня газета The New York Times опублікувала статтю, в якій повідомляла з посиланням на неназваних американських офіційних осіб, що російська військова розвідка пропонувала талібам винагороду за напади на американських військовослужбовців в Афганістані. За інформацією видання, це відбувалося в розпал переговорів про мирне врегулювання афганського конфлікту.

Автори статті стверджували, що президенту США Дональду Трампу доповіли про ці висновки розвідки ще в березні 2020 року, проте, як йшлося в матеріалі, той поки не вирішив, як слід реагувати. Аналогічну інформацію опублікувала газета The Washington Post. За її даними, в результаті змови загинули кілька американських військовослужбовців.

У Білому домі заявили, що Трамп не отримував таких розвідданих, а також, що в адміністрації перевіряють цю інформацію, і що в американській розвідспільноті немає єдиної думки про її достовірність.

Члени Конгресу США від обох партій вимагають більше інформації від Білого дому і розвідструктур країни про можливе замовлення з боку ГРУ ГШ Росії нападів і вбивств американських військових в Афганістані.