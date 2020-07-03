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Новини
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США вживатимуть рішучих заходів у разі підтвердження даних про плату РФ талібам за вбивство американських солдатів, - радник з нацбезпеки О'Браєн

США вживатимуть рішучих заходів у разі підтвердження даних про плату РФ талібам за вбивство американських солдатів, - радник з нацбезпеки О'Браєн

США рішуче реагуватимуть, якщо підтвердиться інформація про те, що Росія пропонувала винагороди талібам в обмін на напади на американських військових.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив радник президента США з національної безпеки Роберт О'Браєн.

"Це важливі твердження. Якщо вони будуть підтверджені, то я можу гарантувати вам, що президент вживатиме рішучих заходів", - сказав О'Браєн журналістам у Білому домі.

Він також зазначив, що Вашингтон може ніколи не дізнатися правди про це через витік інформації в ЗМІ.

О'Браєн повідомив, що співробітниця ЦРУ вирішила не інформувати президента США Дональда Трампа усно, "оскільки в неї не було довіри до розвідданих".

Водночас він відмовився відповісти, чи отримував Трамп інформацію в письмовому вигляді.

Читайте: США мають докази, що ГРУ Росії переказувало гроші талібам, імовірно, за вбивства американських військових, - NYT

Наприкінці червня газета The New York Times опублікувала статтю, в якій повідомляла з посиланням на неназваних американських офіційних осіб, що російська військова розвідка пропонувала талібам винагороду за напади на американських військовослужбовців в Афганістані. За інформацією видання, це відбувалося в розпал переговорів про мирне врегулювання афганського конфлікту.

Автори статті стверджували, що президенту США Дональду Трампу доповіли про ці висновки розвідки ще в березні 2020 року, проте, як йшлося в матеріалі, той поки не вирішив, як слід реагувати. Аналогічну інформацію опублікувала газета The Washington Post. За її даними, в результаті змови загинули кілька американських військовослужбовців.

У Білому домі заявили, що Трамп не отримував таких розвідданих, а також, що в адміністрації перевіряють цю інформацію, і що в американській розвідспільноті немає єдиної думки про її достовірність.

Члени Конгресу США від обох партій вимагають більше інформації від Білого дому і розвідструктур країни про можливе замовлення з боку ГРУ ГШ Росії нападів і вбивств американських військових в Афганістані.

Автор: 

розвідка (3866) росія (65336) США (23024) Талібан (149) ЦРУ (142)


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Топ коментарі
+24
говно это для русских среда обитания и тыкать их туда бесполезно. Только физическое уничтожение.
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03.07.2020 07:46
+12
Щас опять вату мордой в гамно натычут ....
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03.07.2020 07:35
+11
Конгресс решит и прижмут, Трамп только согласится. Это ж не обнуленыши в параше...
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03.07.2020 07:54
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Меры принимают не абстрактные США , а конкретные люди . Это Трамп будет принимать ? Они хоть сами в это верят ?
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03.07.2020 07:31 Відповісти
Конгресс решит и прижмут, Трамп только согласится. Это ж не обнуленыши в параше...
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03.07.2020 07:54 Відповісти
Щас опять вату мордой в гамно натычут ....
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03.07.2020 07:35 Відповісти
говно это для русских среда обитания и тыкать их туда бесполезно. Только физическое уничтожение.
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03.07.2020 07:46 Відповісти
Даже не сомневайтесь. Платили - для свиней бабки не проблема.Фсб покупало афганские наркотики и за скидку в цене -заказало розрушить мирные переговры.
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03.07.2020 07:37 Відповісти
Погрози рєшитєльних мєр дуже страшні для московії. А трампнаш в гніві так ващє страшний...
Пс. Гайс, завершуйте теревені починайте діяти, ато над вами вже кури сміються
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03.07.2020 07:42 Відповісти
они мля Мадуро от венесуельского крана у себя под носом убрать уж который год не способны .... Эрдо-хан в засосах пуйловских .... после " Бури в пустыне " начиная с обами когда то могучая страна начала миролюбиво усыхать ...
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03.07.2020 09:22 Відповісти
Заплатите донецким и луганским сепарам - те за бабки начнут мочить кацапских командированных......
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03.07.2020 07:47 Відповісти
если бы даже этого не было, это надо было бы создать для того, чтобы обосновать ужесточение санкций, изгнать из ООН, признать страной-спонсором терроризма, отключить от СВИФТа... правильные меры, направленные на умерщвление расии... молодцы американцы... так держать... самый лучший враг - мертвый враг... добейте пыню и его недоимперию...
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03.07.2020 07:54 Відповісти
З трампом нічого того не буде
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03.07.2020 08:00 Відповісти
Фінансування тероризму з боку росії було системним і неодноразовим. Тому шукайте, бо для того ви маєте розвідку та інші силові та аналітичні структури.
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03.07.2020 07:59 Відповісти
Аль Каїду хто створив?
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03.07.2020 08:54 Відповісти
Бен Ладен. А хто створив Ісламську державу?
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03.07.2020 08:57 Відповісти
Та да, бен Ладен. І він же Саддама гримнув, після чого і утворилася ісламська держава із залишків іракської армії.
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03.07.2020 09:05 Відповісти
У Вовы очко сжалось,и к гадалке не ходи!
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03.07.2020 08:11 Відповісти
Трамп не образить коханого ***** , вся надія на конгрес
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03.07.2020 08:12 Відповісти
Есть такая страна специально созданная для битья, для вытирания об нее ног, для топтания ее флага. Вооруженные силы этой страны без знаков отличия этой страны нападают на всех, как бандиты, провоцируют военные конфликты, бесконечные войны, захват чужих территорий. В этой стране, в которой живет нищий, голодный народ, который светит голым задом, проводят парады. Вы уже догадались, что эта страна с гордым краденым названием - Россия
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03.07.2020 08:22 Відповісти
У ссссссссра тоже была и где этот сссссссср,ватный рашистский длбб? Повторите путь а-ля ссссссссср,идиоты необучаемые...
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03.07.2020 10:33 Відповісти
Короче, он имеет в виду, что если дополнительные доказательства попадут в нью-йорк таймс, то США придется принять меры и принять жесткие персональные санкции против бухгалтерши, которая начисляла деньги, водителя который их возил и переводчика.
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03.07.2020 08:22 Відповісти
Американцы могут реагировать и иначе. К примеру,расстрел ЧВК Вагнера в Сирии.
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03.07.2020 08:36 Відповісти
Это был бы достойный ответ. Начать желательно с Донбасса .
И претензий от россии не будет - их же там нет.
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03.07.2020 08:53 Відповісти
Трамп не даст в обиду своего старого друга *****
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03.07.2020 08:32 Відповісти
При трампухе сольют все это.
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03.07.2020 08:34 Відповісти
какая неожиданная новость
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03.07.2020 08:36 Відповісти
ФСБ в марте 2011 года действительно направила ФБР и ЦРУ меморандум, в котором утверждалось, что Тамерлан Царнаев является приверженцем радикального ислама, который намеревается вступить в некую подпольную группировку, однако не указала, что к тому времени в ее распоряжении уже была расшифровка телефонного разговора между Царнаевым и его матерью, в котором речь шла о https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B4 джихаде . По словам американских чиновников, они посылали в ФСБ запрос о предоставлении дополнительной информации, однако ответа не получили. Тогда американская спецслужба своими силами организовала проверку семьи Царнаевых, однако не обнаружила ничего крамольного. Судя по всему, американские спецслужбы не были осведомлены о визите Тамерлана Царнаева в Дагестан в 2012 году. Не задерживали его и в самой России (хоть и отслеживали перемещения): по словам источника в российских спецслужбах, он не считался несущим серьезную угрозуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%8B#cite_note-42 [42] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%8B#cite_note-43 [43] . В самом Дагестане как чиновники, так и повстанцы также отрицали, что Царнаев был связан с дагестанским подпольемhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%8B#cite_note-44 [44] .
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03.07.2020 08:45 Відповісти
кто верит, что Царнаевы за свои деньги решили людей убивать ?
а терракты в Европе ?
это всё дело рук ФСБ, даже если действуют через Иран итд
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03.07.2020 08:47 Відповісти
Только непонятно, зачем России оплачивать убийство американских солдат. От вируса их погибает больше в разы и совершенно бесплатно.
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03.07.2020 08:47 Відповісти
заблудился, ВАТАН.
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03.07.2020 08:50 Відповісти
знающий правду, пишущий брехню, иди на паРашу!!!
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03.07.2020 08:51 Відповісти
а зачем русским было организовывать теракты в Европе ?
терроризм это стратегия рф, просто никто на западе не понимает,
как терроризм может быть стратегией ядерного государства,
точнее не понимали
задача московитов создать негативное настроение у противника
кремляди подлые друзья
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03.07.2020 08:54 Відповісти
Можно продавать оружие повстанцам, это выгодно и благородно, а просто давать деньги это тупо и невыгодно.
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03.07.2020 09:01 Відповісти
Еще один олигофрен - гЭополитик рашистский подтянулся
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03.07.2020 10:37 Відповісти
трамп такое же ***** как и его плешивая коллега
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03.07.2020 08:49 Відповісти
То ли дело наша шмаркля!
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03.07.2020 09:08 Відповісти
Докази очевидні. Скоріш би дієві заходи до москаликів, бо іншого союзника в нас немає(((
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03.07.2020 11:37 Відповісти
 
 