США вживатимуть рішучих заходів у разі підтвердження даних про плату РФ талібам за вбивство американських солдатів, - радник з нацбезпеки О'Браєн
США рішуче реагуватимуть, якщо підтвердиться інформація про те, що Росія пропонувала винагороди талібам в обмін на напади на американських військових.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив радник президента США з національної безпеки Роберт О'Браєн.
"Це важливі твердження. Якщо вони будуть підтверджені, то я можу гарантувати вам, що президент вживатиме рішучих заходів", - сказав О'Браєн журналістам у Білому домі.
Він також зазначив, що Вашингтон може ніколи не дізнатися правди про це через витік інформації в ЗМІ.
О'Браєн повідомив, що співробітниця ЦРУ вирішила не інформувати президента США Дональда Трампа усно, "оскільки в неї не було довіри до розвідданих".
Водночас він відмовився відповісти, чи отримував Трамп інформацію в письмовому вигляді.
Наприкінці червня газета The New York Times опублікувала статтю, в якій повідомляла з посиланням на неназваних американських офіційних осіб, що російська військова розвідка пропонувала талібам винагороду за напади на американських військовослужбовців в Афганістані. За інформацією видання, це відбувалося в розпал переговорів про мирне врегулювання афганського конфлікту.
Автори статті стверджували, що президенту США Дональду Трампу доповіли про ці висновки розвідки ще в березні 2020 року, проте, як йшлося в матеріалі, той поки не вирішив, як слід реагувати. Аналогічну інформацію опублікувала газета The Washington Post. За її даними, в результаті змови загинули кілька американських військовослужбовців.
У Білому домі заявили, що Трамп не отримував таких розвідданих, а також, що в адміністрації перевіряють цю інформацію, і що в американській розвідспільноті немає єдиної думки про її достовірність.
Члени Конгресу США від обох партій вимагають більше інформації від Білого дому і розвідструктур країни про можливе замовлення з боку ГРУ ГШ Росії нападів і вбивств американських військових в Афганістані.
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Пс. Гайс, завершуйте теревені починайте діяти, ато над вами вже кури сміються
И претензий от россии не будет - их же там нет.
а терракты в Европе ?
это всё дело рук ФСБ, даже если действуют через Иран итд
терроризм это стратегия рф, просто никто на западе не понимает,
как терроризм может быть стратегией ядерного государства,
точнее не понимали
задача московитов создать негативное настроение у противника
кремляди подлые друзья