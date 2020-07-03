Ворог за добу 10 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, поранено одного українського воїна, - штаб
2 липня збройні формування РФ 10 разів порушили режим припинення вогню, використавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" вранці та під вечір агресор неодноразово відкривав вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів по опорних пунктах українських захисників неподалік Луганського. Також противник активізував свої вогневі дії і поблизу Новоолександрівки, застосувавши при цьому станкові протитанкові гранатомети.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Кам’янки ворог використав проти українських воїнів 82-мм міномети, великокаліберні кулемети та гранатомети різних систем, а по околицях Невельського – спочатку стрілецьку зброю, а згодом великокаліберні кулемети. Крім того, вогнем із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник двічі обстріляв і оборонців населеного пункту Водяне.
"За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один український військовослужбовець зазнав поранення. Його оперативно евакуйовано до медичного закладу та надано необхідну допомогу лікарів. Стан здоров’я воїна задовільний", - повідомили в штабі.
Як зазначається, такі підступні дії агресора без відповіді не залишилися – вогнем зі штатного озброєння по позиціях загарбників українські підрозділи рішуче подавили активність противника. Після чого окупанти припинили свою активність. За даними розвідки, 2 липня наші оборонці поранили одного загарбника.
Від початку поточної доби збройні формування РФ уже сім разів порушили режим припинення вогню, зокрема й із озброєння забороненого Мінськими домовленостями.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог застосував артилерійські системи калібру 122 мм, 120-мм міномети та ручні протитанкові гранатомети по опорних пунктах сил ЗСУ на підступах до Новотошківського.
Також із мінометів калібру 120 мм окупанти декілька разів обстріляли українські оборонні укріплення біля Хутору Вільний і Південного.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" агресор задіяв 120- та 82-мм міномети і гранатомети на підступах до Авдіївки, а автоматичні станкові гранатомети і великокаліберні кулемети неподалік Кам’янки. Ще один факт застосування зброї зафіксовано на Приазов’ї – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів противник вів вогонь по опорних пунктах неподалік Водяного.
"За поточну добу, за наявною інформацією, втрат серед українських захисників немає.
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - йдеться в повідомленні.
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Горіть у пеклі москалі !!!
Вчера в 08:19
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А потім ця шобла поїде через лінію розмежування за пенсіями та соцвиплатами від клятої бандерівської хунти, будуть спустошувати банкомати в Курахове, Волновасі та Маріуполі.
І нехай жодна людина не каже мені "ЕТО ЖЕ НАШІ ЛЮДІ"
Гарний флешмоб. Пропоную не зупинятися.
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Безповоротні (200) - 6 (2 - 9 омсп, 4 - 11 омсп).
Санітарні (300) - 3(1 - 7 омсбр, 1 - 9 омсп, 1 - 6 омсп).
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