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Новини Агресія Росії проти України
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Ворог за добу 10 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, поранено одного українського воїна, - штаб

Ворог за добу 10 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, поранено одного українського воїна, - штаб

2 липня збройні формування РФ 10 разів порушили режим припинення вогню, використавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" вранці та під вечір агресор неодноразово відкривав вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів по опорних пунктах українських захисників неподалік Луганського. Також противник активізував свої вогневі дії і поблизу Новоолександрівки, застосувавши при цьому станкові протитанкові гранатомети.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Кам’янки ворог використав проти українських воїнів 82-мм міномети, великокаліберні кулемети та гранатомети різних систем, а по околицях Невельського – спочатку стрілецьку зброю, а згодом великокаліберні кулемети. Крім того, вогнем із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник двічі обстріляв і оборонців населеного пункту Водяне.

"За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один український військовослужбовець зазнав поранення. Його оперативно евакуйовано до медичного закладу та надано необхідну допомогу лікарів. Стан здоров’я воїна задовільний", - повідомили в штабі.

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Як зазначається, такі підступні дії агресора без відповіді не залишилися – вогнем зі штатного озброєння по позиціях загарбників українські підрозділи рішуче подавили активність противника. Після чого окупанти припинили свою активність. За даними розвідки, 2 липня наші оборонці поранили одного загарбника.

Від початку поточної доби збройні формування РФ уже сім разів порушили режим припинення вогню, зокрема й із озброєння забороненого Мінськими домовленостями.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог застосував артилерійські системи калібру 122 мм, 120-мм міномети та ручні протитанкові гранатомети по опорних пунктах сил ЗСУ на підступах до Новотошківського.

Також із мінометів калібру 120 мм окупанти декілька разів обстріляли українські оборонні укріплення біля Хутору Вільний і Південного.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" агресор задіяв 120- та 82-мм міномети і гранатомети на підступах до Авдіївки, а автоматичні станкові гранатомети і великокаліберні кулемети неподалік Кам’янки. Ще один факт застосування зброї зафіксовано на Приазов’ї – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів противник вів вогонь по опорних пунктах неподалік Водяного.

"За поточну добу, за наявною інформацією, втрат серед українських захисників немає.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - йдеться в повідомленні.

Ворог за добу 10 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, поранено одного українського воїна, - штаб 01
Ворог за добу 10 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, поранено одного українського воїна, - штаб 02

Автор: 

обстріл (28648) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+6
ЗЕйло, чому продовжується війна? Ти наживаєшся на ній?
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03.07.2020 07:52
+6
Averyanov Valery
Вчера в 08:19
Окупований Донецьк. Жінки в автобусі на зупинці в Донецьку демонструють свої російські паспорти перед поїздкою у Ростовську область на голосування за конституційні поправки, які дозволять президенту Росії Володимиру Путіну залишатися при владі до 2036 року. Донецьк, 27 червня 2020 року.

А потім ця шобла поїде через лінію розмежування за пенсіями та соцвиплатами від клятої бандерівської хунти, будуть спустошувати банкомати в Курахове, Волновасі та Маріуполі.

І нехай жодна людина не каже мені "ЕТО ЖЕ НАШІ ЛЮДІ"
Ворог за добу 10 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, поранено одного українського воїна, - штаб - Цензор.НЕТ 9423
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03.07.2020 08:24
+4
Найшвидшого одужання.
Горіть у пеклі москалі !!!
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03.07.2020 07:52
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ЗЕйло, чому продовжується війна? Ти наживаєшся на ній?
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03.07.2020 07:52 Відповісти
Найшвидшого одужання.
Горіть у пеклі москалі !!!
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03.07.2020 07:52 Відповісти
Враг за сутки 10 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, ранен один украинский воин, - штаб - Цензор.НЕТ 7031
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03.07.2020 08:00 Відповісти
Averyanov Valery
Вчера в 08:19
Окупований Донецьк. Жінки в автобусі на зупинці в Донецьку демонструють свої російські паспорти перед поїздкою у Ростовську область на голосування за конституційні поправки, які дозволять президенту Росії Володимиру Путіну залишатися при владі до 2036 року. Донецьк, 27 червня 2020 року.

А потім ця шобла поїде через лінію розмежування за пенсіями та соцвиплатами від клятої бандерівської хунти, будуть спустошувати банкомати в Курахове, Волновасі та Маріуполі.

І нехай жодна людина не каже мені "ЕТО ЖЕ НАШІ ЛЮДІ"
Ворог за добу 10 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, поранено одного українського воїна, - штаб - Цензор.НЕТ 9423
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03.07.2020 08:24 Відповісти
А пункти які почали відкривати при *свинарчуках * то зрада чи перемога !?
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03.07.2020 08:29 Відповісти
Ворог за добу 10 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, поранено одного українського воїна, - штаб - Цензор.НЕТ 4786
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03.07.2020 08:31 Відповісти
01.07.2020 року в ході детонації боєкомплекту, було знищено автомобіль "УРАЛ" та 4 представника 11 омсп 1 АК російсько - окупаційних військ.
Гарний флешмоб. Пропоную не зупинятися.

Втрати російсько-окупаційних військ 01.07.2020 р. склали 9 осіб:
Безповоротні (200) - 6 (2 - 9 омсп, 4 - 11 омсп).
Санітарні (300) - 3(1 - 7 омсбр, 1 - 9 омсп, 1 - 6 омсп).
Автомобіль "УРАЛ" - 1 од.
Вірте в воїнів! Вірте в ЗС України!
Ворог за добу 10 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, поранено одного українського воїна, - штаб - Цензор.НЕТ 7971
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03.07.2020 08:34 Відповісти
Ворог за добу 10 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, поранено одного українського воїна, - штаб - Цензор.НЕТ 2044

Ночью 3-го июля в Днепр доставили на военном вертолете раненого защитника Украины. У него диагностировали тяжелое пулевое ранение руки.
Врачи ООС оказали ему медицинскую помощь и прооперировали в мобильном госпитале.
Вертолетчики совместно с военными медиками в непростых ночных условиях эвакуировали воина. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В аэропорту их встретила бригада медицины катастроф. Бойца на реанимобиле доставили в областную больницу имени Мечникова. Теперь очередь за профессионалами - врачами от Бога ...
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03.07.2020 09:17 Відповісти
Вбережи Боже наших Захисників!
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03.07.2020 11:25 Відповісти
 
 