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Новини Коронавірус і карантин
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На Рівненщині за добу виявили 73 нові випадки COVID-19, загалом - 3950, із них 75 летальних, - ОДА. ІНФОГРАФІКА

На Рівненщині за добу виявили 73 нові випадки COVID-19, загалом - 3950, із них 75 летальних, - ОДА. ІНФОГРАФІКА

У Рівненській області за минулу добу, 2 липня, підтвердили 73 нові випадки коронавірусної інфекції.

Про це повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на ранок 2 липня на Рівненщині підтверджено 45 нових випадків захворювання на COVID-19. Станом на вечір 2 липня на Рівненщині підтверджено 28 нових випадків захворювання на COVID-19", - розповів Коваль.

За його словами, новим хворим від 6 до 78 років.

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Загалом в області зареєстровано 3950 випадків захворювання на COVID-19.

Через ускладнення, спричинені коронавірусом, 75 випадків - летальні. Перемогли COVID-19 - 1928 осіб.

У роботі лабораторій області залишаються 340 зразків.

На Рівненщині за добу виявили 73 нові випадки COVID-19, загалом - 3950, із них 75 летальних, - ОДА 01
На Рівненщині за добу виявили 73 нові випадки COVID-19, загалом - 3950, із них 75 летальних, - ОДА 02
На Рівненщині за добу виявили 73 нові випадки COVID-19, загалом - 3950, із них 75 летальних, - ОДА 03

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Рівненська область (1179)


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03.07.2020 08:21 Відповісти
 
 