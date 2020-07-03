На Рівненщині за добу виявили 73 нові випадки COVID-19, загалом - 3950, із них 75 летальних, - ОДА. ІНФОГРАФІКА

У Рівненській області за минулу добу, 2 липня, підтвердили 73 нові випадки коронавірусної інфекції.

Про це повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на ранок 2 липня на Рівненщині підтверджено 45 нових випадків захворювання на COVID-19. Станом на вечір 2 липня на Рівненщині підтверджено 28 нових випадків захворювання на COVID-19", - розповів Коваль.

За його словами, новим хворим від 6 до 78 років.

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Загалом в області зареєстровано 3950 випадків захворювання на COVID-19.

Через ускладнення, спричинені коронавірусом, 75 випадків - летальні. Перемогли COVID-19 - 1928 осіб.

У роботі лабораторій області залишаються 340 зразків.





