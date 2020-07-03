Співробітник тепломереж загинув під час ліквідації аварії на насосній станції в Харкові

У Харкові в ніч на четвер стався прорив на насосній станції "Харківських тепломереж", під час його ліквідації загинув співробітник комунального підприємства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Повідомлення про те, що на одній із насосних станцій міста загинув 70-річний чоловік, надійшло до Шевченківського відділу поліції 2 липня о 6:19. Попередньо встановлено, що смерть чоловіка настала під час усунення аварії на комунальному підприємстві", - йдеться в повідомленні.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч.2 ст.272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) КК України.

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Як повідомив Інтерфакс-Україна прессекретар прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, загиблий - співробітник ХТМ, який чергував на станції і саме він повідомив про аварію керівництву. Це сталося близько 4:30. Після цього чоловік на зв'язок не виходив.

"На цей момент воду вже викачали з насосної станції і тіло чоловіка направлено на судмедекспертизу для встановлення причини смерті", - сказав Чубенко.