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Співробітник тепломереж загинув під час ліквідації аварії на насосній станції в Харкові

Співробітник тепломереж загинув під час ліквідації аварії на насосній станції в Харкові

У Харкові в ніч на четвер стався прорив на насосній станції "Харківських тепломереж", під час його ліквідації загинув співробітник комунального підприємства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Повідомлення про те, що на одній із насосних станцій міста загинув 70-річний чоловік, надійшло до Шевченківського відділу поліції 2 липня о 6:19. Попередньо встановлено, що смерть чоловіка настала під час усунення аварії на комунальному підприємстві", - йдеться в повідомленні.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч.2 ст.272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) КК України.

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Як повідомив Інтерфакс-Україна прессекретар прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, загиблий - співробітник ХТМ, який чергував на станції і саме він повідомив про аварію керівництву. Це сталося близько 4:30. Після цього чоловік на зв'язок не виходив.

"На цей момент воду вже викачали з насосної станції і тіло чоловіка направлено на судмедекспертизу для встановлення причини смерті", - сказав Чубенко.

Автор: 

Нацполіція (15193) смерть (6757) тепломережа (118) Харків (5625)


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Топ коментарі
+4
Немає спеців. Молодь працювати руками не хоче, та й платять там мабуть не дуже багато. Зараз в ютубчіку на *********** більше заробляють.
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03.07.2020 08:36
+1
70 років. Все могло бути.
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03.07.2020 08:15
+1
надихався обіцянками зеленої жаби
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03.07.2020 09:00
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70 років. Все могло бути.
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03.07.2020 08:15 Відповісти
Немає спеців. Молодь працювати руками не хоче, та й платять там мабуть не дуже багато. Зараз в ютубчіку на *********** більше заробляють.
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03.07.2020 08:36 Відповісти
Непогане завершення кар'єри для семидесятирічного спеца! Хто ж нам тепер відключатиме гарячу воду на три місяці?
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03.07.2020 09:13 Відповісти
Тепер мабуть не вимикатимуть. Смартфон до засувки ще не присобачили...
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03.07.2020 09:15 Відповісти
Не успели прицепить за ногу к трактору и вытащить за территорию... Печаль...
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03.07.2020 08:41 Відповісти
Тварь ты конченая!
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03.07.2020 09:28 Відповісти
Первый день на Земле?
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04.07.2020 07:37 Відповісти
Утонул?
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03.07.2020 08:55 Відповісти
надихався обіцянками зеленої жаби
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03.07.2020 09:00 Відповісти
Що ж там качали? Гарячої води вже місяць немає!
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03.07.2020 09:10 Відповісти
Какой месяц? В Харькове с 1го июля только отключили.
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03.07.2020 09:18 Відповісти
 
 