У Донецькій області за добу виявили 27 нових випадків COVID-19, 24 із них у Слов'янську, - ОДА. ІНФОГРАФІКА

2 липня в Слов'янську (Донецька область) зафіксували 24 нові випадки захворювання на коронавірус, з них 23 - у жінок.

Про це розповів голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"Десята смерть від COVID-19 на Донеччині: померла 80-літня жінка зі Слов'янська. Крім того, протягом цієї доби, 2 липня, підтверджено 27 нових випадків коронавірусної хвороби: 3 у Мар'їнському районі, 24 у Слов'янську. Усі інфіковані - з кола контактних осіб, у яких наявність вірусу було підтверджено раніше. У Мар'їнському районі інфіковано дві жінки (37 і 56 років) та 60-літній чоловік. У Слов'янську - 37-річний чоловік та 23 жінки (31, 38, 39, 39, 41, 53, 57, 57, 57, 59, 59, 62, 64, 65, 68, 76, 78, 78, 81, 82, 83, 84, 85 років)", - розповів він.

Також читайте: У Донецькій області за добу виявили 74 нові випадки COVID-19, 67 з них у Слов'янську, - ОДА

Загалом у Слов'янську виявили 291 випадок коронавірусу, в області - 597. Лікуються від хвороби зараз 368 осіб.

Нагадаємо, за добу 30 червня в Слов'янську коронавірус виявили у 62 жінок і 5 чоловіків, 28 червня в місті підтвердили хворобу в 39 осіб - всі жінки.



