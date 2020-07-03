COVID-19: за добу у світі захворіли 208,8 тис. осіб. Загальна кількість заражених стрімко наближається до 11 млн, померли вже 524 тис. осіб

Станом на ранок 3 липня у світі зареєстрували 208 864 зараження COVID-19 за добу, понад 10,99 млн випадків інфікування коронавірусом, одужали 6,1 млн осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 10 991 872 випадки інфікування та 524 176 смертей через коронавірус.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 131 485 (+687 за добу), хворих - 2 837 189 (+57 236 за добу).

На другому місці за кількістю хворих розташовується Бразилія - 1 501 353 інфікованих (+47 984 за добу) і 61 990 (+1277 за добу) летальних випадків.

Росія посідає третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих уже 661 165 осіб (+6760 за добу), кількість смертей - 9683 (+147 за добу).

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В Індії 627 168 хворих (+21 948 за добу) та 18 225 летальних випадків (+377 за добу).

В Іспанії зареєстрували 297 183 (+444 за добу) пацієнти, померли 28 368 (+5).

Нагадаємо, станом на 2 липня в Україні лабораторно підтверджено 45 887 випадків COVID-19. За добу - 889 нових випадків. 12 осіб померли від хвороби