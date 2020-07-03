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Новини Коронавірус і карантин
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COVID-19: за добу у світі захворіли 208,8 тис. осіб. Загальна кількість заражених стрімко наближається до 11 млн, померли вже 524 тис. осіб

COVID-19: за добу у світі захворіли 208,8 тис. осіб. Загальна кількість заражених стрімко наближається до 11 млн, померли вже 524 тис. осіб

Станом на ранок 3 липня у світі зареєстрували 208 864 зараження COVID-19 за добу, понад 10,99 млн випадків інфікування коронавірусом, одужали 6,1 млн осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 10 991 872 випадки інфікування та 524 176 смертей через коронавірус.

COVID-19: за добу у світі захворіли 208,8 тис. осіб. Загальна кількість заражених стрімко наближається до 11 млн, померли вже 524 тис. осіб 01

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 131 485 (+687 за добу), хворих - 2 837 189 (+57 236 за добу).

На другому місці за кількістю хворих розташовується Бразилія - 1 501 353 інфікованих (+47 984 за добу) і 61 990 (+1277 за добу) летальних випадків.

Росія посідає третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих уже 661 165 осіб (+6760 за добу), кількість смертей - 9683 (+147 за добу).

Також читайте: Кількість активних хворих на COVID-19 за добу знизилася в 12 областях України, - РНБО

В Індії 627 168 хворих (+21 948 за добу) та 18 225 летальних випадків (+377 за добу).

В Іспанії зареєстрували 297 183 (+444 за добу) пацієнти, померли 28 368 (+5).

COVID-19: за добу у світі захворіли 208,8 тис. осіб. Загальна кількість заражених стрімко наближається до 11 млн, померли вже 524 тис. осіб 02

Нагадаємо, станом на 2 липня в Україні лабораторно підтверджено 45 887 випадків COVID-19. За добу - 889 нових випадків. 12 осіб померли від хвороби

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
Вам подобається як сьогодні влада керує Україною?
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03.07.2020 08:46
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Зєбілам не кажіть, може скоріше підхоплять та виздихає хоча б чверть...
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03.07.2020 08:39 Відповісти
Это каким же надо быть конченым чтоб желать смерти украинцам только за их политические предпочтения.
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03.07.2020 08:44 Відповісти
Вам подобається як сьогодні влада керує Україною?
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03.07.2020 08:46 Відповісти
Мне власть Порося не нравилась намного больше, но я не желаю смерти его тупым почитателям.
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03.07.2020 09:06 Відповісти
А що робити, коли їхні політичні "прєдпочтєнія" приведуть до війни і голодомору ще більшого чим втрати від КОВІДу?
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03.07.2020 08:57 Відповісти
порохоботи відрізняються добротою і людяністю..))

типово для упоротих маргіналів ))
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03.07.2020 09:31 Відповісти
А людяні і порядні зєбуіни розпатякують про "неякісних дітей" зєбілів, які саме за них і голосували.
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03.07.2020 09:36 Відповісти
по состоянию на July 03, 2020, 02:29 GMT
90% ( 472603 из 524036 ) жертв приходится всего на 21 страну

USA, Brazil, UK, Italy, France, Mexico, Spain, India, Iran, Peru, Belgium,
Russia, Germany, Canada, Netherlands, Chile, Sweden, Turkey, Ecuador, China, Pakistan
( Russia и China сообщают недостоверные данные,
по Sweden -отсутствуют публичные данные Total.Recovered )

с показателем «смертность» = ~ 9,6 %% для этих стран .

Украина среди 37 стран
с показателем «смертность» = ~ 9,1 %%

99% жертв ( 518605 из 524036 ) находится
в 65 странах/регионах
с показателем «смертность» = ~ 8,7 %%
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03.07.2020 08:45 Відповісти
в первой двадцатке стран (90% всех жертв )
находятся страны
с относительно невысокой плотностью населения
Canada - 3,76 чел./км²
Brazil - 22 чел./км²
USA - 34,55 чел./км²
Mexico - 62 чел./км²
(для сравнения China - 146,3 чел./км²)

но с большими территориями
Canada - 2-я в мире по территории
USA - 4-я
Brazil - 5-я
India - 7-я
Mexico - 13-я

По состоянию на July 03, 2020
количество жертв от вируса covid-19 в этих странах USA, Brazil, Mexico, India, Canada
превышает 47,5 % от общего количества во всём мире

а к сопредельной с Китаем Индии ( India - 364 чел./км², 7-я в мире по территории )
Китай имеет территориальные претензии ,
которые время от времени переходят в локальные вооружённые действия .

С 2019 года между Китаем и США происходит торговая война .
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03.07.2020 08:50 Відповісти
По состоянию на July 03, 2020

количество жертв от вируса covid-19

в USA, Brazil, Mexico, India, Canada
превышает 47,5 % от общего количества во всём мире ,

а к сопредельной с Китаем Индии ( India - 364 чел./км², 7-я в мире по территории )
Китай имеет территориальные претензии ,
которые время от времени переходят в локальные вооружённые действия .

С 2019 года между Китаем и США происходит торговая война .

К перечисленным "случайностям" и совпадениям
необходимо добавить , что

У ВЕРСИИ О ПРИРОДНОМ ПРОИСХОЖДЕНИИ ВИРУСА covid-19
до сих пор , то есть УЖЕ ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ ,
ОТСУТСТВУЮТ УБЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА .

уже ШЕСТЬ-МЕСЯЦЕВ
ОТСУТСТВУЮТ не только ЖИВОТНЫЕ-НОСИТЕЛИ И РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ВИРУСА
(летучие мыши, панголины) ,

но так же отсутствуют реально возможные пути инфицирования от животного к человеку

Причём животное-вирусоноситель
не могло существовать в естественных природных условиях
в одном единственном экземпляре .

Поэтому ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ
уже ОБЯЗАНА ПРОЯВИТЬСЯ и существовать
некая ПОПУЛЯЦИЯ ЖИВОТНЫХ-НОСИТЕЛЕЙ ВИРУСА covid-19
способных распространять вирус , способных инфицировать человека .

ОТСУТСТВИЕ В ЕСТЕСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ
ЖИВОТНЫХ-НОСИТЕЛЕЙ ВИРУСА covid-19 , способных инфицировать человека ,
ДОКАЗЫВАЕТ ,
как минимум , РУКОТВОРНОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ ВИРУСА covid-19 .

следовательно
необходимо вести речь

О ПОРАЖАЮЩИХ ФАКТОРАХ БИОЛОГИЧЕСКОГО (БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО) ОРУЖИЯ ;

об эпицентрах применения биологического (бактериологического) оружия ,
в котором в качестве боевого вещества используется вирус covid-19 ;

о принципиально новых боеприпасах и средствах доставки к цели ;

о принципиально новых видах снаряжения, которое может использоваться и вероятно
было использовано
для совершения террористических актов в Италии , Испании , США …

которые по своей эффективности превосходят все известные образцы ОМП
.
показати весь коментар
03.07.2020 08:53 Відповісти
К перечисленным "случайностям" и совпадениям
необходимо добавить , что

У ВЕРСИИ О ПРИРОДНОМ ПРОИСХОЖДЕНИИ ВИРУСА covid-19
до сих пор , то есть УЖЕ ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ ,
ОТСУТСТВУЮТ УБЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА .

уже ШЕСТЬ-МЕСЯЦЕВ
ОТСУТСТВУЮТ не только ЖИВОТНЫЕ-НОСИТЕЛИ И РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ВИРУСА
(летучие мыши, панголины) ,

но так же отсутствуют реально возможные пути инфицирования от животного к человеку

Причём животное-вирусоноситель
не могло существовать в естественных природных условиях
в одном единственном экземпляре .

Поэтому ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ
уже ОБЯЗАНА ПРОЯВИТЬСЯ и существовать
некая ПОПУЛЯЦИЯ ЖИВОТНЫХ-НОСИТЕЛЕЙ ВИРУСА covid-19
способных распространять вирус , способных инфицировать человека .

ОТСУТСТВИЕ В ЕСТЕСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ
ЖИВОТНЫХ-НОСИТЕЛЕЙ ВИРУСА covid-19 , способных инфицировать человека ,
ДОКАЗЫВАЕТ ,
как минимум , РУКОТВОРНОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ ВИРУСА covid-19 .

следовательно
необходимо вести речь

О ПОРАЖАЮЩИХ ФАКТОРАХ БИОЛОГИЧЕСКОГО (БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО) ОРУЖИЯ ;

об эпицентрах применения биологического (бактериологического) оружия ,
в котором в качестве боевого вещества используется вирус covid-19 ;

о принципиально новых боеприпасах и средствах доставки к цели ;

о принципиально новых видах снаряжения, которое может использоваться и вероятно
было использовано
для совершения террористических актов в Италии , Испании , США …

которые по своей эффективности превосходят все известные образцы ОМП
.
показати весь коментар
03.07.2020 08:56 Відповісти
У ВЕРСИИ О ПРИРОДНОМ ПРОИСХОЖДЕНИИ ВИРУСА covid-19
до сих пор , то есть УЖЕ ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ ,
ОТСУТСТВУЮТ УБЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА .
-----------------------------------------------------

за винятком досліджень інспанського інституту,котрий,доводить,що Ковід-19 був знайдений задовго до епідемії в каналізаційних стоках..
що доводить те,що він давно "циркулював у природі"..

особисто іспанському дослідженню не довіряю..
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03.07.2020 09:28 Відповісти
dudro
В ЕСТЕСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ
ОТСУТСТВУЮТ ЖИВОТНЫЕ-НОСИТЕЛИ И РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ВИРУСА
(летучие мыши, панголины, или какие-либо другие животные) .

dudro, вирус начался не в Испании
в Испании также как и в Китае
В ПРИРОДЕ
ОТСУТСТВУЮТ ЖИВЫЕ ЖИВОТНЫЕ НОСИТЕЛИ-РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ВИРУСА


все рассказки "що Ковід-19 був знайдений задовго до епідемії в каналізаційних стоках"
при отсутствии в природе
ЖИВЫХ ЖИВОТНЫХ НОСИТЕЛЕЙ-РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ ВИРУСА

предназначены для ясельной группы человеко-двуногих
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03.07.2020 09:50 Відповісти
ОТСУТСТВИЕ В ЕСТЕСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ
ЖИВОТНЫХ-НОСИТЕЛЕЙ ВИРУСА covid-19 , способных инфицировать человека ,
ДОКАЗЫВАЕТ ,
как минимум , РУКОТВОРНОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ ВИРУСА covid-19 .

следовательно необходимо рассматривать и
вести речь

О ПОРАЖАЮЩИХ ФАКТОРАХ БИОЛОГИЧЕСКОГО (БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО) ОРУЖИЯ ;

об эпицентрах применения биологического (бактериологического) оружия ,
в котором в качестве боевого вещества используется вирус covid-19 ;

о принципиально новых боеприпасах и средствах доставки к цели ;

о принципиально новых видах снаряжения, которое может использоваться и вероятно
было использовано
для совершения террористических актов в Италии , Испании , США …

которые по своей эффективности превосходят все известные образцы ОМП
.
показати весь коментар
03.07.2020 08:59 Відповісти
Какая наивность... Да достаточно было разбрызгать в автобусе маленький баллончик с аэрозолем. А дальше люди разнесут вирус по миру надёжнее самых современных средств доставки.
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03.07.2020 09:29 Відповісти
зараз проснуться доморощені форумні "дурантинофіли" ))))
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03.07.2020 09:29 Відповісти
Когда в 50-х годах прошлого века в год, В ГОД, заболевало малярией 300 миллионое человек, а помирало от маляри в год 30 миллионов (в год!), что же ВОЗ не верещал то?
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03.07.2020 09:13 Відповісти
Кстати, на данный момент в мире по разным причинам за 2020 год умерло 30 млн.человек...
От ковида (а точнее С ковидом) умерло полмиллиона.
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03.07.2020 10:22 Відповісти
если хY%лорашка якшается с талибами ,
чтобы убивать американских солдат и солдат НАТО ,


то какая причина может остановить хY%ло сообща с китаёзами
нанести омерике огромные экономические убытки
и попутно убить 200 -:- 300 тыс омериканцев прямо на их же территории ?


если хY%лу можно убивать сирийцев в Сирии
если хY%лу можно убивать украинцев в Украине


а почему хY%лу низзя убивать американцев в США ?
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03.07.2020 09:34 Відповісти
уже ШЕСТЬ-МЕСЯЦЕВ
ОТСУТСТВУЮТ не только ЖИВОТНЫЕ-НОСИТЕЛИ И РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ВИРУСА
(летучие мыши, панголины) ,
но так же

отсутствуют реально возможные пути инфицирования от животного к человеку

Причём животное не могло существовать в одном единственном экземпляре .

Поэтому ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ
уже ОБЯЗАНА ПРОЯВИТЬСЯ и существовать (в Китае в Испании и ещё где-то)
некая ПОПУЛЯЦИЯ ЖИВОТНЫХ-НОСИТЕЛЕЙ ВИРУСА covid-19
способных распространять вирус , способных инфицировать человека .

кроме того ,
социально безопасная дистанция ( чуть более 1,5м которую рекомендует ВОЗ )
абсолютно исключает
респираторный способ передачи вируса от животного к человеку .
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03.07.2020 09:59 Відповісти
социально безопасная дистанция ( чуть более 1,5м которую рекомендует ВОЗ )
абсолютно исключает
респираторный способ передачи вируса от животного к человеку .

Чтобы реализовался респираторный способ передачи вируса от животного к человеку,
лицо человека обязано
достаточно длительное время находиться в зоне дыхания (точнее в зоне выдоха )
летучей мыши или панголина .
Все панголины на планете пересчитаны по пальцам и занесены в красную книгу .
У всех панголинов ЗА ШЕСТЬ месяцев уже взяли пробу на covid-19 .
Поэтому
панголины , как источник заражения человека исключены абсолютно .
Следовательно, основным источником заражения по версии Китая, России и ВОЗ
могут быть только летучие мыши .

Однако и при этом
респираторный способ передачи covid-19 от летучей мыши к человеку
абсолютно исключается , так как нос и глаза человека обязаны
длительное время находиться в зоне выдоха летучей мыши !
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03.07.2020 10:05 Відповісти
респираторный способ передачи covid-19 от летучей мыши к человеку
абсолютно исключается , так как нос и глаза человека обязаны
длительное время находиться в зоне выдоха летучей мыши !

На примере панголинов и летучих мышей
с уверенностью 999
ВЕРНО УТВЕРЖДЕНИЕ ,
случайный респираторный путь передачи covid-19
от животного к человеку НЕВОЗМОЖЕН !!!

остаются два возможных пути инфицирования от животных к человеку :
= укус, в результате которого вирус от животного попадает в кровь или лимфу человека
= через инфицированную поверхность ,
на которой остались выделения животного с вирусом covid-19 ,
и которые через руки человека попали затем в нос-глаза-рот .

изначальная версия об употреблении в пищу летучей мыши
так же отпадает абсолютно ,
так как по этой «версии» летучую мышь употреблял в пищу не тот кто её поймал .
Следовательно инфицированных по этой версии
должно быть минимум двое :
1. один тот кто употреблял ; 2. второй тот кто приготовил !!!

и , следовательно ,
ПЕРВОНАЧАЛЬНО
ДОЛЖНО БЫТЬ ДВА ТЕРРИТОРИАЛЬНО РАЗНЫХ ЭПИЦЕНТРА ,
а не-один , как у ныне распространяемой дезинформации .

таким образом МНОГИЕ ФАКТОРЫ
ОБЯЗЫВАЮТ РАСЦЕНИВАТЬ ПРОИСХОДЯЩИЕ ЖЕРТВЫ СОТЕН ТЫСЯЧ ЛЮДЕЙ
как злонамеренное (террористическое) действие
или
как способ ведения гибридной войны
с применением новых видов биологического (бактериологического) оружия
.
показати весь коментар
03.07.2020 10:15 Відповісти
и , следовательно ,
по официально распространяемой ныне ДЕЗ-информации Китая, ВОЗ и РОссии
ПЕРВОНАЧАЛЬНО
в Китае ДОЛЖНО-было-БЫТЬ ДВА , а не-один ,
ТЕРРИТОРИАЛЬНО РАЗНЫХ ЭПИЦЕНТРА .


таким образом МНОЖЕСТВО ФАКТОРОВ
ОБЯЗЫВАЮТ РАСЦЕНИВАТЬ ПРОИСХОДЯЩИЕ ЖЕРТВЫ СОТЕН ТЫСЯЧ ЛЮДЕЙ
как злонамеренное (террористическое) действие
или
как способ ведения гибридной войны
с применением новых видов биологического (бактериологического) оружия
.
показати весь коментар
03.07.2020 10:25 Відповісти
По динамике Индия выйдет на 3 место на следующей неделе.
показати весь коментар
03.07.2020 14:16 Відповісти
 
 