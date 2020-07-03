В Україні 876 нових випадків COVID-19, померли 27 осіб, загалом зафіксовано 46 763 випадки
Станом на 3 липня в Україні лабораторно підтверджено 46 763 випадки COVID-19. За добу - 876 нових випадків. 27 осіб померли від хвороби.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані РНБО.
В Україні кількість інфікованих COVID-19 за минулу добу зросла на 876 осіб (добою раніше - 889).
За весь час пандемії COVID-19 інфіковано 46 763 особи.
За добу від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 27 пацієнтів (добою раніше - 12), загалом - 1212. Найбільше за минулу добу летальних випадків зареєстрували у Львівській (11), Закарпатській (5) і Рівненській (4) областях.
За останню добу одужали 505 осіб (добою раніше - 505), загалом - 20 558.
Загалом в Україні зараз хворіють 24 993 особи, що на 344 більше, ніж напередодні.
Найбільше нових випадків виявили у Львівській (153) області, Києві (105), Закарпатській (80). Рівненській (73) та Волинській (63) областях.
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Или Франция население 67 миллионов,инфицированных 166 тысяч,болеет 60 тысяч,тестов 1384633
В Украине 42 миллиона население.инфицированных 46763 человека, болеет 24993 человека.
тестов провели 677257 на вчера.
Совсем не видно прямой зависимости инфицированных от количества тестов.
Коронавирус способен превратить легкие своих жертв в то, в чем трудно узнать человеческие органы.
Как пишет The Guardian, об этом парламенту Великобритании рассказал профессор сердечно-сосудистых наук Мауро Гиака
Ось цитатка того, на кого посилаєтеся:
https://uazmi.org/news/post/fs3ngvDzuZeJ9VfUpHYwaU
Вірус лишає по собі надзвичайно масивні ушкодження. Тож, як зауважив професор Мауро Гіака з Королівського коледжу Лондона, у людей, які провели більше місяця в лікарні, спостерігається "повне порушення архітектури легенів". Учений розповів про результати свого дослідження, які вказують на потенційні "реальні проблеми" для тих, кому вдалося пережити COVID-19.
Виступаючи в комітеті Палати лордів з питань науки і технологій, Гіака пояснив, що вивчав дані розтинів пацієнтів, які померли в Італії після 30-40 днів у відділенні інтенсивної терапії. Так він виявив високу присутність коронавірусу в легенях, а також незвичні зрощені клітини.
постійносидеть и боятся. Только на время этой пандемии короновируса я живу от моря в 5 минутах ходьбы и я за весь сезон был только 1 разна пляже, а народ прется их зараженных областей и тем самым обрекая других. Новости 1+1 смотрел? В Одессе умерла т у р и с т к а из Ивано-Франковска, у которой подтвердили коронавирус, что скажешь по этому поводу? Во время отдыха на пляже (а на пляже сколько человек придерживается масочного режима и дистанции ты знаешь?, а по дороге на пляж на чем она ехала на трамвае, троллейбусе, маршрутке) пациентка почувствовала недомогание Приехала было хорошо, а через несколько дней её уже не стало и сейчас как там у Маршака "
"Ищут пожарные,
Ищет милиция,"с кем она контактировала, вдруг у кого то будет астма или как модно говорить другие сопутствующее заболевания. У моей сестры астма ей 33 года так она сидит практически дома работает удаленно потому ,что жить ещё хочет, а столкнись с подобным туристом ты знаешь какой будет результат?
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/health/country/koronavirus-v-odesse-umerla-turistka-iz-prikarpatya-video-novosti-odessy-11092859.html