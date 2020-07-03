В Україні 876 нових випадків COVID-19, померли 27 осіб, загалом зафіксовано 46 763 випадки

Станом на 3 липня в Україні лабораторно підтверджено 46 763 випадки COVID-19. За добу - 876 нових випадків. 27 осіб померли від хвороби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані РНБО.

В Україні кількість інфікованих COVID-19 за минулу добу зросла на 876 осіб (добою раніше - 889).

За весь час пандемії COVID-19 інфіковано 46 763 особи.

За добу від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 27 пацієнтів (добою раніше - 12), загалом - 1212. Найбільше за минулу добу летальних випадків зареєстрували у Львівській (11), Закарпатській (5) і Рівненській (4) областях.

Також читайте: COVID-19: за добу у світі захворіли 208,8 тис. осіб. Загальна кількість заражених стрімко наближається до 11 млн, померли вже 524 тис. осіб

За останню добу одужали 505 осіб (добою раніше - 505), загалом - 20 558.

Загалом в Україні зараз хворіють 24 993 особи, що на 344 більше, ніж напередодні.

Найбільше нових випадків виявили у Львівській (153) області, Києві (105), Закарпатській (80). Рівненській (73) та Волинській (63) областях.











