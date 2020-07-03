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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні 876 нових випадків COVID-19, померли 27 осіб, загалом зафіксовано 46 763 випадки

В Україні 876 нових випадків COVID-19, померли 27 осіб, загалом зафіксовано 46 763 випадки

Станом на 3 липня в Україні лабораторно підтверджено 46 763 випадки COVID-19. За добу - 876 нових випадків. 27 осіб померли від хвороби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані РНБО.

В Україні кількість інфікованих COVID-19 за минулу добу зросла на 876 осіб (добою раніше - 889).

За весь час пандемії COVID-19 інфіковано 46 763 особи.

За добу від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 27 пацієнтів (добою раніше - 12), загалом - 1212. Найбільше за минулу добу летальних випадків зареєстрували у Львівській (11), Закарпатській (5) і Рівненській (4) областях.

Також читайте: COVID-19: за добу у світі захворіли 208,8 тис. осіб. Загальна кількість заражених стрімко наближається до 11 млн, померли вже 524 тис. осіб

За останню добу одужали 505 осіб (добою раніше - 505), загалом - 20 558.

Загалом в Україні зараз хворіють 24 993 особи, що на 344 більше, ніж напередодні.

Найбільше нових випадків виявили у Львівській (153) області, Києві (105), Закарпатській (80). Рівненській (73) та Волинській (63) областях.

В Україні 876 нових випадків COVID-19, померли 27 осіб, загалом зафіксовано 46 763 випадки 01
В Україні 876 нових випадків COVID-19, померли 27 осіб, загалом зафіксовано 46 763 випадки 02
В Україні 876 нових випадків COVID-19, померли 27 осіб, загалом зафіксовано 46 763 випадки 03
В Україні 876 нових випадків COVID-19, померли 27 осіб, загалом зафіксовано 46 763 випадки 04
В Україні 876 нових випадків COVID-19, померли 27 осіб, загалом зафіксовано 46 763 випадки 05
В Україні 876 нових випадків COVID-19, померли 27 осіб, загалом зафіксовано 46 763 випадки 06

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
Когда зараженных было 100-200 чел, закрыли всё, даже парки. Когда 500-600, начали послаблять карантин. Теперь,почти при 1000 заражений открывают кинотеатры,курорты. Совсем отменят карантин,когда зараженность достигнет 2000 тыс. Вот такая ЗЕ-математика.)
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03.07.2020 09:06
+6
И это при том мизерном тестировании, на которое "спромоглись" наши недоумки..реальные цифры просто страшно представить.
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03.07.2020 09:02
+6
Вирусоботы ведут информационную войну против Украины преувеличивая до маразма опасность заражения коронавирусом. Будьте внимательны - чихайте и кашляйте в согнутый локоть (официальная рекомендация ВОЗ), здоровые - не носите маску и бесполезные перчатки, придерживайтесь среди здоровых обычной дистанции.
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03.07.2020 09:45
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Це точно повинна бути державна нагорода для Степанова🥴
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03.07.2020 08:52 Відповісти
А як в ХІСІ вчився мій батько (початок 70-х), то в парку Шевченка, стара Сара питала дозволу сісти на лавці поряд. На здивований погляд, пояснювала, що вона ж їврейка, і чи не огидно буде їм сидіти поряд з нею...
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03.07.2020 09:32 Відповісти
То не є житло, що набудували.
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03.07.2020 09:48 Відповісти
Ви мабуть не бачили де і як живуть ївреї в Ізраїлі коли їдуть туди на ПМЖ.
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03.07.2020 10:02 Відповісти
И это при том мизерном тестировании, на которое "спромоглись" наши недоумки..реальные цифры просто страшно представить.
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03.07.2020 09:02 Відповісти
Вот интересно,что в Египте население почти 100 миллионов,инфицированных было более 71 тысячи, болеет 49 тысяч.И тестов провели по данным ВОЗ 136 тысяч.
Или Франция население 67 миллионов,инфицированных 166 тысяч,болеет 60 тысяч,тестов 1384633
В Украине 42 миллиона население.инфицированных 46763 человека, болеет 24993 человека.
тестов провели 677257 на вчера.
Совсем не видно прямой зависимости инфицированных от количества тестов.
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03.07.2020 09:53 Відповісти
Зависит от подхода. Если тестировать выборочно подозрительных как у нас или во Франции то выявленых около 10%. Если тестировать только тяжелые пневмонии в больнице то может быть и 80%
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03.07.2020 10:38 Відповісти
Эта бухгалтерия зависит от того кто заказывает музыку,если стойло то это зеля а если работу экономики то это Бацька. Ну а здоровье это дпроблемы индейцев которые шерифов не интересуют.
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04.07.2020 08:08 Відповісти
Когда зараженных было 100-200 чел, закрыли всё, даже парки. Когда 500-600, начали послаблять карантин. Теперь,почти при 1000 заражений открывают кинотеатры,курорты. Совсем отменят карантин,когда зараженность достигнет 2000 тыс. Вот такая ЗЕ-математика.)
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03.07.2020 09:06 Відповісти
Ваши предложения? Продление карантина привело бы к еще худшим последствиям.
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03.07.2020 09:10 Відповісти
После драки кулаками не машут. Любые предложения ничего не изменят, тем более мои. )
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03.07.2020 09:17 Відповісти
Тогда зачем ляпать языком не по делу?
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03.07.2020 09:39 Відповісти
Главное чтоб музеи работали...
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03.07.2020 09:14 Відповісти
Бо де ще ДБР доторкнеться до прекрасного?..
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03.07.2020 10:06 Відповісти
Давно пора понять, что этот карантин и короновирус - криминально- коррупционный фейк, предназначенный для еще большего грабежа народа Украины. Мне интересно, хоть один форумчанин или его знакомые видели хоть одного реально заболевшего COVID-19. У меня таких нет. Когда болели заурядным гриппом, то болели повально. Здесь ни одного. Только подкупленные МОЗовской мафией писаки продолжают дурить народ!
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04.07.2020 00:56 Відповісти
Квартальная зе-шелупонь издевается на Украиной уже больше года. Невозможность справиться с вирусом показывает ее полный дилетантизм, дебилизм, популизм и непрофессионализм по всем фронтам, в том числе и в медицине.
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03.07.2020 09:06 Відповісти
Расскажи это допустим американцам, у них 50 тыс заражений в день, это какие же там дебилы во власти тогда.
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03.07.2020 09:12 Відповісти
В первую очередь это вина самих украинцев, большинство просто забило на все меры безопасности, на пляжах толпы, в транспорте толпы, масок конечно нет.
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03.07.2020 09:16 Відповісти
А здоровым украинцам и не нужен атрибут страха - маски. Они от ковида, как мертвому припарки (по результатам научных исследований и согласно позиции ВОЗ).
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03.07.2020 13:47 Відповісти
Ты идиот.
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03.07.2020 20:48 Відповісти
А як до нього ставиться ? Вже пів року пройшло - і що ? Поширення , зараженність і смертність навіть менше ніж у сезонного грипу !! І це при тому , що всі показники штучно завищують і накручують ! Вмерло біля тисячі людей і це при тому , що більшість смертей лише приписані вірусу . Да в Україні КОЖНИЙ ДЕНЬ ВМИРАЄ 1.6 тисяч чоловік , тобто за цей період вмерло біля 300 тисяч ! Скільки ще ви будете із звичайного ОРВІ робити таку "загрозу" ?
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03.07.2020 16:36 Відповісти
Хмара,поводок еще прицепи себе на шею, и резиновые перчатки,говорят, лучше маски оберегает от гриппа.
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03.07.2020 22:56 Відповісти
Странно, вы заметили? Ковидом слуги олигархов болеют ,но не сдыхают !Хотя бы один сдох -но нет!Да и как тут умрёшь ,если выделенные 65млрд гривен не распилены !Да за такие деньги они нас в пищевую пленку замотают ,чтоб тока не мешали зелёной мрази деребанить !
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03.07.2020 09:16 Відповісти
Кремлеботи ведуть інформаційну війну проти України стверджуючи що коронавірус це міф, не піддавайтесь кремлівській пропаганді, носіть маски в людяних місцях, та дотримуйтесь соціальній дистації 👆
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03.07.2020 09:30 Відповісти
Вирусоботы ведут информационную войну против Украины преувеличивая до маразма опасность заражения коронавирусом. Будьте внимательны - чихайте и кашляйте в согнутый локоть (официальная рекомендация ВОЗ), здоровые - не носите маску и бесполезные перчатки, придерживайтесь среди здоровых обычной дистанции.
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03.07.2020 09:45 Відповісти
Хватит заклинаний,что говорит наука. У человека этой короны три десятка есть у каждого. Но властьдержащим интересно вцепиться в один вид ковида и на него все списывать как на войну. Но война не плучается жертв нет.Зато заменяют пропогандой и манипуляциями, страшилками. Цель вакцинировать,чипировать,в стойло ставить и так до последнего вздоха барановирусных и ждунов.
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03.07.2020 09:31 Відповісти
В Україні кожний день вмирає 1.6 ТИСЯЧ чоловік ! Що таке 10-20 серед них ? Тим більш невілдомо від чого вони вмерли адже в більшості випадків вірус лише супутня хвороба особливо і не є безпосередньою причиною смерті
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03.07.2020 09:58 Відповісти
Кремлеботи ведуть інформаційну війну проти України стверджуючи що коронавірус це міф, не піддавайтесь кремлівській пропаганді, носіть маски в людних місцях, та дотримуйтесь соціальній дистації 👆
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03.07.2020 10:51 Відповісти
Коронаботы ведут информационную войну против Украины преувеличивая до маразма опасность заражения коронавирусом, не поддавайтесь ботовской пропаганде. Будьте внимательны - чихайте и кашляйте в согнутый локоть (официальная рекомендация ВОЗ), здоровые - не носите бесполезные маску и перчатки (позиция ВОЗ), придерживайтесь среди здоровых разумной дистанции.
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03.07.2020 10:59 Відповісти
Число людей, страдающих от безработицы, депрессии и насилия в семье в результате принятых мер, достигло исторически рекордных значений. Некоторые эксперты предсказывают, что эти меры унесут гораздо больше жизней, чем сам вирус. По данным ООН 1,6 млрд. людей во всем мире рискуют потерять средства к существованию.
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03.07.2020 16:26 Відповісти
Профессор Гиака рассказал парламенту Великобритании о COVID-19: Полное уничтожение архитектуры легких. Там возникает массивный тромбоз
Коронавирус способен превратить легкие своих жертв в то, в чем трудно узнать человеческие органы.
Как пишет The Guardian, об этом парламенту Великобритании рассказал профессор сердечно-сосудистых наук Мауро Гиака
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03.07.2020 11:10 Відповісти
А во что превращает легкие туберкулез и онкология у курильщиков почему не рассказал?
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03.07.2020 13:40 Відповісти
Утверждение, что только тяжёлый COVID-19, но не грипп, может вызывать венозный тромбоз и лёгочную эмболию, не соответствует действительности. Уже 50 лет известно, что тяжёлый грипп также значительно увеличивает риск тромбоза и эмболии.
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03.07.2020 16:27 Відповісти
Массивный тромбоз возникнет от ношения масок в 40 град жару,человеку нужен кислород,а при наморднике ,он выдыхает углекислый газ и тут же снова вдыхает его вместе с токсинами, и микробами ,налипшими на маске,легкие просто свариваются,уже многие честные врачи во многих странах говорят об этом.
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03.07.2020 23:02 Відповісти
Для чого брешете ?
Ось цитатка того, на кого посилаєтеся:
https://uazmi.org/news/post/fs3ngvDzuZeJ9VfUpHYwaU

Вірус лишає по собі надзвичайно масивні ушкодження. Тож, як зауважив професор Мауро Гіака з Королівського коледжу Лондона, у людей, які провели більше місяця в лікарні, спостерігається "повне порушення архітектури легенів". Учений розповів про результати свого дослідження, які вказують на потенційні "реальні проблеми" для тих, кому вдалося пережити COVID-19.
Виступаючи в комітеті Палати лордів з питань науки і технологій, Гіака пояснив, що вивчав дані розтинів пацієнтів, які померли в Італії після 30-40 днів у відділенні інтенсивної терапії. Так він виявив високу присутність коронавірусу в легенях, а також незвичні зрощені клітини.
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04.07.2020 01:07 Відповісти
Карбишева, м. Біла Церква.
В Україні 876 нових випадків COVID-19, померли 27 осіб, загалом зафіксовано 46 763 випадки - Цензор.НЕТ 1456
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03.07.2020 12:06 Відповісти
В моем городе но начала курортного сезона было 7 инъецированных , а с началом сезона уже более 40 и есть уже несколько случаев вспышки в общежитие, а там кухня на 4 семьи туалет с душем на коридор . Вот ждем закрытия города на карантин вместе с приезжими Закарпатской, Черновицкой, Ровненской и Киевской области , а может вообще отменят карантин и СМИ, местные чиновники все молчат ведь ни кто не хочет срыва курортного сезона.
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03.07.2020 16:27 Відповісти
Тоді судячі з вашої логікі людство повинно постійно бути в карантині , самоізоляції , носити намордники і таке інше !!!! Адже весь час найдеться сотня друга хворих , хтось обовязково вмиратиме , зявлятимуться інші хвороби і т.ін. А чому нас тоді не заставляли ховатись від грипу - там теж люди вмирали і не менше - близбко 600 тис. - і це без накруток як зараз ? І при грипі лікарні дійсно переповнені і боліють дійсно багато - мілліони в одній Україні - і ЩО ? По вашій логіці нам просто треба прийняти "новий порядок" - добровільний концлагерь - що і є на меті у всієй цієй афері .
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03.07.2020 16:37 Відповісти
"Тоді судячі з вашої логікі людство повинно постійно бути в карантині , самоізоляції , носити намордники і таке інше"" Дмитрий ни кто не говорил, что постійно сидеть и боятся. Только на время этой пандемии короновируса я живу от моря в 5 минутах ходьбы и я за весь сезон был только 1 разна пляже, а народ прется их зараженных областей и тем самым обрекая других. Новости 1+1 смотрел? В Одессе умерла т у р и с т к а из Ивано-Франковска, у которой подтвердили коронавирус, что скажешь по этому поводу? Во время отдыха на пляже (а на пляже сколько человек придерживается масочного режима и дистанции ты знаешь?, а по дороге на пляж на чем она ехала на трамвае, троллейбусе, маршрутке) пациентка почувствовала недомогание Приехала было хорошо, а через несколько дней её уже не стало и сейчас как там у Маршака "
"Ищут пожарные,
Ищет милиция,"с кем она контактировала, вдруг у кого то будет астма или как модно говорить другие сопутствующее заболевания. У моей сестры астма ей 33 года так она сидит практически дома работает удаленно потому ,что жить ещё хочет, а столкнись с подобным туристом ты знаешь какой будет результат?

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/health/country/koronavirus-v-odesse-umerla-turistka-iz-prikarpatya-video-novosti-odessy-11092859.html
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30.07.2020 09:51 Відповісти
Тоді судячі з вашої логікі людство повинно постійно бути в карантині , самоізоляції , носити намордники і таке інше !!!! Адже весь час найдеться сотня друга хворих , хтось обовязково вмиратиме , зявлятимуться інші хвороби і т.ін. А чому нас тоді не заставляли ховатись від грипу - там теж люди вмирали і не менше - близбко 600 тис. - і це без накруток як зараз ? І при грипі лікарні дійсно переповнені і боліють дійсно багато - мілліони в одній Україні - і ЩО ? По вашій логіці нам просто треба прийняти "новий порядок" - добровільний концлагерь - що і є на меті у всієй цієй афері .
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03.07.2020 16:29 Відповісти
Уверовал во что ? Что есть такая болезнь ? Есть - а кто же сомневаеться . А вот почему из за этой болезни весь мир поставили на колени и превратили в концлагерь - тут понять никак нельзя - тут надо верить !
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03.07.2020 16:34 Відповісти
Статистика випадків COVID це приблизно як статистика рейтингу Зеленського
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03.07.2020 20:47 Відповісти
Ой всё, ховайтесь под кровати. Люди потеряли бизнес, работу? Целуйте в попу этих истеричных сучек
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03.07.2020 22:28 Відповісти
Умерло по всей Украине от короновируса 1212 человек, так по днепропетровской обл 23 чел,запорож 17 чел,дон 9 чел,полтав 13,сумской 5 чел,тернополь 29 чел,херсон 3 чел,черниг 16 ,хмельн 19 чел, николаев 10 чел,а Львовская бьет рекорды 157 чел,что-то непонятное творится в львовской обл ,или приписками занимаются, всех сердечников под короновирус или же непрофессионалы лечат,пора бы уже министру обратить внимание и разобраться,что это за пандемия обрушилась на львовян
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03.07.2020 22:52 Відповісти
Когда болели заурядным гриппом, то болели повально. Здесь никто не видел ни одного заболевшего. Только слухи, что кто-то где-то болеет: 100-200-1000???. Но реально таких своими глазами никто не видел. Только слухи и вранье масс-медиа, исходящее от МОЗ-мафии, А этими Степановыми и Ляшко давно пора заняться СБУ и прокуратуре
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04.07.2020 01:02 Відповісти
Вон Смолий проворовался под шумок короновируса. По эстафете от Гонтаревой. И не прицепешься. Карантин-карантин!
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04.07.2020 01:05 Відповісти
Надо исходит из того что все наши посадовци профнепригодны. Причина- не могут обьяснить истину которая рождается в споре. Они боятся этих публичных диспутов. Керуют нами як секта коронобесов и судить их как бесов. Костров не надо но люстрировать обязаность наша перед мвйбутним.
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04.07.2020 08:21 Відповісти
 
 