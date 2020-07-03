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Болтон заявив, що Трамп "не хотів чути" дані розвідки США про Росію

Болтон заявив, що Трамп

Колишній радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон заявив, що на собі відчував гнів президента Дональда Трампа, коли доповідав йому розвідувальну інформацію, що нібито стосується дій Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я думаю, що у мене достатньо шрамів у результаті доповідей (Трампу, - ред.) даних про РФ, про які він, ймовірно, не хотів чути", - сказав Болтон в інтерв'ю телеканалу CNN.

Він додав, що згоден з повідомленнями інших колишніх чиновників, що Трамп не звертав уваги на "негативну інформацію", пов'язану з російським президентом Володимиром Путіним.

Колишній радник сказав, що "всі розуміють характер діяльності Росії, можливо, за винятком президента". Проте, за його словами, розвідспільнота продовжувала інформувати Трампа, "щоб впоратися з російськими погрозами, але зазвичай президент бурчав і скаржився з цього приводу".

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Разом із тим, Болтон відмовився відповідати на питання, щодо повідомлення The New York Times про "змову" російської розвідки з афганськими талібами, пославшись на те, що "не може розкривати секретну інформацію".

Напередодні телеканал повідомляв, що негативне ставлення президента США Дональда Трампа до повідомлень, що стосуються загрози з боку Росії, привело до того, що представники розвідки стали все рідше включати ці дані в брифінги для президента.

"За словами одного колишнього високопоставленого співробітника розвідки, у помічників президента було одне просте правило: ніколи не торкайся Росії", - заявив телеканал.

Працівники, які доповідали президенту, виявили, що, коли брифінг містив розвіддані, пов'язані з діяльністю РФ проти США, включно з доказами її втручання в американську політику, "Трамп часто вибухав, вимагаючи повідомити, чому вони продовжують зосереджуватися на Росії, часто ставлячи під сумнів самі відомості", наголошується в повідомленні.

Питання про довіру Трампа розвідувальній інформації про РФ виник після публікації The New York Times, в якій стверджувалося, що російська військова розвідка пропонувала талібам винагороду за напади на американських військовослужбовців в Афганістані.

Трамп у зв'язку з цим написав у Твіттері: "Історія про російську винагороду - ще одна, зліплена фейковими новинами, її розповіли лише потім, щоб нашкодити мені і Республіканській партії".

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"Секретне джерело (цієї інформації, - ред.), напевно, взагалі не існує, як і сама ця історія. Якщо дискредитована газета The New York Times має джерело, нехай розкриє його. Ще один обман", - додав президент.

Водночас, радник президента з національної безпеки Роберт О'Браєн заявив телеканалу Fox News, що співробітник ЦРУ, якому доручили провести брифінги для президента, вирішив не розповідати йому про повідомлення, що стосуються "змови" Росії і талібів, оскільки це були "неперевірені розвіддані".

Демократи, які контролюють Палату представників Конгресу США, наполягають на отриманні від національної розвідки вичерпної інформації про домовленості Росії з талібами. У разі якщо ця інформація підтвердиться, вони мають намір ініціювати включення цієї проблеми в якійсь формі до нового військового бюджету країни і ввести нові санкції проти РФ.

Спікер Палати представників Ненсі Пелосі зажадала негайного введення санкцій.

"Ми повинні ввести санкції проти Росії, і зробити це негайно", - заявила Пелосі в інтерв'ю телеканалу MSNBC.

За її словами, для Трампа "ігнорування фактів", що надаються під час щоденних брифінгів - "справа звична".

Автор: 

розвідка (3866) росія (65336) США (23024) Трамп Дональд (5793) Болтон Джон (112)


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Топ коментарі
+26
У нас такий самий кадр.

"НЕСМОТРЯ НА ВСЕ ДАННЫЕ РАЗВЕДКИ": ЗЕЛЕНСКИЙ УВИДЕЛ В ГЛАЗАХ ПУТИНА ЖЕЛАНИЕ ЗАКОНЧИТЬ ВОЙНУ".
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03.07.2020 09:00
+13
Трамп - це ганьба для Республіканської партії, партії генерала Ейзенхауера, партії Джона МакКейна, партії Рональда Рейгана, який знищив імперію зла!

Республіканці - це ж ті, кого совєти називали "яструбами Пентагону". Я не розумію, чому вони його висунули в президенти взагалі... Ну в республіканців ж набагато більше інформації про Трампа є, ніж ЗМІ публікують, вони про його контакти з москалями все знали!
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03.07.2020 09:17
+12
Болтон заявив, що Трамп "не хотів чути" дані розвідки США про Росію - Цензор.НЕТ 6243
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03.07.2020 09:14
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У нас такий самий кадр.

"НЕСМОТРЯ НА ВСЕ ДАННЫЕ РАЗВЕДКИ": ЗЕЛЕНСКИЙ УВИДЕЛ В ГЛАЗАХ ПУТИНА ЖЕЛАНИЕ ЗАКОНЧИТЬ ВОЙНУ".
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03.07.2020 09:00 Відповісти
Болтон заявив, що Трамп "не хотів чути" дані розвідки США про Росію - Цензор.НЕТ 6243
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03.07.2020 09:14 Відповісти
Москалику, ти хоча б коми нормально розставив...

І так, це не подвійні стандарти, бо США давали зброю душманам, які протистояли агресії ссср, а кацапи на словах підтримують антитерористичну операцію в Афганістані (і навіть свої аеродроми американцям надавали), а на ділі спонсорують терористів. Якби кацапи відкрито заявили про підтримку талібів - ось тоді це були б подвійні стандарти!
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03.07.2020 09:14 Відповісти
І? В мене навіть родич далекий там загинув... Але він не горів бажанням туди їхати!

От чого совєти туди полізли і скинули законний уряд Афгану???

Увесь оцей бєзпрєдєл, який твориться в Афгані зараз, - наслідок совєтської агресії! До 1978 року (коли совєти там влаштували революцію і привели до влади комуняк) там було все тихо і мирно! Потім вони самі убрали тих комуняк (гугли штурм палацу Аміна) і ввели війська...
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03.07.2020 09:23 Відповісти
Нікого туди примусово не брали, всі добровільно йшли, просто тоді був час промитих мозгів, в мене один родич туди пішов і вернувся із скаліченою психікою, а в іншого був нормальний командир який вибив дурь з нього про інтернаціоналізм і т.д. порвав заяви і відправив їх на дальні застави і можливо врятував йому життя..
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03.07.2020 09:41 Відповісти
не бреши про добровольців - у нас в полку щопризову формували окрему позаштатну роту з новобранців шоферів. Поза очі їх називали смертниками - їм навіть форму не видавали, так два місяці підготовки в одних чорних комбінезонах і ходили. Потім їх відправляли в Афган і ніхто з них не був добровольцем
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03.07.2020 10:21 Відповісти
така сама фігня-один взвод з роти вчили півроку і туди ж відправляли
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03.07.2020 10:35 Відповісти
Та ладно... Ви не знаєте, як при совку "добровольців" шукали? Колега розповідав, що на губу загримів через відмову стати таким "добровольцем"... А із тих, кого таки "переконали", повернулися назад не всі!
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03.07.2020 11:16 Відповісти
памятники разве духи ставили ?
или гнилое офицерьё, которое нажилось на смертях пацанов ?
духи вертелись как могли, а совецкие офицеры наживались на этом,
теперь ты про памятники, а про звонкую монету в карманах мразей офицеров
помалкиваешь ?
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03.07.2020 09:23 Відповісти
Так але реально це була загарбницька війна, і всі хто там був розуміли що крім таджиків до них всі ставляться вороже, союз в яку країну не заліз всюди насрав і фактично зруйнував ті країни зробив з них рабів.. Північна корея, вєтнам судан сомалі куба венесуелла і т.д.
Один Китай вчасно послав союз і пішов в напрямку контрольованого капіталізму.
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03.07.2020 09:36 Відповісти
У местных основной бизнес - героин.
По этому поводу с амерами у них серьезные разногласия.
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03.07.2020 10:07 Відповісти
Надо же было кому-то мочить гэбистов в Афгане. Что ты там делал? "Помогал" дружественному афганскому народу, послав вертолеты со спецназом и расстреляв законную власть в этой стране?
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03.07.2020 09:20 Відповісти
А совок що там робив?Окупував мабуть Афганістан чи не так?Тому ніякі не подвійні і порівняння не доречне.Мізки треба вмикати коли ротяку роззявляєш.ДумайТЕ
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03.07.2020 09:21 Відповісти
Свнсбч бот, ты снова зашкварился 40 лет назад США помогали оружием афганцам, которые в своей стране боролись с советскими оккупантами. Агрессию СССР против Афганистана тогда осудил весь цивилизованный мир.
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03.07.2020 09:49 Відповісти
Их объединяет общее место, где в подвалах храняться материалы компромата на обоих шоуменов.
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03.07.2020 09:15 Відповісти
старый бройлер стал презом , благодаря ***** ,отрабатывает и боится
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03.07.2020 09:31 Відповісти
таки путло держит рыжего видосиками от том, как он кувыркался с тёлками "с пониженной социальной ответственностью", которых он ему подсунул во время визита в мацкву...другого объяснения такого "дружеского" поведения рыжего с путлом- нет
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03.07.2020 09:45 Відповісти
В штатах выборы, дело привычное.
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03.07.2020 09:01 Відповісти
Тепер Трампу не буде солодко від Конгресу.
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03.07.2020 09:03 Відповісти
Работу трампа закончат Султан Эрдоган и Принц Салман.... один Дронами,...второй нефтью по 5 копеек и будет РАБссинцам позору на 100 вперед...
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03.07.2020 09:04 Відповісти
La trampa -с испанского ловушка , западня. Интересно, для кого эта 'ловушка'.

Сегодня прочитала, что в Штатах впервые рассматривают персональные санкции против путлера! Вот это поворот! Ещё и мадуро , похоже , медным тазом накрылся. Минус один верный друг пу. Поздравили, похоже, с обнулением.
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03.07.2020 09:05 Відповісти
опудало, ти надіслало у владу таких істот як дубінське, ось де справня "западня" про штати воно прочітало...
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03.07.2020 09:29 Відповісти
Просто Путин очень хитрый, изображает хорошего парня, поэтому Трамп не видит в нём угрозу.
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03.07.2020 09:06 Відповісти
Это же каким долбо... нужно быть, чтобы верить тому, что изображает пуйло?
Его преступлений по всему миру недостаточно?
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03.07.2020 09:18 Відповісти
В Ливане, Индонезии, Югославии, Панаме, Лаосе, Вьетнаме, Заире, Ираке, Боливии, Уругвае, Кипре, Афганистане, Сальвадоре, Никарагуа, Чаде, Колумбии, Замбии, Корее, Филиппинах, Ливии. Не было никаких войн с Америкой. То всё кремлёвские выдумки.
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03.07.2020 15:24 Відповісти
Просто "хороший парень" располагает видео, отснятое в гостинице где шоумен поливает "лунным дождем" московских ******.
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03.07.2020 09:24 Відповісти
Понятно, надеюсь, что оба президента шоумены
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03.07.2020 09:38 Відповісти
ага, как цыган, только одно дело взуть януковича, а другое плыгать на парней в норме,
мы видели, как русню янки как в тире с говном смешивали,
русня даже не стреляла в ответ,
тупо - рузгий шевельнулся - выстрел и ноги русского улетели к эбеням,
ссылку дать или найдёте сами ?
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03.07.2020 09:28 Відповісти
старий рудий поц агент кремля, як доказ на кацапії ви не зустрінете жодної машини з написом трамп - чмо) видно фсб запрєтіло(
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03.07.2020 09:09 Відповісти
просто трамп на крючке у мутина
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03.07.2020 09:09 Відповісти
В Байдена запитали чи помилує він трампа як стане президентом? Той сказав-ні. Трамп з білого дому переїде в решітчастий.

Пс. Дружба з расєєй нікого до добра не доводила!
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03.07.2020 09:11 Відповісти
РАБссия по сути своей уже катастьрофа,первым это реально увидел Карл Маркс...,а его книга никогда не выходивша на РАБссии "Секретная дипломатия ХVIII века",подробно расписал что есть на самом деле дохлятина РАБссия
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03.07.2020 09:12 Відповісти
Не пам,ятаю щоб колись в США був настільки придурковатий през з такою великою єрекцією на сцаря всея сРусі
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03.07.2020 09:12 Відповісти
Трамп - це ганьба для Республіканської партії, партії генерала Ейзенхауера, партії Джона МакКейна, партії Рональда Рейгана, який знищив імперію зла!

Республіканці - це ж ті, кого совєти називали "яструбами Пентагону". Я не розумію, чому вони його висунули в президенти взагалі... Ну в республіканців ж набагато більше інформації про Трампа є, ніж ЗМІ публікують, вони про його контакти з москалями все знали!
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03.07.2020 09:17 Відповісти
зеленский на фоне Трампа ещё ничё смотрится,
опять же, на пианине умеет
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03.07.2020 09:19 Відповісти
Ну Вы даёте,а как же «мир в глазах» гнилой селедки путлераста?????
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03.07.2020 09:33 Відповісти
Джо Байден опережает трампа на 10 %,выборы 3 ноября закончатся для трапмыча катастрофой...
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03.07.2020 09:22 Відповісти
Уже навіть на 14%... Але зелені вперто продовжують розслідувати плівки Деркача і рити собі яму!
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03.07.2020 09:24 Відповісти
Коли закоханому чоловіку кажуть про розпусту об'єкту його кохання, то він теж б'є в пику тому, хто це каже. Кохання засліплює...
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03.07.2020 09:32 Відповісти
Кому ж, як не тобі, "Ванька", про це знать... Тобі он, скільки років, говорили люди, що ВАНА - "аферистка на довірі", а ти все рвався "пику бить" тим, хто про це говорив...
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03.07.2020 11:42 Відповісти
схоже, що рудий шоумен дійсно на гачку у кагебешної молі *****
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03.07.2020 09:37 Відповісти
American "Zrada".
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03.07.2020 09:43 Відповісти
А Обама хотів?
Один інтертний як вода у болоті, інший надмірно активний, але ну дуже вже любить "рюзьгий дух". Тому засраха і перевертає світогляд всього світу з ніг на голову.... рашка, це країна, яку весь час тре тримати в узді, як у 90-стих, щоб від голоду не мала змоги підняти обидві свої курячі голови.
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03.07.2020 09:45 Відповісти
Кацапам лишние деньги на пользу не идут. Вместо того, что бы решать свои проблемы, они за эти деньги создают проблемы окружающим.
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03.07.2020 10:02 Відповісти
ха)), звісно. на рашці вся країна працює щоб купка путінських підтирок могла шикарно жити та ***** мав змогу тішити свої іпмерські амбіції. Країна 120 мільонів голодранців.
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03.07.2020 10:11 Відповісти
Тому що він агент кремля довбо**би це вже всі знають і розуміють. А я це ще розумів і казав під час виборів. А ви взагалі там в США вже що геть кришої поїхали?! Як ви могли допустити таке, щоб завербований мацквою агент спочатку став кандидато від республіканців, а потім ще й виграв вибори??!!
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03.07.2020 10:00 Відповісти
Неужели, американцы опять выберут эту обезьяну? Интересно, как в этот раз, кацапы будут вмешиваться в выборы США.
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03.07.2020 10:09 Відповісти
Прикольно будет, когда вскроется, что Трамп таки был завербованным агентом. Американцам давно так никто не хамил, Усама Бин Ладен со всякими Аль-Каидами - мелкие засранцы по сравнению с кремлевской КГБ-шной мафией.
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03.07.2020 10:07 Відповісти
 
 