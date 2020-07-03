Болтон заявив, що Трамп "не хотів чути" дані розвідки США про Росію
Колишній радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон заявив, що на собі відчував гнів президента Дональда Трампа, коли доповідав йому розвідувальну інформацію, що нібито стосується дій Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Я думаю, що у мене достатньо шрамів у результаті доповідей (Трампу, - ред.) даних про РФ, про які він, ймовірно, не хотів чути", - сказав Болтон в інтерв'ю телеканалу CNN.
Він додав, що згоден з повідомленнями інших колишніх чиновників, що Трамп не звертав уваги на "негативну інформацію", пов'язану з російським президентом Володимиром Путіним.
Колишній радник сказав, що "всі розуміють характер діяльності Росії, можливо, за винятком президента". Проте, за його словами, розвідспільнота продовжувала інформувати Трампа, "щоб впоратися з російськими погрозами, але зазвичай президент бурчав і скаржився з цього приводу".
Разом із тим, Болтон відмовився відповідати на питання, щодо повідомлення The New York Times про "змову" російської розвідки з афганськими талібами, пославшись на те, що "не може розкривати секретну інформацію".
Напередодні телеканал повідомляв, що негативне ставлення президента США Дональда Трампа до повідомлень, що стосуються загрози з боку Росії, привело до того, що представники розвідки стали все рідше включати ці дані в брифінги для президента.
"За словами одного колишнього високопоставленого співробітника розвідки, у помічників президента було одне просте правило: ніколи не торкайся Росії", - заявив телеканал.
Працівники, які доповідали президенту, виявили, що, коли брифінг містив розвіддані, пов'язані з діяльністю РФ проти США, включно з доказами її втручання в американську політику, "Трамп часто вибухав, вимагаючи повідомити, чому вони продовжують зосереджуватися на Росії, часто ставлячи під сумнів самі відомості", наголошується в повідомленні.
Питання про довіру Трампа розвідувальній інформації про РФ виник після публікації The New York Times, в якій стверджувалося, що російська військова розвідка пропонувала талібам винагороду за напади на американських військовослужбовців в Афганістані.
Трамп у зв'язку з цим написав у Твіттері: "Історія про російську винагороду - ще одна, зліплена фейковими новинами, її розповіли лише потім, щоб нашкодити мені і Республіканській партії".
"Секретне джерело (цієї інформації, - ред.), напевно, взагалі не існує, як і сама ця історія. Якщо дискредитована газета The New York Times має джерело, нехай розкриє його. Ще один обман", - додав президент.
Водночас, радник президента з національної безпеки Роберт О'Браєн заявив телеканалу Fox News, що співробітник ЦРУ, якому доручили провести брифінги для президента, вирішив не розповідати йому про повідомлення, що стосуються "змови" Росії і талібів, оскільки це були "неперевірені розвіддані".
Демократи, які контролюють Палату представників Конгресу США, наполягають на отриманні від національної розвідки вичерпної інформації про домовленості Росії з талібами. У разі якщо ця інформація підтвердиться, вони мають намір ініціювати включення цієї проблеми в якійсь формі до нового військового бюджету країни і ввести нові санкції проти РФ.
Спікер Палати представників Ненсі Пелосі зажадала негайного введення санкцій.
"Ми повинні ввести санкції проти Росії, і зробити це негайно", - заявила Пелосі в інтерв'ю телеканалу MSNBC.
За її словами, для Трампа "ігнорування фактів", що надаються під час щоденних брифінгів - "справа звична".
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"НЕСМОТРЯ НА ВСЕ ДАННЫЕ РАЗВЕДКИ": ЗЕЛЕНСКИЙ УВИДЕЛ В ГЛАЗАХ ПУТИНА ЖЕЛАНИЕ ЗАКОНЧИТЬ ВОЙНУ".
І так, це не подвійні стандарти, бо США давали зброю душманам, які протистояли агресії ссср, а кацапи на словах підтримують антитерористичну операцію в Афганістані (і навіть свої аеродроми американцям надавали), а на ділі спонсорують терористів. Якби кацапи відкрито заявили про підтримку талібів - ось тоді це були б подвійні стандарти!
От чого совєти туди полізли і скинули законний уряд Афгану???
Увесь оцей бєзпрєдєл, який твориться в Афгані зараз, - наслідок совєтської агресії! До 1978 року (коли совєти там влаштували революцію і привели до влади комуняк) там було все тихо і мирно! Потім вони самі убрали тих комуняк (гугли штурм палацу Аміна) і ввели війська...
или гнилое офицерьё, которое нажилось на смертях пацанов ?
духи вертелись как могли, а совецкие офицеры наживались на этом,
теперь ты про памятники, а про звонкую монету в карманах мразей офицеров
помалкиваешь ?
Один Китай вчасно послав союз і пішов в напрямку контрольованого капіталізму.
По этому поводу с амерами у них серьезные разногласия.
Сегодня прочитала, что в Штатах впервые рассматривают персональные санкции против путлера! Вот это поворот! Ещё и мадуро , похоже , медным тазом накрылся. Минус один верный друг пу. Поздравили, похоже, с обнулением.
Его преступлений по всему миру недостаточно?
мы видели, как русню янки как в тире с говном смешивали,
русня даже не стреляла в ответ,
тупо - рузгий шевельнулся - выстрел и ноги русского улетели к эбеням,
ссылку дать или найдёте сами ?
Пс. Дружба з расєєй нікого до добра не доводила!
Республіканці - це ж ті, кого совєти називали "яструбами Пентагону". Я не розумію, чому вони його висунули в президенти взагалі... Ну в республіканців ж набагато більше інформації про Трампа є, ніж ЗМІ публікують, вони про його контакти з москалями все знали!
опять же, на пианине умеет
Один інтертний як вода у болоті, інший надмірно активний, але ну дуже вже любить "рюзьгий дух". Тому засраха і перевертає світогляд всього світу з ніг на голову.... рашка, це країна, яку весь час тре тримати в узді, як у 90-стих, щоб від голоду не мала змоги підняти обидві свої курячі голови.