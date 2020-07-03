Болтон заявив, що Трамп "не хотів чути" дані розвідки США про Росію

Колишній радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон заявив, що на собі відчував гнів президента Дональда Трампа, коли доповідав йому розвідувальну інформацію, що нібито стосується дій Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я думаю, що у мене достатньо шрамів у результаті доповідей (Трампу, - ред.) даних про РФ, про які він, ймовірно, не хотів чути", - сказав Болтон в інтерв'ю телеканалу CNN.

Він додав, що згоден з повідомленнями інших колишніх чиновників, що Трамп не звертав уваги на "негативну інформацію", пов'язану з російським президентом Володимиром Путіним.

Колишній радник сказав, що "всі розуміють характер діяльності Росії, можливо, за винятком президента". Проте, за його словами, розвідспільнота продовжувала інформувати Трампа, "щоб впоратися з російськими погрозами, але зазвичай президент бурчав і скаржився з цього приводу".

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Разом із тим, Болтон відмовився відповідати на питання, щодо повідомлення The New York Times про "змову" російської розвідки з афганськими талібами, пославшись на те, що "не може розкривати секретну інформацію".

Напередодні телеканал повідомляв, що негативне ставлення президента США Дональда Трампа до повідомлень, що стосуються загрози з боку Росії, привело до того, що представники розвідки стали все рідше включати ці дані в брифінги для президента.

"За словами одного колишнього високопоставленого співробітника розвідки, у помічників президента було одне просте правило: ніколи не торкайся Росії", - заявив телеканал.

Працівники, які доповідали президенту, виявили, що, коли брифінг містив розвіддані, пов'язані з діяльністю РФ проти США, включно з доказами її втручання в американську політику, "Трамп часто вибухав, вимагаючи повідомити, чому вони продовжують зосереджуватися на Росії, часто ставлячи під сумнів самі відомості", наголошується в повідомленні.

Питання про довіру Трампа розвідувальній інформації про РФ виник після публікації The New York Times, в якій стверджувалося, що російська військова розвідка пропонувала талібам винагороду за напади на американських військовослужбовців в Афганістані.

Трамп у зв'язку з цим написав у Твіттері: "Історія про російську винагороду - ще одна, зліплена фейковими новинами, її розповіли лише потім, щоб нашкодити мені і Республіканській партії".

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"Секретне джерело (цієї інформації, - ред.), напевно, взагалі не існує, як і сама ця історія. Якщо дискредитована газета The New York Times має джерело, нехай розкриє його. Ще один обман", - додав президент.

Водночас, радник президента з національної безпеки Роберт О'Браєн заявив телеканалу Fox News, що співробітник ЦРУ, якому доручили провести брифінги для президента, вирішив не розповідати йому про повідомлення, що стосуються "змови" Росії і талібів, оскільки це були "неперевірені розвіддані".

Демократи, які контролюють Палату представників Конгресу США, наполягають на отриманні від національної розвідки вичерпної інформації про домовленості Росії з талібами. У разі якщо ця інформація підтвердиться, вони мають намір ініціювати включення цієї проблеми в якійсь формі до нового військового бюджету країни і ввести нові санкції проти РФ.

Спікер Палати представників Ненсі Пелосі зажадала негайного введення санкцій.

"Ми повинні ввести санкції проти Росії, і зробити це негайно", - заявила Пелосі в інтерв'ю телеканалу MSNBC.

За її словами, для Трампа "ігнорування фактів", що надаються під час щоденних брифінгів - "справа звична".