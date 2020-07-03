За добу на Львівщині виявили 152 нові випадки COVID-19, загалом 5882 інфікованих і 157 померлих, - міськрада
За минулу добу у Львівській області діагностували 152 нові випадки захворювання на коронавірус.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.
Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 5882 осіб, 157 людей померли, 873 пацієнти одужали.
Всього за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулися 6278 осіб, госпіталізовані - 1098, на амбулаторному лікуванні - 5180 осіб, виписані - 922 особи. Зараз у лікарні перебуває 176 осіб, з них у реанімації - 6 осіб, на апаратні ШВЛ - 2 особи.
За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1053 ПЛР-тести, з них з нових проб - 744 ПЛР-тести. Так, 152 - позитивні, з них з нових проб - 114. Серед них львів`ян - 54.
Загалом у роботу взяли 612 проб, залишок у холодильнику - 870 проб.
Як повідомлялося, станом на 3 липня в Україні лабораторно підтверджено 46 763 випадки COVID-19. За добу - 876 нових випадків. 27 осіб померли від хвороби.
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