За добу на Львівщині виявили 152 нові випадки COVID-19, загалом 5882 інфікованих і 157 померлих, - міськрада

За минулу добу у Львівській області діагностували 152 нові випадки захворювання на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 5882 осіб, 157 людей померли, 873 пацієнти одужали.

Всього за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулися 6278 осіб, госпіталізовані - 1098, на амбулаторному лікуванні - 5180 осіб, виписані - 922 особи. Зараз у лікарні перебуває 176 осіб, з них у реанімації - 6 осіб, на апаратні ШВЛ - 2 особи.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1053 ПЛР-тести, з них з нових проб - 744 ПЛР-тести. Так, 152 - позитивні, з них з нових проб - 114. Серед них львів`ян - 54.

Також читайте: COVID-19: Львівщина продовжила карантин до 7 липня, завантаженість лікарень стрімко наближається до критичного значення

Загалом у роботу взяли 612 проб, залишок у холодильнику - 870 проб.

Як повідомлялося, станом на 3 липня в Україні лабораторно підтверджено 46 763 випадки COVID-19. За добу - 876 нових випадків. 27 осіб померли від хвороби.