Завдяки оптимізації портових зборів вантажопотік зріс на 20% на рік, - Омелян

Зниження портових зборів на 20% у 2018 році забезпечило зростання вантажопотоку на 20% на рік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявив ексміністр інфраструктури Володимир Омелян.

Ексміністр підкреслив, що портові збори в Україні є одними з найвищих у світі, через що вітчизняні порти неконкурентоспроможні, тому уряд в 2017 році ухвалив рішення про їхнє поступове зниження.

"Українські портові тарифи і збори в два-три рази вищі за середньосвітові і в рази чотири вище зборів по чорноморському регіону. Більш того, останні виміри, які ми робили в грудні 2019 року, показали, що українські портові тарифи і збори в цьому місяці були найвищими в світі, незважаючи на те, що ми їх уже знизили в 2018 році ... У 2017 році, проаналізувавши разом з нашими іноземними та українськими експертами, проговоривши з українським бізнесом, ми вийшли з ініціативою, яка відразу була підтримана і прем'єр-міністром, і президентом України. А також і Кабміном - знизити поступово портові тарифи і збори. Спочатку на 20% в 2018 році, потім на 20% в 2019 році", - розповів Омелян.

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Він повідомив, що перше зниження портових зборів на 20% вже через рік дало збільшення вантажопотоку в портах на 20%.

"Ми це зробили з 1 січня 2018 року і фактично українські компанії показали непоганий результат, навіть в 2018 році товаропотік виріс на 2%. У 2019 вантажопотік зріс уже на 20% і контейнери, також важливий показник розвитку української економіки, виросли теж на 20 %", - сказав ексміністр.

Нагадаємо, 19 червня НАБУ і САП повідомили ексміністру інфраструктури України Володимиру Омеляну про підозру у вчиненні незаконних дій, через які державний бюджет недоотримав 30,5 млн грн. Підозру пред'явлено через те, що Омелян у грудні 2017 року знизив всі портові збори, крім маякового, на 20%.

Омелян стверджує, що збори знизили для збільшення товаро/вантажопотоку, і морська галузь завдяки цьому показала у 2018-2019 роках зростання на понад 20%, і зростає досі попри кризу.