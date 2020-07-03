За добу COVID-19 захворіли 74 дитини і 46 медпрацівників, загалом 3 382 дитини і 6 874 медики, - Степанов

За минулу добу в Україні було госпіталізовано 229 осіб з коронавірусною хворобою.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 876 осіб, з них 74 дитини і 46 медпрацівників. Госпіталізовано 229 осіб. Зафіксовані 27 летальних випадків. Одужали 505 пацієнтів. Всього за весь час пандемії захворіли 46 763 особи, з них 3 382 дитини і 6 874 медичні працівники. За минулу добу за все були зроблені 26 329 тестів, з них 13 162 дослідження методом ПЛР і 13 167 - методом ІФА", - розповів міністр.

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