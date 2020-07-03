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Новини Коронавірус і карантин
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За добу COVID-19 захворіли 74 дитини і 46 медпрацівників, загалом 3 382 дитини і 6 874 медики, - Степанов

За добу COVID-19 захворіли 74 дитини і 46 медпрацівників, загалом 3 382 дитини і 6 874 медики, - Степанов

За минулу добу в Україні було госпіталізовано 229 осіб з коронавірусною хворобою.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 876 осіб, з них 74 дитини і 46 медпрацівників. Госпіталізовано 229 осіб. Зафіксовані 27 летальних випадків. Одужали 505 пацієнтів. Всього за весь час пандемії захворіли 46 763 особи, з них 3 382 дитини і 6 874 медичні працівники. За минулу добу за все були зроблені 26 329 тестів, з них 13 162 дослідження методом ПЛР і 13 167 - методом ІФА", - розповів міністр.

Також дивіться: Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Автор: 

діти (5087) карантин (18172) лікарі (1288) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Кремлеботи ведуть інформаційну війну проти України стверджуючи що коронавірус це міф, не піддавайтесь кремлівській пропаганді, носіть маски в людних місцях, та дотримуйтесь соціальній дистації 👆
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03.07.2020 09:32
+2
Странно. Еще месяц назад вся соевая шобла требовала отмены карантина. Совпадение?
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03.07.2020 09:35
+2
а земразь даже маски в общественных местах не надевала
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03.07.2020 09:39
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Кремлеботи ведуть інформаційну війну проти України стверджуючи що коронавірус це міф, не піддавайтесь кремлівській пропаганді, носіть маски в людних місцях, та дотримуйтесь соціальній дистації 👆
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03.07.2020 09:32 Відповісти
Странно. Еще месяц назад вся соевая шобла требовала отмены карантина. Совпадение?
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03.07.2020 09:35 Відповісти
а земразь даже маски в общественных местах не надевала
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03.07.2020 09:39 Відповісти
Можно еще шапочку из фольги. Все равно эффект идентичен. От маски даже больше вреда, если вовремя не менять. В вовремя при такой жаре это каждые максимум 10 минут.
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03.07.2020 10:53 Відповісти
🖕IQ=0
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03.07.2020 09:51 Відповісти
Чому дивуватися, Коли зєбілки пруть власних немовлят в колисках на пляжі і купають в тій клоаці що тече біля берегу?
Італія знайшла вірус КОВІД в пробах води з каналізації зроблених, ще в листопаді 2019-го, коли навіть в Китаї ще за карантин і не думали.
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03.07.2020 09:44 Відповісти
они заражаются и быстрее разносят вирус
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03.07.2020 10:03 Відповісти
По районам Киевщины ездят ходоки и просят записыватся в больные Ковид. Предлагают 25 тысяч!!! Что это такое власти мутят?
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03.07.2020 10:13 Відповісти
Ти вже записався?
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03.07.2020 10:15 Відповісти
Это билл Гейтс загримированный. И с ним группа рептилоидов с планеты Нибиру.
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03.07.2020 11:07 Відповісти
Терміново карантин для освіти!
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16.10.2020 10:08 Відповісти
 
 