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Новини
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Ми вийшли на фінішну пряму в розробці законопроєкту про тероборону, - Кривонос

Ми вийшли на фінішну пряму в розробці законопроєкту про тероборону, - Кривонос

Розроблюваний проєкт закону про територіальну оборону передбачає поетапне створення останньої з розрахунком формування однієї бригади на область України та в Києві, і чисельністю особового складу у 80 тис. бійців з подальшим збільшенням до 250 тис.

Про це повідомив в інтерв'ю "Голосу Америки" заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України генерал-майор Сергій Кривонос, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз триває активна робота із законопроєктом про територіальну оборону. Ми практично вийшли на фінішну пряму... Для нас наразі важливо, щоб законопроєкт був ухвалений до вересня, щоб у бюджеті на 2021 рік були закладені кошти для першого етапу створення системи", - сказав він.

За його словами, структура територіальної оборони вибудовуватиметься поетапно, оскільки потрібен час, щоб навчити людей, об'єднати і сформувати один дієвий організм.

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"Наразі йдеться про одну бригаду на область, плюс місто Київ. Тобто на першому етапі - 80 тис. З часом, за три-чотири роки, ця цифра має збільшитися до 160 тис., а потім і до 250 тис. Чому? Тому що у нас величезна кількість об’єктів всередині країни, які потребують контролю та захисту, а чисельність Нацгвардії - 54 тис., Нацполіції – 115 тис. Ми розглядаємо тероборону не просто як військову компоненту. Йдеться і про її залучення в боротьбі з природними та техногенними надзвичайними ситуаціями", - пояснив Кривонос.

Говорячи про методи залучення громадян до лав територіальної оборони, заступник секретаря РНБО зазначив, що йдеться про широку мотиваційну систему, "але не грошову": у випадках, коли люди будуть призиватися на збори, вони будуть отримувати грошове утримання, "але це все".

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"Що таке територіальна оборона? Це надійний тил у будь-якій точці країни. Військові мають воювати на фронті, а тероборона - всередині країни. Тероборона працює за принципом: я захищаю себе, свій будинок, вулицю, місто, область. Тобто люди відповідальні за захист місцевості, яку вони знають", - сказав він.

За словами Кривоноса, передбачається, що громадяни, які братимуть участь у теробороні, підписуватимуть контракти.

"Після проходження курсу підготовки вони матимуть право на володіння нарізною зброєю. Я розумію, що для багатьох це питання викликає занепокоєння або паніку, але досвід інших держав показує: володіння підготовленого населення зброєю – гарантія існування держави", - наголосив заступник секретаря РНБО України.

Автор: 

Кривонос Сергій (81) тероборона (386)


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Топ коментарі
+4
ето да, такі фініш...

https://mobile.twitter.com/Lviv_UA_SU Гросмейстер Бендера @Lviv_UA_SU

До подій з ППО просто нагадаю всім, що ДБР вилучив з Генштабу "Стратегічний план застосування Збройних сил України, інших складових сил оборони відсічі збройної агресії". Найважливіший військовий документ з грифом "Особливої важливості", доступ до якого у МОУ/ГШ мають 7-8 осіб.

Цей план дозволив вилучити Печерський суд за позовом Портнова.
Буквально позавчора на Миротворці почали з'являтися документи розслідування, як Портнов працює на РФ.
Тобто ланцюжок дуже простий: Портнов --> Печерський суд (керує Портнов) --> ДБР (керує Портнов) --> РФ.
https://mil.in.ua/uk/news/dbr-otrymaly-dostup-do-strategichnogo-planu-zastosuvannya-zsu/
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03.07.2020 10:13
+2
А Вы удивлены? То что страну уничтожают это не понятно только наглухо отмороженному электорату Зеленского.
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03.07.2020 10:20
+2
А при чому тут *****?
На россіі 130 мільйонів таких, а може ще гірших, ніж *****, що завжди будуть намагатися знищити Україну і «ліквідіровать укров».
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03.07.2020 10:26
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не прошло шесть лет и 15 000 убитых... когда примут - наверное уже Х#йло - первый сам сдохнет
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03.07.2020 09:53 Відповісти
А при чому тут *****?
На россіі 130 мільйонів таких, а може ще гірших, ніж *****, що завжди будуть намагатися знищити Україну і «ліквідіровать укров».
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03.07.2020 10:26 Відповісти
Сейчас любую новость о состоянии дел в стране можно охарактеризовать одной фразой: Мы вышли на финишную прямую.
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03.07.2020 10:09 Відповісти
ето да, такі фініш...

https://mobile.twitter.com/Lviv_UA_SU Гросмейстер Бендера @Lviv_UA_SU

До подій з ППО просто нагадаю всім, що ДБР вилучив з Генштабу "Стратегічний план застосування Збройних сил України, інших складових сил оборони відсічі збройної агресії". Найважливіший військовий документ з грифом "Особливої важливості", доступ до якого у МОУ/ГШ мають 7-8 осіб.

Цей план дозволив вилучити Печерський суд за позовом Портнова.
Буквально позавчора на Миротворці почали з'являтися документи розслідування, як Портнов працює на РФ.
Тобто ланцюжок дуже простий: Портнов --> Печерський суд (керує Портнов) --> ДБР (керує Портнов) --> РФ.
https://mil.in.ua/uk/news/dbr-otrymaly-dostup-do-strategichnogo-planu-zastosuvannya-zsu/
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03.07.2020 10:13 Відповісти
і він ще не гостює в бузини?
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03.07.2020 10:19 Відповісти
А Вы удивлены? То что страну уничтожают это не понятно только наглухо отмороженному электорату Зеленского.
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03.07.2020 10:20 Відповісти
ГБР - филиал ФСБ, это уже понятно
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03.07.2020 10:31 Відповісти
Убивать надо тварей. Иначе они уничтожат Украину и украинцев.
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03.07.2020 16:54 Відповісти
По моему это единственный адекватный генерал из 400 которых мы содержим. Кстати в США генералов в десять раз меньше,это я так к тому что поднимая з\платы военным мы поднимаем з\плату и этим "воякам" и "героям тыла" не видевших не то что линию разграничения то есть фронт но даже не имеют понятия в каком месте располагается штаб ООС. Да и адмиралов у нас если не изменяет память 12 . Действующих то есть не на пенсии. Одним словом на каждый катер по адмиралу. И их не планируют сокращать как например ДЕСАНТНЫЕ ВОЙСКА которые сокращают на 20 или 30%. С кем же тогда "великий полководец" Хомчак торжественные банкеты проводить будет? Ну не с лейтенантами же и боевыми капитанами и майорами ему водку пить да и "главнокомандующему"карлику приятно ведь видеть когда перед ним вытягиваются "в фрунт" сотни генералов увешаных"боевыми" орденами и медалями от плечей до лампас. Гордость от собственной значимости прёт так что аж его рост 1-66 стаёт не менее 2-66.
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03.07.2020 10:15 Відповісти
пока в стране правит цирк малороссов, о каком безопасном тыле можно говорить, это легализация частных армий как нацжены сАбакова, и защищать они будут хозяина и корыто с которого хавают.
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03.07.2020 10:18 Відповісти
та призвіть цього Побєднова з ДБР на військову службу.
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03.07.2020 10:21 Відповісти
Классно принимать законы в турборежиме))))
Закон готовили полтора года, надо принять его до сентября 2020 года, что бы выполнять с января 2021 года)))
А нужна была тероборона ещё в 14 году)))
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03.07.2020 10:29 Відповісти
Кривонос півтора роки один закон розробляє!!! Хоча обіцяв з Нового року тероборону!!!
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03.07.2020 10:39 Відповісти
Ну, ну. Плани, плани то які: "...80 тис..., ...160 тис..., ...250 тис." - де ж ти стільки їх набереш? "Агрессивное меньшинство" то всі дири в ЗСУ і в "теросах" не заткне, невже малороські зебіли візьмуть в руки зброю? - "меня терзают смутные сомнения".
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03.07.2020 10:57 Відповісти
Вместо охранных фирм - личная бригада местного олигарха.
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03.07.2020 11:01 Відповісти
_Шестой (!) год войны и... вышли на финишную стадию разработки закона о теробороне. А лет через 5 и сама тероборона начнёт появляться, видимо. ******* фантасмагория какая-то...
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03.07.2020 16:52 Відповісти
Турборежим.
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03.07.2020 20:40 Відповісти
 
 