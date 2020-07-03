Ми вийшли на фінішну пряму в розробці законопроєкту про тероборону, - Кривонос
Розроблюваний проєкт закону про територіальну оборону передбачає поетапне створення останньої з розрахунком формування однієї бригади на область України та в Києві, і чисельністю особового складу у 80 тис. бійців з подальшим збільшенням до 250 тис.
Про це повідомив в інтерв'ю "Голосу Америки" заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України генерал-майор Сергій Кривонос, передає Цензор.НЕТ.
"Зараз триває активна робота із законопроєктом про територіальну оборону. Ми практично вийшли на фінішну пряму... Для нас наразі важливо, щоб законопроєкт був ухвалений до вересня, щоб у бюджеті на 2021 рік були закладені кошти для першого етапу створення системи", - сказав він.
За його словами, структура територіальної оборони вибудовуватиметься поетапно, оскільки потрібен час, щоб навчити людей, об'єднати і сформувати один дієвий організм.
"Наразі йдеться про одну бригаду на область, плюс місто Київ. Тобто на першому етапі - 80 тис. З часом, за три-чотири роки, ця цифра має збільшитися до 160 тис., а потім і до 250 тис. Чому? Тому що у нас величезна кількість об’єктів всередині країни, які потребують контролю та захисту, а чисельність Нацгвардії - 54 тис., Нацполіції – 115 тис. Ми розглядаємо тероборону не просто як військову компоненту. Йдеться і про її залучення в боротьбі з природними та техногенними надзвичайними ситуаціями", - пояснив Кривонос.
Говорячи про методи залучення громадян до лав територіальної оборони, заступник секретаря РНБО зазначив, що йдеться про широку мотиваційну систему, "але не грошову": у випадках, коли люди будуть призиватися на збори, вони будуть отримувати грошове утримання, "але це все".
"Що таке територіальна оборона? Це надійний тил у будь-якій точці країни. Військові мають воювати на фронті, а тероборона - всередині країни. Тероборона працює за принципом: я захищаю себе, свій будинок, вулицю, місто, область. Тобто люди відповідальні за захист місцевості, яку вони знають", - сказав він.
За словами Кривоноса, передбачається, що громадяни, які братимуть участь у теробороні, підписуватимуть контракти.
"Після проходження курсу підготовки вони матимуть право на володіння нарізною зброєю. Я розумію, що для багатьох це питання викликає занепокоєння або паніку, але досвід інших держав показує: володіння підготовленого населення зброєю – гарантія існування держави", - наголосив заступник секретаря РНБО України.
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На россіі 130 мільйонів таких, а може ще гірших, ніж *****, що завжди будуть намагатися знищити Україну і «ліквідіровать укров».
https://mobile.twitter.com/Lviv_UA_SU Гросмейстер Бендера @Lviv_UA_SU
До подій з ППО просто нагадаю всім, що ДБР вилучив з Генштабу "Стратегічний план застосування Збройних сил України, інших складових сил оборони відсічі збройної агресії". Найважливіший військовий документ з грифом "Особливої важливості", доступ до якого у МОУ/ГШ мають 7-8 осіб.
Цей план дозволив вилучити Печерський суд за позовом Портнова.
Буквально позавчора на Миротворці почали з'являтися документи розслідування, як Портнов працює на РФ.
Тобто ланцюжок дуже простий: Портнов --> Печерський суд (керує Портнов) --> ДБР (керує Портнов) --> РФ.
https://mil.in.ua/uk/news/dbr-otrymaly-dostup-do-strategichnogo-planu-zastosuvannya-zsu/
Закон готовили полтора года, надо принять его до сентября 2020 года, что бы выполнять с января 2021 года)))
А нужна была тероборона ещё в 14 году)))