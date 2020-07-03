УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9275 відвідувачів онлайн
Новини
1 818 10

МОЗ створило медичну раду для реформування системи охорони здоров'я, - Степанов

МОЗ створило медичну раду для реформування системи охорони здоров'я, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я створило медичну раду експертів для реформування галузі.

Про це повідомив глава відомства Максим Степанов у ході пресбрифінгу в Києві в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора згідно з підписаним мною наказом було створено медичну раду при МОЗ з провідних фахівців нашої країни. Вона складається з фахівців інфекційних захворювань, фахівців кардіології, кардіохірургії, онкології, сімейної медицини. Будь-які зміни в реформі, в створенні системи надання медичної допомоги можливо зробити тільки фахівцями галузі", - сказав він.

"Основними завданнями ради буде розробка і внесення міністру охорони здоров'я пропозицій щодо реформування системи охорони здоров'я; визначення пріоритетів щодо використання міжнародної технічної допомоги, бенефіціаром якої є Міністерство охорони здоров'я; впровадження в практику медичних закладів нових та існуючих медичних технологій; аналіз пріоритетних напрямків розвитку системи охорони здоров'я і результатів наукових досліджень", - додав міністр.

Читайте також: Мета - побудувати таку систему охорони здоров'я, яка дійсно буде однією з найкращих у світі, - Степанов

Автор: 

медицина (2127) МОЗ (5398) Степанов Максим (2196) медреформа (129)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+5
Кто в этих советах? Ворюги которые 30 лет богатели на медицине и больных? Фамилии можно? Наверняка ,большая часть ,тех которых Супрун успела изгнать за тупость и воровство!
показати весь коментар
03.07.2020 10:24
+2
А отвечать будет совет поимённо за всё? Заманали дебилы со своими советами...
показати весь коментар
03.07.2020 10:30
+2
Минздрав создал медицинский совет для реформирования системы здравоохранения, - Степанов
Медицинский совет, это хорошо. Но там также должны быть представители общества, чтобы реформа проводилась не только в интересах медиков, но и в интересах обычных людей.
показати весь коментар
03.07.2020 10:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Що що, а совєти в нас організовувати вміють по будь якому приводу. Щось тільки толку з тих совєтів як з козла молока.
показати весь коментар
03.07.2020 10:12 Відповісти
продолжают развлекать овец, а они хавают.
показати весь коментар
03.07.2020 10:14 Відповісти
це що по кожній галузі медицини вже смотрящіх поставив на потоки
показати весь коментар
03.07.2020 10:21 Відповісти
Кто в этих советах? Ворюги которые 30 лет богатели на медицине и больных? Фамилии можно? Наверняка ,большая часть ,тех которых Супрун успела изгнать за тупость и воровство!
показати весь коментар
03.07.2020 10:24 Відповісти
А отвечать будет совет поимённо за всё? Заманали дебилы со своими советами...
показати весь коментар
03.07.2020 10:30 Відповісти
бюджет пилить можно только "реформированием " по совковому принципу.Реформаторы пляяяяя.Возьмите готовые примеры из Европы , из той же Польщи скопируйте, эт нет в Польще тырить (реформаторам)низя....
показати весь коментар
03.07.2020 10:47 Відповісти
Да, да!
Клиника БАРИС - главный рифарматар и знает, как правильно тратить бюджет!
показати весь коментар
03.07.2020 10:53 Відповісти
Как заболеешь, так нормального врача не найдёшь, а как к кормушке присосаться и коррупционные схемы построить, так сразу куча ведущих специалистов-экспертов повылазили. Они 30 лет выстраивали схемы выкачивания бюджетных денег и денег с пациентов и их родственников. Какие реформы они могут предложить?!
показати весь коментар
03.07.2020 10:57 Відповісти
Минздрав создал медицинский совет для реформирования системы здравоохранения, - Степанов
Медицинский совет, это хорошо. Но там также должны быть представители общества, чтобы реформа проводилась не только в интересах медиков, но и в интересах обычных людей.
показати весь коментар
03.07.2020 10:59 Відповісти
Министерство здравоохранения создало медицинский совет экспертов для реформирования отрасли.Источник: https://censor.net/n3205803_________ главное чтоб эксперты были не в области как выжать все "соки" из больных, а как вылечивать (не лечить (процесс), а ВЫЛЕЧИВАТЬ) болезни и людей, как не допускать эпидемий и пандемий... и самое главное: сейчас "качество" медицины в 90% определяется количеством "бумажек" - всякие графики, списки, нормативы, протоколы... и пр. а надо чтоб определялось здоровьем населения, тогда можно говорить и о 65 годах пенсионного возраста, и о наполнении пенсионного фонда, и роста оставшейся промышленности , и "ущербного" сельского хозяйства (большинство выращивает технические растения которые в пищу не пригодны) которое скоро не сможет прокормить и вымершее население страны, не говоря уже о " Україна накормить Європу"
показати весь коментар
08.07.2020 11:38 Відповісти
 
 