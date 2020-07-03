МОЗ створило медичну раду для реформування системи охорони здоров'я, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я створило медичну раду експертів для реформування галузі.

Про це повідомив глава відомства Максим Степанов у ході пресбрифінгу в Києві в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора згідно з підписаним мною наказом було створено медичну раду при МОЗ з провідних фахівців нашої країни. Вона складається з фахівців інфекційних захворювань, фахівців кардіології, кардіохірургії, онкології, сімейної медицини. Будь-які зміни в реформі, в створенні системи надання медичної допомоги можливо зробити тільки фахівцями галузі", - сказав він.

"Основними завданнями ради буде розробка і внесення міністру охорони здоров'я пропозицій щодо реформування системи охорони здоров'я; визначення пріоритетів щодо використання міжнародної технічної допомоги, бенефіціаром якої є Міністерство охорони здоров'я; впровадження в практику медичних закладів нових та існуючих медичних технологій; аналіз пріоритетних напрямків розвитку системи охорони здоров'я і результатів наукових досліджень", - додав міністр.

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