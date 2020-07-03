Понад 55 тис. нових випадків COVID-19 в США за добу: це абсолютний рекорд серед усіх країн світу з початку пандемії
У США за минулу добу було зареєстровано 55 274 випадки захворювання на коронавірусну інфекцію.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, це максимальна кількість захворілих за день для будь-якої окремо взятої країни з початку пандемії.
Як зазначає агентство, в останні два тижні рівень захворюваності в США зростає в 37 штатах з 50.
Попередній рекорд для одного дня із захворюваності належав Бразилії - там 19 червня був зафіксований 54 771 випадок COVID-19.
Захворюваність в США почала різко зростати в другій половині червня. До цього протягом декількох тижнів в країні стабільно фіксувалися близько 20 тисяч випадків на день.
США - світовий лідер за кількістю хворих. Всього в країні з населенням в 329 мільйонів осіб зареєстровані 2,8 мільйона випадків COVID-19, понад 130 тисяч людей померли.
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він часто читає "лінію оборони" упоротого порохобота ,а там йде дуже активна робота проти Трампа і за Байдена...
А пропаганда ,якщо вона добре продумана, має серйозний вплив на "незагартований мозок"
До речі.,досить чякісна як на добре оплачуваний порохоботський "ресурс"..
Бо Трамп щодо вірусу довбо..об і популіст..
але статистика каже ,що це вже напевне буде МАКСИМУМ..навіть в "безмасочному режимі".
при 330 млн населення.