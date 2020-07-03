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Новини Коронавірус і карантин
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Понад 55 тис. нових випадків COVID-19 в США за добу: це абсолютний рекорд серед усіх країн світу з початку пандемії

Понад 55 тис. нових випадків COVID-19 в США за добу: це абсолютний рекорд серед усіх країн світу з початку пандемії

У США за минулу добу було зареєстровано 55 274 випадки захворювання на коронавірусну інфекцію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, це максимальна кількість захворілих за день для будь-якої окремо взятої країни з початку пандемії.

Як зазначає агентство, в останні два тижні рівень захворюваності в США зростає в 37 штатах з 50.

Попередній рекорд для одного дня із захворюваності належав Бразилії - там 19 червня був зафіксований 54 771 випадок COVID-19.

Захворюваність в США почала різко зростати в другій половині червня. До цього протягом декількох тижнів в країні стабільно фіксувалися близько 20 тисяч випадків на день.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Головний інфекціоніст США Фаучі попередив про ризик 100 тис. заражень COVID-19 на день

США - світовий лідер за кількістю хворих. Всього в країні з населенням в 329 мільйонів осіб зареєстровані 2,8 мільйона випадків COVID-19, понад 130 тисяч людей померли.

Автор: 

карантин (18172) пандемія (126) США (23024) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Тупило Трампопон уже давно объявил о " величайшей его разгромной победе" над коронавирусом.. Как впрочем он уже рассказывал о "победах" над Ассадом в Сирии, Кимом и Сев. Кореей, Рашестаном и Пу, Китаем, мексиканскими эмигрантами, талибами, Ираком, Мадуру венесуэльским, Северным потоком 2, волнениями афроамериканцев, ит.д. т.п. а на самом деле просто пшик.. Гусак надутый.
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03.07.2020 10:10
+2
Все может быть. Но кацапы умом не отличаются. Эта зараза по любому вернется в кацапию.
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03.07.2020 10:16
+1
Учитывая сколько там стоит день нахождения в больнице очень многие предпочитают скрывать свое заражение.
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03.07.2020 10:05
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Учитывая сколько там стоит день нахождения в больнице очень многие предпочитают скрывать свое заражение.
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03.07.2020 10:05 Відповісти
Тупило Трампопон уже давно объявил о " величайшей его разгромной победе" над коронавирусом.. Как впрочем он уже рассказывал о "победах" над Ассадом в Сирии, Кимом и Сев. Кореей, Рашестаном и Пу, Китаем, мексиканскими эмигрантами, талибами, Ираком, Мадуру венесуэльским, Северным потоком 2, волнениями афроамериканцев, ит.д. т.п. а на самом деле просто пшик.. Гусак надутый.
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03.07.2020 10:10 Відповісти
А насправді Асад контролює всю Сірію, Кімушка взяв Сеул, ПП-2 повним ходом качає газ, в Китаї економіка дала +10% ВВП, а Мадуро давно відмінив продовольчі картки і скуповує квартири в Бугульмі.
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03.07.2020 10:20 Відповісти
ви не зрозуміли Андерсена.. )
він часто читає "лінію оборони" упоротого порохобота ,а там йде дуже активна робота проти Трампа і за Байдена...
А пропаганда ,якщо вона добре продумана, має серйозний вплив на "незагартований мозок"
До речі.,досить чякісна як на добре оплачуваний порохоботський "ресурс"..
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03.07.2020 11:01 Відповісти
А какое к этому всему должна иметь отношение страна с вообще другого континента?
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03.07.2020 11:21 Відповісти
может их кацапы заражают специально и целенаправленно?
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03.07.2020 10:12 Відповісти
Все может быть. Но кацапы умом не отличаются. Эта зараза по любому вернется в кацапию.
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03.07.2020 10:16 Відповісти
Кацапы его запустили и способствуют распространению в основном при помощи пропаганды Вариант "Петров и Боширов" это для первого шага. Дальше пропаганда эффективней.
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03.07.2020 10:26 Відповісти
тоже думаю, что это кацапская зараза подкинутая китайцам.
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03.07.2020 10:46 Відповісти
Фаучі стверджує,що США не омине цифра 100 000 нових випадків за добу..
Бо Трамп щодо вірусу довбо..об і популіст..

але статистика каже ,що це вже напевне буде МАКСИМУМ..навіть в "безмасочному режимі".
при 330 млн населення.
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03.07.2020 10:56 Відповісти
Більше мітингів і демонстрацій ліваки, ліберасти-толерасти - Флойдушка вас вже зачекався!
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03.07.2020 11:15 Відповісти
Як ви вже дістали з цим коронавірусом. Чому ви не рахуєте скільки захворіло в день на грип або туберкульоз?
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03.07.2020 12:06 Відповісти
А ви вже дістали своєю мантрою про порівняння хвороб, які добре контрольовані і знані, як лікувати з хворобою, від якої ще немає ані ліків, ані вакцини.
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03.07.2020 13:11 Відповісти
Не забываем что по тестам тоже рекорд, по сути там каждого 9го протестировали на сегодняшний день. И не нужно отождествлять болезнь COVID-19 и положительный тест на вирус.
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03.07.2020 14:25 Відповісти
 
 