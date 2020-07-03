Ляшко про масове тестування на COVID-19: Україні не вистачить потужностей і фахівців

Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснив, чому в Україні не проводять масове тестування на коронавірус, щоб виявляти безсимптомні випадки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "НВ".

За словами Ляшка, "це питання економічної доцільності".

"Кожна країна розробляє алгоритми тестування залежно від своїх економічних можливостей. Ми не можемо сказати, що у нас сьогодні економіка така, як у Польщі, Італії, Іспанії або США. Ми не можемо всіх тестувати, щоб задовольняти бажання тестуватися. Але ми стовідсотково тестуємо людей із симптомами, щоб забезпечити контроль над ситуацією", - пояснив головний санлікар.

За словами Ляшка, щоб перейти на етап масового тестування, Україні "не тільки потужностей не вистачить, але, на жаль, і фахівців".

"Якраз на початку епідемії ми казали, що наша межа можливостей - 80 тис. тестувань на тиждень. Нині ми вже спокійно робимо 72 тис. тестів на тиждень. Тобто майже виконали поставлену мету", - порівняв Ляшко.

Відповідаючи на запитання про те, чи зростуть обсяги тестування до осені, головний санітарний лікар зазначив: "Ми не знаємо, скільки буде додатково лабораторій поза системою, приватні компанії теж розвивають свої потужності".

Ляшко зазначив, що держава "зараз закуповує автоматичні станції для виділення РНК, нові аналітичні панелі, які спростять роботу лікарям-лаборантам". Він переконаний, що в державних лабораторіях "підняти кількість досліджень удвічі здається доволі реальним".

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