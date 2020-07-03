Ляшко про масове тестування на COVID-19: Україні не вистачить потужностей і фахівців
Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснив, чому в Україні не проводять масове тестування на коронавірус, щоб виявляти безсимптомні випадки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "НВ".
За словами Ляшка, "це питання економічної доцільності".
"Кожна країна розробляє алгоритми тестування залежно від своїх економічних можливостей. Ми не можемо сказати, що у нас сьогодні економіка така, як у Польщі, Італії, Іспанії або США. Ми не можемо всіх тестувати, щоб задовольняти бажання тестуватися. Але ми стовідсотково тестуємо людей із симптомами, щоб забезпечити контроль над ситуацією", - пояснив головний санлікар.
За словами Ляшка, щоб перейти на етап масового тестування, Україні "не тільки потужностей не вистачить, але, на жаль, і фахівців".
"Якраз на початку епідемії ми казали, що наша межа можливостей - 80 тис. тестувань на тиждень. Нині ми вже спокійно робимо 72 тис. тестів на тиждень. Тобто майже виконали поставлену мету", - порівняв Ляшко.
Відповідаючи на запитання про те, чи зростуть обсяги тестування до осені, головний санітарний лікар зазначив: "Ми не знаємо, скільки буде додатково лабораторій поза системою, приватні компанії теж розвивають свої потужності".
Ляшко зазначив, що держава "зараз закуповує автоматичні станції для виділення РНК, нові аналітичні панелі, які спростять роботу лікарям-лаборантам". Він переконаний, що в державних лабораторіях "підняти кількість досліджень удвічі здається доволі реальним".
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А в Беларуси?
Там 2 из 10 имеющихся в мире инфекционных центра 4 категории.
И дипломы медиков за сало не продаются.
Що ті,хто не вірує в Петра -зеботи,зебіли,зрадники і просто какашки для віруючих..
і навіть якщо ВІРУЮЧИХ -8 відсотків -для них це -істина ))
котрих треба вчити,і котрі набираються досвіду не один рік..
Але Медреформа Супрун якось,здається про них зовсім забула..
В Квартале 95 поищите. Это же кузница кадров!
The virus is primarily https://en.wikipedia.org/wiki/Transmission_(medicine) spread between people during close contact,https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus_disease_2019#cite_note-21 [a] most often via https://en.wikipedia.org/wiki/Respiratory_droplet small droplets produced by coughing,https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus_disease_2019#cite_note-23 [b] sneezing, and talking.https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus_disease_2019#cite_note-WHO2020QA-6 [6] https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus_disease_2019#cite_note-CDCTrans-20 [20] https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus_disease_2019#cite_note-ECDCQA-24 [22]
Так, симптомів ніяких, а віруси виділяє... Проїде такий "абсолютно здоровий" без маски або з висунутим носом громадським транспортрм на роботу і назад - і маєш спалах ковіду.
Человек вирусов сам по себе не выделяет.
Вы создали огромный фонд борьбы......
А теперь ты ноешь что тебе чего то не хватает? Почему не купил ? тянешь пока вакцину не создадут?
Только подозреваю, что при теперешних темпах дойки фонда на всякие хотелки бубочки и авакяна денег на вакцины не останется!!!!
А народ..., а який такий народ???