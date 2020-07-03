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Новини Коронавірус і карантин
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Ляшко про масове тестування на COVID-19: Україні не вистачить потужностей і фахівців

Ляшко про масове тестування на COVID-19: Україні не вистачить потужностей і фахівців

Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснив, чому в Україні не проводять масове тестування на коронавірус, щоб виявляти безсимптомні випадки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "НВ".

За словами Ляшка, "це питання економічної доцільності".

"Кожна країна розробляє алгоритми тестування залежно від своїх економічних можливостей. Ми не можемо сказати, що у нас сьогодні економіка така, як у Польщі, Італії, Іспанії або США. Ми не можемо всіх тестувати, щоб задовольняти бажання тестуватися. Але ми стовідсотково тестуємо людей із симптомами, щоб забезпечити контроль над ситуацією", - пояснив головний санлікар.

За словами Ляшка, щоб перейти на етап масового тестування, Україні "не тільки потужностей не вистачить, але, на жаль, і фахівців".

"Якраз на початку епідемії ми казали, що наша межа можливостей - 80 тис. тестувань на тиждень. Нині ми вже спокійно робимо 72 тис. тестів на тиждень. Тобто майже виконали поставлену мету", - порівняв Ляшко.

Відповідаючи на запитання про те, чи зростуть обсяги тестування до осені, головний санітарний лікар зазначив: "Ми не знаємо, скільки буде додатково лабораторій поза системою, приватні компанії теж розвивають свої потужності".

Ляшко зазначив, що держава "зараз закуповує автоматичні станції для виділення РНК, нові аналітичні панелі, які спростять роботу лікарям-лаборантам". Він переконаний, що в державних лабораторіях "підняти кількість досліджень удвічі здається доволі реальним".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Автор: 

карантин (18172) тестування (456) Ляшко Віктор (1515) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Нет денег на тесты и подготовку специалистов. 30 миллиардов из фонда борьбы с короновирусом ЗЕ отправил на свой коррупционный финансовый проект "Большая стройка".
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03.07.2020 10:08
+5
Спочатку ви валите економіку, а потім економите на життях і здоров"ї українців. Хоча.... українці обрали цю владу, а тому повинні її підтримувати і радіти, що зробили це разом. І ще - не забуваємо, що кожен з нас президент (с).
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03.07.2020 10:02
+4
Сильно сложный вопрос для зеленых. Они не запоминают что врали вчера, а тут нужно еще и подумать.
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03.07.2020 10:03
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Ляшко о массовом тестировании на COVID-19: Украине не хватит мощностей и специалистов - Цензор.НЕТ 1912
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03.07.2020 09:58 Відповісти
Мы не можем сказать, что у нас сегодня экономика такая, как в Польше, Италии, Испании или США.

А в Беларуси?
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03.07.2020 10:01 Відповісти
Сильно сложный вопрос для зеленых. Они не запоминают что врали вчера, а тут нужно еще и подумать.
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03.07.2020 10:03 Відповісти
До Беларуси вам 100 лет рачки.
Там 2 из 10 имеющихся в мире инфекционных центра 4 категории.
И дипломы медиков за сало не продаются.
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03.07.2020 10:06 Відповісти
А вам?
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03.07.2020 10:18 Відповісти
Вы из какой страны пишете, раз употребляете выражение "До Беларуси вам 100 лет рачки."?
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03.07.2020 10:20 Відповісти
К стране, где проживает 73% идиотов, типо тебя, себя не причисляю.
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03.07.2020 10:29 Відповісти
Палишься. На Цензоре практически все знают, что я не зебот.
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03.07.2020 10:36 Відповісти
ще не всі зрозуміли..

Що ті,хто не вірує в Петра -зеботи,зебіли,зрадники і просто какашки для віруючих..

і навіть якщо ВІРУЮЧИХ -8 відсотків -для них це -істина ))
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03.07.2020 10:49 Відповісти
З Сомалі він пише..)))
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03.07.2020 10:46 Відповісти
Спочатку ви валите економіку, а потім економите на життях і здоров"ї українців. Хоча.... українці обрали цю владу, а тому повинні її підтримувати і радіти, що зробили це разом. І ще - не забуваємо, що кожен з нас президент (с).
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03.07.2020 10:02 Відповісти
Та чому ж. Вони могли б запровадити тести за рахунок самих українців. Вас би це влаштувало? Це по-перше. А по-друге нашо тестувати, якщо людина себе почуває задовільно?
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03.07.2020 10:49 Відповісти
Мозгов, да просто мозгов зелёной власти не хватает!!!
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03.07.2020 10:04 Відповісти
Яка нестача спеціалістів?Та їх же в "кварталі" як бродячих собак.
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03.07.2020 10:05 Відповісти
йдеться про звичайних лаборантів..
котрих треба вчити,і котрі набираються досвіду не один рік..

Але Медреформа Супрун якось,здається про них зовсім забула..
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03.07.2020 10:50 Відповісти
Нет денег на тесты и подготовку специалистов. 30 миллиардов из фонда борьбы с короновирусом ЗЕ отправил на свой коррупционный финансовый проект "Большая стройка".
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03.07.2020 10:08 Відповісти
зачем забрали 19 миллиардов с фонда ковид? с уки, народ пусть сам выживает? выполняем и перевыполняем план?
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03.07.2020 10:09 Відповісти
Ничего нигде нету, но деньги не нужны. Пустим на дороги и распилим.
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03.07.2020 10:15 Відповісти
Тю, а що мєнти з прокурорами не можуть це робити? Вони ж розумніші всіх, та й зарплати в них в п'ятеро більші чим у тих нікчемних лікарів.
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03.07.2020 10:09 Відповісти
Ну так работай Ляжко! Работай! Или за что тебе деньги платют?
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03.07.2020 10:14 Відповісти
Україні конче не вистачає розумних та досвідчених керівників. Ви - шобла дилетантів та хапуг. От і всі пояснення.
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03.07.2020 10:16 Відповісти
Им просто массово тестировать некого, уже за потравившихся пиццей взялись.
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03.07.2020 10:16 Відповісти
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!
В Квартале 95 поищите. Это же кузница кадров!
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03.07.2020 10:17 Відповісти
Україні виділив міжнародний фонд 1.2 міліарди євро на боротьбу з ковид-19. Чи ви, скцуки зелені, вже попилили ці гроші?
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03.07.2020 10:18 Відповісти
Та не, шоб баранов позагонять в стойло.
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03.07.2020 10:27 Відповісти
тю.. в зеленої погані це не погано виходило і до ковіду. Оно, діра в бюджеті створилась вже у січні 2020-го, ще до карантину. Дожрали бюджет, який ще при Порошенку верстали, та й за нові надхлдження прийнялись. Злидні поприходили, нищі та голодні. Тому нам ніякого бюджету не вистачить щоб всю цю погану голодну шоблу нагодувати.
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03.07.2020 10:29 Відповісти
"Выполнили поставленную цель"(с) За полгода почти смогли делать количество тестов которого совершенно недостаточно. Амбициозный чувак этот Ляжко, и его цели амбициозные: смочь наконец делать то, чего нехватает. Зе!ля, забирай Ляжка, давай когото другого!!!
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03.07.2020 10:20 Відповісти
Скалецьку чи Радуцького бажаєте ? )))
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03.07.2020 10:51 Відповісти
Для начала зе!лю - вора и предателя, судить и на кичу или "привести приговор в исполнение"(с), а потом всё по очереди.
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03.07.2020 11:45 Відповісти
а зачем массовое тестирование? бабла нарубить? давайте всех на грипп тестировать
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03.07.2020 10:22 Відповісти
Тссс, це секрет.
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03.07.2020 10:25 Відповісти
Так, симптомів ніяких, а віруси виділяє... Проїде такий "абсолютно здоровий" без маски або з висунутим носом громадським транспортрм на роботу і назад - і маєш спалах ковіду.
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03.07.2020 10:31 Відповісти
Знаешь, что такое "воздушно-капельный путь"(с)? Почитай возьми. Это когда капли по воздуху летают, когда например кашляют или чихают. А на молекулах воздуха вирусы не летают.
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03.07.2020 11:53 Відповісти
Знаешь, что обычный человек без кашляния или чихания тоже выделяет такие капли?
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03.07.2020 12:38 Відповісти
Определение "воздушно-капельный"(с) почитай, там всё написано. Чего тут спорить
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03.07.2020 12:43 Відповісти
https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus_disease_2019 Coronavirus disease 2019

The virus is primarily https://en.wikipedia.org/wiki/Transmission_(medicine) spread between people during close contact,https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus_disease_2019#cite_note-21 [a] most often via https://en.wikipedia.org/wiki/Respiratory_droplet small droplets produced by coughing,https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus_disease_2019#cite_note-23 [b] sneezing, and talking.https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus_disease_2019#cite_note-WHO2020QA-6 [6] https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus_disease_2019#cite_note-CDCTrans-20 [20] https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus_disease_2019#cite_note-ECDCQA-24 [22]
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03.07.2020 14:41 Відповісти
Во-во. А теперь перечитай своё.

Так, симптомів ніяких, а віруси виділяє... Проїде такий "абсолютно здоровий" без маски або з висунутим носом громадським транспортрм на роботу і назад - і маєш спалах ковіду.

Человек вирусов сам по себе не выделяет.
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03.07.2020 14:45 Відповісти
Коли людина з безсимптомним протіканням ковіду розмовляє, це по-вашому симптом?
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03.07.2020 14:57 Відповісти
А я кто его знает. Я читал о том, что бессимптомники - малозаразные. Особенно при соблюдении дистанции и на воздухе. Ну и если не чихает на тебя, понятно)) Заразные те, у кого вируса внутри много, кто с температурой, кашляет и чихает и слюнями во все стороны разбрасывается.
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03.07.2020 15:01 Відповісти
На заводах по виробництву мікросхем свого часу всі ходили в костюмах та респіраторах. Бо людина навіть не розмовляючи виділяє близько 100 різних частинок щосекунди. Частинки слини і слизу там також представлені.
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03.07.2020 15:00 Відповісти
Не ну ясный перец. Они там пылинки отсеивают. Но мы щас говорим про заразность. И про то, сколько вируса нужно чтоб заразится. Вопщем я бы не впадал в истерику, соблюдал дистанцию, мыл руки, держался подальше от людей больных... ииииииии... делал зарядку, здорово питался. Не бухал ещё. А боятся проходящего рядом человека, без симптомов - перебор.
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03.07.2020 15:05 Відповісти
Ну, практически каждый заболевший ковидом последние два дня латентного периода уже заразен. Это когда симптомов никаких, а вирусы уже выделяет. Это не полнстью бессимптомная форма ковида, а фаза заболевания, которую проходят все зараженные. Так что лучше перебдеть, чем недо...
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03.07.2020 15:18 Відповісти
Не понял......
Вы создали огромный фонд борьбы......
А теперь ты ноешь что тебе чего то не хватает? Почему не купил ? тянешь пока вакцину не создадут?
Только подозреваю, что при теперешних темпах дойки фонда на всякие хотелки бубочки и авакяна денег на вакцины не останется!!!!
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03.07.2020 10:27 Відповісти
Да, 36 лярдов гривен из фонда борьбы с ковидом кинули на дорожное строительство. А на тесты - ой, мля, денег не хватает...
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03.07.2020 10:27 Відповісти
Нет зачем ,это делать зедебилы? Вы же деньги на борьбу с короновирусом на дороги забрали! Так сказать перераспределили,конечно откуда возьмутся новые лаборатории и тесты?
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03.07.2020 10:27 Відповісти
Безкоштовні тести завжди можна купити в Епіцентрі.
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03.07.2020 10:29 Відповісти
Возникает законный вопрос к Степанову и Ляшко - а чем они все эти полгода занимались (и занимаются) кроме политических заявлений ?
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03.07.2020 10:42 Відповісти
З цього потрібно було починати. Не-ма. Раділи скороченню, зменшенню, продажі, приватизації. Вже 4 місяці і - на-ма. Дблблд.
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03.07.2020 10:55 Відповісти
А как же "десять миллионов тестов"? неужели разворовали?
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03.07.2020 11:40 Відповісти
На Зє-слуг тести є, що їм хвилюватись!
А народ..., а який такий народ???
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16.11.2020 19:28 Відповісти
 
 