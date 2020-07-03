Протягом першого півріччя СБУ заборонила в'їзд в Україну 128 прихильникам міжнародних терористичних організацій. ІНФОГРАФІКА

Служба безпеки України протягом першого півріччя 2020 року заборонила в'їзд на територію України 128 іноземцям, які є членами або прихильниками міжнародних терористичних організацій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зараз разом з Офісом Генерального прокурора СБУ здійснює екстрадиційну перевірку 37 іноземних бойовиків-терористів. Всі вони перебували в міжнародному розшуку по лінії Інтерполу і були затримані на території України. Переважна більшість затриманих є громадянами Російської Федерації, інші - громадянами Таджикистану, Узбекистану, Єгипту, Лівану та Казахстану.

Зазначається, що напрям боротьби з тероризмом є ключовим у діяльності Служби. І окрім захисту державної безпеки, СБУ виконує міжнародні правові зобов’язання, щоб унеможливити використання території України для створення і розбудови терористичних осередків, механізмів їхнього фінансування та інших протиправних дій.

Наприклад, в першому півріччі відбулася екстрадиція до Грузії Аль Бара Шішані - одного з керівників "ІДІЛ", якого раніше затримала СБУ.

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Ще двоє іноземців, котрі переправляли через Україну бойовиків для "ІДІЛ" і здійснювали фінансування терактів, вже засуджені до більш ніж 10 років ув’язнення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 258-5 та ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України.

Також у Києві було затримано громадянина РФ, який брав участь у діяльності "ІДІЛ" в Сирії. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту.

У цей же період СБУ виявила та затримала трьох іноземців, які організували етнічну злочинну групу та планували здійснювати незаконне переправлення іноземців через державний кордон України. Щодо іноземців прийнято рішення про примусове повернення до країни походження.

Інша злочинна група, діяльність якої припинила СБУ, незаконно легалізувала в Україні вихідців з країн підвищеного терористичного ризику. Трьом особам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 368, ч. 1 ст. 369-2 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Викриває СБУ і суто кримінальні правопорушення, пов’язані зі сприянням терористичній діяльності.

До таких, зокрема, належить розслідування справи щодо членів міжнародного організованого злочинного угруповання у складі громадян України, Йорданії та Іраку. Вони збували наркотичні та психотропні речовини, а кошти спрямовували на фінансування тероризму. У цій справі до суду вже скеровано обвинувальний акт.

Інший випадок: організація каналу нелегальної міграції з території РФ до Євросоюзу транзитом через Україну. Організатору повідомлено про підозру, до суду направлені обвинувальні акти стосовно чотирьох фігурантів.

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Боротьба з міжнародним тероризмом супроводжується вилученням з незаконного обігу зброї, боєприпасів, техніки, задіяної у фальсифікації документів. Наприклад, за перше півріччя були вилучені 340 підроблених паспортів іноземців, 5 одиниць зброї та 156 боєприпасів до неї тощо.

Фото і інфографіка: сайт СБУ