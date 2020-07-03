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Новини
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Через ремонтні роботи вранці відбулося саморозведення Інгульського моста в Миколаєві, - мер Сєнкевич. ФОТО

Через ремонтні роботи вранці відбулося саморозведення Інгульського моста в Миколаєві, - мер Сєнкевич. ФОТО

У Миколаєві рано-вранці відбулося саморозведення Інгульського моста. Надзвичайна ситуація виникла через ремонтні роботи на цьому об'єкті.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні рано-вранці відбулося саморозведення Інгульського моста. Надзвичайна ситуація виникла через ремонтні роботи на цьому об’єкті. На замовлення Служби автомобільних доріг у Миколаївській області на мосту було знято асфальтне покриття без встановлення противаги, що унеможливила б його саморозведення. Ці роботи проводилися без попередніх консультацій з працівниками КП "ЕЛУ Автодоріг", які могли б запобігти виникненню такої ситуації", - йдеться в повідомленні.

Нині "ЕЛУ Автодоріг" встановлює противагу на мосту для безпечного проїзду транспорту.

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Через ремонтні роботи вранці відбулося саморозведення Інгульського моста в Миколаєві, - мер Сєнкевич 01
Через ремонтні роботи вранці відбулося саморозведення Інгульського моста в Миколаєві, - мер Сєнкевич 02

Автор: 

міст (1234) Миколаїв (1807) Сєнкевич Олександр (229)


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Топ коментарі
+9
хотели цирка, нате вам.
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03.07.2020 10:11
+8
саморазведение-значит никто ни виноуват
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03.07.2020 10:12
+7
Вот кому нужно было поручать строительство Крымского моста!
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03.07.2020 10:11
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Жах, хоч нікого не придавило?
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03.07.2020 10:07 Відповісти
Дебилы...
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03.07.2020 10:08 Відповісти
хотели цирка, нате вам.
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03.07.2020 10:11 Відповісти
При всех властях мост спокойно себе лежал , и вдруг --- на тебе!
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03.07.2020 10:18 Відповісти
Вот кому нужно было поручать строительство Крымского моста!
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03.07.2020 10:11 Відповісти
саморазведение-значит никто ни виноуват
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03.07.2020 10:12 Відповісти
дорвались, ****, до ремонтов
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03.07.2020 10:19 Відповісти
я такого еще не видел. капец
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03.07.2020 10:21 Відповісти
Само розвелось, само впало, само проголосувалось і що цікаво - якщо щось зробити, то треба хтось, а якщо щось розвалити то воно само. Треба сісти, зосередитись і придумати якусь філософську мульку - дуже багато зібралось цікавого зеленого матеріалу.)))
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03.07.2020 10:34 Відповісти
https://youtu.be/KCDr6oAWGGI
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03.07.2020 10:38 Відповісти
Читал я конечно в николаевской группе, что они думаю о Сенкевиче, но такого даже предположить не мог.
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03.07.2020 10:40 Відповісти
если с правой стороны хорошенько разогнаться, можно и перескочить
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03.07.2020 10:44 Відповісти
На тот свет.
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03.07.2020 10:49 Відповісти
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03.07.2020 11:47 Відповісти
Курить учебник физики или химии гораздо вреднее, чем предупреждает Минздрав...
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03.07.2020 10:50 Відповісти
Ничего умнее придумать не могли как заявить о саморазведении? Лет 20 назад с этим же мостом был подобный случай, приподнялся на пол метра. И знаете, кого тогда сделали виновным? Ветер рризнпли виновным в поднятии моста. После того случая с левой и правой стороны установили по бетонному блоку, дабы ветер не полнимал. Юмористы
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03.07.2020 10:50 Відповісти
Никогда такого нге было - "само" - и вот снова.
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03.07.2020 11:18 Відповісти
оно само
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03.07.2020 12:06 Відповісти
Ну,чего вы смеетесь?Смешно да?Это Украина!
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03.07.2020 13:47 Відповісти
Ну,чего вы смеетесь?Смешно да?Это Украина!
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03.07.2020 13:48 Відповісти
Удаляй свои копии, неча спамить. Убирай за собой.
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03.07.2020 16:28 Відповісти
Оно может под дурочку и случайно. Это ближайший к югу мост, между херсонщиной и одесщиной. Вместе с ПВО это отлично проведенная операция без стрельбы. Кому то можно готовиться в кремль с дырочкой "за взятие..."
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03.07.2020 14:32 Відповісти
Все само. Міст втомився. ППО самоліквідувалися. Винних немає, а шлях захопити ці південні області відкрито. Чи можливо зібралося РНБО?
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04.07.2020 11:22 Відповісти
 
 