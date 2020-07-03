Через ремонтні роботи вранці відбулося саморозведення Інгульського моста в Миколаєві, - мер Сєнкевич. ФОТО

У Миколаєві рано-вранці відбулося саморозведення Інгульського моста. Надзвичайна ситуація виникла через ремонтні роботи на цьому об'єкті.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні рано-вранці відбулося саморозведення Інгульського моста. Надзвичайна ситуація виникла через ремонтні роботи на цьому об’єкті. На замовлення Служби автомобільних доріг у Миколаївській області на мосту було знято асфальтне покриття без встановлення противаги, що унеможливила б його саморозведення. Ці роботи проводилися без попередніх консультацій з працівниками КП "ЕЛУ Автодоріг", які могли б запобігти виникненню такої ситуації", - йдеться в повідомленні.

Нині "ЕЛУ Автодоріг" встановлює противагу на мосту для безпечного проїзду транспорту.

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