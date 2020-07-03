Кількість активних хворих на COVID-19 зросла в 17 областях та в Києві, - РНБО

Кількість осіб, які видужали від коронавірусної хвороби COVID-19, перевищила кількість захворілих за минулу добу в 5 із 24 областей України, ще в двох не змінилася.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) в п'ятницю вранці, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано у Львівській області (153), Києві (105), Закарпатській області (80), Рівненській області (73).

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Загалом за минулу добу:

- у Вінницькій області підтверджено 20 нових випадків захворювання на COVID-19 і 16 випадків одужання раніше захворілих, зараз в області хворіють 619 осіб (на 4 більше, ніж напередодні);

- у Волинській області підтверджено 63 нові випадки захворювання на COVID-19, 1 випадок смерті і 39 випадків одужання, зараз в області хворіють 1725 осіб (на 23 більше за добу);

- у Дніпропетровській області 8 нових випадків захворювання, випадків смерті та одужання за добу не зафіксовано, зараз хворіють 145 осіб (на 8 більше за добу);

- у Донецькій області 37 нових випадків захворювання і 3 - одужання, зараз хворіють 420 осіб (на 34 більше за добу);

- у Житомирській області 14 нових випадків захворювання і 48 - одужання, зараз хворіють 508 осіб (на 34 менше за добу);

- у Закарпатській області 80 нових випадків захворювання, 5 випадків смерті та 12 випадків одужання, зараз хворіють 2037 осіб (на 63 більше за добу);

- у Запорізькій області виявлено 3 випадки захворювання, випадків смерті та одужання за добу не зафіксовано, зараз хворіють 120 осіб (на 3 більше за добу);

- в Івано-Франківській області 55 нових випадків захворювання і 1 випадок смерті, видужалих немає, зараз хворіють 1333 особи (на 54 більше за добу);

- у Києві 105 нових випадків захворювання, 1 випадок смерті і 91 - одужання, зараз хворіють 3502 особи (на 13 більше за добу);

- у Київській області 47 нових хворих за добу, 5 осіб одужали, зараз хворіють 1248 осіб (на 42 більше за добу);

- у Кіровоградській області 3 випадки захворювання і 2 - одужання, зараз хворіють 69 осіб (на 1 більше за добу);

- у Луганській області лише 1 новий випадок захворювання і 1 - одужання за добу, зараз, як і напередодні, хворіють 24 особи;

- у Львівській області підтверджено 153 нові випадки захворювання на COVID-19, 11 випадків смерті та 17 одужання, зараз хворіють 4853 особи (на 125 більше за добу);

- у Миколаївській області 3 нові випадки одужання від COVID-19, випадків захворювання і смерті не було, зараз хворіють 152 особи (на 3 більше за добу);

- в Одеській області 56 нових випадків захворювання і 26 випадків одужання, зараз хворіє 981 особа (на 30 більше за добу);

- у Полтавській області 2 нові випадки захворювання, 1 людина одужала, зараз хворіють 35 осіб (на 1 більше за добу);

- у Рівненській області 73 нові випадки захворювання, 4 випадки смерті і 54 особи одужали, зараз хворіють 1947 осіб (на 15 більше за добу);

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- у Сумській області 2 нові випадки захворювання та 3 - одужання, зараз хворіють 59 осіб (на 1 менше за добу);

- у Тернопільській області 32 нові випадки захворювання та 37 - одужання, зараз хворіють 747 осіб (на 5 менше за добу);

- у Харківській області 48 нових випадків захворювання, 3 раніше захворілих померли, 30 - одужали, зараз хворіє 1001 особа (на 15 більше за добу);

- у Херсонській області 1 новий випадок захворювання, випадків смерті та одужання за добу не зафіксовано, зараз хворіють 13 осіб (на 1 більше за добу);

- у Хмельницькій області 14 нових випадків захворювання, 1 - смерті та 14 - одужання, зараз хворіє 231 особа (на 1 менше за добу);

- у Черкаській області 8 нових випадків захворювання і 28 осіб одужали, зараз хворіють 122 особи (на 20 менше, ніж напередодні);

- у Чернівецькій області 41 новий випадок захворювання, 78 осіб одужали, зараз хворіє 2704 особи (на 37 менше за добу);

- у Чернігівській області 7 нових випадків захворювання, випадків смерті та одужання за добу не зафіксовано, зараз хворіє 398 осіб (на 7 більше, ніж напередодні).

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок четверга, 2 липня, виявлено 889 нових випадків інфікування коронавірусом, 12 осіб серед тих, хто раніше захворів на COVID-19, померли, 505 одужали, зараз хворіє 24 649 осіб, що на 372 більше, ніж напередодні.