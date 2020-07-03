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На Південному мосту в Києві частково обмежать рух до кінця літа. КАРТА

На Південному мосту в Києві частково обмежать рух до кінця літа. КАРТА

На Південному мосту вночі будуть частково обмежувати рух з 3 липня по 30 серпня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу  КМДА, про це повідомили в КК "Київавтодор".

Працівники КП "Київавтошляхміст" починають поточний ремонт покриття на Південному мосту. Роботи повинні виконати в обох напрямках руху.

Часткове обмеження руху заплановано на ці вихідні в напрямку Столичного шосе.

Також дивіться: "Такі довбо##би як ти тут лазять": розмова мера Кличка і руфера Мустанга на київському Пішохідному мосту. АУДІО

Втім, більшість робіт будуть проводити вночі, щоб менше впливати на трафік.

КК "Київавтодор" просить вибачення за незручності.

На Південному мосту в Києві частково обмежать рух до кінця літа 01

Автор: 

міст (1234) ремонт (2308) Київавтодор (277)


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Топ коментарі
+4
Непобедимая летняя беда Южного моста: в жару с него начинает "стекать" покрытие и это длится уже столько, сколько этот мост существует.
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03.07.2020 10:38
+3
Мда..... может его просто закрыть навсегда?
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03.07.2020 10:28
+3
Похоже Виталя решил сделать жизнь киевлян ещё лучше...
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03.07.2020 10:33
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Мда..... может его просто закрыть навсегда?
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03.07.2020 10:28 Відповісти
Похоже Виталя решил сделать жизнь киевлян ещё лучше...
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03.07.2020 10:33 Відповісти
Там посредине надо бы ещё отчебучить флагшток с флагом ЕС, самый высокий в Европе.
Рагулям очень понравится
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03.07.2020 10:39 Відповісти
Северный стоит, Южный стоит, можно не ездить вообще.
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03.07.2020 10:33 Відповісти
И Патона стоит.
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03.07.2020 10:37 Відповісти
Нет слов...
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03.07.2020 10:35 Відповісти
Непобедимая летняя беда Южного моста: в жару с него начинает "стекать" покрытие и это длится уже столько, сколько этот мост существует.
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03.07.2020 10:38 Відповісти
Жесть.....
Северный делают, Братиславская стоит - делают. А теперь еще и Южный...…..
Совсем Киевавтодор рехнулся.....
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03.07.2020 10:49 Відповісти
Веталя перед выборами хочет как можно больше ленточек разрезать.
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03.07.2020 10:53 Відповісти
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03.07.2020 11:12 Відповісти
Кличко неустанно отмывает деньги на ежегодном не качественным ремонтом! ))) Какая разница ночью или нет если все равно полосу перекроют!
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03.07.2020 13:28 Відповісти
 
 