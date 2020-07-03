На Південному мосту в Києві частково обмежать рух до кінця літа. КАРТА
На Південному мосту вночі будуть частково обмежувати рух з 3 липня по 30 серпня.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це повідомили в КК "Київавтодор".
Працівники КП "Київавтошляхміст" починають поточний ремонт покриття на Південному мосту. Роботи повинні виконати в обох напрямках руху.
Часткове обмеження руху заплановано на ці вихідні в напрямку Столичного шосе.
Втім, більшість робіт будуть проводити вночі, щоб менше впливати на трафік.
КК "Київавтодор" просить вибачення за незручності.
Топ коментарі
+4 Viktor Turchanikov
показати весь коментар03.07.2020 10:38
+3 UA Broker
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+3 JustDoIt
показати весь коментар03.07.2020 10:33
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Северный делают, Братиславская стоит - делают. А теперь еще и Южный...…..
Совсем Киевавтодор рехнулся.....