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Сьогодні на позачерговому засіданні Рада розгляне відставку Смолія, але за гральний бізнес не братиметься, - "слуга народу" Гетманцев

Сьогодні на позачерговому засіданні Рада розгляне відставку Смолія, але за гральний бізнес не братиметься, -

Верховна Рада на позачерговому засіданні 3 липня не планує розглядати поправки до законопроєкту про гральний бізнес.

Про це розповів у коментарі журналістам нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Гетманцев розповів, що на позачергове засідання винесуть питання відставки голови НБУ Смолія.

"Вчора ми проаналізували це питання докладніше і відмовилися від такого рішення (розглядати законопроєкт про гральний бізнес на позачерговому засіданні. - Ред.) ... Можливо, ми обговоримо внесення змін до закону про бюджет в зв'язку з повінню і також деякі, можливо, інші законопроєкти, щодо яких немає дискусії", - розповів Гетманцев про інші можливі питання, які будуть розглянуті на засіданні.

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Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

2 липня Зеленський вніс у Раду постанову про звільнення Смолія з посади голови НБУ.

Автор: 

ВР (14992) позачергове засідання (223) Гетманцев Данило (889)


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Сегодня на внеочередном заседании Рада рассмотрит отставку Смолия, но за игорный бизнес не будет браться, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 128
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03.07.2020 11:00 Відповісти
http://www.bagnet.org/news/accidents/1285955/blokirovana-nalogovaya-shema-nanosivshaya-ezhemesyachno-ushcherb-gosudarstvu-na-2-mlrd-sbu Блокирована налоговая схема, наносившая ежемесячно ущерб государству на 2 млрд, - СБУ ...может пора функцию СБУ передать другому органу, если СБУ нравиться заниматься экономикой и деньгами в годы войны с российским оккупантом? Просто заметно как государство Украина методично накрывается плесенью "Русского мира"
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03.07.2020 11:08 Відповісти
За ігорний "брацця" не будуть? Гидують? Не митий і смердить?
Сосни корабельні, пля!
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03.07.2020 11:09 Відповісти
сейчас дефицит бюджета около 400 млрд гривен. если учесть, что кредиторы и инвесторы бегут из Украины из-за идиотов у власти, то единственный способ покрыть этот дефицит - напечать недостающие деньги. и получается, что не подкрепленные экономическим ростом деньги, станут растопкой для набирающей обороты инфляции. а если короче, то покупайте валюту, под новый год, из купюр в 100 гривен, можно будет делать конфети, поскольку за эту бамажку, даже и 10 евроцентов не дадут.
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03.07.2020 11:12 Відповісти
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО - ОНА ВАМ НИЧЕГО НЕ НАПОМИНАЕТ?

Идеи президентского советника разбиты на шесть блоков. Первый - «переход к суверенной денежно-кредитной политике». В нем Глазьев предлагает центробанку запустить «печатный станок» и направить полученные деньги на инвестиции в экономику. Суммарный объем эмиссии должен составить, по его идее, 20 трлн рублей за 5 лет.
Из этой суммы 3 трлн рублей должны пойти на кредиты промышленности, 2 трлн рублей - институтам развития, 5 трлн рублей - компаниям и банкам на рефинансирование долгов, 3 трлн рублей - на программу импортозамещения."Напечатанные" деньги ЦБ должен выдавать под ставку 1-2% (вместо нынешних 11%), а конечная ставка для получателей в реальном секторе не должна превышать 4% (вместо нынешних 20% и выше), считает Глазьев.
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03.07.2020 11:15 Відповісти
в казино карантину не буде,там безпечно!
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03.07.2020 11:16 Відповісти
Поки ми реагуємо на фонтан дурощів парламентських «Слуг народу», зелений уряд заслухав звіт міністра фінансів про використання коштів Фонду боротьби з COVID-19, який складає 64,7 млрд грн.
Попри вражаючу динаміку росту інфікованих, більше половини Фонду - 35 млрд - вирішено направити в Укравтодор.
Фішка в тому, що використання коштів фонду не підлягають тендерним процедурам системи Прозоро.
Що буде далі?
Відповідь можна знайти в матеріалах київської облпрокуратури, яка виявила, що Київська ОДА без жодного тендеру перерахувала 10 млн невідомій фірмі Ліртон-груп.
Фірма ніби то мала поставити 15 апаратів ШВЛ. Гроші,звичайно, зникли. Апаратів нема. Це, до речі, - 10% всієї суми Фонду боротьби з COVID, що виділені на ШВЛ.
Питання для досвідчених: скільки без тендерів зникне грошей на дороги і коли дороги зникнуть із снігом?
https://www.facebook.com/LlutsenkoYuri?hc_ref=*******************************************************************&fref=nf Юрій Луценко https://www.facebook.com/LlutsenkoYuri?hc_ref=*******************************************************************&fref=nf
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03.07.2020 11:20 Відповісти
верните клистроны! Баба да!
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03.07.2020 11:32 Відповісти
Господі, ну невже. Краще пізно ніж ніколи.
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03.07.2020 12:43 Відповісти
 
 