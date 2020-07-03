Сьогодні на позачерговому засіданні Рада розгляне відставку Смолія, але за гральний бізнес не братиметься, - "слуга народу" Гетманцев
Верховна Рада на позачерговому засіданні 3 липня не планує розглядати поправки до законопроєкту про гральний бізнес.
Про це розповів у коментарі журналістам нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
Гетманцев розповів, що на позачергове засідання винесуть питання відставки голови НБУ Смолія.
"Вчора ми проаналізували це питання докладніше і відмовилися від такого рішення (розглядати законопроєкт про гральний бізнес на позачерговому засіданні. - Ред.) ... Можливо, ми обговоримо внесення змін до закону про бюджет в зв'язку з повінню і також деякі, можливо, інші законопроєкти, щодо яких немає дискусії", - розповів Гетманцев про інші можливі питання, які будуть розглянуті на засіданні.
Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.
Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.
2 липня Зеленський вніс у Раду постанову про звільнення Смолія з посади голови НБУ.
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Сосни корабельні, пля!
Идеи президентского советника разбиты на шесть блоков. Первый - «переход к суверенной денежно-кредитной политике». В нем Глазьев предлагает центробанку запустить «печатный станок» и направить полученные деньги на инвестиции в экономику. Суммарный объем эмиссии должен составить, по его идее, 20 трлн рублей за 5 лет.
Из этой суммы 3 трлн рублей должны пойти на кредиты промышленности, 2 трлн рублей - институтам развития, 5 трлн рублей - компаниям и банкам на рефинансирование долгов, 3 трлн рублей - на программу импортозамещения."Напечатанные" деньги ЦБ должен выдавать под ставку 1-2% (вместо нынешних 11%), а конечная ставка для получателей в реальном секторе не должна превышать 4% (вместо нынешних 20% и выше), считает Глазьев.
Попри вражаючу динаміку росту інфікованих, більше половини Фонду - 35 млрд - вирішено направити в Укравтодор.
Фішка в тому, що використання коштів фонду не підлягають тендерним процедурам системи Прозоро.
Що буде далі?
Відповідь можна знайти в матеріалах київської облпрокуратури, яка виявила, що Київська ОДА без жодного тендеру перерахувала 10 млн невідомій фірмі Ліртон-груп.
Фірма ніби то мала поставити 15 апаратів ШВЛ. Гроші,звичайно, зникли. Апаратів нема. Це, до речі, - 10% всієї суми Фонду боротьби з COVID, що виділені на ШВЛ.
Питання для досвідчених: скільки без тендерів зникне грошей на дороги і коли дороги зникнуть із снігом?
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