Сьогодні на позачерговому засіданні Рада розгляне відставку Смолія, але за гральний бізнес не братиметься, - "слуга народу" Гетманцев

Верховна Рада на позачерговому засіданні 3 липня не планує розглядати поправки до законопроєкту про гральний бізнес.

Про це розповів у коментарі журналістам нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Гетманцев розповів, що на позачергове засідання винесуть питання відставки голови НБУ Смолія.

"Вчора ми проаналізували це питання докладніше і відмовилися від такого рішення (розглядати законопроєкт про гральний бізнес на позачерговому засіданні. - Ред.) ... Можливо, ми обговоримо внесення змін до закону про бюджет в зв'язку з повінню і також деякі, можливо, інші законопроєкти, щодо яких немає дискусії", - розповів Гетманцев про інші можливі питання, які будуть розглянуті на засіданні.

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Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

2 липня Зеленський вніс у Раду постанову про звільнення Смолія з посади голови НБУ.