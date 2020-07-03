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Із 1 липня максимальний розмір допомоги з безробіття зріс до 8788 грн на місяць, - Держцентр зайнятості

Із 1 липня максимальний розмір допомоги з безробіття зріс до 8788 грн на місяць, - Держцентр зайнятості

В Україні з 1 липня збільшився максимальний розмір допомоги з безробіття до 8788 грн на місяць.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє в п'ятницю Державний центр зайнятості.

Так, з 1 липня відповідно до закону про держбюджет України на 2020 рік підвищено прожитковий мінімум для основних соціальних і демографічних груп населення. Так, для працездатних осіб прожитковий мінімум становить тепер 2197 гривень. Відповідно, зросли і соціальні виплати, серед яких - допомога з безробіття.

Максимальний розмір допомоги з безробіття не може перевищувати 4-кратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (ст. 23 закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" від 02.03.2000 р №1533-III).

Із 1 липня максимальна допомога з безробіття становить 8788 грн на місяць.

При цьому розмір мінімальної допомоги з безробіття залишається незмінним: для осіб, які отримують мінімальну допомогу з безробіття без урахування страхового стажу та заробітної плати, він становить 1000 грн (до карантину - 650 грн).

Таке рішення ухвалено постановою правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 08.04.2020 № 217. На таку допомогу можуть розраховувати безробітні, починаючи із 12 березня, протягом усього карантину і 30 днів після його офіційного завершення, нагадують у Державному центрі зайнятості.

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Станом на 2 липня 2020 року кількість безробітних, зареєстрованих у державній службі зайнятості, становить майже 516,7 тис. осіб, що на 81%, або на 231 тис., більше, ніж станом на відповідну дату минулого року.

Допомогу з безробіття отримують 432 тис. осіб.

На одну вакансію претендують 9 безробітних (на відповідну дату минулого року - 3 особи).

Зокрема, із 12 березня (початок карантину) по 1 липня в державній службі зайнятості зареєстровано 328,6 тис. безробітних, що майже вдвічі більше, ніж за відповідний період минулого року.

Автор: 

безробіття (548) прожитковий мінімум (119) Центр зайнятості (39) допомога і підтримка (1163)


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Купонокарбованці вже друкують? Швидко
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03.07.2020 11:02 Відповісти
Блин, а как превратиться из пенсионера со стажем 25 лет в безработного - есть варианты?
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03.07.2020 11:17 Відповісти
А хто це буде діставати максимальний розмір допомоги по безробіттю? Перші хто спадає на думку: Рябий в шапці, ліпший прем'єр в історії України "самокатчик" Гончарук, медична Дура Скалецька, ригоАнал який був після Дури і т.п. Ну а остальні 98%, які дякуючи турбоактивній роботі зелених клоунів, стали безробітними і далі будуть діставати мінімальний розмір допомоги по безробіттю.
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03.07.2020 11:18 Відповісти
выбор:
куласть плитку - 6000грн
пособие по безработице - 8788грн
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03.07.2020 11:18 Відповісти
Вы, что там в этих ценрах занятости, блин вообще больные на полную голову или только на половину!! Как можно платить бездельникам и лентяям, не желающими работать, по имеющимся вакансиям, 9 тыс грн, а реально работающему человеку на предприятии платить минималку в 2.2 тыс грн !! Эй, шмыгаль, Зеленский и прочие !! Вы, что не видите . что вас везде дурят как школьников!! Вот настоящая чёрная дыра , в бюджете украины, куда идут десятки милллирдов гривен!! на содержание бездельников, лентяев и приспособленцев!! Может пора этому положить конец??
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03.07.2020 11:23 Відповісти
так не платят же. Для того, що б отримати 8788 - треба БУЛО мати офіц білу ЗП значно більше, потім - в них е таблиця переліку професій з середніми доходами по регіону. Навіть якщо ви звернетесь й доведете - що у вас була 50 тис грн офіц біла зп й платилися всі податки. Вам скажуть - а ви на якій позиції були? Ага - бухгалтер, то в нас по київській області у бухгалтера вашого розряду - 8000 грн офіц зп, а пособіе - там же ж від страхового стажу. В кращому випадку 80%. То вам дадуть 6000 грн пособіє.
А тих про кого ви написали - там дають мінімалку.
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03.07.2020 12:37 Відповісти
Із 1 липня максимальний розмір допомоги з безробіття зріс до 8788 грн на місяць, - Держцентр зайнятості - Цензор.НЕТ 3655
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03.07.2020 11:33 Відповісти
 
 