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Новини Коронавірус і карантин
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Жорстких обмежень через показник у 60 активних хворих на 100 тис. населення не запроваджуватимуть, але в 11 регіонах карантин посилять, - Степанов

Жорстких обмежень через показник у 60 активних хворих на 100 тис. населення не запроваджуватимуть, але в 11 регіонах карантин посилять, - Степанов

Епідеміологічна ситуація в 11 регіонах країни не відповідає встановленим критеріям.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ході пресбрифінгу в Києві в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

Він також підкреслив, що в Україні не будуть вводиться жорсткі карантинні обмеження у зв'язку з досягненням показника 60 активних хворих на 100 тис. населення.

"Що стосується показника 60 активних хворих на 100 тис. населення, а сьогодні ми вже на рівні 59,7 на 100 тис., ми використовували цей показник виключно для визначення щодо проведення ЗНО і рахували його станом на 22 червня. Тобто якщо б тоді цей показник перевищив 60, ми б приймали рішення про перенесення ЗНО", - пояснив міністр охорони здоров'я.

Також читайте: Летальність від COVID-19 в Україні одна з найнижчих у Європі, - Степанов

Степанов додав, що станом на сьогодні Україна перебуває в умовах адаптивного карантину, коли залежно від епідситуації в тому чи іншому регіоні вживаються обмежувальні заходи.

"Постанова уряду чітко визначає чотири критерії, за якими можуть посилюватися обмеження. В цей час найбільш напружена ситуація спостерігається в західних регіонах, зокрема у Волинській, Закарпатській, Львівській та Рівненській областях", - зазначив міністр.

За словами Степанова, 11 регіонів в країні перевищують встановлені критерії і щодо них обласні санлікарі подали подання про посилення карантинних заходів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість активних хворих на COVID-19 зросла в 17 областях та в Києві, - РНБО

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5398) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
А в чём тонкая разница между "ужесточат" и "усилят"?
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03.07.2020 11:04
+6
Кремлеботи ведуть інформаційну війну проти України стверджуючи що коронавірус це міф, не піддавайтесь кремлівській пропаганді, носіть маски в людяних місцях, та дотримуйтесь соціальній дистації 👆
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03.07.2020 11:05
+6
нет . более идиотской власти не было . три или четыре абсолютно противоречивых высказывания по одному и тому же в течении суток это какой то . в общем хрен знает как назвать
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03.07.2020 11:08
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Карантин не ужесточат в связи с достижением показателя 60 активных больных на 100 тыс. населения, но в 11 регионов его усилят, - Степанов - Цензор.НЕТ 7681
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03.07.2020 11:02 Відповісти
А в чём тонкая разница между "ужесточат" и "усилят"?
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03.07.2020 11:04 Відповісти
В том "как бы пропетлять". Они не могут теперь ввести карантин, как того требует ситуация -- их просто вынесут. И, возможно, вперед ногами.
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03.07.2020 11:07 Відповісти
бабушка расскажите что вы видели ?... значит так иду я по парку ,вижу в кустах е-ся , .. бабушка нельзя так говорить ,надо говорить культурно - сношаются , .... так и я так думала что сношаются , а подошла поближе .. не всё равно е-ся....
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03.07.2020 11:12 Відповісти
Кремлеботи ведуть інформаційну війну проти України стверджуючи що коронавірус це міф, не піддавайтесь кремлівській пропаганді, носіть маски в людяних місцях, та дотримуйтесь соціальній дистації 👆
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03.07.2020 11:05 Відповісти
тебя переклинило? Причем здесь кремлеботы?
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03.07.2020 11:20 Відповісти
прально-прально А ще не вздумайте збиратися для протестів. Аби слуги уродів мали можливість спокійно творити беззаконня. Добивати країну. Я правильно зрозумів суть вашого послання?
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03.07.2020 11:42 Відповісти
нет . более идиотской власти не было . три или четыре абсолютно противоречивых высказывания по одному и тому же в течении суток это какой то . в общем хрен знает как назвать
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03.07.2020 11:08 Відповісти
Каков поп -- таков и приход. Источник турбулентности сидит в кресле президента

Карантин не ужесточат в связи с достижением показателя 60 активных больных на 100 тыс. населения, но в 11 регионов его усилят, - Степанов - Цензор.НЕТ 5937
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03.07.2020 11:13 Відповісти
Майже як портрет ерцгерцога Фердінанда.
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03.07.2020 11:25 Відповісти
Ну слава богу что только усилят а не ужесточат.))
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03.07.2020 11:09 Відповісти
Профессор Гиака рассказал парламенту Великобритании о COVID-19: Полное уничтожение архитектуры легких. Там возникает массивный тромбоз
Коронавирус способен превратить легкие своих жертв в то, в чем трудно узнать человеческие органы.
Как пишет The Guardian, об этом парламенту Великобритании рассказал профессор сердечно-сосудистых наук Мауро Гиака
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03.07.2020 11:11 Відповісти
вифсёврьоті!
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03.07.2020 11:26 Відповісти
А туберкульоз чи рак на четвертій стадії роблять легені більш красивими? засуньте свого гіаку кудись... в гіаку
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03.07.2020 11:45 Відповісти
Каких-каких наук?!!
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03.07.2020 11:47 Відповісти
Треба термiново заробiтчан лlтаками повертати,бо знову розповзаються
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03.07.2020 11:13 Відповісти
Боже бережи нас! - яка ****** керує Україною...
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03.07.2020 11:19 Відповісти
КИЕВ. 1 июля. УНН. В Украине могут ввести дополнительные ограничения и вернуть жесткий карантин при осложнении ситуации с количество больных и госпитализированных из-за коронавирусного заболевания COVID-19. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
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03.07.2020 11:22 Відповісти
04.05.20



СобытияСтепанов: ослабление карантина будет остановлено если будут негативные тенденции



15:01, 04.05.20201 мин читать

Ослабление карантинных ограничений будет прекращено, если будут проявляться негативные тенденции, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы идем очень быстро к смягчению карантина. Сразу хочу сказать, что если мы увидим негативную тенденцию (рост заболеваемости - ИФ), то мы сразу будем эти смягчения сужать", - сказал он на внеочередном заседании правительства в понедельник.
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03.07.2020 11:29 Відповісти
Максимка, я з Закарпаття, - срали вже всі на ваші "ужесточения". Якби ви, уроди при владі, дотримувались своїх карантинних обмежень, то тоді б і населення зовсім по іншому до цього відносилось.
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03.07.2020 11:34 Відповісти
60 активних хворих на сто тисяч населення? це він про гомосексуалістів? Як він їх сосчітал?
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03.07.2020 11:47 Відповісти
Не ужесточат но усилят. Хер поймешь эту плесень)
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03.07.2020 12:31 Відповісти
Шо? Две масочки сразу надо будет носить?
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03.07.2020 12:37 Відповісти
 
 