Жорстких обмежень через показник у 60 активних хворих на 100 тис. населення не запроваджуватимуть, але в 11 регіонах карантин посилять, - Степанов

Епідеміологічна ситуація в 11 регіонах країни не відповідає встановленим критеріям.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ході пресбрифінгу в Києві в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

Він також підкреслив, що в Україні не будуть вводиться жорсткі карантинні обмеження у зв'язку з досягненням показника 60 активних хворих на 100 тис. населення.

"Що стосується показника 60 активних хворих на 100 тис. населення, а сьогодні ми вже на рівні 59,7 на 100 тис., ми використовували цей показник виключно для визначення щодо проведення ЗНО і рахували його станом на 22 червня. Тобто якщо б тоді цей показник перевищив 60, ми б приймали рішення про перенесення ЗНО", - пояснив міністр охорони здоров'я.

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Степанов додав, що станом на сьогодні Україна перебуває в умовах адаптивного карантину, коли залежно від епідситуації в тому чи іншому регіоні вживаються обмежувальні заходи.

"Постанова уряду чітко визначає чотири критерії, за якими можуть посилюватися обмеження. В цей час найбільш напружена ситуація спостерігається в західних регіонах, зокрема у Волинській, Закарпатській, Львівській та Рівненській областях", - зазначив міністр.

За словами Степанова, 11 регіонів в країні перевищують встановлені критерії і щодо них обласні санлікарі подали подання про посилення карантинних заходів.

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