Жорстких обмежень через показник у 60 активних хворих на 100 тис. населення не запроваджуватимуть, але в 11 регіонах карантин посилять, - Степанов
Епідеміологічна ситуація в 11 регіонах країни не відповідає встановленим критеріям.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ході пресбрифінгу в Києві в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.
Він також підкреслив, що в Україні не будуть вводиться жорсткі карантинні обмеження у зв'язку з досягненням показника 60 активних хворих на 100 тис. населення.
"Що стосується показника 60 активних хворих на 100 тис. населення, а сьогодні ми вже на рівні 59,7 на 100 тис., ми використовували цей показник виключно для визначення щодо проведення ЗНО і рахували його станом на 22 червня. Тобто якщо б тоді цей показник перевищив 60, ми б приймали рішення про перенесення ЗНО", - пояснив міністр охорони здоров'я.
Степанов додав, що станом на сьогодні Україна перебуває в умовах адаптивного карантину, коли залежно від епідситуації в тому чи іншому регіоні вживаються обмежувальні заходи.
"Постанова уряду чітко визначає чотири критерії, за якими можуть посилюватися обмеження. В цей час найбільш напружена ситуація спостерігається в західних регіонах, зокрема у Волинській, Закарпатській, Львівській та Рівненській областях", - зазначив міністр.
За словами Степанова, 11 регіонів в країні перевищують встановлені критерії і щодо них обласні санлікарі подали подання про посилення карантинних заходів.
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СобытияСтепанов: ослабление карантина будет остановлено если будут негативные тенденции
15:01, 04.05.20201 мин читать
Ослабление карантинных ограничений будет прекращено, если будут проявляться негативные тенденции, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Мы идем очень быстро к смягчению карантина. Сразу хочу сказать, что если мы увидим негативную тенденцию (рост заболеваемости - ИФ), то мы сразу будем эти смягчения сужать", - сказал он на внеочередном заседании правительства в понедельник.