"Слуга народу" Качура показав, яким буде бюлетень для голосування за відкритими списками. ФОТО
Профільний комітет Верховної Ради затвердив проєкт бюлетеня для голосування за відкритими списками.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив нардеп "Слуги народу" Олександр Качура.
"На засіданні комітету затвердили зміни до Виборчого кодексу. Бюлетень для голосування за відкритими списками тепер матиме такий вигляд", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна Рада не переноситиме дату місцевих виборів, але планує внести деякі зміни до Виборчого кодексу перед їхнім проведенням.
Топ коментарі
+16 Small Jerboa
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+13 18c49ed2
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+9 Ан Мур
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В "образце" напротив себя - отметку поставили.
А главного ненавистного конкурента - "забыли" включить в список.
Але ці прийоми їм вже не допоможуть
кручу, верчу, обмануть хочу
1. Сосны-Корабельной Машки Петровны
2. Яременко-Табульского
3. Деточкиной-Низкосортной и проч. уродов ?
Переможцева Евгения (галочка в квадрате) + № 3 Димов К.?
запобігти можливості політичної корупції через продаж місця єдиному висуванцю
від партії, виборцям й дали можливість самостійно визначати найрейтіноговішого
кандидата в депутати серед інших претендентів обраної партії.
дійсно, спочатку претендентів до списку кандидатів у депутати мали б затверджувати
через праймеріз в партії, а вже потім із цього сформованого списку кандидатів у
депутати, виборці повинні були б обирати найрейтінговішого висуванця в депутати у
відкритих виборчих списках. Але судячи з всього, початковий список кандидатів у депутати
буде формуватися за вказівкою політичної верхівки партії, окрім того це
підтверджується вимогою нового виборчого закону щодо дотримання гендерних квот:
щоб кожна п'ятірка зі списку мала не менше 2 осіб кожної статі та ще однієї
будь-якої... Тобто, зрозуміло, що через праймеріз за таким гендерним принципом
так обрати неможливо, хіба що випадково, відповідно про процедуру стосовно
внутрішньопартійних праймеріз можна забути -- її похеріли заради лівацьких примх грошовитих спонсорів... Бо принцип гендерних квот, затверджений здається
лише в одній країні Європи і ще десь у зубожілій Африці; оскільки України є теж
зубожілою жебрацькою країною, тому гендерний експеримент ліваків впав на благодатний грунт
української політичної елітки.
вибори, річ лише у різних способах їх застосування.