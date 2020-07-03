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"Слуга народу" Качура показав, яким буде бюлетень для голосування за відкритими списками. ФОТО

Профільний комітет Верховної Ради затвердив проєкт бюлетеня для голосування за відкритими списками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив нардеп "Слуги народу" Олександр Качура.

"На засіданні комітету затвердили зміни до Виборчого кодексу. Бюлетень для голосування за відкритими списками тепер матиме такий вигляд", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна Рада не переноситиме дату місцевих виборів, але планує внести деякі зміни до Виборчого кодексу перед їхнім проведенням.

Також читайте: Відставку Смолія підтримає близько 80% фракції, - "слуга народу" Качура

Слуга народу Качура показав, яким буде бюлетень для голосування за відкритими списками 01

Автор: 

бюлетені (70) виборчий закон (151) відкриті списки (8) Качура Олександр (170)


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Топ коментарі
+16
Какие МЕЛКИЕ сволочные ЛЮДИШКИ:
В "образце" напротив себя - отметку поставили.
А главного ненавистного конкурента - "забыли" включить в список.
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03.07.2020 11:18
+13
Боятся с@ки.
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03.07.2020 11:16
+9
а чого "слуга народу" а не слуга уродів?
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03.07.2020 11:15
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Пєса нєту....
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03.07.2020 11:14 Відповісти
Боятся с@ки.
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03.07.2020 11:16 Відповісти
а образец какой московский прихвостень изображал ? ТАК сцат ПОРОХА,что даже название партии в образец не включили,но себя родимых на второе место влепили ! ДЫРКУ ОТ БУБЛИКА вы ПОЛУЧИТЕ НА МЕСТНЫХ ВЫБОРА!
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03.07.2020 11:46 Відповісти
Да у них так же как и у тебя пукан горит
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03.07.2020 11:39 Відповісти
а чого "слуга народу" а не слуга уродів?
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03.07.2020 11:15 Відповісти
Какие МЕЛКИЕ сволочные ЛЮДИШКИ:
В "образце" напротив себя - отметку поставили.
А главного ненавистного конкурента - "забыли" включить в список.
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03.07.2020 11:18 Відповісти
Интеллект дворовой шпаны так и прет.
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03.07.2020 11:24 Відповісти
И главное, что будут печатать на 100 грн. банкнотах -- с учётом последних событий это будет дешевле, чем на цветной бумаге....
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03.07.2020 11:20 Відповісти
За сьогодні вже читаю другу новину з Качуром і в мене склалося стійке враження, що він жебанат.
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03.07.2020 11:25 Відповісти
А Новосад Г.І. одразу у двох списках. Так теж можна?
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03.07.2020 11:27 Відповісти
В одном из списков он вообще в двух экземплярах, явно намёк.
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03.07.2020 11:30 Відповісти
Григорій Іванович і Галина Іллівна.
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03.07.2020 15:51 Відповісти
"Слуга народу" і "Переможцева" - прямо НЛП якесь.
Але ці прийоми їм вже не допоможуть
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03.07.2020 11:27 Відповісти
Цыгане, сэр.......

кручу, верчу, обмануть хочу
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03.07.2020 11:43 Відповісти
Лучше бы придумали как сволочей из депутатов из списков убрать? Ну вот как отозвать если их народ не выбирал?
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03.07.2020 11:38 Відповісти
Тільки через гіляку!
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03.07.2020 18:41 Відповісти
"Скромнiсть", *****, аж з дупи пре, зеленою рiдиною!
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03.07.2020 11:39 Відповісти
Почему среди кандидатов от "служек" нет:

1. Сосны-Корабельной Машки Петровны
2. Яременко-Табульского

3. Деточкиной-Низкосортной и проч. уродов ?
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03.07.2020 11:47 Відповісти
так це бюлетень для місцевих виборів. А ті уроди - у верховній зраді.
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03.07.2020 11:54 Відповісти
Нащо було створювати двозначний трафарет для двозначного числа, якщо номер числа кандидата в депутати є однозначним числом? Як бачимо у зразку бюлетеня всього Вісім претендентів від однієї партії. Тобто, якщо виборець через неуважність забуде прописати в трафареті "0", то що бюлетень стає недійсним? Людський фактор присутній завжди, тому у разі кількості числа кандидатів у депутати менше ніж 10 > 1,2,3,4,5,6,7,8,9; то раціональніше було б запроваджувати й трафарет під однозначну цифру.
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03.07.2020 13:09 Відповісти
Кількість прохідних кандидатів залечить від кількості відсотків,що отримає партія. Мабуть можливо й більше 10.
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03.07.2020 15:54 Відповісти
Я Дико извиняюсь, но как ОДНИМ бюллетенем голосовать за ДВА человека?
Переможцева Евгения (галочка в квадрате) + № 3 Димов К.?
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03.07.2020 13:36 Відповісти
Так, це якась хиба у бюлетені, голосувати звісно треба лише за одного кандидата у депутати. Можливо вони мали на увазі, що у даному прикладі Переможцева Евгенія це можливо якась загальнодержавна лідерка партії, але таким чином додаткова плутанина вже як бачимо закладена...
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03.07.2020 13:45 Відповісти
Давно предлагаю простую и понятную систему: в Раде 450 депутатов? Разбиваем Украину на 450 округов. Каждая партия выдвигает в каждом округе ОДНОГО КОНКРЕТНОГО кандидата.
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03.07.2020 13:38 Відповісти
З однаковою кількістю округів відповідно до депутатських місць погоджусь. Але стосовно іншого, то в тому то й сіль цієї реформи: можливість самим виборцем обирання із Кількох претендентів від однієї партії лише Одного кандидата у депутати. Тому й потрібно щоб на один округ висувалося по декілька кандидатів у депутати від кожної партії.
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03.07.2020 13:54 Відповісти
Что ж это за партия такая, которая сама не может определится со своим кандидатом на округ? Как она кабинет министров сможет сформировать?
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03.07.2020 15:40 Відповісти
Партія звісно могла висунити одного, але щоб
запобігти можливості політичної корупції через продаж місця єдиному висуванцю
від партії, виборцям й дали можливість самостійно визначати найрейтіноговішого
кандидата в депутати серед інших претендентів обраної партії.

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03.07.2020 16:07 Відповісти
Ну не знаю. Может таки кандидата от партии должны выбирать члены партии?
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03.07.2020 17:20 Відповісти
За класичним варіантом,
дійсно, спочатку претендентів до списку кандидатів у депутати мали б затверджувати
через праймеріз в партії, а вже потім із цього сформованого списку кандидатів у
депутати, виборці повинні були б обирати найрейтінговішого висуванця в депутати у
відкритих виборчих списках. Але судячи з всього, початковий список кандидатів у депутати
буде формуватися за вказівкою політичної верхівки партії, окрім того це
підтверджується вимогою нового виборчого закону щодо дотримання гендерних квот:
щоб кожна п'ятірка зі списку мала не менше 2 осіб кожної статі та ще однієї
будь-якої... Тобто, зрозуміло, що через праймеріз за таким гендерним принципом
так обрати неможливо, хіба що випадково, відповідно про процедуру стосовно
внутрішньопартійних праймеріз можна забути -- її похеріли заради лівацьких примх грошовитих спонсорів... Бо принцип гендерних квот, затверджений здається
лише в одній країні Європи і ще десь у зубожілій Африці; оскільки України є теж
зубожілою жебрацькою країною, тому гендерний експеримент ліваків впав на благодатний грунт
української політичної елітки.
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03.07.2020 20:36 Відповісти
Лично я за чисто партийные выборы. Не знаю, может в деревне, где все друг-друга знают, и есть смысл в независимом "кандидате из народа", но откуда что-то такое в городе сможет вылупиться без вагона гречки - не представляю.
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04.07.2020 10:14 Відповісти
Так мова і була про суто партійні
вибори, річ лише у різних способах їх застосування.
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04.07.2020 11:10 Відповісти
 
 