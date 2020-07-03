"Слуга народу" Качура показав, яким буде бюлетень для голосування за відкритими списками. ФОТО

Профільний комітет Верховної Ради затвердив проєкт бюлетеня для голосування за відкритими списками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив нардеп "Слуги народу" Олександр Качура.

"На засіданні комітету затвердили зміни до Виборчого кодексу. Бюлетень для голосування за відкритими списками тепер матиме такий вигляд", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна Рада не переноситиме дату місцевих виборів, але планує внести деякі зміни до Виборчого кодексу перед їхнім проведенням.

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