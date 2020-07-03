Для ліквідації наслідків паводків на Західній Україні потрібно ще 2 млрд грн, - Шмигаль
На подолання наслідків паводку в західних областях країни потрібно буде виділити ще 2 мільярди гривень.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це під час Години запитань до уряду у Верховній Раді заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Понад 750 млн гривень (вже виділені кошти. - Ред.) - не остаточна сума, яку уряд спрямує на відновлення структури регіонів. Ми отримали від наших відповідальних органів попередні розрахунки, що додатково для подолання наслідків стихії нам потрібно буде, додатково, близько 2 млрд грн. Це попередні розрахунки, які від обласних державних адміністрацій", - розповів глава уряду.
Раніше повідомлялося, що Шмигаль обіцяє додаткові кошти для ліквідації наслідків паводків на Західній Україні.
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