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Новини Паводки на Західній Україні
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Для ліквідації наслідків паводків на Західній Україні потрібно ще 2 млрд грн, - Шмигаль

Для ліквідації наслідків паводків на Західній Україні потрібно ще 2 млрд грн, - Шмигаль

На подолання наслідків паводку в західних областях країни потрібно буде виділити ще 2 мільярди гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це під час Години запитань до уряду у Верховній Раді заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Понад 750 млн гривень (вже виділені кошти. - Ред.) - не остаточна сума, яку уряд спрямує на відновлення структури регіонів. Ми отримали від наших відповідальних органів попередні розрахунки, що додатково для подолання наслідків стихії нам потрібно буде, додатково, близько 2 млрд грн. Це попередні розрахунки, які від обласних державних адміністрацій", - розповів глава уряду.

Раніше повідомлялося, що Шмигаль обіцяє додаткові кошти для ліквідації наслідків паводків на Західній Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Паводок на заході України: залишаються підтопленими 11 населених пунктів, - ДСНС

Автор: 

паводок (233) Шмигаль Денис (4602)


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Топ коментарі
+3
І рученята звично полізли у фонд боротьби з КОВІДом...
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03.07.2020 11:24
+3
Для ліквідації наслідків паводків на Західній Україні потрібно ще 2 млрд грн, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5557
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03.07.2020 11:27
+2
скоро напечатают и 2 триллиона. шо ты паришься
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03.07.2020 11:23
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скоро напечатают и 2 триллиона. шо ты паришься
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03.07.2020 11:23 Відповісти
Для ліквідації наслідків паводків на Західній Україні потрібно ще 2 млрд грн, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5557
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03.07.2020 11:27 Відповісти
І рученята звично полізли у фонд боротьби з КОВІДом...
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03.07.2020 11:24 Відповісти
Дениска, а ти дозволу в головного Мусора спитався? Дивися, бо нема нічого більш постійного ніж тимчасовий міністр внутрішніх справ, не забувай коло чиєї ноги Клоун на поводку сидить.
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03.07.2020 11:30 Відповісти
все, ********, забувай про гроші: економіку ви вбили, зовнішні запозичення самів собі обрізали, залишається "реформа імені мадури" - вмикай верстат, друкуй папір
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03.07.2020 11:31 Відповісти
Денег нет....у Каламойского и его слуг с прислугой на державные деньги другие планы.
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03.07.2020 12:14 Відповісти
Візьміть з грошей на дороги.
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03.07.2020 12:39 Відповісти
З тих, що перед тим з КОВІДу взяли? Кручу мучу наїпать хачу...
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03.07.2020 12:47 Відповісти
З тих.
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03.07.2020 12:57 Відповісти
Пропоную всім міністрам КМУ, всім нардепам, всім генералам МВС і особливо СБУ, прокурорам без платно, на камеру УТ 1 поцілувати кожний пеньок - в лобік. І дешево і показово. А лісорубам Карпат подарувати ікони з дощок, нехай вони їх облобизають і вони їм допоможуть.
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03.07.2020 13:14 Відповісти
шМиркаль, а звідки такі розрахунки???
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03.07.2020 13:29 Відповісти
Прикинул х#й к носу...
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03.07.2020 18:23 Відповісти
Автор статті! Ти навмисне пишеш "западной Украіне"? Чи це через брак освіти чи імбіцелії?
Не існує ніякої "западної України", є лише захід України!
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03.07.2020 21:03 Відповісти
 
 