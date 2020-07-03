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Масове отруєння в курортній Кирилівці: люди потрапили до лікарні через окрошку, а база працювала незаконно

Масове отруєння в курортній Кирилівці: люди потрапили до лікарні через окрошку, а база працювала незаконно

Всі гості бази відпочинку "Дніпровські зорі" в курортній Кирилівці, що потрапили в лікарню, за попередніми даними отруїлися окрошкою. На всіх базах відпочинку Азовського узбережжя найближчим часом будуть проведені позапланові перевірки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Запорізької ОДА, ситуацію про випадок масового отруєння на базі відпочинку "Дніпровські зорі" в смт Кирилівка Якимівського району обговорили учасники засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Запорізької області.

Як доповів заступник директора Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ України Олександр Мащак, відпочивальники на базі відпочинку "Дніпровські зорі" почали масово скаржитися на погіршення стану здоров’я ввечері 1 липня після прийому їжі.

"Цього року організація дитячого оздоровлення ще не дозволена. Проте деякі суб’єкти господарювання надають послуги з оздоровлення дітей. Наголошую, що санітарні вимоги для оздоровлення дітей та відпочинку дорослих різні. За попередніми даними, відпочивальники отруїлися окрошкою. Окрошка – це страва без термічної обробки продуктів, яку за санітарними нормами не можна давати дітям. На сьогодні триває позапланова перевірка цього закладу оздоровлення, порушено кримінальну справу", - зазначив Мащак.

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До лікарні потрапило 13 осіб, з них 8 дітей та 5 дорослих. Наразі вони перебувають на стаціонарному лікуванні та мають середню ступінь тяжкості кишкового отруєння.

Як наголосив заступник голови облдержадміністрації Федоров, ця база відпочинку розпочала роботу без необхідних дозвільних документів. Через цю подію на всіх базах відпочинку Азовського узбережжя найближчим часом будуть проведені позапланові перевірки.

Автор: 

курорт (97) ОДА (1629) отруєння (945) Запорізька область (3631)


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Топ коментарі
+16
Ну скільки можна повторяти "українці, не їжте касабську їжу! Касапами станете
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03.07.2020 11:19
+15
Українець ніколи не скаже - свєкольнік, він даже слова такого не знає і такого лайна не з'їсть.
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03.07.2020 11:30
+14
да и пельмень не кацапская...ворованая,как обычно,у китайцев.
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03.07.2020 11:23
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Там все базы незаконные, люди не жрите там всякую херню, селитесь в тех базах где есть возможность готовить самим и будет вам счастье
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03.07.2020 22:51 Відповісти
При чем тут чьей национальности блюдо?
И здесь вы делите!
Не забудьте еще про мову армию и веру
Когда вы уже угомонитесь
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04.07.2020 01:20 Відповісти
А что окрошка? Или колбаска, или варёные яйца с сальмонелёзом.
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04.07.2020 20:24 Відповісти
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