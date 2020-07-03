Нам заздрять наші брати-росіяни, українці, адже ми живемо в безпечній країні, - Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що українці і росіяни заздрять білорусам, бо Білорусь - безпечна країна.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА", про це глава Білорусі заявив на урочистих зборах до Дня Незалежності.

"Я в цій президентській кампанії не тому, що, вчепившись, тримаюся за це крісло посинілими пальцями. Я кращі роки свого життя, як і багато хто з вас, віддав будівництву цієї країни. Як могли, як міг, так і будували. Як виявилося, не гірше за інших. Головне, ми уникли воєн, живемо в безпечній, спокійній країні, де кожен, хто має малюка, може вийти на вулицю в будь-який час доби і бути спокійним. Нам заздрять люди з інших країн: наші брати-росіяни, українці. А ми живемо і не розуміємо, як це нам дісталося", - зазначив Лукашенко.

Також президент Білорусі нагадав, що 9 серпня в країні вибори.

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"Це зробили ми з вами, тому 9 серпня без усякого жалю (не треба дивитися на Лукашенка, що ось він наш, він з нами був - жалість нам не союзник) ви повинні, як в народі кажуть, взяти голову в руки, подумати і вирішити питання. Лукашенки приходять і йдуть, будуть інші. Він не вічний, а життя на цьому клаптику землі має тривати. Тому відкиньте всі емоції. Сьогодні не до емоцій, сьогодні грають на ваших і моїх емоціях, використовують так звані нові технології, інтернет і інше. Ми повинні показати, що ми - білоруси і добре розбираємося у всяких інтернетівських хитросплетіннях. Ми повинні гідно пройти цей період, а ви повинні без усякого жалю визначити, з ким ви будете далі жити і як будете будувати свою суверенну незалежну країну для своїх дітей", - додав він.