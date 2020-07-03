Архітектором системного політичного тиску в Україні є Зеленський, - євродепутатка фон Крамон

У розпал пандемії та економічної кризи президент Зеленський ставить під загрозу інтереси українського народу на догоду олігархам.

Про це пише в листі до Єврокомісії заступниця глави делегації Європейського парламенту в Комітеті Асоціації Україна-ЄС, депутатка Віола фон Крамон. Вона закликає Європейську комісію відреагувати на "системний політичний тиск" з боку Володимира Зеленського на незалежні державні інститути, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Лист відповідного змісту було направлено в Генеральний директорат з питань Європейської політики сусідства та переговорів з розширення Європейської комісії, повідомляється в пресрелізі, розісланому в четвер від імені євродепутата.

"У розпал пандемії і катастрофічного економічного спаду, коли Україні як ніколи раніше потрібна міжнародна підтримка, на жаль, президент Зеленський і його уряд охоче ставлять під загрозу добробут українського народу, допомагаючи вузьким корисливим інтересам українських олігархів. Відставка Якова Смолія, шанованого керівника Національного банку України, ще раз наголошує на тому, що ми вже добре знали: президент Зеленський продовжує серйозне втручання і системний політичний тиск на деякі справді чинні державні інститути", - йдеться в листі фон Крамон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євродепутатка фон Крамон: Ухвалення банківського закону - крок у напрямку приборкання олігархів в Україні

"На жаль, це не перший випадок зловмисного втручання в діяльність важливих незалежних державних інститутів, але є, найімовірніше, тенденцією деструктивного підходу з боку уряду Зеленського", - зазначає євродепутатка.

"Нападки на Антимонопольний комітет, Національне антикорупційне бюро, Генеральну прокуратуру і багато інших є однозначним і сумним свідченням цієї тенденції", - переконана політик.

Фон Крамон також вважає, що під питанням довіра президенту Зеленському. "Не дивлячись на імпровізовані спроби президента заспокоїти стурбованих інвесторів, йому, як головному архітектору системного політичного тиску, не вистачає довіри, щоб йому можна було довіряти. Відставка Смолія, якому вдалося приборкати інфляцію, стабілізувати гривню і домовитися з МВФ про багатомільярдну угоду, дає чіткий сигнал невизначеності внутрішнім і міжнародним інвесторам і загрожує занурити Україну в більш глибокі економічну і політичну кризу", - йдеться в листі.

"Особливо зараз, коли кредитний рейтинг України може ще більше погіршитися, Європейська комісія повинна проявляти особливу пильність при роботі з урядом Зеленського", - зазначає фон Крамон.

"Фінансові наслідки системного політичного тиску на незалежні інститути повинні бути дуже чітко викладені українському уряду, а важелі Комісії повинні застосовуватися більш ефективно, щоб нагадати асоційованому партнеру ЄС про зобов'язання, які він узяв на себе щодо міжнародних партнерів і, що більш важливо, щодо до свого народу", - написала політик.

Також читайте: "Росії як і раніше важко довіряти", - євродепутати закликали керівництво ЄС не знімати через коронавірус санкції проти РФ