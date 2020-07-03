Архітектором системного політичного тиску в Україні є Зеленський, - євродепутатка фон Крамон
У розпал пандемії та економічної кризи президент Зеленський ставить під загрозу інтереси українського народу на догоду олігархам.
Про це пише в листі до Єврокомісії заступниця глави делегації Європейського парламенту в Комітеті Асоціації Україна-ЄС, депутатка Віола фон Крамон. Вона закликає Європейську комісію відреагувати на "системний політичний тиск" з боку Володимира Зеленського на незалежні державні інститути, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Лист відповідного змісту було направлено в Генеральний директорат з питань Європейської політики сусідства та переговорів з розширення Європейської комісії, повідомляється в пресрелізі, розісланому в четвер від імені євродепутата.
"У розпал пандемії і катастрофічного економічного спаду, коли Україні як ніколи раніше потрібна міжнародна підтримка, на жаль, президент Зеленський і його уряд охоче ставлять під загрозу добробут українського народу, допомагаючи вузьким корисливим інтересам українських олігархів. Відставка Якова Смолія, шанованого керівника Національного банку України, ще раз наголошує на тому, що ми вже добре знали: президент Зеленський продовжує серйозне втручання і системний політичний тиск на деякі справді чинні державні інститути", - йдеться в листі фон Крамон.
"На жаль, це не перший випадок зловмисного втручання в діяльність важливих незалежних державних інститутів, але є, найімовірніше, тенденцією деструктивного підходу з боку уряду Зеленського", - зазначає євродепутатка.
"Нападки на Антимонопольний комітет, Національне антикорупційне бюро, Генеральну прокуратуру і багато інших є однозначним і сумним свідченням цієї тенденції", - переконана політик.
Фон Крамон також вважає, що під питанням довіра президенту Зеленському. "Не дивлячись на імпровізовані спроби президента заспокоїти стурбованих інвесторів, йому, як головному архітектору системного політичного тиску, не вистачає довіри, щоб йому можна було довіряти. Відставка Смолія, якому вдалося приборкати інфляцію, стабілізувати гривню і домовитися з МВФ про багатомільярдну угоду, дає чіткий сигнал невизначеності внутрішнім і міжнародним інвесторам і загрожує занурити Україну в більш глибокі економічну і політичну кризу", - йдеться в листі.
"Особливо зараз, коли кредитний рейтинг України може ще більше погіршитися, Європейська комісія повинна проявляти особливу пильність при роботі з урядом Зеленського", - зазначає фон Крамон.
"Фінансові наслідки системного політичного тиску на незалежні інститути повинні бути дуже чітко викладені українському уряду, а важелі Комісії повинні застосовуватися більш ефективно, щоб нагадати асоційованому партнеру ЄС про зобов'язання, які він узяв на себе щодо міжнародних партнерів і, що більш важливо, щодо до свого народу", - написала політик.
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или там сеичас сватов 467 снимают?
Идеи президентского советника разбиты на шесть блоков. Первый - «переход к суверенной денежно-кредитной политике». В нем Глазьев предлагает центробанку запустить «печатный станок» и направить полученные деньги на инвестиции в экономику. Суммарный объем эмиссии должен составить, по его идее, 20 трлн рублей за 5 лет.
Из этой суммы 3 трлн рублей должны пойти на кредиты промышленности, 2 трлн рублей - институтам развития, 5 трлн рублей - компаниям и банкам на рефинансирование долгов, 3 трлн рублей - на программу импортозамещения."Напечатанные" деньги ЦБ должен выдавать под ставку 1-2% (вместо нынешних 11%), а конечная ставка для получателей в реальном секторе не должна превышать 4% (вместо нынешних 20% и выше), считает Глазьев.
а пока что архитектором системного политического давления в Украине является Порошенко.
"Роль Запада
Остается открытым вопрос о том, как Европа и США будут сопровождать новое политическое начало в Грузии. США также оказывают сильное влияние в стране при администрации Обамы. До сих пор это состояла в основном из довольно некритической поддержки Саакашвили по геостратегическим мотивам, в основном без требования соблюдения прав человека и демократических стандартов. Именно на этом фоне важно, чтобы Европейский союз разработал независимую и более целеустремленную политику в отношении Грузии. Она должна использовать средства политики добрососедства, чтобы использовать смену власти как возможность поддержать реформы в области верховенства права, примирения с Россией и надежных подходов к интеграции сепаратистов в Восточное партнерство." Виола фон Крамон-Таубадель.
Проплачена.
Продалася за рошенки, не інакше.
ВСЕ, Зеленский нерукопожат в ЕС и США. По всем канонам цивилизованного общества ето переводится следующим образом: Зеленский ЛЖЕЦ!!!
Путь Зеленскому и его семье в цивилизованние страни ЗАКРИТ!!!
ПОЗОР!!!