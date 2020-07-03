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Архітектором системного політичного тиску в Україні є Зеленський, - євродепутатка фон Крамон

Архітектором системного політичного тиску в Україні є Зеленський, - євродепутатка фон Крамон

У розпал пандемії та економічної кризи президент Зеленський ставить під загрозу інтереси українського народу на догоду олігархам.

Про це пише в листі до Єврокомісії заступниця глави делегації Європейського парламенту в Комітеті Асоціації Україна-ЄС, депутатка Віола фон Крамон. Вона закликає Європейську комісію відреагувати на "системний політичний тиск" з боку Володимира Зеленського на незалежні державні інститути, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Лист відповідного змісту було направлено в Генеральний директорат з питань Європейської політики сусідства та переговорів з розширення Європейської комісії, повідомляється в пресрелізі, розісланому в четвер від імені євродепутата.

"У розпал пандемії і катастрофічного економічного спаду, коли Україні як ніколи раніше потрібна міжнародна підтримка, на жаль, президент Зеленський і його уряд охоче ставлять під загрозу добробут українського народу, допомагаючи вузьким корисливим інтересам українських олігархів. Відставка Якова Смолія, шанованого керівника Національного банку України, ще раз наголошує на тому, що ми вже добре знали: президент Зеленський продовжує серйозне втручання і системний політичний тиск на деякі справді чинні державні інститути", - йдеться в листі фон Крамон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євродепутатка фон Крамон: Ухвалення банківського закону - крок у напрямку приборкання олігархів в Україні

"На жаль, це не перший випадок зловмисного втручання в діяльність важливих незалежних державних інститутів, але є, найімовірніше, тенденцією деструктивного підходу з боку уряду Зеленського", - зазначає євродепутатка.

"Нападки на Антимонопольний комітет, Національне антикорупційне бюро, Генеральну прокуратуру і багато інших є однозначним і сумним свідченням цієї тенденції", - переконана політик.

Фон Крамон також вважає, що під питанням довіра президенту Зеленському. "Не дивлячись на імпровізовані спроби президента заспокоїти стурбованих інвесторів, йому, як головному архітектору системного політичного тиску, не вистачає довіри, щоб йому можна було довіряти. Відставка Смолія, якому вдалося приборкати інфляцію, стабілізувати гривню і домовитися з МВФ про багатомільярдну угоду, дає чіткий сигнал невизначеності внутрішнім і міжнародним інвесторам і загрожує занурити Україну в більш глибокі економічну і політичну кризу", - йдеться в листі.

"Особливо зараз, коли кредитний рейтинг України може ще більше погіршитися, Європейська комісія повинна проявляти особливу пильність при роботі з урядом Зеленського", - зазначає фон Крамон.

"Фінансові наслідки системного політичного тиску на незалежні інститути повинні бути дуже чітко викладені українському уряду, а важелі Комісії повинні застосовуватися більш ефективно, щоб нагадати асоційованому партнеру ЄС про зобов'язання, які він узяв на себе щодо міжнародних партнерів і, що більш важливо, щодо до свого народу", - написала політик.

Також читайте: "Росії як і раніше важко довіряти", - євродепутати закликали керівництво ЄС не знімати через коронавірус санкції проти РФ

Автор: 

Європарламент (1046) Зеленський Володимир (23946) Віола фон Крамон (28)


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Топ коментарі
+64
вот и ПРЯМЫЕ речи, без "обеспокоенности" от Запада..
вислюк оманський зашкварился по-полной
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03.07.2020 11:39
+49
п.с. и как следствие - с вислюком перестали общаться на любом уровне - от послов до глав держав.
два вовы - изгоя: один фуйло, другой ссыкло. И оба с гипертрофированными комплексами собственной ущербности
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03.07.2020 11:43
+40
.Впиред зебилы) Не дадим чернить святую бубачку.
Заклеймим єтих продажных фонов
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03.07.2020 11:43
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Зачем дачу "засирать"? Малюська, вон, тюрьмы продаёт... Вот им одну и продать...
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03.07.2020 12:51 Відповісти
а до тюрем уже все продано? - шустрые такие мальцы
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03.07.2020 12:54 Відповісти
как свозить будете - кучмика не забудьте - без пахана не зона.
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03.07.2020 13:09 Відповісти
а вы обратили внимание что впервые прозвучало не просто "политическое преследование" а названа конкретная фамилия?
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03.07.2020 12:47 Відповісти
Мусорок, смотрю ты сегодня на дежурстве. Удачи!
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03.07.2020 13:21 Відповісти
а ты как обычно на параше дырявой ложкой скребешь? удачи!
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03.07.2020 13:29 Відповісти
Они поняли что дипломатического языка зеленявые не понимают в силу отсутствия ума и образования. Им обьясняют простым языком. Это уже явный переход от "обеспокоенности" к собственно черной метке. п.с. Плять обосраться по всем фронтам всего за год. Такого даже я при всей своей ненависти к плесени, представить себе не мог. Точнее мог, но думал им понадобиться ода 2-3. Но они оказались еще тупее чем я о них думал.)
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03.07.2020 12:52 Відповісти
шо та я давно за липецкую фабрику не слышал - закрылась шо ле?
или там сеичас сватов 467 снимают?
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03.07.2020 13:01 Відповісти
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО - ОНА ВАМ НИЧЕГО НЕ НАПОМИНАЕТ?

Идеи президентского советника разбиты на шесть блоков. Первый - «переход к суверенной денежно-кредитной политике». В нем Глазьев предлагает центробанку запустить «печатный станок» и направить полученные деньги на инвестиции в экономику. Суммарный объем эмиссии должен составить, по его идее, 20 трлн рублей за 5 лет.
Из этой суммы 3 трлн рублей должны пойти на кредиты промышленности, 2 трлн рублей - институтам развития, 5 трлн рублей - компаниям и банкам на рефинансирование долгов, 3 трлн рублей - на программу импортозамещения."Напечатанные" деньги ЦБ должен выдавать под ставку 1-2% (вместо нынешних 11%), а конечная ставка для получателей в реальном секторе не должна превышать 4% (вместо нынешних 20% и выше), считает Глазьев.
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03.07.2020 13:09 Відповісти
У Пэтюхи хватило денеХ только на одного?
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03.07.2020 13:20 Відповісти
Это не у ПоПА денех хватило, он жадный. Просто это известная московская подстилка, работает по свисткам из *******.
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04.07.2020 00:41 Відповісти
Ментов отправляют на красную зону, а для ЗЕбилов сделают специальную "зелёную зону" с пожизненным сроком отбывания и без права на амнистию
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03.07.2020 21:04 Відповісти
а ну ка дайте ссылочку на прямую речь этого депутата.
а пока что архитектором системного политического давления в Украине является Порошенко.
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04.07.2020 00:36 Відповісти
Ссылочку на прямую речь этого депутата? Легко...... Например 12.10.2012 в "Neue Zürcher Zeitung" подойдет? https://www.nzz.ch/meinung/debatte/wieder-eine-revolution-in-georgien-1.17677109 . Там такие шедевры...... ее аж из Бундестага погнали...
"Роль Запада
Остается открытым вопрос о том, как Европа и США будут сопровождать новое политическое начало в Грузии. США также оказывают сильное влияние в стране при администрации Обамы. До сих пор это состояла в основном из довольно некритической поддержки Саакашвили по геостратегическим мотивам, в основном без требования соблюдения прав человека и демократических стандартов. Именно на этом фоне важно, чтобы Европейский союз разработал независимую и более целеустремленную политику в отношении Грузии. Она должна использовать средства политики добрососедства, чтобы использовать смену власти как возможность поддержать реформы в области верховенства права, примирения с Россией и надежных подходов к интеграции сепаратистов в Восточное партнерство." Виола фон Крамон-Таубадель.
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04.07.2020 00:50 Відповісти
you do not have to be afraid - all the shituest you already did.....
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04.07.2020 02:02 Відповісти
Боже, яка ужасна порохоботка !
Проплачена.
Продалася за рошенки, не інакше.
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04.07.2020 02:17 Відповісти
Почему то европейские ублюдки "забывают" свое политическое давление на СВОИ национальные банки( их сборы,клубы,на которых ЗА НБ принимаются все решения). А так конечно,если в Украине НБУ начнет заниматься экономикой Украины а Украина БОЛЬШЕ большинства стран ЕС то конкурент растет,а оно надо? Независимость НБУ ? Ха,ха,ха! Деньги нужны для обслуживания экономики, а не для самообслуживания.
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04.07.2020 08:38 Відповісти
І це велика правда. В країну повернулися "пилесоси", які висмоктують із бюджету гроші і виводять їх за кордон, в країну повернулися шахраї і вороги цієї держави, а попереду їх на білій кобилі їде уклоніст. Доїдуть вони туди, куди їх пропустить тупий нарід.
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04.07.2020 09:39 Відповісти
А вот ето уже ПОЗОР самого Зеленского и всей его семьи, без преувеличения.
ВСЕ, Зеленский нерукопожат в ЕС и США. По всем канонам цивилизованного общества ето переводится следующим образом: Зеленский ЛЖЕЦ!!!
Путь Зеленскому и его семье в цивилизованние страни ЗАКРИТ!!!
ПОЗОР!!!
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04.07.2020 10:49 Відповісти
Слуга олигарха на то и есть слуга олигарха, чтобы выполнять любые его пожелания.
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04.07.2020 11:31 Відповісти
оце вже цікаво, зеля вже на рівні яника Молодець!!!
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17.09.2020 22:46 Відповісти
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