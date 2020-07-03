У ЗСУ за добу 9 нових випадків COVID-19, загалом - 522, - Командування Медсил

У Збройних силах України за минулу добу зафіксовано дев'ять нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 10:00 3 липня в Збройних силах України хворіє 166 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Загалом за час пандемії одужали 351 особа, летальних випадків - 5", - йдеться в повідомленні.

Так, за минулу добу зареєстровано 9 нових випадків захворювання на COVID-19. З них один військовослужбовець перебуває на лікуванні в Хмельницькій міській інфекційній лікарні. Стан здоров'я пацієнта задовільний, він отримує необхідне лікування.

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Також на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 8 осіб (Львівська область - 4 військовослужбовці, Київська область - 3 військовослужбовці і Вінницька - 1 військовослужбовець). Стан здоров'я пацієнтів задовільний, у них спостерігається легкий перебіг захворювання.

Загалом на ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 515 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, - 182 особи.