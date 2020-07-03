Вилучення клістронів у 96-й бригаді: ДБР розслідує перевищення повноважень співробітниками бюро і СБУ

У Державному бюро розслідувань заявляють, що в четвер, 2 липня, о 22:50 всі вилучені із зенітних ракетних військових частин Повітряних сил Збройних сил України прилади НВЧ (клістрони) були повернуті військовим. За фактом перевищення повноважень співробітниками бюро і СБУ проводиться розслідування.

Про це йдеться в заяві ДБР, оприлюдненій у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

"За фактом вилучення військових приладів із військових частин Повітряних сил Збройних сил України у Державному бюро розслідувань розпочате службове розслідування. На час якого посадові особи, причетні до вилучення техніки, відсторонені від займаних посад. За результатами службового розслідування буде вирішено питання щодо їх подальшого звільнення", - зазначають у бюро.

У ДБР поінформували, що наразі матеріали кримінального провадження витребувані із територіального управління ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, та передані для подальшого розслідування до Головного слідчого управління ДБР.

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"Також, за матеріалами Управління Внутрішнього контролю, Головним слідчим управлінням ДБР відкрито кримінальне провадження за фактом перевищення влади або службових повноважень працівниками ДБР та СБУ під час вилучення військового майна (ч. 3 ст. 365 КК)", - додали в Держбюро розслідувань.

Нагадуємо, раніше командування Повітряних сил ЗСУ заявило про вилучення представниками ДБР із зенітних ракетних бригад, які базуються в Хмельницькій, Одеській та Херсонській областях НВЧ приладів (клістронів), що є одним з основних елементів системи наведення зенітних ракетних комплексів на ціль.