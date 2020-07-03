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Новини Оборона
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Вилучення клістронів у 96-й бригаді: ДБР розслідує перевищення повноважень співробітниками бюро і СБУ

Вилучення клістронів у 96-й бригаді: ДБР розслідує перевищення повноважень співробітниками бюро і СБУ

У Державному бюро розслідувань заявляють, що в четвер, 2 липня, о 22:50 всі вилучені із зенітних ракетних військових частин Повітряних сил Збройних сил України прилади НВЧ (клістрони) були повернуті військовим. За фактом перевищення повноважень співробітниками бюро і СБУ проводиться розслідування.

Про це йдеться в заяві ДБР, оприлюдненій у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

"За фактом вилучення військових приладів із військових частин Повітряних сил Збройних сил України у Державному бюро розслідувань розпочате службове розслідування. На час якого посадові особи, причетні до вилучення техніки, відсторонені від займаних посад. За результатами службового розслідування буде вирішено питання щодо їх подальшого звільнення", - зазначають у бюро.

У ДБР поінформували, що наразі матеріали кримінального провадження витребувані із територіального управління ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, та передані для подальшого розслідування до Головного слідчого управління ДБР.

Читайте також: ДБР повернуло вилучені клістрони в 96-ту зенітно-ракетну бригаду, - Бутусов

"Також, за матеріалами Управління Внутрішнього контролю, Головним слідчим управлінням ДБР відкрито кримінальне провадження за фактом перевищення влади або службових повноважень працівниками ДБР та СБУ під час вилучення військового майна (ч. 3 ст. 365 КК)", - додали в Держбюро розслідувань.

Нагадуємо, раніше командування Повітряних сил ЗСУ заявило про вилучення представниками ДБР із зенітних ракетних бригад, які базуються в Хмельницькій, Одеській та Херсонській областях НВЧ приладів (клістронів), що є одним з основних елементів системи наведення зенітних ракетних комплексів на ціль.

Автор: 

оборона (4793) СБУ (12847) ДБР (3504)


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Топ коментарі
+69
Иду тоже махну командиру "корочкой" - Иван Петров, ГБР, быстро мне погрузи все личное оружие солдат, я проверять его буду. Да, и за пивом сбегай еще и кепку постирай, быстро!))

\\\\\\\\\Alex | https://defence-line.org/2020/07/chto-eto-bylo/#comment-258090 3 Липня, 2020 at 06:19 | https://defence-line.org/2020/07/chto-eto-bylo/?replytocom=258090#respond Відповіcти

О развале армии может говорить вот это маленькое обстоятельство описанных вчерашних событий. Позиция систем ПВО - не коровник. Это означает, что территория, на которой находятся средства ПВО безусловно охраняется несущими круглосуточную службу дежурным нарядом караула. Согласно уставу караульной службы, караульный подчиняется только начальнику караула и своему разводящему. Без команды этих лиц караульный не имеет права пропустить на охраняемый объект кого бы то ни было, хоть министра обороны, хоть янелоха, и в случае неподчинения его требованиям караульный обязан открыть огонь на поражение. Значит, команду на разрешение прохода на территорию позиции ПВО и изъятие критического и секретного оборудования отдали офицеры, лучше всех прочих понимающие, что это означает и чем все это может закончиться. Без возражений и вопросов. Пришла информация, что все изъятое уже вернули. Но осталось очень неприятное ощущение, что обороноспособности Украины нанесен серьезный удар. Прежде всего, что могли сотрудники ДБР расследовать за менее чем сутки, пока оборудование находилось у них? Они не специалисты, для них это просто какие то железки. Складывается стойкое впечатление, что цель всего мероприятия была двойная: 1. Проверить, насколько легко можно "разоружить" систему ПВО Украины? Проверили: очень легко. 2. Получить некую секретную информацию во время пребывания на позиции и передать ее заказчику всего мероприятия. ДБР оказалась отличным прикрытием. Есть ощущение, что все произошедшее - еще один элемент подготовки россии к будущему нападению.
\\\\\\\\\\\\\\\
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03.07.2020 11:50
+30
Каков говнокомандующий. такое и отношение к армии....

Ростов ждет !!!
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03.07.2020 11:51
+25
По факту превышения полномочий сотрудниками бюро и СБУ проводится расследование.Источник: https://censor.net/n3205844

То есть, ГБР расследует превышение полномочий своими же сотрудниками, нарушившее обороноспособность страны?!
Да реально клоуны!
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03.07.2020 11:52
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Иду тоже махну командиру "корочкой" - Иван Петров, ГБР, быстро мне погрузи все личное оружие солдат, я проверять его буду. Да, и за пивом сбегай еще и кепку постирай, быстро!))

\\\\\\\\\Alex | https://defence-line.org/2020/07/chto-eto-bylo/#comment-258090 3 Липня, 2020 at 06:19 | https://defence-line.org/2020/07/chto-eto-bylo/?replytocom=258090#respond Відповіcти

О развале армии может говорить вот это маленькое обстоятельство описанных вчерашних событий. Позиция систем ПВО - не коровник. Это означает, что территория, на которой находятся средства ПВО безусловно охраняется несущими круглосуточную службу дежурным нарядом караула. Согласно уставу караульной службы, караульный подчиняется только начальнику караула и своему разводящему. Без команды этих лиц караульный не имеет права пропустить на охраняемый объект кого бы то ни было, хоть министра обороны, хоть янелоха, и в случае неподчинения его требованиям караульный обязан открыть огонь на поражение. Значит, команду на разрешение прохода на территорию позиции ПВО и изъятие критического и секретного оборудования отдали офицеры, лучше всех прочих понимающие, что это означает и чем все это может закончиться. Без возражений и вопросов. Пришла информация, что все изъятое уже вернули. Но осталось очень неприятное ощущение, что обороноспособности Украины нанесен серьезный удар. Прежде всего, что могли сотрудники ДБР расследовать за менее чем сутки, пока оборудование находилось у них? Они не специалисты, для них это просто какие то железки. Складывается стойкое впечатление, что цель всего мероприятия была двойная: 1. Проверить, насколько легко можно "разоружить" систему ПВО Украины? Проверили: очень легко. 2. Получить некую секретную информацию во время пребывания на позиции и передать ее заказчику всего мероприятия. ДБР оказалась отличным прикрытием. Есть ощущение, что все произошедшее - еще один элемент подготовки россии к будущему нападению.
\\\\\\\\\\\\\\\
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03.07.2020 11:50 Відповісти
-- Отдай колбасу! -- взывал Остап к отцу Федору. -- Отдай колбасу, дурак! Я все прощу! (с)
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03.07.2020 11:59 Відповісти
Зебіли розвалюють армію Зробили разом , тупориле бидло ?
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03.07.2020 12:08 Відповісти
в заявлении ГБР--"будет решен об их дальнейшем уходе" !!!!!! ВЫ ТАМ,ЧТО КУРИТЕ ??? КТО--КУДА УЙДЕТ ??????
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03.07.2020 12:00 Відповісти
Гугель перекладач рулід!
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03.07.2020 12:32 Відповісти
От если б военние завалили дбровцев било б круто.
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03.07.2020 12:03 Відповісти
не круто а правильно, а так бардак.
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03.07.2020 12:08 Відповісти
І правильно. І навіть законно. Ці події свідчать про те що армія не здатна захистити в РАМКАХ ЗАКОНУ навіть саму себе і своє майно. Все-таки військовий стан треба вводити хоча б у районах, що межують з кацапами і ввести його дію на територія частин, які прикривають небо.
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03.07.2020 12:10 Відповісти
проходной двор и бардак, теперь от этого ПВО толку ноль, всё что нужно кацапы выяснили.
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03.07.2020 12:07 Відповісти
а он был?
Лебедев был министром - агент ГРУ - ну ладно, рассредоточили, но у Рашки хватит бабла шоб дать кому нужно миллион-два-двадцать евро и даже спутники не надо запускать(у них они на дровах - поди ка разожги на орбите шоб наблюдать)))
низколетящую ракету С-300 не собьет никогда. что есть ПВО, что его нету - если знают базирование, то я экипажам сказал бы: Бегите, глупцы.
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03.07.2020 12:12 Відповісти
у каждой армии есть свои секреты, у нашей должны быть свои, после такого шапито 95, нам больше ничего не продадут и не выделят, не сегодня так завтра джавелины новой почтой поедут брату в варониж или куму в белгород, по поводу с 300 на радиолампах я точно не уверен что они низко летают, американские топоры 70 года выпуска низко летают, но они не на радиолампах.
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03.07.2020 12:28 Відповісти
Ждем сообщений об изъятии Джавеллинов, пил...ть!
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03.07.2020 14:15 Відповісти
У кацапов нет низколетящих ракет, вроде томагавков, а против ихнего летающего хлама совковая ПВО вполне эффективна.
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03.07.2020 12:40 Відповісти
Які там секрети ! Все почалося з бігусівського (нібито) розслідування,а насправді-зливу чи то з НАБУ,чи з військової прокуратури про контрабандне постачання дефіцитних деталей до військової техніки,після якого спецслужби рф почали розслідування й перекрили канали постачання.Для точного визначення причетних,їм потрібно було взнати номери клістронів.Певні особи в ДБР отримали вказівки.
Наскільки було складно провести цю контрабандну операцію агентам Гладковського,можна судити з того,що один з посередників спалився в 2015 (так-так ! на контрабанді тих же дефіцитних клістронів:https://zn.ua/ukr/UKRAINE/fsb-pidtverdila-zasudzhennya-v-rosiyi-**********-za-shpigunstvo-187731_.html Колишній директор українського оборонного заводу нібито намагався контрабандним шляхом вивезти секретні комплектуючі до зенітної ракетної системи С-300. ).
Судити треба не те що за фактичну державну зраду-мільйони людей залишили без захисту під час військової агресії,а за сам факт порушення кримінальної справи за фактом постачання деталей з рф. Це ж була чиясь ініціатива,хтось підказав ?
І так,-командирів,що дозволили вивести з ладу техніку під час бойового чергування-під суд.
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03.07.2020 12:20 Відповісти
Ти не корочкой махні.
Ти разом з усією зеленою ватною шоблою, підмахні тому, за кого ви проголосували 21.04.2019, проти Порошенка. За розвал Армії, за паплюження мови, за цькування за Томос.
А скоро будете підмахувати і мелітопольським кізячкам.

Ти ж хотів замість Пороха ваЗєлін ?
Тренуйся.
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03.07.2020 12:40 Відповісти
Ты православный?
Так вот - если я не ходил на выборы, 3 раза крайних, то.... нутыпонел - "до 15-го колена" за ложь ответишь.
Ну ладно, я не кровожаден, до 14.5 - го.
откуда ты такой "следователь" то, а?
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03.07.2020 12:49 Відповісти
"Не ходив на вибори"- ні разу не виправдання,особливо ,коли вони чесні.Це означає,грубо кажучи,що на передостанніх виборах 73% вашого голосу пішло Зєліку,24%-Пороху,відповідно,-й на парламентських.
Не проголосував-віддав голос більшості.
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03.07.2020 13:03 Відповісти
1 мене називає салоїдом(люблю, якщо є)-геєм(свят-свят-свят)
2 мене називає "350 років молились і чекали"(Тутмаса) шоб лизати мощі не з рук московського попа, а з рук попа місцевого.
Ясно шо не піти - кращий(най) варіант. Окрім клоунади і біганини з попами, у нас кандидатів не було. Крім ще 36-ти - від "сильного і чесного" до "любі мої". + бойки, ляшки та інші гриценки.
наблювати в урну хіба що з відрази, але штафанули б.
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03.07.2020 13:12 Відповісти
1. Чувак, ти лоханувся з своїм визнанням. Ті, що 21.04.2019 не проголосували за Порошенка, по ФАКТУ допомогли перемогти Зеленському !!! Так що ти проголосував за нього.
2. Я, ХРИСТЯНИН. Які всі мої предки і рідні, що завжди були, є, і будуть жити тут, на Русі-Україні.
3. Про «до -15 колєна», хай це тебе, світського іудєя, лякає.
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03.07.2020 13:26 Відповісти
Ты уже подМАХНУЛ бюллетень год назад. Все что сейчас происходит - лишь следствие этого.
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03.07.2020 13:02 Відповісти
Каков говнокомандующий. такое и отношение к армии....

Ростов ждет !!!
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03.07.2020 11:51 Відповісти
а армия молчит...
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03.07.2020 11:54 Відповісти
клистроны покупались за наличку по серым схемам через нескольких посредников у кацапов . потому . что только там производятся для С300. само собой ни каких бумаг официальных быть не может . теперь суки прокацапские из гбр перекрывают этот канал . попутно сдают фсб через кого мы смогли там их купить. ну и как вишенка можно пороха каким ни будь боком приплести к этому
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03.07.2020 12:01 Відповісти
- Кстати, в ваших клистронах "жучков" не було?
- Неее.
- Будут!
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03.07.2020 11:52 Відповісти
100% треба перевірити ці клістрони, бо наявність у ДБР таких персонажів, як бібікофф - це пряма загроза національній безпеці
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03.07.2020 11:54 Відповісти
Писало шо ставили на заправки двері з Росії і ..... знайшли всередині маячки ДЖПС.
тобто.... нема такої підлості шо не зробив би "старший б*ат"
Факт в тому шо навіть якщо це й неправда, то це не значить шо Рашка не могла і не хотіла щось таке зробити.
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03.07.2020 12:01 Відповісти
Жучки в дверях? Науя? Откуда дровишки?
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03.07.2020 19:28 Відповісти
ракети наводити. ну може й тут писав хтось про це, але читав таке 100%
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03.07.2020 20:33 Відповісти
По факту превышения полномочий сотрудниками бюро и СБУ проводится расследование.Источник: https://censor.net/n3205844

То есть, ГБР расследует превышение полномочий своими же сотрудниками, нарушившее обороноспособность страны?!
Да реально клоуны!
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03.07.2020 11:52 Відповісти
а вы хотели что бы расследование занялась генерал -прокурорша Венедиктова? Так она тоже Made in ДБР
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03.07.2020 11:59 Відповісти
я бы хотел, чтобы этот вопиющий случай расследовала Военная прокуратура.
Но, поскольку она ликвидирована зеленым 100% челом Зе, мое хотение не имеет значения.
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03.07.2020 12:37 Відповісти
Позорная херня. На всех постах кацапские мрази.
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03.07.2020 12:04 Відповісти
100%
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03.07.2020 12:43 Відповісти
хронологія подій у ГБР:
1.спочатку на весь світ обісралися
2.розслідують, чому обісралися
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03.07.2020 11:53 Відповісти
вискаря вдуют в тесном своем кругу да вопрос и замнется, как всегда.
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03.07.2020 11:55 Відповісти
https://mobile.twitter.com/Lviv_UA_SU Гросмейстер Бендера @Lviv_UA_SU

До подій з ППО просто нагадаю всім, що ДБР вилучив з Генштабу "Стратегічний план застосування Збройних сил України, інших складових сил оборони відсічі збройної агресії". Найважливіший військовий документ з грифом "Особливої важливості", доступ до якого у МОУ/ГШ мають 7-8 осіб.

Цей план дозволив вилучити Печерський суд за позовом Портнова.
Буквально позавчора на Миротворці почали з'являтися документи розслідування, як Портнов працює на РФ.
Тобто ланцюжок дуже простий: Портнов --> Печерський суд (керує Портнов) --> ДБР (керує Портнов) --> РФ.
https://mil.in.ua/uk/news/dbr-otrymaly-dostup-do-strategichnogo-planu-zastosuvannya-zsu/
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03.07.2020 11:55 Відповісти
не дуже віриться шо мона настільки нахабно опускати народ....
я кажу - Зеля їздила на Рашку купу разів, а КГБ/ФСБ славляться вмінням зробити компромат.
б*же, за таке може дадуть лейтенантові - капітана - тупо підсипали що треба, дістали камеру, негра і включили запис. або ввімкнули)
(не стверджую, але у кацапів замашки на різне таке )
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03.07.2020 12:06 Відповісти
гбр это тоже, что вражеская дрг.
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03.07.2020 11:56 Відповісти
ГБР расследует престуаление ГБР
А ермак расследует продажу должностей ермаком.
А радуцкий продажу масок радуцким
А мыши кто згрыз зерно.
Епанариум
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03.07.2020 11:56 Відповісти
Зебанариум.
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03.07.2020 12:11 Відповісти
Хамы просто глумятся над терпилами.
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03.07.2020 19:30 Відповісти
Зеленые ищейки это просто диверсанты на службе ФСБ. Завтра они приедут на передовую арестовывать танки и БТР, для проведения "следственных действий". Это уже не картины в музее Гончаренко
Изъятие клистронов в 96-й бригаде: ГБР расследует превышение полномочий сотрудниками бюро и СБУ - Цензор.НЕТ 512
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03.07.2020 11:56 Відповісти
Там командира части нужно под трибунал отдавать....за такое...
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03.07.2020 11:58 Відповісти
Це не просто перевищення повноважень, це диверсія і зрада посадових осіб.
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03.07.2020 11:59 Відповісти
А правда, що в армії було багато виборців Зєлєнського? Навіть на сході.
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03.07.2020 12:02 Відповісти
Тисячу разів писалося. До "спецдільниць" були приписані і прикордонноки, і менти, і сбушники, і фіскали, і місцева вата. Іноді числом не менше ніж справжніх військовців. Ото та шушваль і проголосувала.
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03.07.2020 13:09 Відповісти
Это не превышение полномочий а государственная измена! И теперь все понимают, что кремль готовит полномасштабный удар на Хмельницкую, Одесскую и Херсонскую области.
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03.07.2020 12:03 Відповісти
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/450/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD Ворон ворону глаз не выклюет
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03.07.2020 12:04 Відповісти
Кучмисты,Шуты и артисты правят балом
Сия трагедия ШексПИРа закончится провалом...
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03.07.2020 12:04 Відповісти
Єдиний правоохоронний орган, якому можна було б довіряти в цій ситуації це НАБУ, але для цього кримінальне правопорушення (незаконні дії працівників ДБР по вилучення військового майна та військової документації ) має бути кваліфіковано за ст.364 КК України.
В СБУ також мабуть достатня кількість кремлівських кротів, ну за ДБР вже все зрозуміло - портнов там є механізмом реалізації в отриманні секретної військової документації.
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03.07.2020 12:05 Відповісти
Очень много вопросов, но одно выяснили, на боевом дежурстве Украины сидят лохи, значит должна быть молниеносная реакция.
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03.07.2020 12:06 Відповісти
Уверен,что изьятые блоки уже испорчены и в нужный момент наши ракеты не полетят или полетят по нам же.Сотрудников уволить и осудить на пожизненное заключение с конфискацией за госизмену.Военным выговор,что отдали оружие клоунам
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03.07.2020 12:06 Відповісти
по каким "нам же"?
зенитной ракете подсвечивает радар ващет. хотя... подлости Рашки поем мі песню....
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03.07.2020 12:08 Відповісти
а как на счёт незаконного изъятия документов из музея?
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03.07.2020 12:09 Відповісти
ГБР это филиал ГРУ РФ или ФСБ РФ?
Вывесть из строя ПЯТЬ станций наведения ракез зрдн во время войны и во время проведения парашниками скрытой мобилизации под видом сборов резервистов могли только диверсанты ГРУ.
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03.07.2020 12:10 Відповісти
Кучма за 2 каденции угробил военную сферу Украины до плинтуса....,сегодня по сути третья каденция Данилыча...
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03.07.2020 12:12 Відповісти
Командиров частей отдать под суд, за то что отдали своё оружие диверсионной группе!!! Сегодня любую бумажку могут показать и предъявить любое удостоверение, хоть и преЗедента, что-бы разоружить и ликвидировать боевую единицу!
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03.07.2020 12:13 Відповісти
в книгу рекордов защитников Родины! Сутки с рогатками простояли!
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03.07.2020 12:13 Відповісти
Ага, в книгу рекордів Гіннеса як найтупіший лузер 2020 року.
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03.07.2020 13:09 Відповісти
В першу чергу нехай вияснять хто дав команду слідчим провести цю виїмку: прізвища, посади. Чи це самоуправство рядових виконавців, що малоймовірно. Це диверсія. І ті, хто її організував і виконував злочинний наказ, мають понести кримінальну відповідальність. Не здивуюся, якщо сліди приведуть на Банкову. Таке прощати чи замовчувати не допустимо. Суспільство має тримати на контролі цю ситуацію, бо нинішній владі віри немає.
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03.07.2020 12:14 Відповісти
Кто это будет делать? Ворон ворону глаз не выклюет.
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03.07.2020 15:05 Відповісти
А в чём смысл изьятия электронной лампы? Где тут собака порылась. Что в ней или на ней искали?
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03.07.2020 12:16 Відповісти
Она завезена контрабандой. Так же как Бигус, в свое время обвинил, Пороха в завозе сыном Гладковского-Свинарчука в покупке контрабандных запчастей для техники. Нормальные люди понимают, что закупка идет у наших врагов.
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03.07.2020 12:18 Відповісти
Это не повод для вывода установок из строя, а расследование можно было бы проводить без вредительства. Поэтому вывод из стоя боевой техники - это саботаж, наносящий вред и угрозу обороноспособности Украины. А это уже измена и нечего кивать на папередников!!!
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03.07.2020 13:27 Відповісти
Я полностью согласен, что это измена и саботаж. И я вам больше скажу - никакого расследования проводить не надо. Потому что других способов покупки нет. После того как Бигус "удружил", рашисты быстро вычислили тех, кто с их стороны помогал приобретать запчасти для укр.армии, и прикрыли этот канал поставок! Здесь будет также!
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03.07.2020 13:44 Відповісти
Одни маты на языке, честное слово! Тупо сдают страну врагу! Это реально - предательство национальных интересов!
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03.07.2020 12:16 Відповісти
ДБР розслідує... Шо воно розслідує? Шо ще роззброїти?
Хоча шо там розслідувати...
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03.07.2020 12:17 Відповісти
Отак, рєбятушкі, бил захвачєн Крим. А нєкоториє упоротиє свідєтєлі прішєстія клоуна обвіняют в етом всєх, только нє воєнних, которим відітє лі нужен бил пріказ. Ска, тут без приказа значит можно било а там значіт всьо по уставу!?
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03.07.2020 12:17 Відповісти
Путлер и Ведмедчук два кума,делт Украину на части.....,какой кусок достанется Путлеру?НовоОтососсия от Харькова до Одессы?КГБэшный Хмырь наверно и название придумал...типа СкреПОНОСная Путлерсоссия
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03.07.2020 12:19 Відповісти
Вилучення клістронів у 96-й бригаді: ДБР розслідує перевищення повноважень співробітниками бюро і СБУ - Цензор.НЕТ 5900
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03.07.2020 12:19 Відповісти
...цікаво як ці "гбр" потрапили у військові частини.та хто дав розпорядження на ці дії...?
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03.07.2020 12:22 Відповісти
*****, без работы в жизни не останутся, Насрут, потом разгребают.И так -всю жизнь.
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03.07.2020 12:22 Відповісти
Та невже ?!
А як шановне панство цю останню новину прокоментує:

« У Києві російські спецслужби викрали акціонера кримського підприємства: що відомо»
https://sprotyv.info/news/u-kiievi-rosijski-specsluzhbi-vikrali-akcionera-krimskogo-*************-shho-vidomo

Не країна , а прохідний двір.
Чи це вже за наказом зеленського громадян України хапають і віддають до спецслужб країни - агресора?!
Допоможіть зрозуміти ...
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03.07.2020 12:23 Відповісти
А піз**лей надавати комбригу та командирам підрозділів, котрі дозволили якимось пройдисвітам навіть переступити поріг КПП?

Чи все, що робиться проти інтересів Держави Україна - це тепер такий тренд у Генштаба та Міністра оборони?
Вони вже повині всі шукати собі іншу роботу - прибиральник сральника або замітальщик пляжу, не більше!!!
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03.07.2020 12:25 Відповісти
Да нет, это наказание для них будет только в радость. Их нужно судить за нарушение устава, за приведение военной техники в негодность (как соучастников)!
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03.07.2020 13:17 Відповісти
Вартового ! Вартового посадіть !!!! І начкара !!!!
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03.07.2020 13:30 Відповісти
Немного из истории.
В 1941 году когда брат Молотова Гитлер напал на дохлый СССР.,врагу досталось почти 400 танков Т-34,сотня танков КВ..и это только за первые 5 дней войны....в районе Дубно-Луцк-Броды...с 23 июня по 29..где генерал Жюков просрал Величайшее в Мире танковое сражение,где немецкие танкетки напрочь разромили краснопузых вояк...., не имея своих танков...ни средних ни тжелых...
Такой позор никто в Мире не повторит на 10 000 лет вперед.....
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03.07.2020 12:27 Відповісти
Дуже своєчасна подія, особливо на тлі вчорашньої новини, що міністр оборони вирішив "підсилити" передок американськими "Джавелінами". Зараз ДБР займеться цими байденськими цяцьками!
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03.07.2020 12:41 Відповісти
Немедленно заменить все стальные пули на поролоновые , а снаряды и мины на пенопластовые иначе ВСУ может покалечить мышебратьев при летней компании .Херсон -приготовь триколоры и уберите эти яркие жовто-блакитные - глаза режут нормальным людям.Да -пэтриоты - больше накала !Зеленого мочим везде и всегда -прикрывая свои жалкие ,но очень дорогие,для себя любимых, шкурки. Побольше жару и склок -ну Родина -Батьківщина -ПАДАЖДЕТЬ -свое бы хапнуть успеть! Писал давно, но актуально сейчас Тарас Григорович -Отечество так любить,що із нього ,сердешного, кров ,як воду .точить !Примеряйте эти слова Кобзаря на всех современных - жрут и ртом и ж.....й не нажрутся.Зарплаты ,льготы, пенсии ,защитились бумажками .....
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03.07.2020 13:20 Відповісти
Да да да, сєпарок, ти усё праільна з методички копіпастиш.
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03.07.2020 13:25 Відповісти
Обзывали карателем и фашистом. но сепарком первый раз .Методички мои написаны под 120ми минами да пульками московскими.А что петралексеич, что зеля - из одной бочки разлив- но мирную,процветающую будущую УКРАИНУ - все эти виды, уже много лет творящейся херни не приближают....
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03.07.2020 22:30 Відповісти
Кто еще не понимал, почему Запад не спешит поставлять современное оружие и чего стоило Пороху начать его переубеждать!
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03.07.2020 14:20 Відповісти
да могли бы вообще ничего не объяснять, в стране где среди населения 2/3 дебилы и овцы и так схавают.
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03.07.2020 12:41 Відповісти
ГБР розслідує ГБР?! Яка експресія!!!
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03.07.2020 12:43 Відповісти
Далі: дії ГБР буде рослідувати СБУ
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03.07.2020 12:57 Відповісти
Под меня копают, шоле?
Вилучення клістронів у 96-й бригаді: ДБР розслідує перевищення повноважень співробітниками бюро і СБУ - Цензор.НЕТ 7450
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03.07.2020 12:53 Відповісти
А чи не була кримінальна справа щодо "незаконного" придбання і використання клістронів виробництва РФ українськими військовими інспірована власне спецслужбами Росії через їх українських агентів??? Хто ініціатор кримінального розслідування і на якій підставі???
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03.07.2020 13:03 Відповісти
"Уходе", "изъятие военного имущества" - это уже хотят замять и похоронить преступление. Это должно идти как подрыв обороноспособности и предательство!!!
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03.07.2020 13:10 Відповісти
А расследование незаконной покупки запчастей у параши можно было проводить не приводя в негодность ракетные установки!!!
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03.07.2020 13:14 Відповісти
Це не зловживання, це диверсія!!!!!!!!!!!
Розслідування повинна проводити військова прокуратура.
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03.07.2020 13:20 Відповісти
ДА ВЫ ЧТО, ****.................?????????????????????????

ВЫВЕЛИ ИЗ БОЕГОТОВНОСТИ три бригады ЗРВ ????
В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ ?????

Да в советское время вас, сук, на месите бы расстреляли как вражеских диверсантов!
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03.07.2020 13:21 Відповісти
Після таких зашкварів, в нормальній країні зняли би все керівництво ДБР від рівня області до головного керівника, а також відкрили би кримінальну справу за статтею зрада і деверсія.
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03.07.2020 13:27 Відповісти
В этой простой спецоперации ФСБ требовалось в том числе, получить заводские номера генераторов-усилителей,затем по номеру определить номер войсковой части РФ откуда нелегально вывезли оборудования. Эта операция ФСБ упала на благодатную почву -"замочить Пороха"! Под этим соусом ФСБ может протолкнуть Зеленскому любую идею, вплоть до расформирования Вооруженных сил Украины. Это проканает. Ему ж Порох "президентить" мешает.
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03.07.2020 14:04 Відповісти
тут більше https://www.facebook.com/DmytroVovnianko/posts/1048455298930054?__tn__=K-R
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03.07.2020 14:37 Відповісти
https://www.facebook.com/DmytroVovnianko/?__tn__=kC-R&eid=ARC2kEYyyewQBVf3M5ygIjVoHXu_mzP6qba31PlaxT9YKaJUVg7wjXTPz1DjAwwUbvY3_2EFh-oChsuf&hc_ref=ARRL6QlDWIt3kRPB3N3zJCaVyFq-vwuPBCqbn7gpex8CcGUuWlByrBSQnrKFGdrOass&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARA5PvgH3KCpJ7SL5OnYKCt2reNOGZtEORjgcZjJ8kyV6tzQ9Pdm-QqDFPdy-qE1L6cYn-PxTwOYOPYyWE0H8ptV1VEbOHTPNEDfMbXCMLs9JF-nGqbdA0vkZqx8dsZ_dknPP20tSjwD1auxUjNEJ76rHUgbp2PC69cUGNOn0U_PJxIdRBHyb3ClxuytMI1obqgl8fpRypG2lpyCvpO-nFhftT2HVS1RGRckeoYsKKpC7Xz8V1nYdisqos2novwO-H234bIZgH18L8JEyl-mnrblFQ_kanH8Z92-5vReSc06NSZtUoO0vNTFDp94Xq-6WGE646Yv67lyOSxi9byuZlpzQQ Дмитро "Калинчук" Вовнянко
https://www.facebook.com/DmytroVovnianko/photos/a.255695991539326/1048453315596919/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARA5PvgH3KCpJ7SL5OnYKCt2reNOGZtEORjgcZjJ8kyV6tzQ9Pdm-QqDFPdy-qE1L6cYn-PxTwOYOPYyWE0H8ptV1VEbOHTPNEDfMbXCMLs9JF-nGqbdA0vkZqx8dsZ_dknPP20tSjwD1auxUjNEJ76rHUgbp2PC69cUGNOn0U_PJxIdRBHyb3ClxuytMI1obqgl8fpRypG2lpyCvpO-nFhftT2HVS1RGRckeoYsKKpC7Xz8V1nYdisqos2novwO-H234bIZgH18L8JEyl-mnrblFQ_kanH8Z92-5vReSc06NSZtUoO0vNTFDp94Xq-6WGE646Yv67lyOSxi9byuZlpzQQ&__tn__=-R 5 год · https://www.facebook.com/DmytroVovnianko/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCSod4TeWvrbOg2rjzjZSPfjY5euKEW4U6YHb6ZHtWuBGa0t4N1yZthxX-ujqkmZe9RJvf0W8aoQV7-#

ІСТОРІЯ З КЛІСТРОНАМИ
В ісорії з вилученням ДБРунами вчора приладів НВЧ (клістронів) з ракетних бригад ППО на Хмельниччині, Одещині та Херсонщині, все стає ще цікавіше ніж здавалося на перший погляд. Офіційна версія претензій ДБР - порушення під час закупівель приладів.
Водночас у постанові не йшлося про вилучення - ішлося лише про огляд. Але ДБРуни ще під музеєм ім. Гончара на всю країну показали, що їм закон не писаний і прилади НВЧ вилучили, тим сами вирубивши з чергуванн...https://www.facebook.com/DmytroVovnianko/posts/1048455298930054?__xts__%5B0%5D=68.ARA5PvgH3KCpJ7SL5OnYKCt2reNOGZtEORjgcZjJ8kyV6tzQ9Pdm-QqDFPdy-qE1L6cYn-PxTwOYOPYyWE0H8ptV1VEbOHTPNEDfMbXCMLs9JF-nGqbdA0vkZqx8dsZ_dknPP20tSjwD1auxUjNEJ76rHUgbp2PC69cUGNOn0U_PJxIdRBHyb3ClxuytMI1obqgl8fpRypG2lpyCvpO-nFhftT2HVS1RGRckeoYsKKpC7Xz8V1nYdisqos2novwO-H234bIZgH18L8JEyl-mnrblFQ_kanH8Z92-5vReSc06NSZtUoO0vNTFDp94Xq-6WGE646Yv67lyOSxi9byuZlpzQQ&__tn__=K-R Читати далі
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03.07.2020 14:56 Відповісти
надо ещё проверить не испортили ли они их
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03.07.2020 16:21 Відповісти
 
 