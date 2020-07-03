Розрив міномета під окупованим Жолобком ліквідував трьох найманців і поранив двох

Трьох окупантів було знищено, ще двоє зазнали поранень від розриву власного міномета.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, за уточненими даними розвідки, в останні дні червня в районі населеного пункту Жолобок, що на тимчасово окупованій території Луганської області, були знищені троє та зазнали поранень двоє співробітників батальйону патрульної служби так званого "МВС ЛНР".



Інцидент стався в ході занять з бойової підготовки під час виконання практичних вправ стрільб. При цьому вогонь вівся по позиціях захисників України. Внаслідок грубого порушення заходів безпеки під час експлуатації озброєння і військової техніки та слабку навченість особового складу розрахунок одного з мінометів калібру 82 мм здійснив подвійне заряджання, у наслідок чого відбувся розрив міномета та загибель і травмування бойовиків.

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