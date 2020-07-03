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Розрив міномета під окупованим Жолобком ліквідував трьох найманців і поранив двох

Розрив міномета під окупованим Жолобком ліквідував трьох найманців і поранив двох

Трьох окупантів було знищено, ще двоє зазнали поранень від розриву власного міномета.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, за уточненими даними розвідки, в останні дні червня в районі населеного пункту Жолобок, що на тимчасово окупованій території Луганської області, були знищені троє та зазнали поранень двоє співробітників батальйону патрульної служби так званого "МВС ЛНР".

Інцидент стався в ході занять з бойової підготовки під час виконання практичних вправ стрільб. При цьому вогонь вівся по позиціях захисників України. Внаслідок грубого порушення заходів безпеки під час експлуатації озброєння і військової техніки та слабку навченість особового складу розрахунок одного з мінометів калібру 82 мм здійснив подвійне заряджання, у наслідок чого відбувся розрив міномета та загибель і травмування бойовиків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За тиждень у районі проведення ООС ліквідовано 10 найманців РФ, ще 9 - поранено, - штаб

Розрив міномета під окупованим Жолобком ліквідував трьох найманців і поранив двох 01

Автор: 

бойовик (3414) смерть (6757) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+19
анігіляція лугандонських мавп
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03.07.2020 12:04
+13
Разрыв миномета под оккупированным Желобком ликвидировал троих наемников и ранил двоих - Цензор.НЕТ 6799
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03.07.2020 12:14
+10
Нехай щастить!
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03.07.2020 12:05
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анігіляція лугандонських мавп
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03.07.2020 12:04 Відповісти
Розрив міномета під окупованим Жолобком ліквідував трьох найманців і поранив двох - Цензор.НЕТ 5612
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03.07.2020 12:37 Відповісти
а это ему в дополнение...
Розрив міномета під окупованим Жолобком ліквідував трьох найманців і поранив двох - Цензор.НЕТ 4845
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03.07.2020 12:38 Відповісти
нашли в шахте пэтрусин "молот" ???
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03.07.2020 16:55 Відповісти
Бог шельму пометил
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03.07.2020 12:04 Відповісти
Нехай щастить!
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03.07.2020 12:05 Відповісти
Це гарно. У сепарів міномети рвуться, в зебілів пукани. Так тримати
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03.07.2020 12:06 Відповісти
А ваш, извините пукан, каких политических взглядов придерживается?
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03.07.2020 12:13 Відповісти
пуканом только зебилы думают
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03.07.2020 12:20 Відповісти
Он не знает, у него там от слабкого всё слиплись.
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03.07.2020 12:43 Відповісти
Мальченко, а к чему твой высер. Или так, лиш бы не молча
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03.07.2020 12:13 Відповісти
А что напрягает? То что у сепаров рвётся, или что у зебилов?
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03.07.2020 12:16 Відповісти
это наш МОЛОТ спиз...ли наверно или наши продали поблату
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03.07.2020 12:14 Відповісти
Разрыв миномета под оккупированным Желобком ликвидировал троих наемников и ранил двоих - Цензор.НЕТ 6799
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03.07.2020 12:14 Відповісти
Яка "печальна новина" , аж реготати тягне .
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03.07.2020 12:21 Відповісти
Розрив міномета під окупованим Жолобком ліквідував трьох найманців і поранив двох - Цензор.НЕТ 6825
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03.07.2020 12:25 Відповісти
Были демоны, не отрицаю. Но они самоликвидировались. (с)
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03.07.2020 12:32 Відповісти
Для ідіотів, які працюють в медіа і владі пояснюю там не найманці, не сепари, ні бойвикі, ні терористьи там ворог окупант там регулярна армія РФ чисельність, якої перевищує армії деяких країн в ЄС. Це бариги придумали цю облуду щоб тогувати і мати свій гешефт з ворогом, щоб війну назвати АТО, ООС, дупою президента, чим завгодно, тільки не війною. Тому досить цього медійного поноса і брехні. Шановні включіть критичен мислення.
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03.07.2020 12:41 Відповісти
Єнот бешкетує .
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03.07.2020 12:56 Відповісти
Вот оно...новое доказательство контрабанды на "линии рамежевания"...Пецины "Молоты" теперь разрывают миномётчиков ОРДЛы )))
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03.07.2020 13:18 Відповісти
в желобке под Желобком пятеро лежали
бо по - пьяни не на тот рычажок нажали...
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03.07.2020 13:27 Відповісти
Яке прикре самогубство.
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03.07.2020 14:20 Відповісти
Пішли в "путлеровский рай".
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03.07.2020 17:39 Відповісти
Яка сумна новина!
Розрив міномета під окупованим Жолобком ліквідував трьох найманців і поранив двох - Цензор.НЕТ 9467
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03.07.2020 17:42 Відповісти
 
 