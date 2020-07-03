Використання Росією Криму для голосування за зміни в конституції РФ неприйнятно, - посольство Великої Британії

Велика Британія не визнає голосування за поправки до Конституції РФ на території окупованого Криму, заявляє посольство Великої Британії в Україні.

"Використання Росією Криму для голосування за зміни в конституції РФ неприйнятно. Велика Британія не визнає і ніколи не визнає таке голосування на суверенній українській території", - сказано в повідомленні на сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

У посольстві підкреслили, що Велика Британія солідарна з Україною в нагадуванні Росії і світу, що Крим - це Україна.

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