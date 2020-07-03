Використання Росією Криму для голосування за зміни в конституції РФ неприйнятно, - посольство Великої Британії
Велика Британія не визнає голосування за поправки до Конституції РФ на території окупованого Криму, заявляє посольство Великої Британії в Україні.
"Використання Росією Криму для голосування за зміни в конституції РФ неприйнятно. Велика Британія не визнає і ніколи не визнає таке голосування на суверенній українській території", - сказано в повідомленні на сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
У посольстві підкреслили, що Велика Британія солідарна з Україною в нагадуванні Росії і світу, що Крим - це Україна.
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Ось ці країни -
РОСіЯ
Білорусь,
Киргизія,
Казахстан,
Таджикистан,
Узбекистан,
Перу,
Венесуела,
Буркіна-Фасо,
Сенегал,
Болівія,
Бурунді ...
Що спільного? Та все просто!
Це ті країни, де після провальної внутрішньої політики, в різний час були законодавчо обнулені терміни діючих президентів,котрі практично стали диктаторами.