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Використання Росією Криму для голосування за зміни в конституції РФ неприйнятно, - посольство Великої Британії

Використання Росією Криму для голосування за зміни в конституції РФ неприйнятно, - посольство Великої Британії

Велика Британія не визнає голосування за поправки до Конституції РФ на території окупованого Криму, заявляє посольство Великої Британії в Україні.

"Використання Росією Криму для голосування за зміни в конституції РФ неприйнятно. Велика Британія не визнає і ніколи не визнає таке голосування на суверенній українській території", - сказано в повідомленні на сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

У посольстві підкреслили, що Велика Британія солідарна з Україною в нагадуванні Росії і світу, що Крим - це Україна.

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Використання Росією Криму для голосування за зміни в конституції РФ неприйнятно, - посольство Великої Британії 01

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Велика Британія (5608) голосування (485) Крим (14174) росія (65336)


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Это ж-ж-ж-ж - неспроста. На шестом году войны с РФ... США что-то знают, если дали добро. Раньше такое оружие хранилось только на складах в Украине под контролем Пентагона.
Использование Россией Крыма для голосования за изменения в конституции РФ неприемлемо, - посольство Великобритании - Цензор.НЕТ 9110
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03.07.2020 12:05 Відповісти
Россия вышла из правового поля после оккупации части соседнего государства,но видно Миру не выгодно изолировать бандитскую страну
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03.07.2020 13:00 Відповісти
цікавий перелік країн. Частина з них сусіди росії по СНД, інші взагалі з третього світу.
Ось ці країни -


РОСіЯ
Білорусь,
Киргизія,
Казахстан,
Таджикистан,
Узбекистан,
Перу,
Венесуела,
Буркіна-Фасо,
Сенегал,
Болівія,
Бурунді ...

Що спільного? Та все просто!
Це ті країни, де після провальної внутрішньої політики, в різний час були законодавчо обнулені терміни діючих президентів,котрі практично стали диктаторами.
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03.07.2020 14:08 Відповісти
 
 