УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7777 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
5 099 1

За добу в Києві зафіксували 105 випадків COVID-19, одна людина померла, - Кличко

За добу в Києві зафіксували 105 випадків COVID-19, одна людина померла, - Кличко

У Києві на сьогодні вже 5 347 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Про це в ході онлайн-брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, в столиці в останні дні - все більше випадків захворювання на коронавірус. Кількість жителів Києва, у яких за минулу добу підтвердили коронавірус, збільшилася ще на 105 осіб. Серед них - 5 медиків. Одна людина померла. На сьогодні в столиці вже 5 347 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - заявив Кличко.

Серед захворілих 57 жінок віком від 20 до 84 років. І три дівчинки - від 5 до 13 років. А також 40 чоловіків віком від 20 до 94 років. І п'ять хлопчиків - від двох до 15 років.

Також читайте: Київ і 9 областей України не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

У медзаклади столиці госпіталізували 15 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

За минулу добу видужала 91 особа. Всього коронавірус побороли 1 733 жителі Києва.

Автор: 

карантин (18172) Київ (19525) Кличко Віталій (3516) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кремлеботи ведуть інформаційну війну проти України стверджуючи що коронавірус це міф, не піддавайтесь кремлівській пропаганді, носіть маски в людних місцях, та дотримуйтесь соціальній дистації 👆
показати весь коментар
03.07.2020 12:11 Відповісти
 
 