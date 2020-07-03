За добу в Києві зафіксували 105 випадків COVID-19, одна людина померла, - Кличко

У Києві на сьогодні вже 5 347 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Про це в ході онлайн-брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, в столиці в останні дні - все більше випадків захворювання на коронавірус. Кількість жителів Києва, у яких за минулу добу підтвердили коронавірус, збільшилася ще на 105 осіб. Серед них - 5 медиків. Одна людина померла. На сьогодні в столиці вже 5 347 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - заявив Кличко.

Серед захворілих 57 жінок віком від 20 до 84 років. І три дівчинки - від 5 до 13 років. А також 40 чоловіків віком від 20 до 94 років. І п'ять хлопчиків - від двох до 15 років.

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У медзаклади столиці госпіталізували 15 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

За минулу добу видужала 91 особа. Всього коронавірус побороли 1 733 жителі Києва.