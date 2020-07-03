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Новини Коронавірус і карантин
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Захворюваність на коронавірус серед медиків Києва знизилася на 2%, - Кличко

У Києві знижується захворюваність на коронавірус серед медичних працівників.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Трохи менше стали хворіти медики. За останній місяць кількість випадків коронавірусу серед них зменшилася на 2 відсотки. Загалом за період пандемії на COVID-19 захворіли 660 столичних медпрацівників. Переважна більшість із них заразилися на роботі", - сказав Кличко.

Він зазначив, що 20 інфікованих медиків сьогодні лікуються в стаціонарах міських лікарень. Вже одужали 439 медпрацівників - це понад 65 відсотків від загальної кількості захворілих медиків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу COVID-19 захворіли 74 дитини і 46 медпрацівників, загалом 3 382 дитини і 6 874 медики, - Степанов

Автор: 

карантин (18172) Київ (19525) Кличко Віталій (3516) лікарі (1288) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Заболеваемость коронавирусом среди медиков Киева снизилась на 2%, - Кличко...

Часть медиков вымерли, часть уволилось, улучшилось снабжение засобами защиты оставшихся медиковЮ, вот доля медиков смертников уменьшилась.
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03.07.2020 13:29 Відповісти
 
 