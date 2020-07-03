Захворюваність на коронавірус серед медиків Києва знизилася на 2%, - Кличко

У Києві знижується захворюваність на коронавірус серед медичних працівників.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Трохи менше стали хворіти медики. За останній місяць кількість випадків коронавірусу серед них зменшилася на 2 відсотки. Загалом за період пандемії на COVID-19 захворіли 660 столичних медпрацівників. Переважна більшість із них заразилися на роботі", - сказав Кличко.

Він зазначив, що 20 інфікованих медиків сьогодні лікуються в стаціонарах міських лікарень. Вже одужали 439 медпрацівників - це понад 65 відсотків від загальної кількості захворілих медиків.

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