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Міністр фінансів Марченко про курс долара: Бажано, щоб він був трошки вищим
Для Міністерства фінансів є бажаним вищий курс долара до гривні. Від курсу залежать доходи державного бюджету.
Про це в коментарі журналістам сказав міністр фінансів Сергій Марченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Те, що стабільність курсу є позитивною ситуацією, тут важко сперечатися. Єдине питання, нам, як бюджету, бажано, щоб цей курс був трошки вищий. Очікування в нас у бюджеті були закладені", - сказав він.
Водночас він зазначив, що "це не проблема, це не критична ситуація". За його словами, недобори на митниці Мінфін перекриває економією з обслуговування державного боргу.
Топ коментарі
+37 Сергій Кулик #452665
показати весь коментар03.07.2020 12:17
+29 Вла
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+19 Иван Петрович Сидоров
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С Ума сойти можно, у этих несчастных людей курс доллара к национальной валюте, представьте себе 1 к 1! С голоду помирают, экономика разрушается уже столько веков!!!
Другое дело ВЕНЕСУЭЛА или копростан, экономика на подъёме!!!
зЕбилы б#ля...
И такая экономика не ценности, как их преподносят украинцам, а самый настоящий бандитизм.
Курс доллара: нука, подержи мое пиво...
Идеи президентского советника разбиты на шесть блоков. Первый - «переход к суверенной денежно-кредитной политике». В нем Глазьев предлагает центробанку запустить «печатный станок» и направить полученные деньги на инвестиции в экономику. Суммарный объем эмиссии должен составить, по его идее, 20 трлн рублей за 5 лет.
Из этой суммы 3 трлн рублей должны пойти на кредиты промышленности, 2 трлн рублей - институтам развития, 5 трлн рублей - компаниям и банкам на рефинансирование долгов, 3 трлн рублей - на программу импортозамещения."Напечатанные" деньги ЦБ должен выдавать под ставку 1-2% (вместо нынешних 11%), а конечная ставка для получателей в реальном секторе не должна превышать 4% (вместо нынешних 20% и выше), считает Глазьев.
Бегу в ближайший обменник!
Їжте.
надо или напечатать грн, или занять баксы и курс грн понизить.