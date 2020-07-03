Міністр фінансів Марченко про курс долара: Бажано, щоб він був трошки вищим

Для Міністерства фінансів є бажаним вищий курс долара до гривні. Від курсу залежать доходи державного бюджету.

Про це в коментарі журналістам сказав міністр фінансів Сергій Марченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Те, що стабільність курсу є позитивною ситуацією, тут важко сперечатися. Єдине питання, нам, як бюджету, бажано, щоб цей курс був трошки вищий. Очікування в нас у бюджеті були закладені", - сказав він.

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Водночас він зазначив, що "це не проблема, це не критична ситуація". За його словами, недобори на митниці Мінфін перекриває економією з обслуговування державного боргу.