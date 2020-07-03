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Новини Падіння гривні
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Міністр фінансів Марченко про курс долара: Бажано, щоб він був трошки вищим

Міністр фінансів Марченко про курс долара: Бажано, щоб він був трошки вищим

Для Міністерства фінансів є бажаним вищий курс долара до гривні. Від курсу залежать доходи державного бюджету.

Про це в коментарі журналістам сказав міністр фінансів Сергій Марченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Те, що стабільність курсу є позитивною ситуацією, тут важко сперечатися. Єдине питання, нам, як бюджету, бажано, щоб цей курс був трошки вищий. Очікування в нас у бюджеті були закладені", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Долар уперше з квітня переступив позначку в 27,1 грн

Водночас він зазначив, що "це не проблема, це не критична ситуація". За його словами, недобори на митниці Мінфін перекриває економією з обслуговування державного боргу.

Автор: 

валюта (2395) гривня (1736) курс (1647) Мінфін (3649) Марченко Сергій (579)


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Топ коментарі
+37
ну как, зебильные? - довольны?
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03.07.2020 12:17
+29
ой-вей, так все іде за планом?
А планий чий - бородатої бабусі?
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03.07.2020 12:17
+19
ныряй, украинец, в инфляцию-там не глубоко.
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03.07.2020 12:18
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ватные бабушки пенсионерки, голосовавшие за Зе-дурдом (привет соседкам), готовьте рюкзаки, шнуруйте кеды, скоро вам предстоит беготня по магазинам за солью, гречкой и спичками. Камунизьма возвращается, как вы и мечтали.
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03.07.2020 12:42 Відповісти
Это уже будет конец эпохи бедности..или опять еще нет???
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03.07.2020 12:43 Відповісти
Конец бедных.
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03.07.2020 19:19 Відповісти
Несчастные американцы!!!
С Ума сойти можно, у этих несчастных людей курс доллара к национальной валюте, представьте себе 1 к 1! С голоду помирают, экономика разрушается уже столько веков!!!
Другое дело ВЕНЕСУЭЛА или копростан, экономика на подъёме!!!
зЕбилы б#ля...
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03.07.2020 12:47 Відповісти
Марченко, хорош звиздеть, скажи прямо: "Включаем станок! Деньги будут измеряться килограммами!" и фсё...
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03.07.2020 12:53 Відповісти
Вот поэтому курс из года в год и растет, потому, что мошенники на спекуляциях обворовывая обычных граждан хотят заработать.
И такая экономика не ценности, как их преподносят украинцам, а самый настоящий бандитизм.
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03.07.2020 13:00 Відповісти
Ну и **** Зелёная! Да давай уже по сто гривен за один зелёный, чтобы пенсионер получал 15 долларов в месяц. И коммуналку поднять в пять раз, чтобы превышала пенсию. Слуги народа во главе с клоуном это фашистская партия.
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03.07.2020 13:02 Відповісти
а что эта падла зелёная, говорила перед выборами и его мать-еврейка: - "он идёт не ради денег, он хочет, чтоб народу лучше жилось", "Спасибо" тебе Римма, действительно стало лучше жить, но только не простому народу, а грабителям-олигархам и таким как ты со своим сыночком.
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03.07.2020 17:14 Відповісти
Марченко о курсе доллара: Желательно, чтобы он был немножко выше
Курс доллара: нука, подержи мое пиво...
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03.07.2020 13:05 Відповісти
зачем печатать грн, если можно печатать доллар, бумага та же, красители те же, но немного дизайн изменить нужно ???
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03.07.2020 13:08 Відповісти
Где таких дебилов выращивают, в Тернополе ???!!!🤮
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03.07.2020 13:13 Відповісти
Они бандиты! Понимаешь разницу? Почувствуешь, если не понимаешь.
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03.07.2020 19:05 Відповісти
Ой, точно в Трусуавце)))
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03.07.2020 13:16 Відповісти
Ну чого ти хрень тут розводиш? Їх по всій країні збирали в Трускавці.
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03.07.2020 13:48 Відповісти
От одного Ху*ла я точно такое уже слышал. Теперь подху*лишко это повторяет.
Міністр фінансів Марченко про курс долара: Бажано, щоб він був трошки вищим - Цензор.НЕТ 1132
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03.07.2020 13:20 Відповісти
Ну, справедливости ради, надо признать, что курс на 07.06.14 был 11,83 , а на 20.05.2019 - 26,36 , что далеко не в 3 раза. А чего ему было не рухнуть, Ваш горячо любимый "презедент-прохвесор" Янукоовощь, голова НБУ, министр обороны, многие из офиса "презедента" сбежали и не одни, а с ЗВР, параша начала войну против Украины, в результате которой отторгла Крым и часть Донецкой и Луганской областей. А в штаны насрал Порошенко
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03.07.2020 13:24 Відповісти
"...Желательно, чтобы он был немножко выше.." -- желательно, чтобы всю зеленую нечисть вышвырнули за пАребрик
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03.07.2020 13:32 Відповісти
Он сказал что желательно более интенсивно обдирать Украинский народ.
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03.07.2020 13:34 Відповісти
За дурість треба платити. Курс це і є таємний податок на дурість, і чим вона вища тим більший курс. Тому зі святом тих 44 відсотки ідіотів, які проголосували за зелене кіноопудало і його шоблу.
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03.07.2020 13:34 Відповісти
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО - В ЖЫЗНЬ!

Идеи президентского советника разбиты на шесть блоков. Первый - «переход к суверенной денежно-кредитной политике». В нем Глазьев предлагает центробанку запустить «печатный станок» и направить полученные деньги на инвестиции в экономику. Суммарный объем эмиссии должен составить, по его идее, 20 трлн рублей за 5 лет.
Из этой суммы 3 трлн рублей должны пойти на кредиты промышленности, 2 трлн рублей - институтам развития, 5 трлн рублей - компаниям и банкам на рефинансирование долгов, 3 трлн рублей - на программу импортозамещения."Напечатанные" деньги ЦБ должен выдавать под ставку 1-2% (вместо нынешних 11%), а конечная ставка для получателей в реальном секторе не должна превышать 4% (вместо нынешних 20% и выше), считает Глазьев.
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03.07.2020 13:40 Відповісти
Так, млять, где у меня ещё остались гривны?
Бегу в ближайший обменник!
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03.07.2020 13:41 Відповісти
А рост доллара не приведёт к удорожанию там бензина и прочих ВСЕХ импортных товаров?
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03.07.2020 13:42 Відповісти
Сложные вопросы задаете, Марченко нужно подумать...
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03.07.2020 14:04 Відповісти
Да им пох, они за наш счет бюджет свести хотят в который раз. Нахер они нам нужны? Головой о стену всех! Как во французскую революцию!
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03.07.2020 14:51 Відповісти
Ну, поскольку заём на миллиард провалился, доллар до 60 им нужно поднимаить...
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03.07.2020 15:44 Відповісти
Треба щоб усі наїлися зеленого гівниця досхочу. Інакше не буде правильної рефлексії на популізм.
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03.07.2020 13:45 Відповісти
Кому мля желательно? Зачем? Мне? Вам? Мне- точно нет. Что происходит? Сколько на нашем горбу выезжать будут?
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03.07.2020 14:49 Відповісти
Наголосували ?
Їжте.
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04.07.2020 03:08 Відповісти
А это не порошенко твой гривну в 3 раза за месяц обвалил?
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04.07.2020 09:43 Відповісти
ну просто мозгов у зеленых не хватает. иначе бюджет не сходится.
надо или напечатать грн, или занять баксы и курс грн понизить.
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03.07.2020 15:57 Відповісти
Міністр фінансів Марченко про курс долара: Бажано, щоб він був трошки вищим - Цензор.НЕТ 3638

Міністр фінансів Марченко про курс долара: Бажано, щоб він був трошки вищим - Цензор.НЕТ 5337
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03.07.2020 17:31 Відповісти
За то коломойский земли может побольше купить на те же доллары
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03.07.2020 18:38 Відповісти
$бан зелёный! Міністр фінансів Марченко про курс долара: Бажано, щоб він був трошки вищим - Цензор.НЕТ 5014
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03.07.2020 19:18 Відповісти
Їжте дебіли "нада".
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03.07.2020 20:53 Відповісти
При треске вашей сраки,зебуины,вы будете умственно развиваться гораздо быстрее. По умному не хотите,будут физические страдания.
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04.07.2020 01:31 Відповісти
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