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Новини Коронавірус і карантин
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Хворі почали виходити з будинків, - заступник директора львівської інфекційної лікарні Берник про причини різкого зростання випадків COVID-19

Хворі почали виходити з будинків, - заступник директора львівської інфекційної лікарні Берник про причини різкого зростання випадків COVID-19

Заступник директора Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Ігор Берник розкрив причини стрімкого збільшення кількості мешканців регіону з підтвердженим коронавірусом.

Про це він розповів в інтерв'ю ТСН, передає Цензор.НЕТ.

За словами лікаря, від початку карантину в регіоні всі дотримувалися вимог чіткого обмеження, люди не виходили з дому без поважної причини, відповідно рівень захворюваності і наповненості лікарень був низьким. Менше було тяжких пацієнтів і летальних випадків.

"В подальшому, з послабленням карантину 11 травня, наша область увійшла в нього без суттєвого зниження рівня захворюваності. Цей рівень тримався певний час, і більшість населення, мабуть, сприйняло це послаблення як цілковиту відсутність карантину. Люди перестали використовувати засоби індивідуального захисту, тобто маски, дотримуватися дистанції та почали займатися іншими речами, які спричинюють поширення захворюваності. Хворі або легкохворі почали виходити з домівок і перебувати в місцях масового скупчення людей", - сказав Ігор Берник.

Окрім цього, за словами лікаря, у Львові були люди, які ходили по лікарнях, знімали відео про те, що ситуація з коронавірусом перебільшена, що це все штучно зроблено, а медзаклади не заповненні хворими.

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"Цю інформацію вони поширювали у маси, і люди повірили. У нас чимале населення в області, тому не завжди знайдуться ті, чиї знайомі чи близькі інфікувалися коронавірусом. А коли це вже особисто торкнетеся їх, то люди починають вірити, ходити на обстеження і лікуватися", – сказав він.

Крім того, зазначив Ігор Берник, після 11 травня в області з'явилася більша доступність до тестів. "Порівняно з іншими регіонами у нас ситуація з цим краща. Якщо до цього ми могли протестувати 300 людей, то зараз – 1000. І якщо раніше на результати ПЛР-тесту потрібно було чекати по 2-3 тижні, то сьогодні вони приходять значно швидше. Тому показники збільшилися", – зазначив лікар-інфекціоніст.

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Львівська область (2434)


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Топ коментарі
+8
Больные начали выходить из домов, - замдиректора львовской инфекционной больницы Берник о причине резкого роста случаев COVID-19 - Цензор.НЕТ 8305"Больные начали выходить из домов!" Больные начали выходить из домов, - замдиректора львовской инфекционной больницы Берник о причине резкого роста случаев COVID-19 - Цензор.НЕТ 7524
Больные начали выходить из домов, - замдиректора львовской инфекционной больницы Берник о причине резкого роста случаев COVID-19 - Цензор.НЕТ 5053
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03.07.2020 12:35
+2
Поздравляю вас, гражданин, соврамши)))Фееричный бред.
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03.07.2020 12:36
+2
хто не вlрить-той москаль
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03.07.2020 12:38
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Больные начали выходить из домов, - замдиректора львовской инфекционной больницы Берник о причине резкого роста случаев COVID-19 - Цензор.НЕТ 8305"Больные начали выходить из домов!" Больные начали выходить из домов, - замдиректора львовской инфекционной больницы Берник о причине резкого роста случаев COVID-19 - Цензор.НЕТ 7524
Больные начали выходить из домов, - замдиректора львовской инфекционной больницы Берник о причине резкого роста случаев COVID-19 - Цензор.НЕТ 5053
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03.07.2020 12:35 Відповісти
Поздравляю вас, гражданин, соврамши)))Фееричный бред.
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03.07.2020 12:36 Відповісти
хто не вlрить-той москаль
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03.07.2020 12:38 Відповісти
Москаль высрал: У нас на ЗК, если не ходишь в церковь(наверное не веришь в летающих мужуков в перьях) - "смотрят как на дикаря".
Так что москаль Москалю рознь)
Но странно чего эти Москали и парафияне, обосрались, раз такие "верующие" то
Сам Попа Римский - обосрался и теперь беснуется по интернету) Камлает "за спасение пострадавших от наводнений"(новость была), тогда как должно быть "смирение"(вырубили лес - и тонут)
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03.07.2020 12:43 Відповісти
(наверное не веришь в летающих мужуков в перьях) -
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03.07.2020 12:51 Відповісти
маша, не слухай козлів - у ангелів нема статевих ознак. А мужиками їх саме козли й малюють.
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03.07.2020 13:28 Відповісти
А чому в них чоловiчi iмена тодi?Може взагалi це все казки для дурникiв
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03.07.2020 13:39 Відповісти
И восстали машины и зепла ядерного огня..
И началась война на уничтожение всего человечества..
Но последняя битва состоится не в будующем
Она состоится в наше время
Сегодня вечером...
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03.07.2020 12:59 Відповісти
А чего сидеть дома? Если больной, то риска заражения уже нет. Хуже не будет.
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03.07.2020 13:10 Відповісти
"Порівняно з іншими регіонами у нас ситуація з цим краща. Якщо до цього ми могли протестувати 300 людей, то зараз - 1000. І якщо раніше на результати ПЛР-тесту потрібно було чекати по 2-3 тижні, то сьогодні вони приходять значно швидше. Тому показники збільшилися", - зазначив лікар-інфекціоніст. Джерело: https://censor.net/ua/n3205858

Спочатку лікар бідкається, що люди погано дурантинять, а потім чесно вказує на причину збільшення хворих - збільшення тестувань. Але більшість читачів цензора бачать у прочитаному шось своє - шо кому нравиться.
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03.07.2020 13:32 Відповісти
"Кроме этого, по словам врача, во Львове были люди, которые ходили по больницам, снимали видео о том, что ситуация с коронавирусом преувеличена, что это все искусственно сделано, а медучреждения не заполнены больными."

ГОСПОДЬ, ЖГИ!
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03.07.2020 13:32 Відповісти
У нас чимале населення в області, тому не завжди знайдуться ті, чиї знайомі чи близькі інфікувалися коронавірусом. А коли це вже особисто торкнетеся їх, то люди починають вірити, ходити на обстеження і лікуватися


допоки "смажений півень у дупу не клюне -рагуль і "дурантинофіл" не перехреститься"...
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03.07.2020 13:45 Відповісти
Значит надо всех закрыть по домам, двери заколотить.
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03.07.2020 13:46 Відповісти
 
 