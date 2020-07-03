Хворі почали виходити з будинків, - заступник директора львівської інфекційної лікарні Берник про причини різкого зростання випадків COVID-19

Заступник директора Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Ігор Берник розкрив причини стрімкого збільшення кількості мешканців регіону з підтвердженим коронавірусом.

Про це він розповів в інтерв'ю ТСН, передає Цензор.НЕТ.

За словами лікаря, від початку карантину в регіоні всі дотримувалися вимог чіткого обмеження, люди не виходили з дому без поважної причини, відповідно рівень захворюваності і наповненості лікарень був низьким. Менше було тяжких пацієнтів і летальних випадків.

"В подальшому, з послабленням карантину 11 травня, наша область увійшла в нього без суттєвого зниження рівня захворюваності. Цей рівень тримався певний час, і більшість населення, мабуть, сприйняло це послаблення як цілковиту відсутність карантину. Люди перестали використовувати засоби індивідуального захисту, тобто маски, дотримуватися дистанції та почали займатися іншими речами, які спричинюють поширення захворюваності. Хворі або легкохворі почали виходити з домівок і перебувати в місцях масового скупчення людей", - сказав Ігор Берник.

Окрім цього, за словами лікаря, у Львові були люди, які ходили по лікарнях, знімали відео про те, що ситуація з коронавірусом перебільшена, що це все штучно зроблено, а медзаклади не заповненні хворими.

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"Цю інформацію вони поширювали у маси, і люди повірили. У нас чимале населення в області, тому не завжди знайдуться ті, чиї знайомі чи близькі інфікувалися коронавірусом. А коли це вже особисто торкнетеся їх, то люди починають вірити, ходити на обстеження і лікуватися", – сказав він.

Крім того, зазначив Ігор Берник, після 11 травня в області з'явилася більша доступність до тестів. "Порівняно з іншими регіонами у нас ситуація з цим краща. Якщо до цього ми могли протестувати 300 людей, то зараз – 1000. І якщо раніше на результати ПЛР-тесту потрібно було чекати по 2-3 тижні, то сьогодні вони приходять значно швидше. Тому показники збільшилися", – зазначив лікар-інфекціоніст.