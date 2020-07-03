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"Чому Нацбанк втратив голову?" - на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять, чому Смолій подав у відставку

Чому глава Нацбанку подав у відставку? Хто на нього чинив політичний тиск? Які будуть наслідки для України? Чи зросте курс гривні?

Чим насправді дихає країна - у "Свободі слова Савіка Шустера" в п'ятницю о 21:00.

Дивіться на телеканалі "Україна" і в інтернеті @shusteronline.

Гостями випуску будуть:

  • Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України;
  • Міхеіл Саакашвілі, президент Грузії (2004 - 2013), голова Виконавчого комітету реформ;
  • Юлія Тимошенко, прем'єр-міністр України (2007-2010);
  • Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр України (2014-2016);
  • Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України (2016-2019);
  • Сергій Марченко, міністр фінансів України;
  • Олександр Данилюк, міністр фінансів України (2016-2018);
  • Тимофій Милованов, міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України (2019 - березень 2020)
  • Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська солідарність", член Комітету ВРУ з питань бюджету;
  • Ігор Палиця, народний депутат, "За майбутнє", секретар Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики;
  • Томаш Фіала, генеральний директор інвестиційної компанії Dragon Capital.

Вони говорять, а вирішує народ.

Автор: 

НБУ (10401) свобода слова (391) ток-шоу (15) Шустер Савік (362)


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Топ коментарі
+16
"Чому Нацбанк втратив голову?", - на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять, чому Смолій подав у відставку - Цензор.НЕТ 3369
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03.07.2020 12:56
+12
https://www.facebook.com/oleksii.bratushchak?__tn__=CH-R&eid=ARBhvK_vImpNPTz64AlME9AcjG2EVMD8ld6QA8_KNXzxzB44tD3H5JDHzIQW1OEUOCkMk9n7WHnDZyaf&hc_ref=ART0e9nsdwxrIZYn0563bCT5AMi1n2xbvH8dZb89CNDVba7X87ntBy_fFlqZy6idDlU&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDJe-*************************************************************-AGnmXqnL5HVL5Qn-cfPoUp5QgEQDqdoLGOVnHO0sU4Gyg0Z3pZjgnun23jaZ5s5L7gz4V-mDR8-bvFVTIlUUmdzLjWmZmRpIJKdKc5NtX1HYs8IdjzV3mpQvD21m17xMjGcR4n52RUsV4n9DAagU6ZZdimzj05KchuCkOmMXbCM21LiMWCDV68T9lMvlxFfgoLKv92OXlvDbTpbAiefiJuyJ2Cn4C4XrfOtttw91s0Avtc-ln_ObiL7gPyWjORdIHyo8y4nhSppc4kTF Oleksii Bratushchak

Чергова російська консерва створила партію, щоб змінити Україну.
Його називають "журналістом" (хоча ніхто журналістських матеріалів пєрсонажа не бачив). Телеведучим (хоча останнім часом він лише постійний гість телеканалів Медведчука). Бізнесменом у медицині (хоча його клініка більш відома зашкварами, зокрема, приховуванням позитивних тестів на коронавірус).
Так, це Пальчевський.
"Почему Нацбанк потерял голову?", - на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят, почему Смолий подал в отставку - Цензор.НЕТ 4677
Учора в гостях у медведчуківського телеканалу він оголосив про створення партії. "Перемога Пальчевського". І ця новина пішла по багатьом сайтам. Сенсація...
Читаю ці новини і дивуюсь. Дивуюсь, що редакції якось уникають згадок про російський бекграунд "політика".
От сам він про свою нову партію каже, що "чекав 30 років". Щось у дідуся "під 60" геть з пам'яттю погано. Бо лише якихось 25 років тому він вже був у партії. У Партії любителів пива. І навіть депутатом намагався стати. У Росії. Балотувався до Госдуми. "Перемога" тоді така собі вийшла. Менше 1% на виборах.
І ось тепер він увірвався до української політики.
Хоча чому тепер? Була ж у нього цікава історія за часів Януковича.
У 2010-му його призначили заступником міністра молоді. Але тут сталася халепа. Виявилося, що у чувачка російське громадянство. Ну, не він один такий був у команді Януковича. Там це взагалі сприймалося як "ніфіга собі круто!"
А, у Пальчевського в біографії є ще один важливий плюсік. Він - випускник московського інституту Міноборони СРСР, "служив перекладачем в Лаосі". Зв'язок зі спецслужбами РФ (давайте казати прямо - ГРУ) спростовує.
Повертаючись до російського паспорту. Проколовся він у 2010-му, його викрили. Тож Януковичу-Азарову довелося позбавитися такого цінного кадру. А так би міг цей заступник міністра після 2014-го разом з ними повернутися поближче до Кремля...
Ось такий кадр збирається змінювати Україну.
Медведчуківці в "Слузі народу" намагалися проштовхнути цю консерву в праймеріз. Ну, щоб він міг балотуватися від Зеленського на посаду мера Києва. Але щось не вийшло.
Навіть дивно, що не вийшло. Бо не так давно у нього все дуже добре складалося з Зе-командою. По суті, він був партнером Зеленського у його бізнес-мережі.
І от дивина. Різні експерти одразу після реєстрації нової партії почали оцінювати шанси "Перемоги Пальчевського". Так, зовсім нє палєвно.
Ну, і сайти дають відповідні новини без російського бекграунду Пальчевського. От як так?
А, ще одне. Реєстрація чергової партії російських консерв співпала з акціїю українських патріотів. Вони вимагали скасувати реєстрацію ватних партій. Тобто, проросійських партій.
Так і живемо. Якась проросійська партія зникає (привіт прогресивним соціалістам та регіоналам), а на її місці виникають інші. Прям політична "гідра Кремля". З різними головами.
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03.07.2020 12:41
+11
Народ выбрал на место головы ...опу, а потому на месте головы ...опа. Это выбор народа.
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03.07.2020 12:40
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Народ выбрал на место головы ...опу, а потому на месте головы ...опа. Это выбор народа.
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03.07.2020 12:40 Відповісти
Савка - дешевка !
Смотреть не буду !
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03.07.2020 20:39 Відповісти
Это правильно. Насколько я помню, вся эта ахинея с такого рода передачами на разных каналах началась с 2003-04 годов. Людям банально морочат голову уже лет 16-17, результат налицо. Потому я бы предложил не смотреть эти передачи в принципе ВСЕМ. Все что можно было сказать уже сказано, а потому пошли эти шустеры к такой-то матери.
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03.07.2020 20:43 Відповісти
Там смотреть нечего, базар-вокзал.
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03.07.2020 21:04 Відповісти
Собачья свадьба с участием жЮльки 😂
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03.07.2020 21:53 Відповісти
https://www.facebook.com/oleksii.bratushchak?__tn__=CH-R&eid=ARBhvK_vImpNPTz64AlME9AcjG2EVMD8ld6QA8_KNXzxzB44tD3H5JDHzIQW1OEUOCkMk9n7WHnDZyaf&hc_ref=ART0e9nsdwxrIZYn0563bCT5AMi1n2xbvH8dZb89CNDVba7X87ntBy_fFlqZy6idDlU&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDJe-*************************************************************-AGnmXqnL5HVL5Qn-cfPoUp5QgEQDqdoLGOVnHO0sU4Gyg0Z3pZjgnun23jaZ5s5L7gz4V-mDR8-bvFVTIlUUmdzLjWmZmRpIJKdKc5NtX1HYs8IdjzV3mpQvD21m17xMjGcR4n52RUsV4n9DAagU6ZZdimzj05KchuCkOmMXbCM21LiMWCDV68T9lMvlxFfgoLKv92OXlvDbTpbAiefiJuyJ2Cn4C4XrfOtttw91s0Avtc-ln_ObiL7gPyWjORdIHyo8y4nhSppc4kTF Oleksii Bratushchak

Чергова російська консерва створила партію, щоб змінити Україну.
Його називають "журналістом" (хоча ніхто журналістських матеріалів пєрсонажа не бачив). Телеведучим (хоча останнім часом він лише постійний гість телеканалів Медведчука). Бізнесменом у медицині (хоча його клініка більш відома зашкварами, зокрема, приховуванням позитивних тестів на коронавірус).
Так, це Пальчевський.
"Почему Нацбанк потерял голову?", - на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят, почему Смолий подал в отставку - Цензор.НЕТ 4677
Учора в гостях у медведчуківського телеканалу він оголосив про створення партії. "Перемога Пальчевського". І ця новина пішла по багатьом сайтам. Сенсація...
Читаю ці новини і дивуюсь. Дивуюсь, що редакції якось уникають згадок про російський бекграунд "політика".
От сам він про свою нову партію каже, що "чекав 30 років". Щось у дідуся "під 60" геть з пам'яттю погано. Бо лише якихось 25 років тому він вже був у партії. У Партії любителів пива. І навіть депутатом намагався стати. У Росії. Балотувався до Госдуми. "Перемога" тоді така собі вийшла. Менше 1% на виборах.
І ось тепер він увірвався до української політики.
Хоча чому тепер? Була ж у нього цікава історія за часів Януковича.
У 2010-му його призначили заступником міністра молоді. Але тут сталася халепа. Виявилося, що у чувачка російське громадянство. Ну, не він один такий був у команді Януковича. Там це взагалі сприймалося як "ніфіга собі круто!"
А, у Пальчевського в біографії є ще один важливий плюсік. Він - випускник московського інституту Міноборони СРСР, "служив перекладачем в Лаосі". Зв'язок зі спецслужбами РФ (давайте казати прямо - ГРУ) спростовує.
Повертаючись до російського паспорту. Проколовся він у 2010-му, його викрили. Тож Януковичу-Азарову довелося позбавитися такого цінного кадру. А так би міг цей заступник міністра після 2014-го разом з ними повернутися поближче до Кремля...
Ось такий кадр збирається змінювати Україну.
Медведчуківці в "Слузі народу" намагалися проштовхнути цю консерву в праймеріз. Ну, щоб він міг балотуватися від Зеленського на посаду мера Києва. Але щось не вийшло.
Навіть дивно, що не вийшло. Бо не так давно у нього все дуже добре складалося з Зе-командою. По суті, він був партнером Зеленського у його бізнес-мережі.
І от дивина. Різні експерти одразу після реєстрації нової партії почали оцінювати шанси "Перемоги Пальчевського". Так, зовсім нє палєвно.
Ну, і сайти дають відповідні новини без російського бекграунду Пальчевського. От як так?
А, ще одне. Реєстрація чергової партії російських консерв співпала з акціїю українських патріотів. Вони вимагали скасувати реєстрацію ватних партій. Тобто, проросійських партій.
Так і живемо. Якась проросійська партія зникає (привіт прогресивним соціалістам та регіоналам), а на її місці виникають інші. Прям політична "гідра Кремля". З різними головами.
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03.07.2020 12:41 Відповісти
партия "Перемога Пальчевського"

это для наддутых и раздупленных корабельных сосен ?

а ведь в Украине их дохрена, свои 5% Пальчиков получит !
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03.07.2020 12:56 Відповісти
5% это в пределах подкупа похибки. 5% можно нарисовать хоть Бобику. Подкуп изберателие, комиссий, вбросы, карусели.
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03.07.2020 20:29 Відповісти
Ну була вже ПОПа а тут з*явилась ПеПа !
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03.07.2020 22:31 Відповісти
Пальчевський -ФСБ-шна консерва..
нема змісту обговорювати..
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03.07.2020 14:45 Відповісти
Кто хочет узнать про "политическое давление" на Смолия и про истинную причину его отставки, смотрите и слушайте!
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03.07.2020 12:44 Відповісти
для того, чтобы можно было платить большие зарплаты, нужно просто печатать больше гривен. ведь правильно, зебилы? вам же про инфляцию никто не говорил по г+г.
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03.07.2020 12:44 Відповісти
Потому,что пофигист
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03.07.2020 12:54 Відповісти
просто отстранят голову, в которой голова гонтаревой
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03.07.2020 12:55 Відповісти
"Чому Нацбанк втратив голову?", - на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять, чому Смолій подав у відставку - Цензор.НЕТ 3369
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03.07.2020 12:56 Відповісти
и плюс- свыня 2020
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03.07.2020 13:09 Відповісти
зебил не живи прошлым, сегодня страну разворовывают клоуны!
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03.07.2020 13:12 Відповісти
Забули додати слова "соя", "барига", "мародер", "крадій", "збагачення", "торгівля", "кров", "вбивця", "брат, "з'їсти"...
Даю безкоштовний урок! Не дякуйте Ось дивіться як "свиня 2020" перетворюється на епохальну подію!
За теорією пана Дарвіна ми всі пішли від приматів, але хохли пішли від свиней-канібалів! Саме тому вони так ******* САЛО! Але перенаселення та економічні негаразди створили передумови переходу на біль доступні продукти. І тут з'явилась соя! Вона не тіко спасла хохлів, але й відкрила нову нішу експансії - солодощами! Клятий Порох зразу те зрозумів і вкрав "Карлу Марксу", перейменувавши її в по"РОШЕН"ко. Але всяк вже знав, що для захоплення кондитерства Петя вбив свого брата, а що б не засудили ще й з'їв його... Разом з батьком! Для відволікання уваги він створював різні політичні організації і ставив на їх чолі відвертих ідіотів - Кучму, Януковича, Зєлєнського... На останньому він проколовся, бо той виявився не ідіотом, а наріком-імбіцильником, тому була створена ціла партія "Сосни Награбуй".
В свою каденцію він так крав, що навіть США (з усіма своїми міліардерами) почало плигати під Петіну дудку. Барижив на крові власного народу так, що його статки впали мінімум в 2 рази!
Але ось прийшли чесні та незаангажовані і епоха бідності вже добігає свого кінця! На обрії маячить нова епоха! Епоха зубожіння!
Так подякуємо новим керманичам за те, що не Порох!
P.S. для особливо обдарованих: Це є сарказм.
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03.07.2020 20:38 Відповісти
Баригомайдан,про який мріють порохофіли,звичайно ж не панацея від цих трьої хвороб..
Це скоріше вакцина,ще не створена...
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03.07.2020 14:43 Відповісти
Краще обсудити,чому у Зєлі кукуха поїхала.Моя версія:психологічна обробка+вживання важких наркотиків.
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03.07.2020 13:14 Відповісти
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО - ОНА ВАМ НИЧЕГО НЕ НАПОМИНАЕТ?

Идеи президентского советника разбиты на шесть блоков. Первый - «переход к суверенной денежно-кредитной политике». В нем Глазьев предлагает центробанку запустить «печатный станок» и направить полученные деньги на инвестиции в экономику. Суммарный объем эмиссии должен составить, по его идее, 20 трлн рублей за 5 лет.
Из этой суммы 3 трлн рублей должны пойти на кредиты промышленности, 2 трлн рублей - институтам развития, 5 трлн рублей - компаниям и банкам на рефинансирование долгов, 3 трлн рублей - на программу импортозамещения."Напечатанные" деньги ЦБ должен выдавать под ставку 1-2% (вместо нынешних 11%), а конечная ставка для получателей в реальном секторе не должна превышать 4% (вместо нынешних 20% и выше), считает Глазьев.
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03.07.2020 13:44 Відповісти
"Чому Нацбанк втратив голову?", - на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять, чому Смолій подав у відставку - Цензор.НЕТ 7387
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03.07.2020 20:23 Відповісти
Цензор теперь и Шустера рекламирует?
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03.07.2020 13:56 Відповісти
Ахметов платить...
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03.07.2020 15:14 Відповісти
У цензора в блогерах висит Иванов, который на зарплате у Ермака. Так что "милости прошу к нашему шалашу".
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03.07.2020 20:22 Відповісти
Нє , ващето -кто больльше забашляєт..
Бабки..
🤣🤣
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03.07.2020 20:34 Відповісти
чому ?
"ежу понятно" Що під загрозою ганебної відставки після звіту у ВР вирішив піти сам...
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03.07.2020 14:41 Відповісти
Хто там з числа 73/43%зебілів та касапів розпатякував, що Яценюк знаходиться в еміграції? Признавайтесь!
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03.07.2020 15:12 Відповісти
Та не тільки Яценюк. Він і Порошенка прихватив з собою.
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03.07.2020 20:21 Відповісти
От клятий Порох! Сам на мальдівах із сім'єю, користується панамськими офшорами, а тут його двійник сидить в Раді, ходить на допити та тролить нинішню владу Тепер розумію ольгінських та ЗеКопоротих!
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03.07.2020 20:42 Відповісти
Смолій в ВР виступає
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03.07.2020 15:23 Відповісти
мерзота, хто дивиться того швондєра, який так і не вивчив української мови та на своїх шабашах обцмоктує ідею про те що українці і кацапи це майже одне й те саме. Най іде у сраку.
І ще питання до аудиторії - скільки Ви платите за те що ходите у гості, бо до ссавіка треба йти із пачкою щонайменше 50 тисяч зелених?
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03.07.2020 16:56 Відповісти
Як би не Юлька...
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03.07.2020 20:18 Відповісти
Не хотел делиться с мудрым наридом деньгами. Теперь выгнали Смолия и мудрый нарид заживет.
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03.07.2020 20:21 Відповісти
Кому мнение Ахметова интересно можно посмотреть и кто готов оплачивать электроенергию, по завышенным ценам, готов в шахте за копейки работать и лапшу эту на уши принимать, чтобы такие каналы существовали, то вперед
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03.07.2020 20:21 Відповісти
Тошнить від тієї "Свободи...", але заради виступу Яценюка буду дивитись. Слово банкіра мені цікаве. 1998 рік не забувається.
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03.07.2020 20:24 Відповісти
Ахметов двигает Яценюка в Нацбанк.
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03.07.2020 20:25 Відповісти
На мою думку, це був би найкращий варіант. АЛЕ!!! З зеленою командою... це самогубство!
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03.07.2020 20:27 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=mPcrFEBI-LU/ https://www.youtube.com/watch?v=mPcrFEBI-LU\

\
..
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03.07.2020 20:28 Відповісти
Идиоты до сих пор смотрят Шустрика. Это охренть, и смех и грех.
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03.07.2020 20:29 Відповісти
Контінгент ще тей..
Не дивлюся-гидотно..
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03.07.2020 20:29 Відповісти
Что тут осуждать: Коломойский согласился с заявлением Зеленского о том, что Смолий должен остаться главой НБУ. -Коломойский выступил за сохранение Смолия главой НБУ 10.05.2019 - 10:51. Но прошла любовь, завяли помидоры .Вот разборка на тему "Савик, верните два триста!" - Коломойский обвинил Шустера в присвоении денег-это было бы шоу, это была бы коррида.
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03.07.2020 20:30 Відповісти
ЧТО ТУТ ОБСУЖДАТЬ?!
По моему он вполне подробно и доходчиво все сам объяснил!
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03.07.2020 20:34 Відповісти
Доллар не будет по 100 . Вся тема Савика Шустера .
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03.07.2020 20:48 Відповісти
А по 180, 95 х 2.
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03.07.2020 21:13 Відповісти
Tut necego I obsuzdat.Sami glavni jest Kolomojski sto on zaxotel vsio zdelajut,drugyje figure eto meloc,mozet ecio Axmetov.Dve figuri kotoryje ruliat stranoj.Vot tak mne so storoni vygledit
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03.07.2020 22:02 Відповісти
 
 