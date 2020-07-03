"Чому Нацбанк втратив голову?" - на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять, чому Смолій подав у відставку

Чому глава Нацбанку подав у відставку? Хто на нього чинив політичний тиск? Які будуть наслідки для України? Чи зросте курс гривні?

Чим насправді дихає країна - у "Свободі слова Савіка Шустера" в п'ятницю о 21:00.

Дивіться на телеканалі "Україна" і в інтернеті @shusteronline.

Гостями випуску будуть:

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України;

Міхеіл Саакашвілі, президент Грузії (2004 - 2013), голова Виконавчого комітету реформ;

Юлія Тимошенко, прем'єр-міністр України (2007-2010);

Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр України (2014-2016);

Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України (2016-2019);

Сергій Марченко, міністр фінансів України;

Олександр Данилюк, міністр фінансів України (2016-2018);

Тимофій Милованов, міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України (2019 - березень 2020)

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська солідарність", член Комітету ВРУ з питань бюджету;

Ігор Палиця, народний депутат, "За майбутнє", секретар Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики;

Томаш Фіала, генеральний директор інвестиційної компанії Dragon Capital.

Вони говорять, а вирішує народ.