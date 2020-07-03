Таран: Вилучення клістронів призвело до підриву бойової готовності частин ППО і створення можливості витоку секретної інформації. ВIДЕО

Міністр оборони Андрій Таран назвав вилучення слідчими надвисокочастотних приладів клістронів у військових частинах протиповітряної оборони підривом їхньої бойової готовності.

Про це він сказав під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"На теперішній час та інформація, яку я маю, дозволяє мені зробити такі висновки: неузгодженість дій співробітників воєнної контррозвідки та інших зацікавлених структур призвели до підриву бойової готовності частин протиповітряної оборони, створення можливості витоку інформації, яка належить до грифованої (таємної, – ред.)", - заявив Таран.

За словами міністра, оцінку тому, що відбулось, мають надати відповідні правоохоронні органи.

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"Стосовно дій ДБР, Міністерство оборони не надає їм правову оцінку. Зараз юридичними фахівцями Міноборони розглядається питання щодо можливості звернення до відповідних структур. Міноборони не здійснює досудового слідства. Єдине, що ми можемо – це провести службове розслідування. Стосовно того, куди інформація (з систем ППО – ред.) пішла, а не могла піти – це питання до СБУ", - наголосив голова Міноборони.



Нагадуємо, раніше командування Повітряних сил ЗСУ заявило про вилучення представниками ДБР із зенітних ракетних бригад, які базуються в Хмельницькій, Одеській та Херсонській областях НВЧ приладів (клістронів), що є одним з основних елементів системи наведення зенітних ракетних комплексів на ціль.