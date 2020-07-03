Таран: Вилучення клістронів призвело до підриву бойової готовності частин ППО і створення можливості витоку секретної інформації. ВIДЕО
Міністр оборони Андрій Таран назвав вилучення слідчими надвисокочастотних приладів клістронів у військових частинах протиповітряної оборони підривом їхньої бойової готовності.
Про це він сказав під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"На теперішній час та інформація, яку я маю, дозволяє мені зробити такі висновки: неузгодженість дій співробітників воєнної контррозвідки та інших зацікавлених структур призвели до підриву бойової готовності частин протиповітряної оборони, створення можливості витоку інформації, яка належить до грифованої (таємної, – ред.)", - заявив Таран.
За словами міністра, оцінку тому, що відбулось, мають надати відповідні правоохоронні органи.
"Стосовно дій ДБР, Міністерство оборони не надає їм правову оцінку. Зараз юридичними фахівцями Міноборони розглядається питання щодо можливості звернення до відповідних структур. Міноборони не здійснює досудового слідства. Єдине, що ми можемо – це провести службове розслідування. Стосовно того, куди інформація (з систем ППО – ред.) пішла, а не могла піти – це питання до СБУ", - наголосив голова Міноборони.
Нагадуємо, раніше командування Повітряних сил ЗСУ заявило про вилучення представниками ДБР із зенітних ракетних бригад, які базуються в Хмельницькій, Одеській та Херсонській областях НВЧ приладів (клістронів), що є одним з основних елементів системи наведення зенітних ракетних комплексів на ціль.
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Хай кара впаде на ваші тупі і порожні макітри.
Что это значит, что у тебя забрали твои радары?! Любой командер, просто спрашивает решение суда об изъятии. А нет, так "Наряд! (стволы в морды ублюдкам), выведите этих людей с территории части". Черт, эти люди что, не воевали в 15-16?!?! Не знают как послать на... все четыре стороны?!
Тарана этого с пенсии вытащили. Уроды зелёные. Всё разрушают, что было создано. Всё, до чего докоснуться.
Нигде не сказано о изъятии клистронов из системы наведения ЗРК, а ТОЛЬКО о изъятии из бригад, те скорее всего со складов. Тоже подтвеждает и Таран:
Министр обороны Андрей Таран назвал изъятие следователями сверхвысокочастотных приборов клистронов в воинских частях противовоздушной обороны подрывом их боевой готовности. Без клисронов в аппаратуре боеготовность комплекса ЗРК равна нулю, нигде не говорится о изъятия штатных клистронов итд.
Полагаю, у вояк рыльце в пушку - крика оч много изза мелкого факта + откуда взялись эти клистроны.
Зеля - гарант хаоса и беспредела.. зебилы, вы сделали это вместе.. дебилы-экспериментаторы
Вопрос: где реакция СБУ и генеральной прокуратури, и самого Гаранта Кнституции Зеленского?
Если СБУ и генпрокуратура и Гарант Зеленский не отреагируют на ето заявление в течение 24 часов - тогда они соучастники преступления, о котором говорил министр оборони Таран, и они должни бить немедленно арестовани.
Подивіться хто керує правоохоронними органами: ДБР - два керівника із Харкова, самого патріотичного міста, та ще один із них адвокат Якуковича. Ген.прокурорша - із Харкова, та ще і неосвідчена, на суддю не здала заліки, зато все вирішує. Її зами всі від Якуковича. Міністр внутрішніх справ пан незамінний - із Харкова, за один день вивчив державну мову і витребував це від своїх підлеглих. У його відомстві державна мова здохла. НАБУ - керівник із Харкова. За суддів і писати не буду, там Харків, Донецьк і свої місцеві сепаратисти. Вся правоохоронна система під впливом одного "смотрящего" Гонучі. Звідки він ви знаєте і від кого.