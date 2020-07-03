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Таран: Вилучення клістронів призвело до підриву бойової готовності частин ППО і створення можливості витоку секретної інформації. ВIДЕО

Міністр оборони Андрій Таран назвав вилучення слідчими надвисокочастотних приладів клістронів у військових частинах протиповітряної оборони підривом їхньої бойової готовності.

Про це він сказав під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"На теперішній час та інформація, яку я маю, дозволяє мені зробити такі висновки: неузгодженість дій співробітників воєнної контррозвідки та інших зацікавлених структур призвели до підриву бойової готовності частин протиповітряної оборони, створення можливості витоку інформації, яка належить до грифованої (таємної, – ред.)", - заявив Таран.

За словами міністра, оцінку тому, що відбулось, мають надати відповідні правоохоронні органи.

Також читайте: Вилучення клістронів у 96-й бригаді: ДБР розслідує перевищення повноважень співробітниками бюро і СБУ

"Стосовно дій ДБР, Міністерство оборони не надає їм правову оцінку. Зараз юридичними фахівцями Міноборони розглядається питання щодо можливості звернення до відповідних структур. Міноборони не здійснює досудового слідства. Єдине, що ми можемо – це провести службове розслідування. Стосовно того, куди інформація (з систем ППО – ред.) пішла, а не могла піти – це питання до СБУ", - наголосив голова Міноборони.

Нагадуємо, раніше командування Повітряних сил ЗСУ заявило про вилучення представниками ДБР із зенітних ракетних бригад, які базуються в Хмельницькій, Одеській та Херсонській областях НВЧ приладів (клістронів), що є одним з основних елементів системи наведення зенітних ракетних комплексів на ціль.

Автор: 

Міноборони (7401) оборона (4793) СБУ (12847) ДБР (3504) Таран Андрій (267)


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Топ коментарі
+89
Таран: Изъятие клистронов привело к подрыву боевой готовности частей ПВО и созданию возможности утечки секретной информации - Цензор.НЕТ 5923
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03.07.2020 12:41
+39
А тупість місцевого командування військовою частиною?
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03.07.2020 12:38
+39
Нащо «сравєтскіє врємєна»?
Ще РІК тому, до 21.09.2019, ніхто про таке й подумати не міг !
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03.07.2020 13:03
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А ніхто і сумнівів навіть не має. Шпигун Зєля працює...
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03.07.2020 16:04 Відповісти
Шпигун, за якого агітував на весь форум - і не тільки - відбитий дідо ванька і такі ж, як він, примітивні ідіоти-зрадники України.
Хай кара впаде на ваші тупі і порожні макітри.
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04.07.2020 02:37 Відповісти
Господи!!! Это же толпа импотентов!!!
Что это значит, что у тебя забрали твои радары?! Любой командер, просто спрашивает решение суда об изъятии. А нет, так "Наряд! (стволы в морды ублюдкам), выведите этих людей с территории части". Черт, эти люди что, не воевали в 15-16?!?! Не знают как послать на... все четыре стороны?!
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03.07.2020 15:41 Відповісти
А командири тих бригад звідки забирались прилади взагалі взмозі читати судові рішення?? На яких підставах були допущені приДурки зелені до ракетних сиСтем??
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03.07.2020 15:41 Відповісти
До речі, подібну "спецоперацію" проти власної Держави і ЗСУ провів в кінці 18- на початку 19 року в рамках глобальної всеУкраїнської операції "Обери зєльоного підора" зрадни і помийний журналіст гондон, коли почав оббріхувати постачаальників запчастин для танків і бмп(справа Свинарчуків"). Де ця справа зараз?
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03.07.2020 15:49 Відповісти
Странно, а Бутусов говорил - из ЗИПов взяли...
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03.07.2020 15:53 Відповісти
Таран: Вилучення клістронів призвело до підриву бойової готовності частин ППО і створення можливості витоку секретної інформації - Цензор.НЕТ 9448
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03.07.2020 16:11 Відповісти
Таран: Вилучення клістронів призвело до підриву бойової готовності частин ППО і створення можливості витоку секретної інформації - Цензор.НЕТ 2602
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03.07.2020 16:55 Відповісти
да, Путин нашел лазейки для управления Украиной - своего лакея Ермака, и ДБР в лице Портянкина и МЕдведчука. Этому помогает Каломой +Дубинский.
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03.07.2020 23:10 Відповісти
Понабирали по объявлениям.

Тарана этого с пенсии вытащили. Уроды зелёные. Всё разрушают, что было создано. Всё, до чего докоснуться.
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03.07.2020 18:02 Відповісти
Такое впечатление - что делает Зелебобик все наоборот, в пику Украине, Порошенко, украинцам.- лишь бы нам всем стало плохо, а потом удерет В Израиль.
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03.07.2020 23:11 Відповісти
а де Куля в лоб?? Він може зарядити хоч в цьому випадку ту саму кулю в лоб цьому дятлу??
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03.07.2020 18:38 Відповісти
То шо, вся оборона на четырех клистронах держалась? Шо-то заврались эти упитанные рожи, когда их за яйца взяли. Пусть на подрыв обороны не съезжают, надеюсь следствие найдет что надо.
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03.07.2020 19:10 Відповісти
а развє воєннийє подчіняюцца гражданской ГБР??? Надо било послать іх копняками нах! А то вони зарвались - ламають двері в музеї, падонкі!
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03.07.2020 19:14 Відповісти
Вони також з автоматами.
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04.07.2020 07:15 Відповісти
в них мушки не спиляні - ото тра' їх тими автоматами с проворотом...
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04.07.2020 09:38 Відповісти
....изъятии представителями ГБР из зенитных ракетных бригад, которые базируются в Хмельницкой, Одесской и Херсонской областях СВЧ приборов (клистронов), являющихся одним из основных элементов системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель.

Нигде не сказано о изъятии клистронов из системы наведения ЗРК, а ТОЛЬКО о изъятии из бригад, те скорее всего со складов. Тоже подтвеждает и Таран:

Министр обороны Андрей Таран назвал изъятие следователями сверхвысокочастотных приборов клистронов в воинских частях противовоздушной обороны подрывом их боевой готовности. Без клисронов в аппаратуре боеготовность комплекса ЗРК равна нулю, нигде не говорится о изъятия штатных клистронов итд.

Полагаю, у вояк рыльце в пушку - крика оч много изза мелкого факта + откуда взялись эти клистроны.
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03.07.2020 22:14 Відповісти
це правда, що НЕ ВСЕ ПОВЕРНУЛИ НАЗАД???? Бо може таке вийти, що в Хмельницьк повернули, а в Одесу і Херсон - НЕ ПОВЕРНУЛИ!!!!
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03.07.2020 22:41 Відповісти
однозначно диверсионная операция!
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03.07.2020 22:46 Відповісти
Однозначео і не меньше!
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07.09.2020 21:31 Відповісти
Таран: Вилучення клістронів призвело до підриву бойової готовності частин ППО і створення можливості витоку секретної інформації - Цензор.НЕТ 8999
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03.07.2020 23:00 Відповісти
Те военные свое оборудование охранять не должны??? Нахрена им оружие дали? А если завтра зеленые человечки придут, тоже им все сдадут?
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04.07.2020 00:58 Відповісти
Служил в ракетных воисках Германии! За такие (грехи) нужно расстреливать а мин оборона допросить с иголками под ногтями и уволить по пункту (Ж)
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04.07.2020 06:31 Відповісти
Кто их вообще пустил на территорию?
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04.07.2020 15:34 Відповісти
при говнокомандующий клоуне, четырежды уклонисте, в Украине происходят немыслимые для безопасности страны вещи, какой-то пздц..
Зеля - гарант хаоса и беспредела.. зебилы, вы сделали это вместе.. дебилы-экспериментаторы
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04.07.2020 08:03 Відповісти
Делаю ставку на то, что абсурдная баба-генпрокурор успеет добежать до Ростова. Вот только примет ли ее Ростов?
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04.07.2020 08:06 Відповісти
Сильное заявление министра оборони Украини, в котором он указал на совершение преступления против народа Украини.

Вопрос: где реакция СБУ и генеральной прокуратури, и самого Гаранта Кнституции Зеленского?

Если СБУ и генпрокуратура и Гарант Зеленский не отреагируют на ето заявление в течение 24 часов - тогда они соучастники преступления, о котором говорил министр оборони Таран, и они должни бить немедленно арестовани.
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04.07.2020 08:15 Відповісти
Я давно казав і буду казати, що ДБР є структура "ДНР". Якщо це не так, то доведіть. Поки що вони діять на їх користь і проти України, правда за українські кошти.
Подивіться хто керує правоохоронними органами: ДБР - два керівника із Харкова, самого патріотичного міста, та ще один із них адвокат Якуковича. Ген.прокурорша - із Харкова, та ще і неосвідчена, на суддю не здала заліки, зато все вирішує. Її зами всі від Якуковича. Міністр внутрішніх справ пан незамінний - із Харкова, за один день вивчив державну мову і витребував це від своїх підлеглих. У його відомстві державна мова здохла. НАБУ - керівник із Харкова. За суддів і писати не буду, там Харків, Донецьк і свої місцеві сепаратисти. Вся правоохоронна система під впливом одного "смотрящего" Гонучі. Звідки він ви знаєте і від кого.
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04.07.2020 09:29 Відповісти
А кому потрібен такий міністр оборони? Та йому АБСОЛЮТНО ПОВИННО НАПЛЮВАТИ на якість там дрб,брд,дрб! Чого він дозволив якимось блазням лізти у військові частини? Військові частини-- це що ПРОХІДНИЙ ДВІР для всяких блазнів? Гнати такого міністра! От, ****! Це він так Батьківщину захищає! А заодно і блазня-какаяразніца!!
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04.07.2020 11:58 Відповісти
Служебное расследование также нужно было бы провести относительно офицеров, позволивших диверсантам из ГБР без каких-либо правовых оснований, что-то изымать в военной части.
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04.07.2020 12:19 Відповісти
Якщо по простому,то зняття характеристик клінстронів- це дає можливість наведення на ці системи ракет-розвідників і ліквідаціі бойової одиниці ЗСУ ППО. Танці в Кремлі продовжуються. Диверсанти в ДБР Украіни і СБУ...виконали бойове завдання Шойгу і представлені до нагород у Путіна ( фантазія і реальність ...поєднуються). Всім по барабану і по какойразніце....а як звучить!?
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07.09.2020 21:29 Відповісти
А тепер по серйозному. Ю.Бутусов! Готуй всю інформацію по диверсійній роботі усіх структур і осіб проти армії, держдіячів, дискредитаціі держави, провокаційній роботі в засобах ЗМІ,на ТВ, в спецорганах. Всього,що зветься "антидержавна діяльність". Судячи по всьому,що вже відбувається проти Української держави і її відновленої за часи Порошенка державності та підняття авторитету Конституціі України, силового та дипломатичного блоку - ведеться активна ворожа диверсійна діяльність. Зеленський ....звичайна кукла в руках ворогів України!
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07.09.2020 21:50 Відповісти
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