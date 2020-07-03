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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в РФ зафіксовано 6,7 тис. випадків COVID-19, померли 176 осіб

За добу в РФ зафіксовано 6,7 тис. випадків COVID-19, померли 176 осіб

Добовий приріст нових хворих на коронавірусну інфекцію становить 6718 випадків у 84 регіонах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

У 32,5% не було клінічних проявів. Наростаючим підсумком у Росії зареєстровано 667 883 випадки коронавірусної інфекції.

Напередодні в Росії було 6760 нових випадків, 1 липня - 6556.

За добу померли 176 осіб, загальна кількість смертей досягла 9859. Одужали ще 8915 осіб, загалом вилікувалися 437 893. Таким чином, загальна кількість активних випадків у РФ (за вирахуванням усіх видужалих і всіх померлих) становить 220 131.

Також читайте: Використання Росією Криму для голосування за зміни в конституції РФ неприйнятно, - посольство Великої Британії

Автор: 

карантин (18172) росія (65336) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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За сутки в РФ зафиксировано 6,7 тыс. случаев COVID-19, умерли 176 человек - Цензор.НЕТ 3410
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03.07.2020 12:44 Відповісти
Кривавий Пастор ********. Особливо рускаязичних.
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03.07.2020 12:48 Відповісти
Судячи з назв пельмешек - це саме рускаязичниє!
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03.07.2020 13:04 Відповісти
в паРаше все по плану..
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03.07.2020 12:46 Відповісти
т.е. либо завышают, либо занижают.
вроде бы 2 пальца об "армату" сказать шо - за сутки 500 тушек чихнули, умер дядя Абдурхан, правда от кальяна.
не вяжется как-то. это же Путину очень сильно бьет по рейтингу. так что тут что-то другое.
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03.07.2020 12:58 Відповісти
про ЖОПУ з Ковід-2019 у безкарантинній Білорусі.

якщо коротко..



Среднетяжелая и тяжелая форма COVID-19 теперь не будет обязательным показателем для госпитализации. Об этом говорится в приказе Минздрава Беларуси:
https://amp-charter97-org.cdn.ampproject.org/c/s/amp.charter97.org/ru/news/2020/7/3/384475/
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03.07.2020 14:20 Відповісти
 
 