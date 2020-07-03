За добу в РФ зафіксовано 6,7 тис. випадків COVID-19, померли 176 осіб

Добовий приріст нових хворих на коронавірусну інфекцію становить 6718 випадків у 84 регіонах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

У 32,5% не було клінічних проявів. Наростаючим підсумком у Росії зареєстровано 667 883 випадки коронавірусної інфекції.

Напередодні в Росії було 6760 нових випадків, 1 липня - 6556.

За добу померли 176 осіб, загальна кількість смертей досягла 9859. Одужали ще 8915 осіб, загалом вилікувалися 437 893. Таким чином, загальна кількість активних випадків у РФ (за вирахуванням усіх видужалих і всіх померлих) становить 220 131.

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