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В інтернеті активізувалися шахраї, які продають нібито відповіді на тести ЗНО, - УЦОЯО

В інтернеті активізувалися шахраї, які продають нібито відповіді на тести ЗНО, - УЦОЯО

В Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО) попереджають про шахраїв в інтернеті, які продають нібито відповіді на тести зовнішнього незалежного оцінювання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби УЦОЯО.

"У мережі шахраї вже "зливають" відповіді на ЗНО-2020. Як і в попередні роки, соціальні мережі рясніють "привабливими" пропозиціями. Спритники за певну плату пропонують випускникам та їхнім батькам придбати зошити сертифікаційних робіт ЗНО-2020 із відповідями до них, запевняючи в надійності й достовірності джерела інформації, щораз вигадуючи нові схеми. Наприклад, для "переконливості" надсилають лист із буцімто офіційної скриньки Українського центру оцінювання якості освіти. Безумовно, купити можна що завгодно, але стовідсотково це не буде тест ЗНО", - сказано в повідомленні.

У Центрі заявляють, що у відомстві створена потужна система захисту інформації на всіх етапах підготовки і проведення ЗНО.

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У повідомленні наголошується, що деякі шахраї неправомірно ставлять наш логотип на свій сумнівний контент. За зміст таких матеріалів УЦОЯО відповідальності не несе.

"Щоб не стати жертвами шахраїв, робіть свій вибір свідомо, користуйтеся достовірними джерелами, критично оцінюйте інформацію", - підкреслюють в організації.

Автор: 

шахрайство (1091) ЗНО (323) Центр оцінювання якості освіти (82)


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В Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО) предупреждают о мошенниках в интернете, которые продают якобы ответы на тесты внешнего независимого оценивания.

Так цеж вы и продаете , хтось из вашей шоблы . А потом громче всех кричите - " пооожаааааар " !!!!!
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03.07.2020 13:18 Відповісти
ну кроме этого объявили о дистанционном обучении с сентября и сразу же по открывали кучу каких то частных дистанционных школ с уже полученными гослицензиями . сцуки гребут и ртом и дупой
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03.07.2020 13:40 Відповісти
Они ещё и в ОП активизировались и продают государственные должности.
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03.07.2020 13:23 Відповісти
 
 