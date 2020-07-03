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Новини Коронавірус і карантин
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За кількістю тестувань на COVID-19 Україна вийшла на рівень Польщі та Чехії, - Шмигаль

За кількістю тестувань на COVID-19 Україна вийшла на рівень Польщі та Чехії, - Шмигаль

Україна перебуває на рівні країн Східної Європи за кількістю тестів на COVID-19.

Про це в ході години запитань до уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

За словами прем'єра, всі люди, яким необхідно пройти тест на коронавірус, отримують цю послугу.

"На сьогодні за кількістю тестувань Україна вийшла на рівень Польщі і Чехії. Ми перебуваємо на 35 місці в світі за кількістю хворих, і за кількістю тестувань - на рівні з державами Східної Європи", - зазначив глава уряду.

Шмигаль зазначив, що зараз в Україні на добу роблять понад 20 тис. тестів на виявлення COVID-19 методом ПЛР і методом ІФА, які є найнадійнішими способами виявити захворювання.

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Також регулярно проходять тестування на коронавірус медичні працівники та працівники поліції.

Автор: 

карантин (18172) Шмигаль Денис (4602) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
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Не звезди. Польща вже мало чим відрізняється від решти Європи.
Але те що тут населення поки трохи менше (але аж ніяк не набагато менше) це так.
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03.07.2020 14:51
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Але населення в Чехії та Польщі набагато менше! Китай зробив 8,3 млн тестів на коронавірус- ось на кого потрібно рівнятись!
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03.07.2020 13:31 Відповісти
https://censor.net/ua/user/347491 В Польше было почти 38 миллионов, в 2019 г. и население растет. А у нас, скорее всего и 30 миллионов нет.
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03.07.2020 14:20 Відповісти
Польща для ЄС це країна третого світу, перефірія Європи, за яку ЄС не дуже переживають! Тому орієнтуватись потрібно на лідерів ЄС - Німеччину, Францію, Італію, Іспанію, Швецію і в першу чергу на Великобританію!
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03.07.2020 14:28 Відповісти
Не звезди. Польща вже мало чим відрізняється від решти Європи.
Але те що тут населення поки трохи менше (але аж ніяк не набагато менше) це так.
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03.07.2020 14:51 Відповісти
Польща це одна з найбідніших країн ЄС, тому кількість тестів у неї мінімальна.
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03.07.2020 22:08 Відповісти
Да- да. Польша- одна из ведущих стран Европы, а не страна третьего мира.
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03.07.2020 16:11 Відповісти
В чому Польща провідна?
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03.07.2020 22:09 Відповісти
Чого-чого. Лідер ЄС - Великобританія? Ти що зі схрону на днях виліз?
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03.07.2020 21:57 Відповісти
Так, лідер ЄС Великобританія, хоча вона формально поки вийшла з ЄС, але з європейського простору Великобританія не зникла.
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03.07.2020 22:17 Відповісти
А як вона може бути лідером, якщо вона вийшла?
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03.07.2020 22:19 Відповісти
Тупорылые зебилы схавают.
А, если проверить - имеем троекратное отставание.
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03.07.2020 13:35 Відповісти
эти тесты - просто отличное ********* нелохов
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03.07.2020 13:41 Відповісти
Это примерно как зедебил богдан сравнивал Прагу и Киев.И говорил ,что они одинаковы.Киев в 3 раза больше по населению и в 10 раз больше по площади .
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03.07.2020 13:51 Відповісти
молодці ще 7-ми місяців не пройшло... якщо щось, то я за блок Малюськи-Шмигаля.
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03.07.2020 14:46 Відповісти
Зачем эти тесты делать вообще? Тоже мне очень страшная болезнь безсимптомная
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03.07.2020 15:28 Відповісти
 
 