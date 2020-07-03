За кількістю тестувань на COVID-19 Україна вийшла на рівень Польщі та Чехії, - Шмигаль

Україна перебуває на рівні країн Східної Європи за кількістю тестів на COVID-19.

Про це в ході години запитань до уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

За словами прем'єра, всі люди, яким необхідно пройти тест на коронавірус, отримують цю послугу.

"На сьогодні за кількістю тестувань Україна вийшла на рівень Польщі і Чехії. Ми перебуваємо на 35 місці в світі за кількістю хворих, і за кількістю тестувань - на рівні з державами Східної Європи", - зазначив глава уряду.

Шмигаль зазначив, що зараз в Україні на добу роблять понад 20 тис. тестів на виявлення COVID-19 методом ПЛР і методом ІФА, які є найнадійнішими способами виявити захворювання.

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Також регулярно проходять тестування на коронавірус медичні працівники та працівники поліції.