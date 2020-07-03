Рада сьогодні на позачерговому засіданні планує розглянути звільнення Смолія і Терентьєва. ДОКУМЕНТ

Сьогодні Верховна Рада має провести позачергове пленарне засідання.

На порядку денному позачергового засідання 14 питань, розповіла нардепка від СН Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ.

"Ініціювали з колегами зі "Слуги народу" проведення сьогодні позачергового засідання. Достатню кількість підписів зібрали. Перелік питань - нижче. Серед них важливі антиковідівські законопроєкти, можливість випускникам шкіл з окупованих територій вступати без ЗНО в українські виші і кадрові питання - відставка пана Смолія і пана Терентьєва", - розповіла Кравчук і опублікувала відповідний перелік питань порядку денного майбутнього засідання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Терентьєв відкликав з Ради свою заяву про відставку з поста глави Антимонопольного комітету. ДОКУМЕНТ

"Надійшли підписи народних депутатів України з проханням провести позачергове засідання сьогодні о 14:00. Найближчим часом буде розпорядження голови Верховної Ради про позачергове засідання. (...) Порядок денний буде викладено в розпорядженні", - сказав Разумков на засіданні Верховної Ради в п'ятницю.







Як повідомляв Цензор.НЕТ 1 липня президент України Володимир Зеленський на нараді в Офісі президента змусив главу Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва написати заяву про відставку.

Наступного дня, 2 липня Терентьєв відкликав з Ради свою заяву про відставку з поста глави Антимонопольного комітету.

1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

Пізніше президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради постанову про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку України.