У масштабній ДТП за участю українців у Польщі постраждала 31 особа, четверо з них у важкому стані, - МЗС

Унаслідок ДТП, що сталася в Польщі 2 липня поблизу міста Богуславіце, постраждала 31 особа, 4 - перебувають у важкому стані.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев.

"За офіційними даними польської поліції, в ДТП постраждала 31 людина (4 особи - важкий стан, 1 - середній, 26 - легкі ушкодження). Офіційна інформація польської сторони про інфікування пасажирів СOVID-19 на цей момент відсутня", - сказав він.

За словами Погорельцева, перевізником надано автобус на заміну пошкодженого в ДТП. Пасажири на ніч були забезпечені житлом.

"Усю ніч на місці події перебував консул Генерального консульства України в Кракові, який відвідував людей у лікарнях у Ченстохові. Тяжко хворою, яка перебуває в Ополі, опікувалася на місці Почесний консул в Ополі. Справа перебуває на контролі ЦКУ в Кракові і консульського відділу посольства України в Республіці Польща", - зазначив він.

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Як повідомлялося, в Польщі біля міста Богуславіце Сілезького воєводства в четвер, 2 липня, зіткнувся пасажирський автобус і вантажівка. Раніше в МЗС України повідомили, що серед постраждалих 16 українців.