Єрмак і Резніков сьогодні в Берліні обговорять з радниками лідерів Нормандського формату виконання домовленостей стосовно Донбасу, - ОП

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак сьогодні, 3 липня, в складі української делегації, яку очолює віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, здійснить робочий візит до Німеччини.

Як повідомляє пресслужба Офісу Президента, в п'ятницю в них запланована зустріч із політичними радниками лідерів держав-учасників Нормандського формату, передає Цензор.НЕТ.

"У межах зустрічі планується обговорення прогресу в роботі Тристоронньої контактної групи, стану виконання домовленостей грудневого саміту в Нормандському форматі в Парижі і перспективи проведення наступної зустрічі лідерів держав "Нормандської четвірки" в Берліні", - йдеться в повідомленні.

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