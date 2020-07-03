Єрмак і Резніков сьогодні в Берліні обговорять з радниками лідерів Нормандського формату виконання домовленостей стосовно Донбасу, - ОП
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак сьогодні, 3 липня, в складі української делегації, яку очолює віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, здійснить робочий візит до Німеччини.
Як повідомляє пресслужба Офісу Президента, в п'ятницю в них запланована зустріч із політичними радниками лідерів держав-учасників Нормандського формату, передає Цензор.НЕТ.
"У межах зустрічі планується обговорення прогресу в роботі Тристоронньої контактної групи, стану виконання домовленостей грудневого саміту в Нормандському форматі в Парижі і перспективи проведення наступної зустрічі лідерів держав "Нормандської четвірки" в Берліні", - йдеться в повідомленні.
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Источник: https://censor.net/n3205879"
Ермак - он вообще кто такой, чтобы руководить внешней политикой Украины?
Он от какой партии он шел на выборах, когда его утвердила Рада????
На каком основании этот шнырь узурпировал власть???
Он глава ОП?
Так пусть бумагу в принтеры заправляет и поливает комнатные растения.
Зеленський бандит!
Свободу Сергію Стерненко !!!
Скотина зеленская, ты будешь выполнять требования Конституции?!
поедет брат Ермака,контуженный на колчаковских фронтах и выживший назло Порошенку.
решает внешнюю политику
полный....п..
государства в федерацию, а Приднестровье и Гагаузия получали статус субъектов
федерации с правом вето на ключевые вопросы внутренней и внешней политики
(интеграция в НАТО и ЕС должна была исчезнуть с повестки дня). В-третьих, русский язык получал в Молдове статус второго
государственного/официального. В-четвертых, дополнительный тайный протокол предусматривал гарантии
сохранения в Приднестровье российской собственности (приобретенной в результате
так называемой приватизации), оплату Молдовой многомиллиардного долга за
потребленный Приднестровьем российский газ, а также гарантии безопасности
пророссийскому руководству Приднестровья, включительно с руководством местных
спецслужб."https://zn.ua/internal/pridnestrovskie-uroki-dlya-ukrainy-344888_.html с чем поехала укр.делегация выплывет спустя время.Ждем
https://news.rambler.ru/world/44447538/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink