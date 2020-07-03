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Новини Агресія Росії проти України
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Єрмак і Резніков сьогодні в Берліні обговорять з радниками лідерів Нормандського формату виконання домовленостей стосовно Донбасу, - ОП

Єрмак і Резніков сьогодні в Берліні обговорять з радниками лідерів Нормандського формату виконання домовленостей стосовно Донбасу, - ОП

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак сьогодні, 3 липня, в складі української делегації, яку очолює віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, здійснить робочий візит до Німеччини.

Як повідомляє пресслужба Офісу Президента, в п'ятницю в них запланована зустріч із політичними радниками лідерів держав-учасників Нормандського формату, передає Цензор.НЕТ.

"У межах зустрічі планується обговорення прогресу в роботі Тристоронньої контактної групи, стану виконання домовленостей грудневого саміту в Нормандському форматі в Парижі і перспективи проведення наступної зустрічі лідерів держав "Нормандської четвірки" в Берліні", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потрібно почати переговори про реалізацію Мінських угод: якщо Кремль не погодиться, то санкції проти РФ мають посилюватися, - Нуланд

Автор: 

Берлін (193) перемовини (2922) Донбас (22356) мінські угоди (2231) нормандська четвірка (1526) Резніков Олексій (1446) Єрмак Андрій (1377)


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Топ коментарі
+28
"Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сегодня, 3 июля, в составе украинской делегации"
Источник: https://censor.net/n3205879"

Ермак - он вообще кто такой, чтобы руководить внешней политикой Украины?
Он от какой партии он шел на выборах, когда его утвердила Рада????
На каком основании этот шнырь узурпировал власть???
Он глава ОП?
Так пусть бумагу в принтеры заправляет и поливает комнатные растения.
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03.07.2020 13:44
+14
Ермак и Резников сегодня в Берлине обсудят с советниками лидеров Нормандского формата выполнение договоренностей по Донбассу, - ОП - Цензор.НЕТ 6693
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03.07.2020 13:46
+9
Домовлятимуться наскільки ще відвести війська.
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03.07.2020 13:45
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"Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сегодня, 3 июля, в составе украинской делегации"
Источник: https://censor.net/n3205879"

Ермак - он вообще кто такой, чтобы руководить внешней политикой Украины?
Он от какой партии он шел на выборах, когда его утвердила Рада????
На каком основании этот шнырь узурпировал власть???
Он глава ОП?
Так пусть бумагу в принтеры заправляет и поливает комнатные растения.
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03.07.2020 13:44 Відповісти
Ермак и Резников сегодня в Берлине обсудят с советниками лидеров Нормандского формата выполнение договоренностей по Донбассу, - ОП - Цензор.НЕТ 6693
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03.07.2020 13:46 Відповісти
Міністр закордонних справ має займатись дипломатичною роботою! А повноваження Єрмака - слідкувати за туалетним папером в офісі Президента! В нас є Конституція України, яка чітко окреслює повноваження чиновників і чиновники мають діяти виключно в межах повноважень наданих їм Конституцією України та законодавством! Немає в Конституції такого інституту як Офіс Президента і повноваження на ведення переговорів є виключно у міністра закордонних справ та його заступників, або у самого Президента. Президент не може передоручити виконання своїх дипломатичних функції своєму уборщику, чи перукарю, чи масажисту! Якщо Президент з якихось причин не може особисто виконувати дипломатичну роботу, є міністр закордонних справ і його заступники!
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03.07.2020 13:54 Відповісти
шаг влево, шаг вправо - попытка к бегству..
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03.07.2020 13:56 Відповісти
Ермак одна из ключевых фигур ОПГ, которая сейчас управляет Украиной. Кто то этого не знает?
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03.07.2020 14:10 Відповісти
грязь москви при зє-аватарі на перемовини по... їхала
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03.07.2020 14:12 Відповісти
"Кто такой Ермак? Да, так...Просто - Путина чувак!"
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03.07.2020 14:13 Відповісти
дермак
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03.07.2020 14:52 Відповісти
Домовлятимуться наскільки ще відвести війська.
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03.07.2020 13:45 Відповісти
укро-банкоматы в лугандон! питання №1!
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03.07.2020 14:04 Відповісти
Кто такой Ермак? Его задача - документы готовить для зезедента, а не лезть в политику!
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03.07.2020 13:45 Відповісти
Сволочи решили без первых лиц стран-подписантов минских соглашений договориться втихаря? ***** давно етого хотел, чтобы перевести переговоры в подковерные договорняки и самому не светиться на переговорах и Зеленского не брать чтобы не распатякал ничего лишнего.
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03.07.2020 13:46 Відповісти
Кто то еще верит Ермаку или Резникову чтобы их посылать от Украины? И вообще, кто их уполномачивал говорить на украинский народ?
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03.07.2020 13:47 Відповісти
Ты же поверил в Зелемойского, когда его выбрал, чего же ты теперь, такой мудрый, не веришь в выбор твоего #тольконеПорошенко?
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03.07.2020 13:58 Відповісти
Зеленского и Ермака будут судить за государственную измену, - журналист Шуклинов о "консультативном совете" по Донбассу/ Ближайший советник Зеленского Ермак работает на Кремль, Пионтковский. / Ермак архитектор схемы, по которой Кремль дает доступ Коломойскому к российским энергоресурсам, взамен чего Киев соглашается на "формулу Штайнмайера".
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03.07.2020 13:47 Відповісти
Ермак злочинець ...
Зеленський бандит!
Свободу Сергію Стерненко !!!
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03.07.2020 13:47 Відповісти
От орды Козак уже там.Требует особый статус Донбасса в Конституции.Полный список удерживаеммых.6 лет Мацква топчется по Донбассу и требует ,требует,требует.Свинья с ногами на нашем столе.
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03.07.2020 13:48 Відповісти
просто дно(((( зачем летать или немцы не знают что война продолжается??????????
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03.07.2020 13:49 Відповісти
немцы посыпают головы пеплом - им некогда вникать..
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03.07.2020 13:56 Відповісти
они обсуждают - как продать Украину пуйлу так, чтобы украинцы этого не заметили
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03.07.2020 14:24 Відповісти
отчитываться будут на сколько продвинулась сдача Украины?
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03.07.2020 13:54 Відповісти
походу зеля сливает Украину кремвлевскому карлику
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03.07.2020 13:54 Відповісти
Россия требует до 6 июля представить проект о статусе Донбасса.Об этом https://www.spiegel.de/politik/ausland/ukraine-treffen-in-berlin-russlands-bedingungen-a-52976a09-74f9-4cbd-b91d-da15d7389a74 пишет немецкое издание Spiegel , в распоряжении которого есть неофициальный рабочий документ российской делегации на встрече политических советников нормандского формата.
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03.07.2020 13:57 Відповісти
в дополнение к Вашему "Россия требует от Украины уже до конца недели закрепить в Конституции особый статус Донбасса.Об этом стало известно немецкому изданию https://www.spiegel.de/politik/ausland/ukraine-treffen-in-berlin-russlands-bedingungen-a-52976a09-74f9-4cbd-b91d-da15d7389a74 Spiegel , журналистам которого лондонский Dossier Centre передал неофициальный рабочий документ российской делегации на встрече политических советников лидеров стран "нормандской четверки", которая проходит в пятницу, 3 июля, в Берлине.Так, позиция Кремля включает скорейшую юридическую реорганизацию временно оккупированных районов Луганской и Донецкой областей - то есть законодательного закрепления их особого статуса.В связи с этим в Кремле хотят, чтобы проект соответствующих изменений в Конституцию был представлен в Трехсторонней контактной группе в Минске уже 6 июля.Кроме того, Москва также настаивает на имплементации в украинское законодательство одобренной в прошлом году Киевом "формулы Штайнмайера", которая включает предоставление особого статуса Донбасса после свободных и справедливых выборов.Еще одно требование России - предоставления Киевом до 6 июля списка для очередного обмена пленными."
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03.07.2020 15:52 Відповісти
*****, мне может кто то объяснить, почему вопросами внутренней и внешней политики занимается администратор офиса? Скотина зеленская, ты будешь выполнять требования Конституции?!
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03.07.2020 13:57 Відповісти
https://censor.net/user/322886

Скотина зеленская, ты будешь выполнять требования Конституции?!Єрмак і Резніков сьогодні в Берліні обговорять з радниками лідерів Нормандського формату виконання домовленостей стосовно Донбасу, - ОП - Цензор.НЕТ 7058
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03.07.2020 14:06 Відповісти
Какая Конституция?Я не удивлюсь,если на следующее заседание Нормандского формата
поедет брат Ермака,контуженный на колчаковских фронтах и выживший назло Порошенку.
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03.07.2020 14:14 Відповісти
У фуйла кепські справи. Врятувати його може капітуляція України, а відповідно зняття "корисних" санкцій. Дерьмак з бубАчкою поспішають допомогти бізнеспартеру коломойського
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03.07.2020 13:59 Відповісти
На ничку...
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03.07.2020 14:06 Відповісти
К этим клоунам, еще кто то серьезно относится и встречается Странно
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03.07.2020 14:12 Відповісти
завхоз!!
решает внешнюю политику
полный....п..
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03.07.2020 14:15 Відповісти
Торги в "мюнхенском формате 1938" продолжаются
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03.07.2020 14:23 Відповісти
все что эти мрази зеленые 'договариваются' будет отменено украинским народом очень скоро.и все закончики тоже
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03.07.2020 14:25 Відповісти
Идет плановая подготовка к новому саммиту Нормандского формата в Берлине. Что за истерика в комментах ?
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03.07.2020 14:33 Відповісти
Хотел бы что бы Вам операцию делал сантехник или дворник!
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03.07.2020 14:52 Відповісти
Только что президент Макрон назначил премьер-министром Франции заместителя руководителя своей администрации. Что вьі бубните про "некомпетентность"?
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03.07.2020 15:30 Відповісти
Что янелох, торги Украиной продолжаются? Зачем там такой ******* как ермак?
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03.07.2020 14:48 Відповісти
Зечмо недієздатний, його представляє опекун дЕрмак
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03.07.2020 15:05 Відповісти
"Как сообщает https://tass.ru/politika/8878329 ТАСС , российский представитель Дмитрий Козак уже прибыл в столицу Германии.Источник в российской делегации отметил, что предметом встречи станет широкий круг вопросов по реализации Минских соглашений, прежде всего меры по политическому урегулированию." Лаптевых не интересует безопасность, их не интересует обмен пленными все что для них представляет ценность- особый статус и выборы.Тот самый козак, который был автором приднестровского урегулирования в Молдове и если кто забыл то его план предусматривал "Во-первых, сохранение на 20 лет российского военного присутствия. Во-вторых, Молдова должна была превратиться из унитарного
государства в федерацию, а Приднестровье и Гагаузия получали статус субъектов
федерации с правом вето на ключевые вопросы внутренней и внешней политики
(интеграция в НАТО и ЕС должна была исчезнуть с повестки дня). В-третьих, русский язык получал в Молдове статус второго
государственного/официального. В-четвертых, дополнительный тайный протокол предусматривал гарантии
сохранения в Приднестровье российской собственности (приобретенной в результате
так называемой приватизации), оплату Молдовой многомиллиардного долга за
потребленный Приднестровьем российский газ, а также гарантии безопасности
пророссийскому руководству Приднестровья, включительно с руководством местных
спецслужб."https://zn.ua/internal/pridnestrovskie-uroki-dlya-ukrainy-344888_.html с чем поехала укр.делегация выплывет спустя время.Ждем
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03.07.2020 15:14 Відповісти
Кто активно работал с Козаком со стороньі Украиньі над проблемой Приднестровья в 2005г , напомнить? Глава СНБО г-н Порошенко П.А. Никакие мьісли не возникают?
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03.07.2020 15:33 Відповісти
а ермак прям министром иностранных дел стал походу.
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03.07.2020 15:42 Відповісти
Глава ДНР отказался рассматривать воссоединение самопровозглашённой республики с Украиной Об этом сообщает "Рамблер". Далее:
https://news.rambler.ru/world/44447538/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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03.07.2020 16:44 Відповісти
Як може відноситися світова спільнота, коли над віце-прим'єром поставили завгоспа Єрмака. В нього по закону немає ніяких повноважень. Він щось там незаконо перебирає наг себе, але цим хай займається СБУ.
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03.07.2020 18:30 Відповісти
 
 