Симуляція, а не стимуляція: Прокіп роз'яснив, що відбувається з RAB-реформою в Україні

В Україні існує критична проблема зносу електромереж, її вирішенням стане зміна тарифного регулювання на користь RAB-тарифу. Але країна з 2012 року не може запровадити дієву методологію, яка буде цікава для інвесторів.

Про це каже Адріан Прокіп, старший науковий співробітник Інституту Кеннана (США,) експерт з енергетики Українського інституту майбутнього, на міжнародному вебінарі Securing Capital Investment in Ukraine's Electric Grid (Забезпечення капітальних інвестицій в електричні мережі України: дорога в майбутнє), організованому Центром відносин США -Україна (CUSUR), пише Апостроф.

Так, показники відсутності світла у споживачів України найвищі в Європі - кожні кілька хвилин споживач залишається без електрики протягом року.

"В Україні це майже 700 хвилин, у Румунії - 306, а в Німеччині - 12. Це через застарілу мережу, рівень зносу якої становить близько 60-70%", - уточнив він.

На думку експерта, причина такого стану електромереж в тому, що в Україні інвестиції на один кілометр дуже малі. Щорічно вони складають 200-250 дол на кілометр, тоді як в Румунії - 1000, в Польщі - 1300, а в Німеччині - 1600, у Великій Британії - 6000 дол на один кілометр. Таким чином, найнижчий рівень інвестицій призводить до низької якості послуг.

Вирішення проблеми Прокіп бачить в переході на стимулююче тарифоутворення (RAB-тариф) за прикладом європейських країн. В Україні необхідність RAB-переходу обговорюється з 2012 року. Але до активних розглядів прийшли тільки в 2017 році.

"У запропонованому в 2017 році підході Регулятора використовується однакова норма прибутку для існуючих і нових активів, і вона повинна становити 12,5%. Але в той момент, коли почалося обговорення, експерти та лідери думок почали говорити, що цей підхід вплине на ціни для споживачів. Це зупинило прийняття такого підходу", - ділиться Прокіп.

Експерт зазначив, що йде 3 раунд обговорень RAB-тарифу. Регулятор запропонував ще одну систему - 1% від норми прибутку, і 15% на нові активи. На думку Прокіпа, цей підхід не дасть можливість залучати інвестиції в потрібному обсязі.

Проводячи аналогію з підрахунками пропозиції регулятора 2017 року, експерт заявляє, що до 2030 року з такими нормами окупності енергорозподільчі компанії зможуть виділити тільки 30% необхідних інвестицій для реінвестування. Таким чином, якщо пропоновані ставки і умови нижче - це означає, що ситуація із залученням коштів не буде краще.

"Я б назвав це симуляцією, а не стимуляцією. При введенні RAB норма прибутковості становить 1% активу. Всі існуючі активи мережі будуть вважатися старими. Тільки якщо компанія інвестує в нові об'єкти, ці об'єкти будуть вважатися новими, і тільки для цих об'єктів буде використовуватися норма прибутку 15%", - зазначає Прокіп.

Експерт підкреслив, що норма прибутку повинна бути близька до вартості капіталу, тому що закордонні компанії приймають рішення інвестувати, порівнюючи вартість кредитів і варіанти реінвестування грошей в інші варіанти.

Раніше Деніел Вітт, президент Міжнародного центру з податків та інвестицій (ITIC), заявив, що стан зношеної української електромережі радянських часів ставить під загрозу розвиток промисловості в Україні, і щоб поліпшити якість життя, українцям потрібно модернізувати електромережу.